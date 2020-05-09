Вышел XMPP-клиент Kaidan 0.5.0

|
После более чем полгода разработки вышел очередной релиз XMPP-клиента Kaidan. Программа написана на языке С++ с использованием Qt, QXmpp и фреймворка Kirigami и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Android (экспериментальная сборка). Публикация сборок для Windows и в формате Flatpak задерживается. Для сборки требуются Qt 5.12 и QXmpp 1.2 (поддержка Ubuntu Touch прекращена из-за устаревшего Qt).
Новая версия стала более удобной для новых пользователей XMPP и позволяет получить более высокий уровень безопасности без дополнительных усилий со стороны пользователя. С помощью Kaidan теперь можно записывать и отправлять аудио и видео, а также искать контакты и сообщения. Кроме того, в новый выпуск включены многие мелкие улучшения и исправления.
Список изменений:
- Добавлена встроенная система регистрации, с обычным логином и QR-кодом входа;
- Добавлена поддержка записи аудио- и видеосообщений;
- Добавлен поиск контактов;
- Добавлен поиск сообщений;
- Добавлен синтаксический анализ URI XMPP;
- Добавлены сканирование и генерация QR-кода;
- Обеспечено приглушение уведомлений для сообщений контактов;
- Добавлено переименование контактов;
- Обеспечен показ информации профиля пользователя;
- Расширена поддержка мультимедиа;
- Выполнен редизайн списка контактов. Реализованы текстовый аватар, счётчик непрочитанных сообщений на странице чата, пузырь сообщений чата;
- Обеспечен показ уведомления на Android;
- Добавлена опция для временного включения или отключения учётной записи;
- Проведён рефакторинг экрана входа в систему с подсказками для неверных учётных данных и лучшего использования клавиш клавиатуры;
- Добавлено цитирование сообщений;
- Обеспечено усечение очень длинных сообщений, чтобы избежать сбоя Kaidan;
- Добавлена кнопка со ссылкой для отслеживания проблем на страницу «О программе»;
- Улучшены сообщения об ошибках подключения;
- Добавлено удаление учётной записи;
- Выполнен редизайн логотипа и общего баннера;
- Добавлен рейтинг OARS;
- Добавлена вторичная сортировка списка по имени контакта;
- Обеспечено размещение сборки в репозиторий F-Droid KDE;
- Улучшены сценарии сборки для лучшей кросс-платформенной поддержки;
- Проведён рефакторинг кода для повышения производительности и стабильности;
- Добавлена документация для более лёгкого обслуживания;
- Исправлены проблемы с прокруткой и высотой элемента в настройках.