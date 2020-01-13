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Группа компаний Astra Linux намерена инвестировать 3 млрд руб. в экосистему Linux

09.09.2020 23:16

Группа компаний Astra Linux планирует выделить 3 млрд руб. на инвестиции в акции компаний, совместные предприятия и гранты для небольших разработчиков, развивающих нишевые решения для программного стека на базе Linux. Инвестиции помогут решить проблему с отсутствием функциональности в отечественном программном стеке, необходимой для решения задач ряда корпоративных и государственных предприятий. Компания намерена построить полный технический стек, который бы закрывал потребности заказчиков во всех узких сегментах.

Напомним, что дистрибутив Astra Linux построен на пакетной базе Debian GNU/Linux и поставляется с собственным проприетарным рабочим столом Fly, использующим библиотеку Qt. Дистрибутив распространяется в рамках лицензионного соглашения, которое накладывает ряд ограничений на пользователей, в частности, запрещены коммерческое использование, декомпиляция и дизассемблирование продукта.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kommersant.ru/doc/...)
  2. OpenNews: Новая версия российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.29
  3. OpenNews: Готовится версия Astra Linux для смартфонов
  4. OpenNews: Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус
  5. OpenNews: Минобороны РФ планирует перевести все служебные компьютеры на Astra Linux
  6. OpenNews: Холдинг "Вертолеты России" переходит на Astra Linux
Автор новости: DOFH
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53685-astra
Ключевые слова: astra, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, тоже Аноним (ok), 08:45, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Astra Linux планирует выделить 3 млрд

    Сколько же в них вбухивает Минобороны, что можно миллиарды инвестировать?

     
     
  • 2.69, YetAnotherOnanym (ok), 10:17, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько же, кроме эти трёх арбузов? Поделись инсайдом.
     
     
  • 3.73, тоже Аноним (ok), 10:20, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы все тут верим, что ни копейки более! Все - в дело, все - ради процветания страны!
     

  • 1.2, neAnonim (?), 08:46, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    откуда у Astra Linux деньги? и как они планируют зарабатывать?
     
     
  • 2.5, Podcast RCMP (?), 08:51, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Astra Linux Special Edition - пришла на замену древней МСВС и стоит у  МО РФ. Оттуда и деньги.
    Плюс гос.органы пытаются утащить на Астру, чтобы никто не сидел на винде.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 09:20, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того, чтобы утащить с Винды надо просто отменить обязательную установку операционки на ноутбуки. И ввести пошлины (например, не менее 5 тыс. руб) за каждую копию операционки от компании, зарегистрированной за пределами РФ. Ну и надо стимулировать разработчиков создавать инфраструктуру вокруг линуксов. В том числе за счёт принятия стандартов на аутентификацию, резервное копирование, документооборот и пр.
     
     
  • 4.40, leap42 (ok), 09:35, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > И ввести пошлины (например, не менее 5 тыс. руб)

    Плохая идея конечно. Заградительные пошлины работают хорошо, но поднимают цены. В нищих странах это приводит к ещё большему обнищанию. Лучше вместо этого местное субсидировать, чтобы оно всегда было доступнее.

     
     
  • 5.49, Аноним (27), 09:47, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Плохая идея конечно. Заградительные пошлины работают хорошо, но поднимают цены.

    Отечественные ОС могут раздаваться и бесплатно, обеспечивая зп разработчикам исключительно за счёт субсидий. Но проблема рыночных войн заключаются в том, что иностранная корпорация вполне может иметь деньги (включая своё локальное гос. финансирование) на то, чтобы годик-другой платить пользователям за то, что они выбрали их продукт. А вот пошлины такое поведение могут сделать резко нерентабельным ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Потому пошлины должны быть такими, чтобы не разорить тех, кому продукт реально нужен, но сделать рынок неудобным для транснациональных компаний.

     
     
  • 6.76, Аноним (76), 10:22, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запретное законодательство никогда не приводило к долгосрочной эффективности. Если что-то запретить, то рано или поздно это ударит по тому кто запретил. Привет СССР.
     
  • 5.81, YetAnotherOnanym (ok), 10:34, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то, это нормальная и общепринятая антидемпинговая практика.
     
  • 4.52, Адекват (ok), 09:48, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да-да, особенно гос конторы, у которых НЕТ денег на лицензии випнета под линукс, а инфотекс или кто-то там не готов бесплатно их раздавать.
    Сами випнет под линукс вроде есть.
    А еще нет программы клиента для субд, не важно какая субд и какой клиент - просто нет.
    А еще как быть с 1С интересно - тоже наверное нужно будет лицензии покупать за рабочее место под линукс.

    Вот это все умножаем на количество всех цзн, пенсионных, соц защит, налоговых, и прочее прочее в одной скажем Челябинской области.

     
  • 4.54, Podcast RCMP (?), 09:51, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поможет.
    Есть куча сайд-эффектов от таких решений.
    Наглядный пример: В один военный институт прислали партию новеньких ноутбуков с Астрой.
    И первое что они захотели сделать - Поставить внутри винду с виртуалкой, чтобы там гонять свои программы. Ибо план обучения старый и по нему нужно изучать только виндовые программы.
     
  • 4.64, iii (??), 10:03, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ввести пошлины

    так цены-то прыгнут и прыгнут неслабо.

    это ты модный программист с большой зп купишь себе ноутбук за любые деньги, но таких как ты пара тройка процентов от населения. основная-то масса (особенно в регионах) получает нищенские зп, сам знаю нескольких педагогов, которые пашут ого-го-го больше любого смузихлеба с ляликсом и получают за это жалкие гроши. такие люди и раньше были по уши в кредитах, а с пошлинами перейдут с макарон и воды просто на воду.

    совместим это с той безработицей, которая поднялась на волне с ковидом и получишь ещё более нищее население.

    > надо стимулировать разработчиков создавать
    > инфраструктуру вокруг линуксов

    всеми руками за. но стимулируйте без обвалов цен, без доп. пошлин, без налогов, без штрафов и прочее, прочее. а то вместо развития можно получить совсем не то...

     
  • 2.6, neAnonim (?), 08:51, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ок. если минобороны, то почему linux, а не микроядро. darpa нр L4 используют итд
     
     
  • 3.85, YetAnotherOnanym (ok), 10:39, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ещё не было ФСТЭК, а была Гостехкомиссия, промелькнула новость, что ГТК сертифицировала QNX (ещё 4-й ветки) для каких-то там областей применения. Так что м.б. военные из вражьих ОС не только линух используют.
     
  • 2.8, жека воробьев (?), 08:53, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В госсекторе второй год идет программа импортозамещения ПО, в части ОС кроме астры и альта собственно ничего нет. насколько знаю многие конторы просто покупают коробки той же астра, чтобы поставить галочку в отчете, а астру положить на полку. По мне так отличный бизнес - перепакетил дебиан, пропихнул ОС в рос.реестр и вуаля
     
     
  • 3.14, bergentroll (ok), 08:58, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    RedOS ещё есть. Солянка из разных веток CentOS.
     
  • 3.17, fske (?), 09:04, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >многие конторы просто покупают коробки той же астра, чтобы поставить галочку в отчете, а астру положить на полку.

    А можно пример "контор", где так происходит? Или речь про частные, но накой хрен им там Астра нужна, даже по документам?

     
     
  • 4.23, Podcast RCMP (?), 09:14, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Речь про больницы, госучерждения.
    Приходит приказ о том что винду снести, астру поставить. Ставят для галочк, так как часть старого софта могли тупо не переписать под астру. Ну и плюс фактор саботажа, когда персонал не хочет изучать что-то новое. Поэтому и ставят на полку.
     
     
  • 5.30, fske (?), 09:26, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я вот вижу(лично, не "одна бабка сказала") другую сторону - в той же росгвардит всё на астре(почти), включая десктопы. В мвд идёт планомерный(того, что возможно) процесс перевода серверной части на астру. Десктоп тоже собираются внедрять, постоянно про это идет речь - тестируют(ну или пытаются) существующий софт.
    А еще сейчас запущен процесс массового перехода на эльбрусы. Все активно тестируется и разрабатывается. И там - ничего кроме Астры,Эльбрус ОС и Альта нет. Речь, конечно же, не про системы с Active Directory
     
     
  • 6.47, eee (??), 09:45, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    росгвардия, значит... это те, которые студентов и стариков дубинами избивают и стаканчиков боятся?

    а я вот лично вижу другую сторону: в поликлинике стоит винда XP (да-да, мля, хрюха, даже не семёрка), на ней крутятся проги для учета пациентов и истории болезни, хоть как-то это синхронизируется с серваком на случай если полудохлый комп откинет винты (деньги на новую технику ушли, вероятно, на росгвардию, чтобы они жили хорошо), и сейчас предлагают этой поликлинике положить всю инфраструктуру минимум на полгода чтобы импортозаместить откаты в сторону альта

     
     
  • 7.86, YetAnotherOnanym (ok), 10:42, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > росгвардия, значит

    Триггеред

     
  • 6.58, Блабла (?), 09:56, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у них вроде тонкие клиенты, кроме печати глобальных проблем не вижу. А на рабочих местах будьте добы и подпись по ГОСТ в LibreOffice и прочие миллион вещей... Кстати а почему не заменить MS AD той же SAMBA4 AD DC, очень здорово справляется и никаких CAL не надо
     
     
  • 7.72, FixingGunsInAir (ok), 10:19, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >SAMBA4 AD DC
    >Linux-парк клиентов

    А вы знаете толк в извращениях, сударь.

     
  • 5.77, антисмузи (?), 10:24, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Речь про больницы, госучерждения.
    > Ну и плюс фактор саботажа, когда
    > персонал не хочет изучать что-то новое.

    это вы у себя дома вальяжно развалившись в кресле пишите код на питоне, не желая учить ассемблер. но не надо переносить свой опыт на других.

    ну какой саботаж? если вы жизни не видели и не знаете, зачем писать муть?

    поработайте в отделении реанимации и интенсивной терапии - там такой завал, что не до линуксов с астрами. человек домой приходит и валится прямо в одежде спать. а выходной - ОДИН. и тратят его как бы на отдохнуть, отоспаться. и руководство не даёт какие-то месяцы на изучение новых технологий.

    ещё примеров хотите? вы живете далеко от города. встаёте в 4 утра. идёте на остановку, где ходит автобус каждые 3 часа. потом едете 2 часа в ближайший ПГТ. там школа. у вас класс - 30 тупейших лоботрясов и до вечера. и так каждый день. 10 лет. 20 лет. к 40 годам у вас пачка болезней, а светит вам только нищенская пенсия.

    но потом приходит сверху указ! УЧИТЕ ЛИНУКС! что-то? не хотите? саботаж...

    могу сказать кратко, резюмировать. учитывая что в каком стрессе работает куча бюджетников и в каких условиях - не ждите от них каких-то быстрых переходов на линуксы. или дайте условия + повысьте соц. условия.

    а то что-то я смотрю местные очень любят сравнивать нищие пост-советские страны с какой-нибудь германией, где перед тем какой гос. орган переходит на новый софт, он учится за счёт государства несколько месяцев на спец. курсах.

     
     
  • 6.80, llolik (ok), 10:33, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > могу сказать кратко, резюмировать. учитывая что в каком стрессе работает куча бюджетников и в каких условиях - не ждите от них каких-то быстрых переходов на линуксы. или дайте условия + повысьте соц. условия.

    Могу сказать как работавший в бюджете: прикажут переходить - будешь переходить и спрашивать тебя никто не будет. На стресс, условия и процесс внедрения всем начхать и особенно тем кто приказал. Не нравится - никто не держит и дверь прямо по курсу. Примерно так и работает бюджет.

    ЗЫ. Справедливости ради обучайки и даже часто вебинары в наличии, хотя бы это делают.

     
  • 6.82, Аноним (82), 10:35, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Вы всё верно сказали. Но причем тут упомянутый Linux и не упомянутый Windows?
     
  • 4.42, жека воробьев (?), 09:39, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно пример "контор", где так происходит? Или речь про частные, но накой хрен им там Астра нужна, даже по документам?

    речь про гос.компании в нефтегазе, много специфического софта чисто под вин, ломать процессы самоубийство, цифры хоть какие-то по замещению показывать надо

     
  • 3.19, Анонимусс (?), 09:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это потом будут вопросы почему просто коробочку кладут на полку и не внедряют, просто сейчас из-за короны не до этого
     
     
  • 4.25, Брат Анон (?), 09:19, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому надо -- никаких вопросов не будет. А Васянам -- да.
     
  • 3.24, asdasdasd (?), 09:15, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > перепакетил дебиан, пропихнул ОС в рос.реестр и вуаля

    Ага, а вы еще эту "переупаковку" ВСТЭК'у для начала отдайте и попробуйте хотяб самый простой сертификат получить.

     
     
  • 4.43, leap42 (ok), 09:39, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, а вы еще эту "переупаковку" ВСТЭК'у для начала отдайте и попробуйте хотяб самый простой сертификат получить.

    Это делается очень просто: нужно в специальный кабинет принести о-о-о-очень большой чумадан с деньгами. Инфа соточка (одни из главных получателей сертификатов по стране делились рецептом). "Умники" которые этого рецепта не знают и пытаются что-то просертифицировать, действительно, годами даже простенькую бумажку получить не могут.

     
  • 4.44, жека воробьев (?), 09:41, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не все работают с гос.тайной и не всем этот встэк нужен
     

  • 1.3, m.makhno (ok), 08:47, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    с лёгкой руки майора
     
     
  • 2.12, FixingGunsInAir (ok), 08:57, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спонсор: Подполковник Захарченко
     
     
  • 3.26, Брат Анон (?), 09:20, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно. Он удавится.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:49, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использующим библиотеку Qt.

    Они там в курсе про изменение лицензии на Qt ?

     
     
  • 2.7, m.makhno (ok), 08:52, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    там наверняка проприетарные дебри
     
     
  • 3.28, Брат Анон (?), 09:21, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Qt под двойной лицензией. Если товарищ майор взял да изменил GPL -- значит должен заплатить
     
  • 2.15, neAnonim (?), 09:01, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пользователям radare2, idapro итд и просто заинтересованным пофиг на запрет декомпиляции. в минестерстве есть отдельный человек который отвечает за негативное отношение.

    это единственный ответ на "почему нацистские орлы на значках?", "несвободный опенсурс" итд

     

  • 1.9, Аноним (9), 08:54, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Схемы и темы попила, стабильны!
     
  • 1.10, FixingGunsInAir (ok), 08:55, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Они там случаем не умудрились запроприетарить KDE и возгордится этим?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 08:58, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как вы можете?! Это анаговнет! Не какой там дениска, тут слово и дело государево! Тут не обои перекрашивают, тут цельный "десктоп" на культях (в общем-то, не особо сложная задача, поскольку культя и есть весь десктоп запиханный в одну библиотеку, вместе с хромогом даже).

     

  • 1.11, Аноним (13), 08:56, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну теперь-то - заживем! Теперь уж точно в3ндекапец! (или наоборот? Какая разница...)

     
     
  • 2.18, КО (?), 09:05, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не боись венде и так уже капец с последними веяниями майков в сторону постепенной перекройки винды обновами в полное неуправляемое гумно
     
     
  • 3.22, FixingGunsInAir (ok), 09:14, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им всё слава Google и его Android не даёт покоя.
     

  • 1.16, ryoken (ok), 09:03, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Довольно-таки деревянная хрень, эта ваша Астра. Пытался трогать на виртуалке - даже если специально указывать, чтоб не запускалось в защищённом режиме (пункт в Грубе) - кашляло оно... Ну и с репами вилы, потому как к сертифицированному дистру открытые репы приделывать - вся сертификация идёт далеко и надолго :D.
     
     
  • 2.20, Анонимусс (?), 09:07, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально она работает и на ноутбуке и на древнем Eee PC 1005p - это у вас виртуалка "не той системы" :)))
     
  • 2.21, fske (?), 09:13, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Пытался трогать на виртуалке - даже если специально указывать, чтоб не запускалось в защищённом режиме (пункт в Грубе) - кашляло оно

    Чтобы отключить мандатный режим есть специальная команда в системе. Делать через пень-колоду, а потом жаловаться - признак местерства.
    >Ну и с репами вилы, потому как к сертифицированному дистру открытые репы приделывать

    Смотря что сертифицируется.

     
  • 2.31, tolstushka.ru (ok), 09:27, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любопытно было почитать ваши впечатления.

    Это примерно как: "Пробовал я вашу горчицу. Несладкая. Ванилью не пахнет. Как с ней пирожные есть вобще?!"

     
     
  • 3.56, ryoken (ok), 09:54, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Любопытно было почитать ваши впечатления.
    > Это примерно как: "Пробовал я вашу горчицу. Несладкая. Ванилью не пахнет. Как
    > с ней пирожные есть вобще?!"

    Писал с точки зрения обычного юзера, взявшего на попробовать новый для себя дистрибутив.

     
  • 2.62, Аноним (82), 09:59, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не правы насчет деревянности. Мне Fly не понравился, а может, привычка к Xfce. Поставил Xfce в Astra. Вполне неплохая система.
     

  • 1.29, Брат Анон (?), 09:23, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Дистрибутив распространяется в рамках лицензионного соглашения, которое
    > накладывает ряд ограничений на пользователей, в частности, запрещены
    > коммерческое использование, декомпиляция и дизассемблирование продукта.

    Как интересно МО зонды вставляет))
    Напомните, GPL в РФ до сих пор не легализован?))

     
     
  • 2.33, Аноним (82), 09:29, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GPL в РФ до сих пор не легализован

    ГОСТ 54593-2011

     
  • 2.79, Аноним (79), 10:32, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как интересно МО зонды вставляет))

    перанально, как же еще. К каждому скачавшему и установившему приезжают специально обученные люди.

     

  • 1.32, Aleks (??), 09:28, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Воруют, пилят и тд.. Нет бы порадоваться, что денежку вкладывают в развитие, а не просто расписали на премии и разошлись.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 09:35, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот тоже думаю. Даже китайцам можно, так почему нам нельзя? Я лично очень раз за такие поползновения, и будет ещё лучше, если взлетит.
     

  • 1.34, myhand (ok), 09:31, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это ж сколько они попилили, если еще и с подельниками собираются делиться?
     
     
  • 2.38, Аноним (82), 09:34, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путайте. Лицензии бывают свободные и коммерческие. Поставка бывает бесплатная и платная. При этом возможны любые сочетания данных параметров.
     
  • 2.83, m (??), 10:38, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохие новости. Все что они "вложили" вернут с покупателей.
    Infotecs с ViPNet и AstraLinux уже обложили налогами всю страну.
     

  • 1.35, Аноним (79), 09:33, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Напомните, GPL в РФ до сих пор не легализован?))

    ГОСТ Р 54593-2011

     
  • 1.36, Аноним (79), 09:33, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая инициатива.
     
  • 1.37, Аноним (37), 09:34, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну чтож, походу Астра станет основным корпоративным дистрибутивом в России.

     
     
  • 2.41, Аноним (82), 09:36, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Альт очень неплох. Два дистрибутива заслуживают внимания для обозначенной Вами области: Astra и Альт.
     
     
  • 3.45, Аноним (4), 09:43, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астра - дебиан,
    Альт - Мандрака.

    По хорошему России нужен свой собственный дистр, продумали и запили пакетный менеджер и вперед.

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 09:46, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Альт - Мандрака.

    Давно нет.

     
  • 4.51, fske (?), 09:48, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В каком месте Альт - мандрака? 20 лет назад была? Ну да, в таком случае opensuse - это слака, и похер, что уже нет ничего похожего от слова "совсем" более 20 лет
     
     
  • 5.57, Аноним (4), 09:55, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, в таком случае opensuse - это слака, и похер

    Нуда, но они по крайне мере добавили туда rpm.

    Вон полно всяких дистров появилось типа Арча и т.д. так что не думаю что так сложно свой менеджер пакетов запилить.

     
  • 4.53, Аноним (82), 09:48, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем понятно, причем тут пакетный менеджер. Дело в репозиториях. У Альта свой, в котором есть почти всё, причем Альт - единственный современный дистрибутив, в котором без плясок работают устаревшие приложения на 2-м питоне и его обвязке. Astra позволяет легко добавить репозитории Debian и Ubuntu. Так что оба подхода конструктивны.
     
     
  • 5.61, Аноним (4), 09:57, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит современный ?
    В той же Федоре поставил из модулей питон2 и лепи что хочешь. Так что это не показатель.
     
     
  • 6.63, Аноним (82), 10:02, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поставил из модулей

    Тогда уж "поставил из исходников". Не проблема для одного - неразрешимая проблема для другого. А из репов Ubuntu много чего преждевременно выбросили.

     
     
  • 7.66, Аноним (4), 10:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы просто не в курсе, модули теперь основные репы в федоре.

    dnf module -y install python27

    Хотя по сути все это будет не очень актуально, все будут с flatpak и snap лепить.

     
     
  • 8.68, Аноним (82), 10:10, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PyQt4 тоже есть ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.78, FixingGunsInAir (ok), 10:25, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И оба делают упор на Qt.

    Что в условиях последних событий - /0

     

  • 1.46, Аноним (48), 09:45, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Инвестиции помогут решить проблему с отсутствием функциональности в отечественном программном стеке, необходимой для решения задач ряда корпоративных и государственных предприятий.

    Чего не хватает?

     
  • 1.50, Аноним (50), 09:47, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне особенно понравилось: декомпиляция и дизассемблирование продукта
    В духе совкового понимания и северокорейского вождя
     
     
  • 2.70, Аноним (39), 10:17, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё нормально, это для зарубежных друзей. Для россиян нормы другие.
     
     
  • 3.71, Аноним (39), 10:17, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если они конечно не решили свою еулу выше законов считать.
     

  • 1.55, Аноним (48), 09:53, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть купят Avid Audio.))
     
  • 1.59, Аноним (59), 09:56, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Our engine , forward fly .
    In the commune stop .
    We have no other way-
    In the hands of our rifle .

    01.09.2020 https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/190241/
    09.06.2020 https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/181435/
    13.01.2020 https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/167292/

     
  • 1.60, Аноним (-), 09:57, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какая гадость эта Астра....
     
     
  • 2.65, Аноним (82), 10:03, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне нравится (c)
     
     
  • 3.67, Аноним (4), 10:07, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому и кобыла невеста. О.Бендер (с)
     
     
  • 4.75, тоже Аноним (ok), 10:22, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому и кобыла невеста. О.Бендер (с)

    Прежде чем ставить копирайты, неплохо бы проверить, что не переврал оригинал.

     

  • 1.74, Annoynymous (ok), 10:20, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот будет смешно, если часть этих денег попадёт разработчикам альта :-)
     
     
  • 2.84, llolik (ok), 10:38, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот будет смешно, если часть этих денег попадёт разработчикам альта :-)

    И что самое смешное, именно Эльбрусами и инфраструктурой под них (взаимодействием с апстримами и т.д.), насколько мне известно, больше всего занимается именно команда Альта.

     
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