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Выпуск компактной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.1

30.09.2020 20:32

Выпущена версия 0.9.1 библиотеки libmdbx (MDBX) с реализацией высокопроизводительной, компактной встраиваемой базы данных класса ключ-значение. Код libmdbx распространяется под лицензией OpenLDAP Public License.

Текущая версия является компромиссом между намерением выпустить долговременную стабильную версию 1.0 с полноценной поддержкой C++ и нежеланием откладывать релизы из-за неготовности к заморозке нового C++ API. Представленный релиз является результатом 9 месяцев работы направленной на стабилизацию библиотеки и повышения удобства её использования, а также включает предварительную версию C++ API.

Библиотека libmdbx является не просто «форком», а кардинально переработанным потомком LMDB - транзакционной встраиваемой СУБД класса «ключ-значение» на основе дерева B+ без упреждающей журнализации, которая позволяет многопоточным процессам конкурентно и эффективно работать с локально-разделяемой (не сетевой) БД без выделенного серверного процесса. Libmdbx принципиально расширяет возможности своего прародителя, одновременно устраняя, либо смягчая недостатки. При этом, по убеждению разработчиков, libmdbx немного быстрее и существенно надежнее LMDB.

libmdbx предлагает ACID, строгую сериализацию изменений и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам CPU. Результаты тестирования производительности (отправка параллельных запросов на чтение/поиск в 1-2-4-8 потоках на CPU i7-4600U c 2-я физическими ядрами в режиме 4-х потоков HyperThread):

Самые важные отличия MDBX, относительно LMDB:

  • Принципиально больше внимания уделяется качеству кода, «непадучести» API, тестированию и автоматическим проверкам.
  • Существенно больше контроля во время работы, начиная от проверки параметров, до внутреннего аудита структур базы данных.
  • Авто-компактификация и автоматическое управление размером БД.
  • Единый формат БД для 32-битных и 64-битных сборок.
  • Оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation).
  • Поддержка ключей вдвое большей длины и выбираемый пользователем размер страницы БД.
  • Утилита проверки целостности структуры БД с некоторыми возможностями восстановления.



Основные новшества и доработки после предыдущей новости с представлением версии 0.5 в январе 2020:

  • Для оперативной поддержки и ответов на вопросы создана открытая группа в Телеграм.
  • Устранено более десятка ошибок и недочетов (см. журнал изменений).
  • Исправлена масса опечаток и орфографических ошибок, множественные косметические улучшения.
  • Расширены тестовые сценарии.
  • Реализована поддержка iOS, Android, buildroot, Musl, uClibc, WSL1 и Wine.
  • Представлена предварительная версия C++ API в одном заголовочном файле.
  • Оформлена встроенная документация в формате Doxygen и автоматическая генерация Online документации.
  • Обеспечено автоматическое формирование архивов с амальгамированными исходными текстами.
  • Добавлена поддержка подготовки транзакций и курсоров, пользовательских контекстов для транзакций и курсоров.
  • Реализованы дополнительные методы контроля ссылочной целостности в MVCC-снимках B+tree.
  • Добавлена поддержка проверки MVCC-снимка БД, доступного через любую мета-страницу с возможностью переключения для восстановления.
  • Реализована поддержка повторного открытия БД из одного процесса в целях тестирования и т.п.
  • Реализована автоматическая обработка опции MDBX_NOSUBDIR при открытии БД.
  • Добавлены функции формирования целочисленных ключей из значений плавающей точки и «универсальных» чисел JavaScript.
  • Суммарно внесено 430 изменений затронувших 93 файла, добавлено более 25 тысяч строк, более 8.5 тысяч строк удалено.

Последующая разработка libmdbx будет сосредоточена на формировании финального C++ API, дальнейшей стабилизации базового кода, повышению удобства использования библиотеки, а также формирования пакетов для популярных дистрибутивов Linux. Из предполагаемых доработок стоит отметить поддержку ключей в формате MessagePack.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/erthink/lib...)
  2. OpenNews: Опубликован второй кандидат в релизы встраиваемой СУБД libmdbx 1.0
  3. OpenNews: Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph
  5. OpenNews: Стабильный релиз СУБД FoundationDB 6.0, развиваемой компанией Apple
  6. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 6.0
Автор новости: Леонид Юрьев
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53812-libmdbx
Ключевые слова: libmdbx, database
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, JL2001 (ok), 21:18, 30/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    баги в miranda с mdbx под wine все починили уже?
     
     
  • 2, erthink (ok), 21:38, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Wine не реализованы некоторые принципиальные вещи, без которых libmdbx не может динамически менять размер БД. Это нельзя починить в libmdbx, максимум - чтобы не падало внутри Wine, и это сделано ещё весной.

    Тем не менее, Миранда сможет работать с libmdbx под Wine если сделать соответствующие доработки в самой Миранде (например, задавать достаточный, но фиксированный размер БД).

     
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