XMPP-клиент Conversations добавил поддержку видеозвонков

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|2.2, A.Stahl (ok), 08:31, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Дык он же не приязан к какой-то компании, котрая может просто -- щёлк -- и рипнуть его. Даже если он вдруг окажется мало кому нужен, то он будет умирать очень долго.
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|3.13, ryoken (ok), 08:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот Gopher & FTP закапывают (в FF Nightly так уже не пашет ftp://).
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|5.49, Аноним (49), 10:28, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажи это разработчикам битрикса, которые просят фтп им сделать.
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|6.62, нах. (?), 10:50, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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они файлзилой пользуются, а не браузером. Инфа 100% (затрахаешься отучать, а нешифрованный control эта дрянь по сей день не умеет)
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|4.36, Аноним (36), 10:06, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наберите "mozilla ftp" в поиске, увидите "ftp через https" ха-ха.
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|3.67, Sluggard (ok), 10:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То, что на #lor во фриноде пара дебилов разводит политсрачи, и ещё несколько человек говорят ни о чём и обмениваются рецептами, не делает IRC живее XMPP. :)
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|4.101, RedEyedMan (ok), 12:21, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То, что на #lor во фриноде пара дебилов разводит политсрачи, и ещё
> несколько человек говорят ни о чём и обмениваются рецептами, не делает
> IRC живее XMPP. :)
Да ладно, я привык уже, вот давлетшин и сюда приперся.
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|5.124, Sluggard (ok), 13:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да ладно, я привык уже, вот давлетшин и сюда приперся.
Он тут и был вроде.
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|2.41, Сейд (ok), 10:13, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Инженеры активно расширяют и совершенствуют его.
2020-02-01 сообщество Ignite Realtime Community выпустило версию 4.5.1 Openfire с исправлениями и улучшениями.
2020-02-11 была выпущена версия 1.0.0 XEP-0363 (HTTP File Upload).
2020-02-18 была выпущена версия 1.0.0 XEP-0345 (Form of Membership Applications).
2020-02-18 компания Tigase выпустила новые версии BeagleIM и Siskin.
2020-02-22 JabberPL.org исполнилось 15 лет.
2020-02-27 была выпущена версия 0.1.0 XEP-0434 (Trust Messages).
2020-03-20 была выпущена версия 0.3.1 XEP-0343 (Signaling WebRTC datachannels in Jingle).
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|3.89, нах. (?), 11:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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выпекание раз в неделю нового никем не поддерживаемого/поддерживаемого единственной парой клиент-сервер/еще круче - "клиент есть, сервер мы не умеем" XEP - это не "совершенствование", это "добить окончательно".
Их и так полтыщи, "угадай что в этой паре клиент-сервер вообще работает".
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|2.47, Аноним (47), 10:25, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>XMPP ещё не RIP ?
По всему миру куча живых серверов XMPP.
Я заметил только один RIPнувшийся xmpp.yandex.ru в 2017-м. Но они правильно сделали, что рипнули. А то пришлось бы им жаббер-переписку за полгода хранить для товмайора.
А jabber.ru, если я правильно понял, сейчас хостится в СШП.
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|3.64, нах. (?), 10:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> По всему миру куча живых серверов XMPP
жаль что они между собой с трудом и только в хорошую погоду обмениваются простыми текстовыми сообщениями из-за миллиарда несовместимых расширений.
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|2.52, Аноним (52), 10:34, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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и да и нет. Из-за дизайна жаббера (с дофигищей ХЕРов, полный список которых не поддерживает ни один клиент), ньюфаги его не жалуют. В то же время, для развертывания корпоративной переписки (или чтобы поднять на впс чатек для друзьяшек без товарища майора) сабж довольно удобен и, по сути, безальтернативен (не считая ирка)
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|4.97, Аноним (97), 12:02, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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матрикс жрет как не в себя, в текущем виде. Телега оффтоп ибо свой сервер в ней не поднимешь
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|3.83, Annoynymous (ok), 11:44, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для корпоративной переписки сейчас используют слак, маттермост, рокет-чат и прочие хипстерские поделки, увы.
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|4.92, нах. (?), 11:57, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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вы смузи-стартапы-то не путайте с корпорациями.
Как пользовались skype/lynс, так и будут дальше пользоваться.
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|5.113, НяшМяш (ok), 12:50, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вы смузи-стартапы-то не путайте с корпорациями.
Корпорации корпорациям рознь. Да и скайп просто не удобен, потому что в нём нельзя создать ветку для сообщения в канале. Или интегрировать Jira, Github или ещё какой-нибудь CircleCI. Поэтому обычно и платят за ентерпрайз слак и потом накидывают туда всяких интеграций.
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|2.8, zurapa (ok), 08:49, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, почему же. Вы не забывайте корпоративный сектор. У вас локалка, большая, распределённая по всей стране, со своим мессенджером-звонилкой не смотрящей наружу, а наружу смотрящей только мессенджером без звонилки.
Или сейчас модным пацанчикам не круто локально у себя подымать, всё в докерах на амфзоне надо?
А учитывая, какой фашизм у нас в стране творится, скоро нас отрежут от мира и будут фильтровать всё, и вернёмся обратно к локалочкам, когда от соседа к соседу будем кидать проводки и расшаривать контент. Там уже на просмотрах не позарабатываешь.
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|3.16, timur.davletshin (ok), 09:05, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В корпоративном секторе — это жабер от Циско, но он страшен и коряв. Да и вообще, там видеоконфы нужны.
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|4.60, Аноним (60), 10:44, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это жабер от Циско
Вот только там я его и видел. К пиджину подключить смог.
> Да и вообще, там видеоконфы нужны.
Ты про сисько-ўёбекс? Нет, спасибо, такие "видеоконфы" - не нужны. Когда я работал в сиске, то приучил со мной общаться в тексте, пока не починят это ущщерббное нечто. В других же конторах - ч первого звонка через телефонный шлюз, объяснял как переходить на зоом.
Вы ещё ibm sametime вспомните...
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|6.90, Аноним (60), 11:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, зоом для нас оказался единственным рабочим решением. Порой приходится устраивать гэнгбэнг человек на 50. Хотел попробовать жидси, но ставить свой сервак конторе лень.
А вы пробовали что-нибудь свободное для среднебольших конференций? Всё-таки хочется с зоомовской проприетари спрыгнуть.
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|7.103, Аноним (103), 12:26, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>К сожалению, зоом для нас оказался единственным рабочим решением.
Очередной закрытый хмпп клиент
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|5.85, User (??), 11:49, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дайте угадаю - с такими заходами сейчас общаетесь исключительно с-тету-на-тет - "Свободная касса!", вот это вот всё?
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|6.86, Аноним (60), 11:52, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не равняй всех по себе, есть же много софта для видеоконференций. Хотя тебе на кассе он таки вообще не нужен.
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|7.94, нах. (?), 11:59, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не равняй всех по себе, есть же много софта для видеоконференций.
только если ты не с воображаемыми друзьями, а с реальными коллегами и контрагентами общаться собрался - им неинтересно твое много, "у нас используется - вот это".
А на кассе да, не нужен, ты давай соус живей, нехрен залипать в мобильничке, еще кредит не отдал за него.
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|3.50, Аноним (47), 10:30, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>У вас локалка, большая, распределённая по всей стране, со своим мессенджером-звонилкой не смотрящей наружу, а наружу смотрящей только мессенджером без звонилки.
Медиапоток в Jingle по UDP напрямую между парой клиентов. Поэтому вам ещё нужен VPN в локалку.
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|3.59, Michael Shigorin (ok), 10:43, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В какой стране-то? (размышляю, удалить спам очередного "пророка", не видящего дальше своего носа -- или посочувствовать, если у него действительно так и есть)
PS: мне показалось интересным почитать сравнение с предыдущими проектами глобализации: http://cont.ws/@KGB/1642323 (и оценку нынешней стадии деглобализации).
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|4.100, Аноним (100), 12:14, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> размышляю, удалить спам ... или посочувствовать
О как! Ну так и поступите.
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|3.91, Avator (ok), 11:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наружу видео в корпоративном секторе тоже требуется. Например для подключения внешних пользователей к звонкам. Мессенджер без звонилки наружу не особо кому нужен. ИМХО
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|4.96, нах. (?), 12:01, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так все ок - сцайп для совсем-чужих, сцайп-вор-бизнеса для своих удаленщиков, чего тебе еще не хватает, смузи?
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|5.106, Аноним (60), 12:32, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, у нас удалёнщики - свои. И за вор-бизнесс таких как ты нафег псылают.
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|3.110, User (??), 12:45, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в корпоративном секторе овердофига Специально Обученного Народу, который "эта нога - кого надо нога!" пилит-и-откатывает и такое ощущение, что из любви к искусству еще и немного вредит, старательно выбирая Самое Дерьмовое Решение из всех представленных на рынке.
Сказали "Skype for business" - будет skype for business. И да, на телефоне тоже.
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|2.39, Shura (??), 10:10, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну почему же. Всё больше операторов внедряют IPv6. Если мы говорим про мобильные сети, то можно подключаться через МТС и будет белый IPv6 адрес. Звони - не хочу!
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|2.57, Аноним (57), 10:41, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там как раз и вся новость в том, что требуется service discovery для обхода натов через STUN/TURN. Без этого jingle и так много где был (и нигде нормально не работал). Просто пока этот discovery в серверы не добавили популярные, но планируют.
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|1.6, zurapa (ok), 08:45, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так аудиозвонки и раньше были доступны через jingle. Я даже одно время созванивался с другом Тогда всё на гугле вертелось или на jabber.org - не помню.
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|3.9, zurapa (ok), 08:50, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким образом? Что и в pidgin поломан? Джингл же отдельным плагинчиком настройкой идёт обосолено, а пускается это всё через STUN-сервер, как и обмен файлами, это могло не развиваться, но ломать кто это будет? Только умалишённый.
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|4.17, timur.davletshin (ok), 09:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В gajim сломан, в empathy сломан, в psi не помню статус, там аудио только видел, только pidgin и остался.
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|5.35, zurapa (ok), 10:05, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Печалька. Рукожопы, хипстеры вонючие! Весь unix вей пингвину под хвост! Уйду в я от вас! Злые вы!
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|7.61, Аноним (100), 10:48, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сначала скачай. Если выбирать установку из репозитория, эти ... перепутали jitsi meet и desktop. При выборе пакетов дают ссылку на свою ftp файлопомойку.
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|3.66, Сейд (ok), 10:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мобильные Google Talk и встроенный клиент Maemo умели звонки через Jingle.
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|3.15, Х (?), 09:01, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Hangout не всегда был - и еще успеет не-стать опять, а XMPP так и будет "не жив не мертв" работать.
У Гугла новый начальник найдется, докажет своим, что Hangout нужно RIP, и от этого ДНС только выиграет - и рипнут его с помпой!
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|3.31, Servey (?), 09:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. фишка не в том что видео звонки прицепили к хмпп а то что клиент открытый ?
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|4.71, Аноним (47), 11:04, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вас устраивает требование предоставлять номер своего мобильного?
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|5.48, timur.davletshin (ok), 10:27, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы сказал, что нечто похожее на xmpp. И ВК и Яндекс, и гугол, и ФБ тоже начинали как вполне себе совместимые со сторонними клиентами сервера. Некоторые s2s даже разрешали. Но потом совместимость сломали.
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|4.33, Аноним (57), 10:02, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Стикеры
Да, для современного мессенджинга это невероятно критичная вещь, обязательно надо ждать.
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|5.37, zurapa (ok), 10:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хоть подписывай сарказм, а то и непонятно из какого ты стана.
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|6.63, Аноним (57), 10:51, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне нужен современный мессенджинг - с синхронизацией истории на всех клиентах, seamless-работой с несколькими клиентами одновременно (чтобы незаметно и беспроблемно подключаться и отключаться), гарантией доставки даже на плохом интернете, с загрузкой файлов (картинки, видео, аудио) без p2p-сложностей и так далее. Это всё современный жабер в целом умеет, хотя местами кривовато, и, самое главное, стандарт позволяет, но клиентов, кто умеет, почти нет.
А вот стикеры - ну, кому-то может быть это прям так важно, но когда они это выставляют как критичную фичу, без которой нельзя жить, начинаешь, мягко говоря, удивляться.
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|7.84, InuYasha (?), 11:48, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аноны просто используют стикеры как аргумент "если уж даже этого нет..."
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|7.102, anon2 (?), 12:24, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во всё это умеет Conversations при условии использования адекватно настроенного сервера. Для десктопа есть как минимум Gajim и Dino.
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|5.77, Аноним (103), 11:25, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Да, для современного мессенджинга это невероятно критичная вещь, обязательно надо ждать.
У жаббербоев для этого отдельный пак с картинками. Стикеры как картинку кидают. Ничего жить можно.
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|2.53, Аноним (49), 10:35, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что это меняет? Сообщение стал писать по другому, хотя если подумать то по другому теперь как раньше знаками писать стали прям как во времена пирамид.
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|1.14, Х (?), 08:59, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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До конца вируса не успеют, а потом и платные ребята их опять дожмут.
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|2.21, Аноним (100), 09:36, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сравниваем свободных с проприетарными, открытых с закрытыми, бесплатных с платными. Вариации могут быть в любом сочетании. Так что не путайте.
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|4.78, Аноним (103), 11:29, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В WebRTC по дефолту просто шифрование. Если омемо включен, ключ WebRTC должен быть внутри омемо сессии.
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|6.118, Аноним (118), 13:12, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Файлы шифрованные, тоже не через сам омемо передаются. Через омемо передается ключ AES для расшифровки файлов
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|1.29, Аноним (29), 09:50, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сделали видеозвонки реализовав XEP-0215. Совместимо ли оно с Jingle? Есть ли где-то ещё, в других клиентах? По ссылке написано
Fully compatible with Movim. Partially compatible with Siskin (iOS) and Beagle (MacOS).
То есть что получается, позвонить можно будет когда к серверам приделают STUN и только пользователям двух клиентов - Conversations и Movim.
Короче, как обычно. Поддержка видеозвонков как бы есть, сделать видеозвонок нельзя.
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|2.32, Аноним (103), 09:56, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все работает уже. Для допила технологии потребуется время. ОМЕМО и передача файлов тоже не сразу стали работать на приемлемом уровне
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|3.121, Аноним (121), 13:26, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Все работает уже. Для допила технологии потребуется время."
Это на могиле XMPP напишут.
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|3.98, нах. (?), 12:03, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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xmpp-то работает, звонить только нельзя.
Воображаемые друзья не в счет.
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|2.69, Аноним (57), 10:58, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это и есть Jingle. Другого способа аудио и видеосвязи в жаббере нет и не будет. Просто авторы новости не умеют нормально писать.
>позвонить можно будет когда к серверам приделают STUN и только пользователям двух клиентов - Conversations и Movim.
Учитывая, что сейчас вообще клиент, по сути, один - conversations, остальные заброшены или устарели, жаловаться не стоит. Требовать от "других клиентов" - консольных бородатых поделок или там древнейших гуёв, которые не обновлялись с 2009-го года, поддержки всего нового - глупо.
Те люди, которые сейчас вылезут со своими пиджинами, пусть к чёрту идут - он даже нормально с двух устройств работать не умеет (carbons). Сначала они ставят клиент из прошлого века, который не развивается, а потом жалуются, что "не работает".
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|3.72, zurapa (ok), 11:07, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как отозвать плюсик у этого чувака?! Я не до конца дочитал. Сам иди туда.
Нормально pidgin работает, нормально работает xmpp. Не нужно гнать! Если у вас вся оценка в новомодности и в гуях, то пожалуйста, продолжайте дальше. Меня ГУИ xmpp-клиентов устраивают. И я не нахожу большого отличия от telegam, whatsapp и прочих. Ничего нового не изобретается. Чуть перекомпоновывается, и дизайн, линий, окошек, рамок меняется.
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|4.108, iPony129412 (?), 12:37, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нормально pidgin работает
Как сделать, чтобы он в Ubuntu сворачивался хоть как-то? Как тот же Telegram
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|5.114, Lockywolf (ok), 12:57, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Нормально pidgin работает
> Как сделать, чтобы он в Ubuntu сворачивался хоть как-то? Как тот же
> Telegram
Что не так со сворачиванием?
У меня "крестик" убирает ростер. Чаты сохраняются, если поставить галку persistent на чате в ростере.
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|6.116, iPony129412 (?), 13:08, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну в деофотной Ubuntu 20.04 при нажатии крестика всё с концами закрывается.
На Windows 10 нормально.
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|7.119, Lockywolf (ok), 13:19, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну в деофотной Ubuntu 20.04 при нажатии крестика всё с концами закрывается.
> На Windows 10 нормально.
Interface -> show system tray icon -> always?
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|4.109, Lockywolf (ok), 12:41, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как отозвать плюсик у этого чувака?! Я не до конца дочитал. Сам
> иди туда.
> Нормально pidgin работает, нормально работает xmpp. Не нужно гнать! Если у вас
> вся оценка в новомодности и в гуях, то пожалуйста, продолжайте дальше.
> Меня ГУИ xmpp-клиентов устраивают. И я не нахожу большого отличия от
> telegam, whatsapp и прочих. Ничего нового не изобретается. Чуть перекомпоновывается, и
> дизайн, линий, окошек, рамок меняется.
Автор Пиджина мне без тени иронии присылал вот это:
https://www.sqlite.org/whynotgit.html
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|3.88, InuYasha (?), 11:55, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если б только jTalk не заброили - он был бы лучшим. А конвы - это какой0то бредовый закос под неизвестно что. Контакт-лист психбольного, в чатах сообщения по одной строчке в "баллоне" на полэкрана, история рудиментарная, кнопки "выход" даже нету, да что там - даже просто не понятно, онлайн контакт или нет!
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|1.40, zurapa (ok), 10:12, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я вообще не пойму зачем звонки и мессенджер объединять? Ну сделайте вы отдельно звонки звонилку, сделайте вы отдельно мессенджер сообщения, чатики и всё такое.
Есть asterisk, есть voip клиенты. Поднимите настройте asterisk и звоните себе. Ну, с кином... А с кином в asterisk тоже можно. Зачем в мессенджер это пихать? Потому что все так делают? А если завтра в задницу все будут пихать себе... тоже будете делать?
Я валяюсь!
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|2.87, Ноним (?), 11:53, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем нужен жаббер (помянем), если для того чтобы позвонить нужен скайп? Жаббер убил аську, а скайп убил жаббер.
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|2.80, Аноним (29), 11:41, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже давно. Всех перевели на Windows Live Messenger, оставив старое название.
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|1.107, Пишу с Марса (?), 12:37, 28/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не увидел на сайте кнопки Downloads app.
Кроме того, клиент “дарит” 6 месяцев бесплатно, а потом подписка в 8 евро в год.
Я ещё готов платить за платные обновления софта \ нового билда, но каждый год цедить с меня по 8 евро – нет.
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|2.117, Аноним (118), 13:09, 28/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бесплатная версия на FDroid. Бесплатный сервер надо искать самому.
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