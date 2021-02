Выпуск экспериментальной версии транслятора языка программирования Vala 0.51.1

ok

> Брат-близнец vlang-a? Да, только в отличии от vlang-a не такой смешной, появился в 2006 и юзался нокией для Maemo ( https://books.google.ru/books?id=9868DwAAQBAJ&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Nokia+Maemo+va )



Синтаксически это такой C# или по желанию Python(Genie), который транслируется в C и использует в качестве STD GLib.

Runtime GC нет, память менеджит либо по владению (owned/unowned ссылки) либо через ARC(подставляет вызовы деструкторов(или дикремент счетчика ссылок) на этапе компиляции), но в этом случае нужно вручную фиксить циклические ссылки делая одну из них weak (если A -> B, и B -> A, то в одном из классов нужно добавить weak модификатор). Из этого следует что память полностью менеджится на этапе компиляции и объекты дохнут детерменированно, а значит для всего(вроде открытых сокетов/дескрипторов файлов) работает RAII.

Из-за GIR( https://gi.readthedocs.io/en/latest/ )(то почему GTK есть для всех языков) можно использовать из любого языка бесплатна получая высокоуровневые бинды.

Можно заставить генерировать чистый C без GLib, но тогда ООП пропадает (есть PR чтоб продолжили работать Compact классы) Куда высокоуровневее zig/odin/jai, так что это не замена С, я бы сказал что это такая смесь Java/C#/Go с очень простым вызовом C кода (кстати при бинде C либ ресурсами Vala управляет также как и своими, никакого unsafe). Перешел 2 года назад с Qt на Vala + GTK.