The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск XMPP-клиента Kaidan 0.6.0

23.08.2020 10:02

Доступна новая версия XMPP-клиента Kaidan 0.6.0. Программа написана на языке С++ с использованием Qt, QXmpp и фреймворка Kirigami. Код распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage и flatpak) и Android. Публикация сборок для macOS и Windows задерживается.

Ключевым улучшением в новой версии стала реализация очереди offline-сообщений - при отсутствии сетевого соединения сообщения теперь помещаются в кэш и автоматически отправляются при возобновления подключения к сети. В новой версии также появилась возможность исправления произвольных сообщений, в том числе ожидающих отправки, а не только последнего сообщения. Добавлена поддержка вызова чата из окна с уведомлением. Страницы управления учётной записью перенесены в раздел с настройками, реализованы кнопки для копирования JID и пароля, добавлена опция для скрытия пароля.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.kaidan.im/2020/08/...)
  2. OpenNews: Вышел XMPP-клиент Kaidan 0.5.0
  3. OpenNews: XMPP-клиент Conversations добавил поддержку видеозвонков
  4. OpenNews: Вышел XMPP-клиент Kaidan 0.5.0
  5. OpenNews: Вышел XMPP-клиент UWPX 0.25.0 для Windows 10X
  6. OpenNews: Доступны платформы обмена сообщениями Zulip 3.0 и Mattermost 5.25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53585-kaidan
Ключевые слова: kaidan, xmpp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:24, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    > 2020 год
    > XMPP-клиент
     
     
  • 2.2, edv (ok), 10:39, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ещё бы email вспомнили! Чай не прошлый век!

    А ещё из годных клиентов есть Xabber

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:42, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Antifeatures:
    >
    > Tracking - The app connects to xabber.com on every start even if "send errors and debug info" is disabled.

    Годный, ага.

     
  • 3.4, Fracta1L (ok), 10:42, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ви будете смеяться, но я тут попытался найти юзабельный линуксовый почтовик взамен KMail и... не нашёл.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 10:44, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что "юзабельность" это дело вкуса и привычки. Вы привыкли к KMail, и не можете найте альтернативу, которая бы работала как KMail - но зачем она вообще нужна, если уже есть сам KMail?
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 12:42, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот нет, к сожалению. Я недавно на KMail перелез, потому что задолбался с громоптицей. Не могу сказать, что в почтовом клиенте есть к чему привыкать. Интерфейс у них всех одинаковый.
     
  • 4.7, iPony129412 (?), 10:45, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ви будете смеяться, но я тут попытался найти юзабельный линуксовый почтовик

    Это несмешно... Это грустно

     
     
  • 5.14, lockywolf (ok), 12:08, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mh4e или notmuch не нравится?
     
  • 2.5, Аноним (6), 10:42, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В OSS многие вещи происходят с задержкой лет в 10. И это, кстати, далеко не всегда является чем-то плохим. Я, например, не в восторге от новых течений в мире софта
     
  • 2.8, Sluggard (ok), 10:56, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > 2020 год
    > XMPP-клиент

    Интересно, если б он ещё и на C был написан, тебя бы вообще разорвало?

     
  • 2.12, Михаих (?), 11:58, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем вам не угодил XMPP?
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:10, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добавили туда бы OMEMO поддержку...потому что по гном есть Dino, а в кде давненько свеженького с поддержкой OMEMO не появлялось....
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:27, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Антиспам плагина нет?
     
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 11:29, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну кто в 2020 году в XMPP спамить то будет?
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:07, 23/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще один клиент с ущербным интерфейсом "как на мобилках". Я лучше буду и дальше пользоваться psi+
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру