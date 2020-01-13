Группа компаний Astra Linux намерена инвестировать 3 млрд руб. в экосистему Linux

4.23 , Podcast RCMP ( ? ), 09:14, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Речь про больницы, госучерждения.

Приходит приказ о том что винду снести, астру поставить. Ставят для галочк, так как часть старого софта могли тупо не переписать под астру. Ну и плюс фактор саботажа, когда персонал не хочет изучать что-то новое. Поэтому и ставят на полку.

5.30 , fske ( ? ), 09:26, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я вот вижу(лично, не "одна бабка сказала") другую сторону - в той же росгвардит всё на астре(почти), включая десктопы. В мвд идёт планомерный(того, что возможно) процесс перевода серверной части на астру. Десктоп тоже собираются внедрять, постоянно про это идет речь - тестируют(ну или пытаются) существующий софт.

А еще сейчас запущен процесс массового перехода на эльбрусы. Все активно тестируется и разрабатывается. И там - ничего кроме Астры,Эльбрус ОС и Альта нет. Речь, конечно же, не про системы с Active Directory

6.47 , eee ( ?? ), 09:45, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – росгвардия, значит... это те, которые студентов и стариков дубинами избивают и стаканчиков боятся? а я вот лично вижу другую сторону: в поликлинике стоит винда XP (да-да, мля, хрюха, даже не семёрка), на ней крутятся проги для учета пациентов и истории болезни, хоть как-то это синхронизируется с серваком на случай если полудохлый комп откинет винты (деньги на новую технику ушли, вероятно, на росгвардию, чтобы они жили хорошо), и сейчас предлагают этой поликлинике положить всю инфраструктуру минимум на полгода чтобы импортозаместить откаты в сторону альта

7.86 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:42, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > росгвардия, значит Триггеред

6.58 , Блабла ( ? ), 09:56, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так у них вроде тонкие клиенты, кроме печати глобальных проблем не вижу. А на рабочих местах будьте добы и подпись по ГОСТ в LibreOffice и прочие миллион вещей... Кстати а почему не заменить MS AD той же SAMBA4 AD DC, очень здорово справляется и никаких CAL не надо

7.72 , FixingGunsInAir ( ok ), 10:19, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >SAMBA4 AD DC

>Linux-парк клиентов А вы знаете толк в извращениях, сударь.

5.77 , антисмузи ( ? ), 10:24, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Речь про больницы, госучерждения.

> Ну и плюс фактор саботажа, когда

> персонал не хочет изучать что-то новое. это вы у себя дома вальяжно развалившись в кресле пишите код на питоне, не желая учить ассемблер. но не надо переносить свой опыт на других. ну какой саботаж? если вы жизни не видели и не знаете, зачем писать муть? поработайте в отделении реанимации и интенсивной терапии - там такой завал, что не до линуксов с астрами. человек домой приходит и валится прямо в одежде спать. а выходной - ОДИН. и тратят его как бы на отдохнуть, отоспаться. и руководство не даёт какие-то месяцы на изучение новых технологий. ещё примеров хотите? вы живете далеко от города. встаёте в 4 утра. идёте на остановку, где ходит автобус каждые 3 часа. потом едете 2 часа в ближайший ПГТ. там школа. у вас класс - 30 тупейших лоботрясов и до вечера. и так каждый день. 10 лет. 20 лет. к 40 годам у вас пачка болезней, а светит вам только нищенская пенсия. но потом приходит сверху указ! УЧИТЕ ЛИНУКС! что-то? не хотите? саботаж... могу сказать кратко, резюмировать. учитывая что в каком стрессе работает куча бюджетников и в каких условиях - не ждите от них каких-то быстрых переходов на линуксы. или дайте условия + повысьте соц. условия. а то что-то я смотрю местные очень любят сравнивать нищие пост-советские страны с какой-нибудь германией, где перед тем какой гос. орган переходит на новый софт, он учится за счёт государства несколько месяцев на спец. курсах.

6.80 , llolik ( ok ), 10:33, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > могу сказать кратко, резюмировать. учитывая что в каком стрессе работает куча бюджетников и в каких условиях - не ждите от них каких-то быстрых переходов на линуксы. или дайте условия + повысьте соц. условия. Могу сказать как работавший в бюджете: прикажут переходить - будешь переходить и спрашивать тебя никто не будет. На стресс, условия и процесс внедрения всем начхать и особенно тем кто приказал. Не нравится - никто не держит и дверь прямо по курсу. Примерно так и работает бюджет. ЗЫ. Справедливости ради обучайки и даже часто вебинары в наличии, хотя бы это делают.

6.82 , Аноним ( 82 ), 10:35, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это Вы всё верно сказали. Но причем тут упомянутый Linux и не упомянутый Windows?

4.42 , жека воробьев ( ? ), 09:39, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А можно пример "контор", где так происходит? Или речь про частные, но накой хрен им там Астра нужна, даже по документам? речь про гос.компании в нефтегазе, много специфического софта чисто под вин, ломать процессы самоубийство, цифры хоть какие-то по замещению показывать надо

