XMPP-клиент Conversations добавил поддержку видеозвонков

A.Stahl, 08:31, 28/04/2020: Дык он же не приязан к какой-то компании, котрая может просто -- щёлк -- и рипнуть его. Даже если он вдруг окажется мало кому нужен, то он будет умирать очень долго.

Michael Shigorin, 10:40, 28/04/2020: Тем не менее отключение xmpp на гмайле изрядно ударило...

Аноним ( 93 ), 11:59, 28/04/2020: пару месяцев назад работало, шифрование только не работает

timur.davletshin, 08:35, 28/04/2020: Даже IRC жив. Более того, гораздо живее XMPP.

ryoken, 08:59, 28/04/2020: А вот Gopher & FTP закапывают (в FF Nightly так уже не пашет ftp://).

timur.davletshin, 09:09, 28/04/2020: Только ftp через консоль — старикам не привыкать, а молодёжи оно не нужно.

Аноним ( 49 ), 10:28, 28/04/2020: Скажи это разработчикам битрикса, которые просят фтп им сделать.

нах., 10:50, 28/04/2020: они файлзилой пользуются, а не браузером. Инфа 100% (затрахаешься отучать, а нешифрованный control эта дрянь по сей день не умеет)

Аноним ( 36 ), 10:06, 28/04/2020: Наберите "mozilla ftp" в поиске, увидите "ftp через https" ха-ха.

Sluggard, 10:53, 28/04/2020: То, что на #lor во фриноде пара дебилов разводит политсрачи, и ещё несколько человек говорят ни о чём и обмениваются рецептами, не делает IRC живее XMPP. :)

Аноним ( 75 ), 11:14, 28/04/2020: Не лором едины, узколобый.

timur.davletshin, 11:39, 28/04/2020: Однако же конф в 1500 человек я в лучшие годы его не мог назвать. Максимум 200-300 человек видел.

RedEyedMan, 12:21, 28/04/2020: > То, что на #lor во фриноде пара дебилов разводит политсрачи, и ещё

> несколько человек говорят ни о чём и обмениваются рецептами, не делает

> IRC живее XMPP. :) Да ладно, я привык уже, вот давлетшин и сюда приперся.

Sluggard, 13:59, 28/04/2020: > Да ладно, я привык уже, вот давлетшин и сюда приперся. Он тут и был вроде.

Сейд, 10:13, 28/04/2020: Инженеры активно расширяют и совершенствуют его. 2020-02-01 сообщество Ignite Realtime Community выпустило версию 4.5.1 Openfire с исправлениями и улучшениями.

2020-02-11 была выпущена версия 1.0.0 XEP-0363 (HTTP File Upload).

2020-02-18 была выпущена версия 1.0.0 XEP-0345 (Form of Membership Applications).

2020-02-18 компания Tigase выпустила новые версии BeagleIM и Siskin.

2020-02-22 JabberPL.org исполнилось 15 лет.

2020-02-27 была выпущена версия 0.1.0 XEP-0434 (Trust Messages).

2020-03-20 была выпущена версия 0.3.1 XEP-0343 (Signaling WebRTC datachannels in Jingle).

2020-03-20 была выпущена версия 0.3.1 XEP-0343 (Signaling WebRTC datachannels in Jingle).

нах., 11:56, 28/04/2020: выпекание раз в неделю нового никем не поддерживаемого/поддерживаемого единственной парой клиент-сервер/еще круче - "клиент есть, сервер мы не умеем" XEP - это не "совершенствование", это "добить окончательно". Их и так полтыщи, "угадай что в этой паре клиент-сервер вообще работает".

Аноним ( 47 ), 10:25, 28/04/2020: >XMPP ещё не RIP ? По всему миру куча живых серверов XMPP.

Я заметил только один RIPнувшийся xmpp.yandex.ru в 2017-м. Но они правильно сделали, что рипнули. А то пришлось бы им жаббер-переписку за полгода хранить для товмайора.

А jabber.ru, если я правильно понял, сейчас хостится в СШП.

А jabber.ru, если я правильно понял, сейчас хостится в СШП.

нах., 10:51, 28/04/2020: > По всему миру куча живых серверов XMPP жаль что они между собой с трудом и только в хорошую погоду обмениваются простыми текстовыми сообщениями из-за миллиарда несовместимых расширений.

3.82 , InuYasha ( ? ), 11:42, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же матрикс?

Про телегу с зелёными чатами не буду )

Аноним ( 97 ), 12:02, 28/04/2020: матрикс жрет как не в себя, в текущем виде. Телега оффтоп ибо свой сервер в ней не поднимешь

Annoynymous, 11:44, 28/04/2020: Для корпоративной переписки сейчас используют слак, маттермост, рокет-чат и прочие хипстерские поделки, увы.

нах., 11:57, 28/04/2020: вы смузи-стартапы-то не путайте с корпорациями. Как пользовались skype/lynс, так и будут дальше пользоваться.

НяшМяш, 12:50, 28/04/2020: > вы смузи-стартапы-то не путайте с корпорациями. Корпорации корпорациям рознь. Да и скайп просто не удобен, потому что в нём нельзя создать ветку для сообщения в канале. Или интегрировать Jira, Github или ещё какой-нибудь CircleCI. Поэтому обычно и платят за ентерпрайз слак и потом накидывают туда всяких интеграций.