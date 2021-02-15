Выпуск экспериментальной версии транслятора языка программирования Vala 0.51.1

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Вышла новая версия транслятора языка программирования Vala 0.51.1. Язык Vala является объектно-ориентированным языком программирования, предоставляет синтаксис, подобный языкам C# или Java. В качестве объектной модели используется Gobject (Glib Object System). Управление памятью осуществляется на основании подсчёта ссылок.
В языке имеется поддержка интроспекции, лямбда-функций, интерфейсов, делегатов и замыканий, сигналов и слотов, исключений, свойств, ненулевых типов, выведения типов для локальных переменных (var). Для языка разработана библиотека обобщённого программирования libgee, предоставляющая возможность создания коллекций для пользовательских типов данных. Поддерживается перечисление элементов коллекций при помощи оператора foreach. Программирование графических программ осуществляется при помощи графической библиотеки GTK+. В комплекте поставляется большое количество биндингов к библиотекам на языке C.
Программы на языке Vala транслируются в представление на языке C, а затем компилируются штатным компилятором для языка C. Имеется возможность запуска программ в режиме сценария. Транслятором Vala осуществляется поддержка языка Genie, который предоставляет аналогичные возможности, но с синтаксисом, вдохновлённым языком программирования Python.
Язык Vala развивается под эгидой проекта GNOME. На Vala написаны такие программы как почтовый клиент Geary, графическая оболочка Budgie, программа управления коллекцией фото и видео Shotwell и другие. Vala активно используется при разработки компонентов Linux-дистрибутива Elementary OS.
В новой версии: