Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.2

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|2.4, llolik (ok), 14:12, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Сравнивать key-value с реляционной БД - ну такое себе сравнение, как тёплое и квадратное, примерно.
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|4.9, erthink (ok), 14:57, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- Быстрее.
- Нет deadlock-ов и других глюков.
- Меньше "серебряных пуль" типа как-бы репликации и т.п.
- Лицензия.
Остальное знают Яндекс и Google.
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|6.34, erthink (ok), 19:26, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Остальное знают Яндекс и Google.
> Взоржал
Очередной эксперт с LOR'а по BerkeleyDB или Rust?
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|7.36, anonxxx (?), 21:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не понимаю людей, использующих твои наработки и прочитавшие описание твоего профиля на github.
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|3.10, Аноним (10), 15:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не стоит забывать о кейсах где эта недореляционная БД именно как kv и используется.
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|3.11, пох. (?), 15:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну же, жду ваших откровений, хперты - что может помешать мне хранить key-value в sqlite?
То есть если бы вас спрашивали наоборот - чем оно хуже sqlite - ответ был бы именно "тем что умеет только key-value".
Но вас спрашивают - чем лучше? Сочнее, мжвячнее, нажористее?
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|5.20, пох. (?), 15:23, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот, распугал всю еду!
(там, правда, осталось неопределенным, насколько реальные use pattern похожи на эти тесты)
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|3.18, Lex (??), 15:15, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кнчн. не шибко корректно, но..
Обе они решают задачу хранения данных, обе - вроде бы годятся во встройщину..
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|3.19, Lex (??), 15:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хранение данных vs хранение данных
возможно во встраиваемых решениях vs возможно во встраиваемых решениях
О да, разница очевидна и невероятно принципиальна
п.с: вы, когда думаете, положить ли что-то в пакет( ссылка вики на ПАКЕТ ) или в коробку( ссылка вики на КОРОБКА ) тоже называете их "несравнимыми", ведь одно из них, скорее всего, из полиэтилена, а другое - из картона ?
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|1.3, InuYasha (??), 14:10, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо будет поподробней узнать, что за ключи-значения туда влазят. А то вдруг годнота...
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|1.7, Ivan_83 (ok), 14:22, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во, походу это я был тот единственный страдалец из Miranda NG у кого свежая миранда с этой БД под вайном не работала.
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|2.22, mos87 (ok), 15:53, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, зачем называть мемори-маппед БД Memory-mappedDB когда можно назвать СМЕРТЬЛИБЕРАСТАМ ;)
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|1.27, Аноним (27), 17:07, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Windows 2000/XP (для Miranda NG). - кто то еще этим пользуется?
Наверно это та группа которая ненавидит Electron ?
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|2.28, Аноним (28), 17:56, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Наверно это та группа которая ненавидит Electron ?
Как будто что-то плохое.
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