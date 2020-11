Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.2

2.4 , llolik ( ok ), 14:12, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Сравнивать key-value с реляционной БД - ну такое себе сравнение, как тёплое и квадратное, примерно.

3.5 , Аноним ( 5 ), 14:16, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тогда чем оно лучше BerkleyDB?

4.9 , erthink ( ok ), 14:57, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – - Быстрее.

- Нет deadlock-ов и других глюков.

- Меньше "серебряных пуль" типа как-бы репликации и т.п.

- Лицензия. Остальное знают Яндекс и Google.

5.31 , Аноним ( 30 ), 19:17, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Остальное знают Яндекс и Google. Взоржал

6.34 , erthink ( ok ), 19:26, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Остальное знают Яндекс и Google.

> Взоржал Очередной эксперт с LOR'а по BerkeleyDB или Rust?

7.36 , anonxxx ( ? ), 21:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не понимаю людей, использующих твои наработки и прочитавшие описание твоего профиля на github.

3.10 , Аноним ( 10 ), 15:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не стоит забывать о кейсах где эта недореляционная БД именно как kv и используется.

3.11 , пох. ( ? ), 15:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну же, жду ваших откровений, хперты - что может помешать мне хранить key-value в sqlite? То есть если бы вас спрашивали наоборот - чем оно хуже sqlite - ответ был бы именно "тем что умеет только key-value".

Но вас спрашивают - чем лучше? Сочнее, мжвячнее, нажористее? 4.17 , erthink ( ok ), 15:06, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Дублирую, см. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121987.html#9

5.20 , пох. ( ? ), 15:23, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот, распугал всю еду! (там, правда, осталось неопределенным, насколько реальные use pattern похожи на эти тесты) 3.18 , Lex ( ?? ), 15:15, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кнчн. не шибко корректно, но..

Обе они решают задачу хранения данных, обе - вроде бы годятся во встройщину..

2.6 , Moomintroll ( ok ), 14:20, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Чем оно лучше/хуже в сравнении с той же SQLite ? Несравнимо: > класса ключ-значение https://ru.wikipedia.org/wiki/База_данных_«ключ-значение» vs https://ru.wikipedia.org/wiki/Реляционная_база_данных

3.14 , Аноним ( 10 ), 15:02, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – База данных и база данных сравнимы замечательно.

3.19 , Lex ( ?? ), 15:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хранение данных vs хранение данных

возможно во встраиваемых решениях vs возможно во встраиваемых решениях О да, разница очевидна и невероятно принципиальна п.с: вы, когда думаете, положить ли что-то в пакет( ссылка вики на ПАКЕТ ) или в коробку( ссылка вики на КОРОБКА ) тоже называете их "несравнимыми", ведь одно из них, скорее всего, из полиэтилена, а другое - из картона ?

2.16 , erthink ( ok ), 15:05, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как-то уже обсуждали, см. ветку https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121987.html#9