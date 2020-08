Выпуск XMPP-клиента Kaidan 0.6.0

2.2 , edv ( ok ), 10:39, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ещё бы email вспомнили! Чай не прошлый век! А ещё из годных клиентов есть Xabber

3.3 , Аноним ( 3 ), 10:42, 23/08/2020 > Antifeatures:

>

> Tracking - The app connects to xabber.com on every start even if "send errors and debug info" is disabled. Годный, ага.

3.4 , Fracta1L ( ok ), 10:42, 23/08/2020 Ви будете смеяться, но я тут попытался найти юзабельный линуксовый почтовик взамен KMail и... не нашёл.

4.6 , Аноним ( 6 ), 10:44, 23/08/2020 Потому что "юзабельность" это дело вкуса и привычки. Вы привыкли к KMail, и не можете найте альтернативу, которая бы работала как KMail - но зачем она вообще нужна, если уже есть сам KMail?

5.15 , Аноним ( 15 ), 12:42, 23/08/2020 Да вот нет, к сожалению. Я недавно на KMail перелез, потому что задолбался с громоптицей. Не могу сказать, что в почтовом клиенте есть к чему привыкать. Интерфейс у них всех одинаковый.

4.7 , iPony129412 ( ? ), 10:45, 23/08/2020 > Ви будете смеяться, но я тут попытался найти юзабельный линуксовый почтовик Это несмешно... Это грустно

5.14 , lockywolf ( ok ), 12:08, 23/08/2020 Mh4e или notmuch не нравится?

2.5 , Аноним ( 6 ), 10:42, 23/08/2020 В OSS многие вещи происходят с задержкой лет в 10. И это, кстати, далеко не всегда является чем-то плохим. Я, например, не в восторге от новых течений в мире софта

2.8 , Sluggard ( ok ), 10:56, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > 2020 год

> XMPP-клиент Интересно, если б он ещё и на C был написан, тебя бы вообще разорвало?

2.12 , Михаих ( ? ), 11:58, 23/08/2020 А чем вам не угодил XMPP?