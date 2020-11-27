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Выпуск высокопроизводительной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.2

27.11.2020 12:38

После двух месяцев разработки состоялся выпуск библиотеки libmdbx 0.9.2 (MDBX) с реализацией высокопроизводительной, компактной встраиваемой базы данных класса ключ-значение. Код libmdbx распространяется под лицензией OpenLDAP Public License. libmdbx является глубокой переработкой СУБД LMDB и по заявлению разработчиков превосходит своего прародителя по надежности, набору возможностей и производительности.

Libmdbx предлагает ACID, строгую сериализацию изменений и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам CPU. В libmdbx большое внимание уделяется качеству кода, стабильной работе API, тестированию и автоматическим проверкам. Поддерживается автокомпактификация, автоматическое управление размером БД, единый формат БД для 32-битных и 64-битных сборок, оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation). Поставляется утилита проверки целостности структуры БД с некоторыми возможностями восстановления. C 2016 года проект финансируется компанией Positive Technologies и c 2017 года используется в её продуктах.

Основные новшества, доработки и исправления, добавленные после прошлого выпуска:

  • Доступны привязки для Nim (автор Jens Alfke, архитектор в Couchbase) и Rust (автор Clément Renault, основатель MeiliSearch).
  • Доступен пакет для buildroot (ожидается обновление).
  • Устранено более 20 ошибок и недочетов, в том числе обеспечена работа на Windows 2000/XP (для Miranda NG).
  • Добавлены функции копирования курсоров, безопасного удаления файлов БД в многопроцеcсной среде и функционал поиска lowerbound для multimap (с поддержкой сортировки multi-value элементов). Ускорено завершение вложенных транзакций.
  • Расширены внутренние тесты, в том числе для применения библиотеки в TurboGeth/Ethereum.
  • Продолжено совершенствование online документации.
  • Суммарно внесено более 130 изменений, удалено ~1200 строк, добавлено ~3500.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/erthink/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск компактной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.1
  3. OpenNews: Опубликован второй кандидат в релизы встраиваемой СУБД libmdbx 1.0
  4. OpenNews: Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP
  5. OpenNews: Выпуск библиотеки хэш-функций Fast Positive Hash 2.0.1
  6. OpenNews: Выпуск LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9
Автор новости: erthink
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54153-libmdbx
Ключевые слова: libmdbx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:00, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как оно, стоит использовать?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:15, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет
     
     
  • 3.32, erthink (ok), 19:23, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нет

    Батхерт?

     

  • 1.2, Lex (??), 14:06, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем оно лучше/хуже в сравнении с той же SQLite ?
     
     
  • 2.4, llolik (ok), 14:12, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Сравнивать key-value с реляционной БД - ну такое себе сравнение, как тёплое и квадратное, примерно.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:16, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда чем оно лучше BerkleyDB?
     
     
  • 4.9, erthink (ok), 14:57, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Быстрее.
    - Нет deadlock-ов и других глюков.
    - Меньше "серебряных пуль" типа как-бы репликации и т.п.
    - Лицензия.

    Остальное знают Яндекс и Google.

     
     
  • 5.31, Аноним (30), 19:17, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Остальное знают Яндекс и Google.

    Взоржал

     
     
  • 6.34, erthink (ok), 19:26, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Остальное знают Яндекс и Google.
    > Взоржал

    Очередной эксперт с LOR'а по BerkeleyDB или Rust?

     
     
  • 7.36, anonxxx (?), 21:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю людей, использующих твои наработки и прочитавшие описание твоего профиля на github.
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стоит забывать о кейсах где эта недореляционная БД именно как kv и используется.
     
  • 3.11, пох. (?), 15:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну же, жду ваших откровений, хперты - что может помешать мне хранить key-value в sqlite?

    То есть если бы вас спрашивали наоборот - чем оно хуже sqlite - ответ был бы именно "тем что умеет только key-value".
    Но вас спрашивают - чем лучше? Сочнее, мжвячнее, нажористее?

     
     
  • 4.17, erthink (ok), 15:06, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Дублирую, см. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121987.html#9
     
     
  • 5.20, пох. (?), 15:23, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, распугал всю еду!

    (там, правда, осталось неопределенным, насколько реальные use pattern похожи на эти тесты)

     
  • 3.18, Lex (??), 15:15, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнчн. не шибко корректно, но..
    Обе они решают задачу хранения данных, обе - вроде бы годятся во встройщину..
     
  • 2.6, Moomintroll (ok), 14:20, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чем оно лучше/хуже в сравнении с той же SQLite ?

    Несравнимо:

    > класса ключ-значение

    https://ru.wikipedia.org/wiki/База_данных_«ключ-значение»

    vs

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Реляционная_база_данных

     
     
  • 3.14, Аноним (10), 15:02, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    База данных и база данных сравнимы замечательно.
     
  • 3.19, Lex (??), 15:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хранение данных vs хранение данных
    возможно во встраиваемых решениях vs возможно во встраиваемых решениях

    О да, разница очевидна и невероятно принципиальна

    п.с: вы, когда думаете, положить ли что-то в пакет( ссылка вики на ПАКЕТ ) или в коробку( ссылка вики на КОРОБКА ) тоже называете их "несравнимыми", ведь одно из них, скорее всего, из полиэтилена, а другое - из картона ?

     
  • 2.16, erthink (ok), 15:05, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как-то уже обсуждали, см. ветку https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121987.html#9
     

  • 1.3, InuYasha (??), 14:10, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо будет поподробней узнать, что за ключи-значения туда влазят. А то вдруг годнота...
     
     
  • 2.12, erthink (ok), 15:01, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть конкретные цифры: https://github.com/erthink/libmdbx#limitations

    Если кратко, то:
    - поддерживаются ключи больше чем в LMDB, он меньше чем в SQLite.
    - иначе говоря. не поддерживаются длинные ключи, которые приводят к деградации производительности b+tree.

     

  • 1.7, Ivan_83 (ok), 14:22, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во, походу это я был тот единственный страдалец из Miranda NG у кого свежая миранда с этой БД под вайном не работала.
     
     
  • 2.15, erthink (ok), 15:03, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там всё равно хватает проблем, см. https://github.com/miranda-ng/miranda-ng/issues/1209#issuecomment-732003308
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:51, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше оригинальной lmdb
     
     
  • 2.13, erthink (ok), 15:01, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть конкретный список: https://github.com/erthink/libmdbx#improvements-beyond-lmdb
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:16, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем lmdb, же.
     

  • 1.21, Аноним (21), 15:26, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А почему у неё такое странное название?
     
     
  • 2.22, mos87 (ok), 15:53, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, зачем называть мемори-маппед БД Memory-mappedDB когда можно назвать СМЕРТЬЛИБЕРАСТАМ ;)
     
     
  • 3.23, Аноним (21), 16:08, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даю наводку: .mdbx

    И memory-mapped это, обычно, mm.

     
     
  • 4.25, mos87 (ok), 16:52, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давай на виски
     
  • 4.26, Аноним (26), 16:58, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, libmmdbx звучит лучше. Выговаривается на одном дыхании
     
  • 2.35, Капитан Очевидность (?), 21:15, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LMDB eXtended.
     

  • 1.27, Аноним (27), 17:07, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows 2000/XP (для Miranda NG). - кто то еще этим пользуется?

    Наверно это та группа которая ненавидит Electron ?

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:56, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Наверно это та группа которая ненавидит Electron ?

    Как будто что-то плохое.

     
     
  • 3.33, VladSh (?), 19:24, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что 'группа' или что 'ненавидит'?
     

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