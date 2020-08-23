Выпуск XMPP-клиента Kaidan 0.6.0

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|2.2, edv (ok), 10:39, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ещё бы email вспомнили! Чай не прошлый век!
А ещё из годных клиентов есть Xabber
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|3.3, Аноним (3), 10:42, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Antifeatures:
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> Tracking - The app connects to xabber.com on every start even if "send errors and debug info" is disabled.
Годный, ага.
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|3.4, Fracta1L (ok), 10:42, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ви будете смеяться, но я тут попытался найти юзабельный линуксовый почтовик взамен KMail и... не нашёл.
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|4.6, Аноним (6), 10:44, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что "юзабельность" это дело вкуса и привычки. Вы привыкли к KMail, и не можете найте альтернативу, которая бы работала как KMail - но зачем она вообще нужна, если уже есть сам KMail?
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|5.15, Аноним (15), 12:42, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вот нет, к сожалению. Я недавно на KMail перелез, потому что задолбался с громоптицей. Не могу сказать, что в почтовом клиенте есть к чему привыкать. Интерфейс у них всех одинаковый.
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|4.7, iPony129412 (?), 10:45, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ви будете смеяться, но я тут попытался найти юзабельный линуксовый почтовик
Это несмешно... Это грустно
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|2.5, Аноним (6), 10:42, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В OSS многие вещи происходят с задержкой лет в 10. И это, кстати, далеко не всегда является чем-то плохим. Я, например, не в восторге от новых течений в мире софта
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|2.8, Sluggard (ok), 10:56, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> 2020 год
> XMPP-клиент
Интересно, если б он ещё и на C был написан, тебя бы вообще разорвало?
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|1.9, Аноним (9), 11:10, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Добавили туда бы OMEMO поддержку...потому что по гном есть Dino, а в кде давненько свеженького с поддержкой OMEMO не появлялось....
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|1.13, Аноним (13), 12:07, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Еще один клиент с ущербным интерфейсом "как на мобилках". Я лучше буду и дальше пользоваться psi+
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