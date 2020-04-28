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XMPP-клиент Conversations добавил поддержку видеозвонков

28.04.2020 02:09

В Conversations, открытом XMPP-клиенте для платформы Android, появилась поддержка видео и аудио-звонков. Звонки доступны с любого XMPP сервера, при наличии прямого соединения (без NAT). Разработчики серверов Ejabberd и Prosody уже работают над внедрением поддержки TURN/STUN на серверах для обхода NAT, что говорит о появлении полноценной поддержки видео-звонков в сети XMPP в течение ближайших месяцев. Существующее расширения TURN/STUN XMPP оказались несовместимыми с хешированными паролями и требуется корректировка.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/siacs/Conve...)
  2. Каталог бесплатных XMPP серверов
  3. OpenNews: XMPP-клиенту yaxim исполнилось 10 лет
  4. OpenNews: Выпуск libhandy 0.0.10, библиотеки для создания мобильных вариантов приложений GTK/GNOME
  5. OpenNews: Релиз XMPP/Jabber сервера Prosody 0.11.0
  6. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52826-xmpp
Ключевые слова: xmpp, conversations, im
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (123) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:29, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    XMPP ещё не RIP ?
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 08:31, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Дык он же не приязан к какой-то компании, котрая может просто -- щёлк -- и рипнуть его. Даже если он вдруг окажется мало кому нужен, то он будет умирать очень долго.
     
     
  • 3.56, Michael Shigorin (ok), 10:40, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тем не менее отключение xmpp на гмайле изрядно ударило...
     
     
  • 4.93, Аноним (93), 11:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пару месяцев назад работало, шифрование только не работает
     
  • 2.5, timur.davletshin (ok), 08:35, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Даже IRC жив. Более того, гораздо живее XMPP.
     
     
  • 3.13, ryoken (ok), 08:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот Gopher  & FTP закапывают (в FF Nightly так уже не пашет ftp://).
     
     
  • 4.19, timur.davletshin (ok), 09:09, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только ftp через консоль — старикам не привыкать, а молодёжи оно не нужно.
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 10:28, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи это разработчикам битрикса, которые просят фтп им сделать.
     
     
  • 6.62, нах. (?), 10:50, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они файлзилой пользуются, а не браузером. Инфа 100% (затрахаешься отучать, а нешифрованный control эта дрянь по сей день не умеет)

     
  • 4.36, Аноним (36), 10:06, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наберите "mozilla ftp" в поиске, увидите "ftp через https" ха-ха.
     
  • 3.67, Sluggard (ok), 10:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что на #lor во фриноде пара дебилов разводит политсрачи, и ещё несколько человек говорят ни о чём и обмениваются рецептами, не делает IRC живее XMPP. :)
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 11:14, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не лором едины, узколобый.
     
  • 4.79, timur.davletshin (ok), 11:39, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако же конф в 1500 человек я в лучшие годы его не мог назвать. Максимум 200-300 человек видел.
     
  • 4.101, RedEyedMan (ok), 12:21, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То, что на #lor во фриноде пара дебилов разводит политсрачи, и ещё
    > несколько человек говорят ни о чём и обмениваются рецептами, не делает
    > IRC живее XMPP. :)

    Да ладно, я привык уже, вот давлетшин и сюда приперся.

     
     
  • 5.124, Sluggard (ok), 13:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да ладно, я привык уже, вот давлетшин и сюда приперся.

    Он тут и был вроде.

     
  • 2.41, Сейд (ok), 10:13, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Инженеры активно расширяют и совершенствуют его.

    2020-02-01 сообщество Ignite Realtime Community выпустило версию 4.5.1 Openfire с исправлениями и улучшениями.
    2020-02-11 была выпущена версия 1.0.0 XEP-0363 (HTTP File Upload).
    2020-02-18 была выпущена версия 1.0.0 XEP-0345 (Form of Membership Applications).
    2020-02-18 компания Tigase выпустила новые версии BeagleIM и Siskin.
    2020-02-22 JabberPL.org исполнилось 15 лет.
    2020-02-27 была выпущена версия 0.1.0 XEP-0434 (Trust Messages).
    2020-03-20 была выпущена версия 0.3.1 XEP-0343 (Signaling WebRTC datachannels in Jingle).

     
     
  • 3.89, нах. (?), 11:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    выпекание раз в неделю нового никем не поддерживаемого/поддерживаемого единственной парой клиент-сервер/еще круче - "клиент есть, сервер мы не умеем" XEP - это не "совершенствование", это "добить окончательно".

    Их и так полтыщи, "угадай что в этой паре клиент-сервер вообще работает".

     
  • 2.47, Аноним (47), 10:25, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >XMPP ещё не RIP ?

    По всему миру куча живых серверов XMPP.
    Я заметил только один RIPнувшийся xmpp.yandex.ru в 2017-м. Но они правильно сделали, что рипнули. А то пришлось бы им жаббер-переписку за полгода хранить для товмайора.
    А jabber.ru, если я правильно понял, сейчас хостится в СШП.

     
     
  • 3.64, нах. (?), 10:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > По всему миру куча живых серверов XMPP

    жаль что они между собой с трудом и только в хорошую погоду обмениваются простыми текстовыми сообщениями из-за миллиарда несовместимых расширений.

     
  • 2.52, Аноним (52), 10:34, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    и да и нет. Из-за дизайна жаббера (с дофигищей ХЕРов, полный список которых не поддерживает ни один клиент), ньюфаги его не жалуют. В то же время, для развертывания корпоративной переписки (или чтобы поднять на впс чатек для друзьяшек без товарища майора) сабж довольно удобен и, по сути, безальтернативен (не считая ирка)
     
     
  • 3.82, InuYasha (?), 11:42, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же матрикс?
    Про телегу с зелёными чатами не буду )
     
     
  • 4.97, Аноним (97), 12:02, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    матрикс жрет как не в себя, в текущем виде. Телега оффтоп ибо свой сервер в ней не поднимешь
     
  • 3.83, Annoynymous (ok), 11:44, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для корпоративной переписки сейчас используют слак, маттермост, рокет-чат и прочие хипстерские поделки, увы.
     
     
  • 4.92, нах. (?), 11:57, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вы смузи-стартапы-то не путайте с корпорациями.

    Как пользовались skype/lynс, так и будут дальше пользоваться.

     
     
  • 5.113, НяшМяш (ok), 12:50, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  вы смузи-стартапы-то не путайте с корпорациями.

    Корпорации корпорациям рознь. Да и скайп просто не удобен, потому что в нём нельзя создать ветку для сообщения в канале. Или интегрировать Jira, Github или ещё какой-нибудь CircleCI. Поэтому обычно и платят за ентерпрайз слак и потом накидывают туда всяких интеграций.

     

  • 1.3, timur.davletshin (ok), 08:34, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без обхода НАТа оно пока не нужно. С белыми айпи с телефонов сейчас сидят уже единицы.
     
     
  • 2.8, zurapa (ok), 08:49, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, почему же. Вы не забывайте корпоративный сектор. У вас локалка, большая, распределённая по всей стране, со своим мессенджером-звонилкой не смотрящей наружу, а наружу смотрящей только мессенджером без звонилки.

    Или сейчас модным пацанчикам не круто локально у себя подымать, всё в докерах на амфзоне надо?

    А учитывая, какой фашизм у нас в стране творится, скоро нас отрежут от мира и будут фильтровать всё, и вернёмся обратно к локалочкам, когда от соседа к соседу будем кидать проводки и расшаривать контент. Там уже на просмотрах не позарабатываешь.

     
     
  • 3.16, timur.davletshin (ok), 09:05, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В корпоративном секторе — это жабер от Циско, но он страшен и коряв. Да и вообще, там видеоконфы нужны.
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 10:44, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это жабер от Циско

    Вот только там я его и видел. К пиджину подключить смог.

    > Да и вообще, там видеоконфы нужны.

    Ты про сисько-ўёбекс? Нет, спасибо, такие "видеоконфы" - не нужны. Когда я работал в сиске, то приучил со мной общаться в тексте, пока не починят это ущщерббное нечто. В других же конторах - ч первого звонка через телефонный шлюз, объяснял как переходить на зоом.


    Вы ещё ibm sametime вспомните...

     
     
  • 5.65, timur.davletshin (ok), 10:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я и говорю, что не нужен. Да, зум тоже не нужен.
     
     
  • 6.90, Аноним (60), 11:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, зоом для нас оказался единственным рабочим решением. Порой приходится устраивать гэнгбэнг человек на 50. Хотел попробовать жидси, но ставить свой сервак конторе лень.

    А вы пробовали что-нибудь свободное для среднебольших конференций? Всё-таки хочется с зоомовской проприетари спрыгнуть.

     
     
  • 7.99, timur.davletshin (ok), 12:04, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там ставить? Там Докер даже есть.
     
     
  • 8.104, Аноним (60), 12:29, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это вопрос не технический Я-то и из сырцов соберу если надо ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.105, Аноним (60), 12:30, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А жидси работает очень хорошо на несколько человек И если есть возможность выбо... текст свёрнут, показать
     
  • 7.103, Аноним (103), 12:26, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >К сожалению, зоом для нас оказался единственным рабочим решением.

    Очередной закрытый  хмпп клиент

     
  • 5.85, User (??), 11:49, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дайте угадаю - с такими заходами сейчас общаетесь исключительно с-тету-на-тет - "Свободная касса!", вот это вот всё?
     
     
  • 6.86, Аноним (60), 11:52, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не равняй всех по себе, есть же много софта для видеоконференций. Хотя тебе на кассе он таки вообще не нужен.
     
     
  • 7.94, нах. (?), 11:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не равняй всех по себе, есть же много софта для видеоконференций.

    только если ты не с воображаемыми друзьями, а с реальными коллегами и контрагентами общаться собрался - им неинтересно твое много, "у нас используется - вот это".

    А на кассе да, не нужен, ты давай соус живей, нехрен залипать в мобильничке, еще кредит не отдал за него.

     
  • 3.50, Аноним (47), 10:30, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У вас локалка, большая, распределённая по всей стране, со своим мессенджером-звонилкой не смотрящей наружу, а наружу смотрящей только мессенджером без звонилки.

    Медиапоток в Jingle по UDP напрямую между парой клиентов. Поэтому вам ещё нужен VPN в локалку.

     
  • 3.59, Michael Shigorin (ok), 10:43, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В какой стране-то? (размышляю, удалить спам очередного "пророка", не видящего дальше своего носа -- или посочувствовать, если у него действительно так и есть)

    PS: мне показалось интересным почитать сравнение с предыдущими проектами глобализации: http://cont.ws/@KGB/1642323 (и оценку нынешней стадии деглобализации).

     
     
  • 4.100, Аноним (100), 12:14, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > размышляю, удалить спам ... или посочувствовать

    О как! Ну так и поступите.

     
  • 3.76, YetAnotherOnanym (ok), 11:22, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > локалка, большая, распределённая по всей стране

    Представляю, какая там бродкаст-помойка.

     
  • 3.91, Avator (ok), 11:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наружу видео в корпоративном секторе тоже требуется. Например для подключения внешних пользователей к звонкам. Мессенджер без звонилки наружу не особо кому нужен. ИМХО
     
     
  • 4.96, нах. (?), 12:01, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так все ок - сцайп для совсем-чужих, сцайп-вор-бизнеса для своих удаленщиков, чего тебе еще не хватает, смузи?

     
     
  • 5.106, Аноним (60), 12:32, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у нас удалёнщики - свои. И за вор-бизнесс таких как ты нафег псылают.
     
  • 3.110, User (??), 12:45, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в корпоративном секторе овердофига Специально Обученного Народу, который "эта нога - кого надо нога!" пилит-и-откатывает и такое ощущение, что из любви к искусству еще и немного вредит, старательно выбирая Самое Дерьмовое Решение из всех представленных на рынке.
    Сказали "Skype for business" - будет skype for business. И да, на телефоне тоже.
     
  • 2.39, Shura (??), 10:10, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же. Всё больше операторов внедряют IPv6. Если мы говорим про мобильные сети, то можно подключаться через МТС и будет белый IPv6 адрес. Звони - не хочу!
     
  • 2.57, Аноним (57), 10:41, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там как раз и вся новость в том, что требуется service discovery для обхода натов через STUN/TURN. Без этого jingle и так много где был (и нигде нормально не работал). Просто пока этот discovery в серверы не добавили популярные, но планируют.
     
  • 2.111, пыщ (?), 12:47, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть там обход ната, почитай суть.
     

  • 1.4, КО (?), 08:34, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "открытом"
    одобрямс
     
  • 1.6, zurapa (ok), 08:45, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так аудиозвонки и раньше были доступны через jingle. Я даже одно время созванивался с другом Тогда всё на гугле вертелось или на jabber.org - не помню.
     
     
  • 2.7, timur.davletshin (ok), 08:47, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Jingle давно поломан в большинстве клиентов. Мобильные его и не умели.
     
     
  • 3.9, zurapa (ok), 08:50, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким образом? Что и в pidgin поломан? Джингл же отдельным плагинчиком настройкой идёт обосолено, а пускается это всё через STUN-сервер, как и обмен файлами, это могло не развиваться, но ломать кто это будет? Только умалишённый.
     
     
  • 4.17, timur.davletshin (ok), 09:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В gajim сломан, в empathy сломан, в psi не помню статус, там аудио только видел, только pidgin и остался.
     
     
  • 5.30, Сейд (ok), 09:50, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Pidgin тоже сломаны звонки: https://developer.pidgin.im/ticket/17209
     
  • 5.35, zurapa (ok), 10:05, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печалька. Рукожопы, хипстеры вонючие! Весь unix вей пингвину под хвост! Уйду в я от вас! Злые вы!
     
  • 5.42, Аноним (100), 10:15, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  только pidgin и остался.

    jitsi desktop

     
     
  • 6.45, timur.davletshin (ok), 10:23, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Который уже почти дропнули. Но он был единственным, который реально умел.
     
  • 6.58, Аноним (100), 10:43, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Поставить сначала сумей.
     
     
  • 7.61, Аноним (100), 10:48, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала скачай. Если выбирать установку из репозитория, эти ... перепутали jitsi meet и desktop. При выборе пакетов дают ссылку на свою ftp файлопомойку.
     
  • 3.66, Сейд (ok), 10:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мобильные Google Talk и встроенный клиент Maemo умели звонки через Jingle.
     

  • 1.10, Servey (?), 08:52, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вроде в хангеут всегда быди видео звонки.
     
     
  • 2.12, Servey (?), 08:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * Хангаут
     
     
  • 3.15, Х (?), 09:01, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Hangout не всегда был - и еще успеет не-стать опять, а XMPP так и будет "не жив не мертв" работать.

    У Гугла новый начальник найдется, докажет своим, что Hangout нужно RIP, и от этого ДНС только выиграет - и рипнут его с помпой!

     
  • 2.18, timur.davletshin (ok), 09:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Google давно уже отказался от Jabber + Jingle.
     
  • 2.22, Аноним (103), 09:41, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WhatsApp тоже закрытый XMPP клиент, а толку?
     
     
  • 3.31, Servey (?), 09:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. фишка не в том что видео звонки прицепили к хмпп а то что клиент открытый ?
     
     
  • 4.71, Аноним (47), 11:04, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вас устраивает требование предоставлять номер своего мобильного?
     
  • 3.38, timur.davletshin (ok), 10:09, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он давно не xmpp.
     
     
  • 4.43, Сейд (ok), 10:16, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WhatApp использует вариацию XMPP: https://github.com/mgp25/Chat-API/wiki/FunXMPP-Protocol
     
     
  • 5.48, timur.davletshin (ok), 10:27, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы сказал, что нечто похожее на xmpp. И ВК и Яндекс, и гугол, и ФБ тоже начинали как вполне себе совместимые со сторонними клиентами сервера. Некоторые s2s даже разрешали. Но потом совместимость сломали.
     
     
  • 6.54, Сейд (ok), 10:35, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорить можно всё, что угодно. А WhatsApp использует протокол XMPP для асинхронного обмена сообщениями между клиентами в виде XML-строф: https://medium.com/@schirrmacher/analyzing-whatsapp-calls-176a9e776213
     
     
  • 7.55, timur.davletshin (ok), 10:39, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пущай будет по вашему. Ситуации полной огороженности это не изменит.
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:52, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А тем временем шёл 2020 год...
     
     
  • 2.20, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:25, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И кто-то освоил счёт до 2020. Молодец, малыш, теперь посчитай в обратном порядке.
     
     
  • 3.24, Аноним (103), 09:43, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стикеры будем еще 20 лет ждать?
     
     
  • 4.33, Аноним (57), 10:02, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Стикеры

    Да, для современного мессенджинга это невероятно критичная вещь, обязательно надо ждать.

     
     
  • 5.37, zurapa (ok), 10:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хоть подписывай сарказм, а то и непонятно из какого ты стана.
     
     
  • 6.63, Аноним (57), 10:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нужен современный мессенджинг - с синхронизацией истории на всех клиентах, seamless-работой с несколькими клиентами одновременно (чтобы незаметно и беспроблемно подключаться и отключаться), гарантией доставки даже на плохом интернете, с загрузкой файлов (картинки, видео, аудио) без p2p-сложностей и так далее. Это всё современный жабер в целом умеет, хотя местами кривовато, и, самое главное, стандарт позволяет, но клиентов, кто умеет, почти нет.

    А вот стикеры - ну, кому-то может быть это прям так важно, но когда они это выставляют как критичную фичу, без которой нельзя жить, начинаешь, мягко говоря, удивляться.

     
     
  • 7.84, InuYasha (?), 11:48, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноны просто используют стикеры как аргумент "если уж даже этого нет..."
     
  • 7.102, anon2 (?), 12:24, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всё это умеет Conversations при условии использования адекватно настроенного сервера. Для десктопа есть как минимум Gajim и Dino.
     
  • 5.77, Аноним (103), 11:25, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да, для современного мессенджинга это невероятно критичная вещь, обязательно надо ждать.

    У жаббербоев для этого отдельный пак с картинками. Стикеры как  картинку кидают. Ничего жить можно.

     
  • 5.115, iPony129412 (?), 12:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Стикеры. Да, для современного мессенджинга это невероятно критичная вещь

    Да

     
  • 4.46, Сейд (ok), 10:23, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реализованы 12 лет назад: https://developer.pidgin.im/ticket/5627
     
  • 2.53, Аноним (49), 10:35, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что это меняет? Сообщение стал писать по другому, хотя если подумать то по другому теперь как раньше знаками писать стали прям как во времена пирамид.
     

  • 1.14, Х (?), 08:59, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    До конца вируса не успеют, а потом и платные ребята их опять дожмут.
     
     
  • 2.21, Аноним (100), 09:36, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сравниваем свободных с проприетарными, открытых с закрытыми, бесплатных с платными. Вариации могут быть в любом сочетании. Так что не путайте.
     

  • 1.23, Сейд (ok), 09:43, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там с шифрованием потока?
     
     
  • 2.26, Аноним (103), 09:48, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В стандарте WebRTC по-дефолту идет e2e шифрование
     
     
  • 3.28, Аноним (103), 09:50, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звонки сделаны через WebRTC. Сигналинг через XMPP
     
  • 3.51, timur.davletshin (ok), 10:30, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В WebRTC нет по-дефолту e2e. Даже jitsi meet только в последней записи в блоге написала, что только работает на e2e шифрованием и использует специфичную для Chrome функцию — https://jitsi.org/blog/
     
     
  • 4.78, Аноним (103), 11:29, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В WebRTC по дефолту просто шифрование. Если омемо включен, ключ WebRTC должен быть внутри омемо сессии.
     
     
  • 5.81, timur.davletshin (ok), 11:41, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое омемо в webrtc?
     
     
  • 6.118, Аноним (118), 13:12, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файлы шифрованные, тоже не через сам омемо передаются. Через омемо передается ключ AES для расшифровки файлов
     
     
  • 7.123, timur.davletshin (ok), 13:42, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebRTC вообще не в курсе ни про какие OMEMO.
     
  • 2.112, пыщ (?), 12:49, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Е2Е шифрование
     

  • 1.25, Аноним (103), 09:47, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    шифрование есть
     
  • 1.27, Аноним (27), 09:48, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С этого надо было и начинать
     
  • 1.29, Аноним (29), 09:50, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделали видеозвонки реализовав XEP-0215. Совместимо ли оно с  Jingle? Есть ли где-то ещё, в других клиентах? По ссылке написано

    Fully compatible with Movim. Partially compatible with Siskin (iOS) and Beagle (MacOS).

    То есть что получается, позвонить можно будет когда к серверам приделают STUN и только пользователям двух клиентов - Conversations и Movim.
    Короче, как обычно. Поддержка видеозвонков как бы есть, сделать видеозвонок нельзя.

     
     
  • 2.32, Аноним (103), 09:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все работает уже. Для допила технологии потребуется время. ОМЕМО и передача файлов тоже не сразу стали работать на приемлемом уровне
     
     
  • 3.121, Аноним (121), 13:26, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Все работает уже. Для допила технологии потребуется время."

    Это на могиле XMPP напишут.

     
  • 2.44, lockywolf (ok), 10:19, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Два чаю этому джентльмену.

    ХМРР не будет работать никогда.

     
     
  • 3.98, нах. (?), 12:03, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xmpp-то работает, звонить только нельзя.

    Воображаемые друзья не в счет.

     
  • 2.69, Аноним (57), 10:58, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это и есть Jingle. Другого способа аудио и видеосвязи в жаббере нет и не будет. Просто авторы новости не умеют нормально писать.

    >позвонить можно будет когда к серверам приделают STUN и только пользователям двух клиентов - Conversations и Movim.

    Учитывая, что сейчас вообще клиент, по сути, один - conversations, остальные заброшены или устарели, жаловаться не стоит. Требовать от "других клиентов" - консольных бородатых поделок или там древнейших гуёв, которые не обновлялись с 2009-го года, поддержки всего нового - глупо.

    Те люди, которые сейчас вылезут со своими пиджинами, пусть к чёрту идут - он даже нормально с двух устройств работать не умеет (carbons). Сначала они ставят клиент из прошлого века, который не развивается, а потом жалуются, что "не работает".

     
     
  • 3.72, zurapa (ok), 11:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как отозвать плюсик у этого чувака?! Я не до конца дочитал. Сам иди туда.

    Нормально pidgin работает, нормально работает xmpp. Не нужно гнать! Если у вас вся оценка в новомодности и в гуях, то пожалуйста, продолжайте дальше. Меня ГУИ xmpp-клиентов устраивают. И я не нахожу большого отличия от telegam, whatsapp и прочих. Ничего нового не изобретается. Чуть перекомпоновывается, и дизайн, линий, окошек, рамок меняется.

     
     
  • 4.108, iPony129412 (?), 12:37, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормально pidgin работает

    Как сделать, чтобы он в Ubuntu сворачивался хоть как-то? Как тот же Telegram

     
     
  • 5.114, Lockywolf (ok), 12:57, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Нормально pidgin работает
    > Как сделать, чтобы он в Ubuntu сворачивался хоть как-то? Как тот же
    > Telegram

    Что не так со сворачиванием?

    У меня "крестик" убирает ростер. Чаты сохраняются, если поставить галку persistent на чате в ростере.

     
     
  • 6.116, iPony129412 (?), 13:08, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в деофотной Ubuntu 20.04 при нажатии крестика всё с концами закрывается.
    На Windows 10 нормально.
     
     
  • 7.119, Lockywolf (ok), 13:19, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну в деофотной Ubuntu 20.04 при нажатии крестика всё с концами закрывается.
    > На Windows 10 нормально.

    Interface -> show system tray icon -> always?

     
  • 4.109, Lockywolf (ok), 12:41, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как отозвать плюсик у этого чувака?! Я не до конца дочитал. Сам
    > иди туда.
    > Нормально pidgin работает, нормально работает xmpp. Не нужно гнать! Если у вас
    > вся оценка в новомодности и в гуях, то пожалуйста, продолжайте дальше.
    > Меня ГУИ xmpp-клиентов устраивают. И я не нахожу большого отличия от
    > telegam, whatsapp и прочих. Ничего нового не изобретается. Чуть перекомпоновывается, и
    > дизайн, линий, окошек, рамок меняется.

    Автор Пиджина мне без тени иронии присылал вот это:

    https://www.sqlite.org/whynotgit.html

     
  • 4.122, Аноним (57), 13:34, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в пиджине с поддержкой истории и carbons?
     
  • 3.74, Сейд (ok), 11:11, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звонки в Pidgin сломали, но XEP-0280: Message Carbons с плагином работает: https://github.com/gkdr/carbons
     
  • 3.88, InuYasha (?), 11:55, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б только jTalk не заброили - он был бы лучшим. А конвы - это какой0то бредовый закос под неизвестно что. Контакт-лист психбольного, в чатах сообщения по одной строчке в "баллоне" на полэкрана, история рудиментарная, кнопки "выход" даже нету, да что там - даже просто не понятно, онлайн контакт или нет!
     

  • 1.34, Аноним (34), 10:05, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    К 2030 году точно заработает!
     
  • 1.40, zurapa (ok), 10:12, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я вообще не пойму зачем звонки и мессенджер объединять? Ну сделайте вы отдельно звонки звонилку, сделайте вы отдельно мессенджер сообщения, чатики и всё такое.

    Есть asterisk, есть voip клиенты. Поднимите настройте asterisk и звоните себе. Ну, с кином... А с кином в asterisk тоже можно. Зачем в мессенджер это пихать? Потому что все так делают? А если завтра в задницу все будут пихать себе... тоже будете делать?

    Я валяюсь!

     
     
  • 2.68, Michael Shigorin (ok), 10:57, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что контакты.
     
     
  • 3.73, zurapa (ok), 11:08, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что LDAP.
     
  • 2.87, Ноним (?), 11:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем нужен жаббер (помянем), если для того чтобы позвонить нужен скайп? Жаббер убил аську, а скайп убил жаббер.
     
  • 2.95, User (??), 12:01, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unified communications? Не, не слышал!
     

  • 1.70, Ivan_83 (ok), 11:01, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура!
    Наконец то скайпу хана.
     
     
  • 2.80, Аноним (29), 11:41, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже давно. Всех перевели на Windows Live Messenger, оставив старое название.
     

  • 1.107, Пишу с Марса (?), 12:37, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не увидел на сайте кнопки Downloads app.
    Кроме того, клиент “дарит” 6 месяцев бесплатно, а потом подписка в 8 евро в год.
    Я ещё готов платить за платные обновления софта \ нового билда, но каждый год цедить с меня по 8 евро – нет.
     
     
  • 2.117, Аноним (118), 13:09, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатная версия на FDroid. Бесплатный сервер надо искать самому.
     
     
  • 3.120, Ivan_83 (ok), 13:22, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что искать то!?
    Ставишь с портов просоди или еджабберд и всё.
     
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