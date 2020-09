Выпуск компактной встраиваемой СУБД libmdbx 0.9.1

Выпущена версия 0.9.1 библиотеки libmdbx (MDBX) с реализацией высокопроизводительной, компактной встраиваемой базы данных класса ключ-значение. Код libmdbx распространяется под лицензией OpenLDAP Public License. Текущая версия является компромиссом между намерением выпустить долговременную стабильную версию 1.0 с полноценной поддержкой C++ и нежеланием откладывать релизы из-за неготовности к заморозке нового C++ API. Представленный релиз является результатом 9 месяцев работы направленной на стабилизацию библиотеки и повышения удобства её использования, а также включает предварительную версию C++ API. Библиотека libmdbx является не просто «форком», а кардинально переработанным потомком LMDB - транзакционной встраиваемой СУБД класса «ключ-значение» на основе дерева B+ без упреждающей журнализации, которая позволяет многопоточным процессам конкурентно и эффективно работать с локально-разделяемой (не сетевой) БД без выделенного серверного процесса. Libmdbx принципиально расширяет возможности своего прародителя, одновременно устраняя, либо смягчая недостатки. При этом, по убеждению разработчиков, libmdbx немного быстрее и существенно надежнее LMDB. libmdbx предлагает ACID, строгую сериализацию изменений и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам CPU. Результаты тестирования производительности (отправка параллельных запросов на чтение/поиск в 1-2-4-8 потоках на CPU i7-4600U c 2-я физическими ядрами в режиме 4-х потоков HyperThread): Самые важные отличия MDBX, относительно LMDB: Принципиально больше внимания уделяется качеству кода, «непадучести» API, тестированию и автоматическим проверкам.

Существенно больше контроля во время работы, начиная от проверки параметров, до внутреннего аудита структур базы данных.

Авто-компактификация и автоматическое управление размером БД.

Единый формат БД для 32-битных и 64-битных сборок.

Оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation).

Поддержка ключей вдвое большей длины и выбираемый пользователем размер страницы БД.

Утилита проверки целостности структуры БД с некоторыми возможностями восстановления.





Основные новшества и доработки после предыдущей новости с представлением версии 0.5 в январе 2020: Для оперативной поддержки и ответов на вопросы создана открытая группа в Телеграм.

Устранено более десятка ошибок и недочетов (см. журнал изменений).

Исправлена масса опечаток и орфографических ошибок, множественные косметические улучшения.

Расширены тестовые сценарии.

Реализована поддержка iOS, Android, buildroot, Musl, uClibc, WSL1 и Wine.

Представлена предварительная версия C++ API в одном заголовочном файле.

Оформлена встроенная документация в формате Doxygen и автоматическая генерация Online документации.

Обеспечено автоматическое формирование архивов с амальгамированными исходными текстами.

Добавлена поддержка подготовки транзакций и курсоров, пользовательских контекстов для транзакций и курсоров.

Реализованы дополнительные методы контроля ссылочной целостности в MVCC-снимках B+tree.

Добавлена поддержка проверки MVCC-снимка БД, доступного через любую мета-страницу с возможностью переключения для восстановления.

Реализована поддержка повторного открытия БД из одного процесса в целях тестирования и т.п.

Реализована автоматическая обработка опции MDBX_NOSUBDIR при открытии БД.

Добавлены функции формирования целочисленных ключей из значений плавающей точки и «универсальных» чисел JavaScript.

Суммарно внесено 430 изменений затронувших 93 файла, добавлено более 25 тысяч строк, более 8.5 тысяч строк удалено. Последующая разработка libmdbx будет сосредоточена на формировании финального C++ API, дальнейшей стабилизации базового кода, повышению удобства использования библиотеки, а также формирования пакетов для популярных дистрибутивов Linux. Из предполагаемых доработок стоит отметить поддержку ключей в формате MessagePack.