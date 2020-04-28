XMPP-клиент Conversations добавил поддержку видеозвонков

2.8 , zurapa ( ok ), 08:49, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, почему же. Вы не забывайте корпоративный сектор. У вас локалка, большая, распределённая по всей стране, со своим мессенджером-звонилкой не смотрящей наружу, а наружу смотрящей только мессенджером без звонилки. Или сейчас модным пацанчикам не круто локально у себя подымать, всё в докерах на амфзоне надо? А учитывая, какой фашизм у нас в стране творится, скоро нас отрежут от мира и будут фильтровать всё, и вернёмся обратно к локалочкам, когда от соседа к соседу будем кидать проводки и расшаривать контент. Там уже на просмотрах не позарабатываешь.

3.16 , timur.davletshin ( ok ), 09:05, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В корпоративном секторе — это жабер от Циско, но он страшен и коряв. Да и вообще, там видеоконфы нужны.

4.60 , Аноним ( 60 ), 10:44, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это жабер от Циско Вот только там я его и видел. К пиджину подключить смог. > Да и вообще, там видеоконфы нужны. Ты про сисько-ўёбекс? Нет, спасибо, такие "видеоконфы" - не нужны. Когда я работал в сиске, то приучил со мной общаться в тексте, пока не починят это ущщерббное нечто. В других же конторах - ч первого звонка через телефонный шлюз, объяснял как переходить на зоом.

Вы ещё ibm sametime вспомните...

5.65 , timur.davletshin ( ok ), 10:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я и говорю, что не нужен. Да, зум тоже не нужен.

6.90 , Аноним ( 60 ), 11:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К сожалению, зоом для нас оказался единственным рабочим решением. Порой приходится устраивать гэнгбэнг человек на 50. Хотел попробовать жидси, но ставить свой сервак конторе лень. А вы пробовали что-нибудь свободное для среднебольших конференций? Всё-таки хочется с зоомовской проприетари спрыгнуть.

7.99 , timur.davletshin ( ok ), 12:04, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что там ставить? Там Докер даже есть.

8.104 , Аноним ( 60 ), 12:29, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не, это вопрос не технический Я-то и из сырцов соберу если надо ... 8.105 , Аноним ( 60 ), 12:30, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А жидси работает очень хорошо на несколько человек И если есть возможность выбо... 7.103 , Аноним ( 103 ), 12:26, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >К сожалению, зоом для нас оказался единственным рабочим решением. Очередной закрытый хмпп клиент

5.85 , User ( ?? ), 11:49, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Дайте угадаю - с такими заходами сейчас общаетесь исключительно с-тету-на-тет - "Свободная касса!", вот это вот всё?

6.86 , Аноним ( 60 ), 11:52, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не равняй всех по себе, есть же много софта для видеоконференций. Хотя тебе на кассе он таки вообще не нужен.

7.94 , нах. ( ? ), 11:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Не равняй всех по себе, есть же много софта для видеоконференций. только если ты не с воображаемыми друзьями, а с реальными коллегами и контрагентами общаться собрался - им неинтересно твое много, "у нас используется - вот это". А на кассе да, не нужен, ты давай соус живей, нехрен залипать в мобильничке, еще кредит не отдал за него. 3.50 , Аноним ( 47 ), 10:30, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >У вас локалка, большая, распределённая по всей стране, со своим мессенджером-звонилкой не смотрящей наружу, а наружу смотрящей только мессенджером без звонилки. Медиапоток в Jingle по UDP напрямую между парой клиентов. Поэтому вам ещё нужен VPN в локалку.

3.59 , Michael Shigorin ( ok ), 10:43, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – В какой стране-то? (размышляю, удалить спам очередного "пророка", не видящего дальше своего носа -- или посочувствовать, если у него действительно так и есть) PS: мне показалось интересным почитать сравнение с предыдущими проектами глобализации: http://cont.ws/@KGB/1642323 (и оценку нынешней стадии деглобализации).

4.100 , Аноним ( 100 ), 12:14, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > размышляю, удалить спам ... или посочувствовать О как! Ну так и поступите.

3.76 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:22, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > локалка, большая, распределённая по всей стране Представляю, какая там бродкаст-помойка.

3.91 , Avator ( ok ), 11:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наружу видео в корпоративном секторе тоже требуется. Например для подключения внешних пользователей к звонкам. Мессенджер без звонилки наружу не особо кому нужен. ИМХО

4.96 , нах. ( ? ), 12:01, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну так все ок - сцайп для совсем-чужих, сцайп-вор-бизнеса для своих удаленщиков, чего тебе еще не хватает, смузи? 5.106 , Аноним ( 60 ), 12:32, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, у нас удалёнщики - свои. И за вор-бизнесс таких как ты нафег псылают.

3.110 , User ( ?? ), 12:45, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в корпоративном секторе овердофига Специально Обученного Народу, который "эта нога - кого надо нога!" пилит-и-откатывает и такое ощущение, что из любви к искусству еще и немного вредит, старательно выбирая Самое Дерьмовое Решение из всех представленных на рынке.

Сказали "Skype for business" - будет skype for business. И да, на телефоне тоже.

2.39 , Shura ( ?? ), 10:10, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну почему же. Всё больше операторов внедряют IPv6. Если мы говорим про мобильные сети, то можно подключаться через МТС и будет белый IPv6 адрес. Звони - не хочу!

2.57 , Аноним ( 57 ), 10:41, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там как раз и вся новость в том, что требуется service discovery для обхода натов через STUN/TURN. Без этого jingle и так много где был (и нигде нормально не работал). Просто пока этот discovery в серверы не добавили популярные, но планируют.

2.111 , пыщ ( ? ), 12:47, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть там обход ната, почитай суть.

