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Выпуск экспериментальной версии транслятора языка программирования Vala 0.51.1

15.02.2021 14:42

Вышла новая версия транслятора языка программирования Vala 0.51.1. Язык Vala является объектно-ориентированным языком программирования, предоставляет синтаксис, подобный языкам C# или Java. В качестве объектной модели используется Gobject (Glib Object System). Управление памятью осуществляется на основании подсчёта ссылок.

В языке имеется поддержка интроспекции, лямбда-функций, интерфейсов, делегатов и замыканий, сигналов и слотов, исключений, свойств, ненулевых типов, выведения типов для локальных переменных (var). Для языка разработана библиотека обобщённого программирования libgee, предоставляющая возможность создания коллекций для пользовательских типов данных. Поддерживается перечисление элементов коллекций при помощи оператора foreach. Программирование графических программ осуществляется при помощи графической библиотеки GTK+. В комплекте поставляется большое количество биндингов к библиотекам на языке C.

Программы на языке Vala транслируются в представление на языке C, а затем компилируются штатным компилятором для языка C. Имеется возможность запуска программ в режиме сценария. Транслятором Vala осуществляется поддержка языка Genie, который предоставляет аналогичные возможности, но с синтаксисом, вдохновлённым языком программирования Python.

Язык Vala развивается под эгидой проекта GNOME. На Vala написаны такие программы как почтовый клиент Geary, графическая оболочка Budgie, программа управления коллекцией фото и видео Shotwell и другие. Vala активно используется при разработки компонентов Linux-дистрибутива Elementary OS.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка автоматического приведения типов (type narrowing) в выражениях; 
    
   if (x is Foo){
       x.SomeFooField // нет необходимости явного приведения "x" к "Foo"
   }
  • Добавлена поддержка вызова цепочек конструкторов для шаблонов;
  • Добавлено проверка версии libvala в процессе выполнения;
  • Добавлена поддержка "непрозрачных" (opaque) компактных классов;
  • Расширена поддержка параметров-массивов в конструкторах;
  • В girparser добавлена обработка анонимных делегатов не поддерживаемых виртуальными методами или сигналами;
  • Исправлены недоработки в valadoc, libvaladoc и girwriter;
  • Добавлен биндинг к SDL 2.x, прекращена поддержка биндинга SDL 1.x;
  • Добавлен биндинг к Enchant 2.x;
  • Устранена утечка памяти при явном копировании массивов, использовании Glib.Value, переносе выделенной в "Куче" структуры на стек;
  • Биндинг к gdk-pixbuf-2.0 обновлён до версии 2.42.3;
  • Добавлен биндинг функции getopt_long() и ещё нескольких функций GNU;
  • Добавлен биндинг к libunwind-generic;
  • Исправлены биндинги к cairo, gobject-2.0, pango, goocanvas-2.0, curses, alsa, bzlib, sqlite3, libgvc, posix, gstreamer-1.0, gdk-3.0, gdk-x11-3.0, gtk+-3.0, gtk4, fuse, libxml-2.0;
  • Биндинг к gio-2.0 обновлён до версии 2.67.3;
  • Биндинг к gobject-2.0 обновлён до версии 2.68;
  • Биндинг к gstreamer обновлён до версии 1.19.0+ git master;
  • Биндинг к gtk4 обновлён до версии 4.1.0+2712f536;
  • Добавлены биндинги к API регулярных выражений для POSIX, GNU и BSD;
  • Биндинг к webkit2gtk-4.0 обновлён до версии 2.31.1;
  • Исправлены накопившиеся ошибки и недоработки компилятора.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/re...)
  2. OpenNews: Выпуск компилятора для языка программирования Vala 0.49.1
  3. OpenNews: Выпуск компилятора для языка программирования Vala 0.50.0
  4. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.30.0 и web-браузера Epiphany 3.38
  5. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
  6. OpenNews: Опубликован GTK 4.0.1 с улучшением поддержки мультимедиа
Автор новости: Совершенно другой аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54584-vala
Ключевые слова: vala
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:39, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хороший язык здорового программиста.
     
  • 1.2, Какаянахренразница (ok), 19:45, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Брат-близнец vlang-a?
     
     
  • 2.9, gavr (ok), 20:33, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Брат-близнец vlang-a?

        Да, только в отличии от vlang-a не такой смешной, появился в 2006 и юзался нокией для Maemo ( https://books.google.ru/books?id=9868DwAAQBAJ&pg=PA7&lpg=PA7&dq=Nokia+Maemo+va )

        Синтаксически это такой C# или по желанию Python(Genie), который транслируется в C и использует в качестве STD GLib.
        Runtime GC нет, память менеджит либо по владению (owned/unowned ссылки) либо через ARC(подставляет вызовы деструкторов(или дикремент счетчика ссылок) на этапе компиляции), но в этом случае нужно вручную фиксить циклические ссылки делая одну из них weak (если A -> B, и B -> A, то в одном из классов нужно добавить weak модификатор). Из этого следует что память полностью менеджится на этапе компиляции и объекты дохнут детерменированно, а значит для всего(вроде открытых сокетов/дескрипторов файлов) работает RAII.
        Из-за GIR( https://gi.readthedocs.io/en/latest/ )(то почему GTK есть для всех языков) можно использовать из любого языка бесплатна получая высокоуровневые бинды.
        Можно заставить генерировать чистый C без GLib, но тогда ООП пропадает (есть PR чтоб продолжили работать Compact классы)

        Куда высокоуровневее zig/odin/jai, так что это не замена С, я бы сказал что это такая смесь Java/C#/Go с очень простым вызовом C кода (кстати при бинде C либ ресурсами Vala управляет также как и своими, никакого unsafe). Перешел 2 года назад с Qt на Vala + GTK.

     

  • 1.3, Аноним (3), 19:50, 15/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:57, 15/02/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.7, Сишник (?), 20:02, 15/02/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.8, gavr (ok), 20:20, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
        Очень рад что кому то в СНГ сообществе не пофиг на валу настолько что не поленился перевести изменения не мажорного релиза.
        Думаю некоторые пункты требуют пояснений.

    >type narrowing

        Теперь если на тип была сделана проверка, то внутри этой проверки объект будет автоматически приведен к данному типу
        if (x is Obj) {x.ObjField вместо (x as Obj).ObjField}

    >Добавлена поддержка "непрозрачных" (opaque) компактных классов;

        Compact классы нужны добавления OOP к C библиотекам при биндах к Vala или просто для оптимизации производительности. По сути это легковесные классы с хитрым slice аллокатором, почитать него можно тут же на опеннете (https://www.opennet.ru/docs/RUS/glib_api/glib-Memory-Slices.html ).
        Так вот раньше такие были крайне ограничены в функционале, по сути там были только публичные поля и функции, теперь возможны private, internal, и свойства.
        
        

     
  • 1.10, Аноним (-), 21:25, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можете порекомендовать готовые примеры/самоучитель по Vala?
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:40, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как с поддержкой платформ, отличных от Linux?  
    Qt ведь поддерживает полноценно Windows/macOS
     

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