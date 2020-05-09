Вышел XMPP-клиент Kaidan 0.5.0

После более чем полгода разработки вышел очередной релиз XMPP-клиента Kaidan. Программа написана на языке С++ с использованием Qt, QXmpp и фреймворка Kirigami и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Android (экспериментальная сборка). Публикация сборок для Windows и в формате Flatpak задерживается. Для сборки требуются Qt 5.12 и QXmpp 1.2 (поддержка Ubuntu Touch прекращена из-за устаревшего Qt). Новая версия стала более удобной для новых пользователей XMPP и позволяет получить более высокий уровень безопасности без дополнительных усилий со стороны пользователя. С помощью Kaidan теперь можно записывать и отправлять аудио и видео, а также искать контакты и сообщения. Кроме того, в новый выпуск включены многие мелкие улучшения и исправления. Список изменений: Добавлена встроенная система регистрации, с обычным логином и QR-кодом входа;

Добавлена поддержка записи аудио- и видеосообщений;

Добавлен поиск контактов;

Добавлен поиск сообщений;

Добавлен синтаксический анализ URI XMPP;

Добавлены сканирование и генерация QR-кода;

Обеспечено приглушение уведомлений для сообщений контактов;

Добавлено переименование контактов;

Обеспечен показ информации профиля пользователя;

Расширена поддержка мультимедиа;

Выполнен редизайн списка контактов. Реализованы текстовый аватар, счётчик непрочитанных сообщений на странице чата, пузырь сообщений чата;

Обеспечен показ уведомления на Android;

Добавлена опция для временного включения или отключения учётной записи;

Проведён рефакторинг экрана входа в систему с подсказками для неверных учётных данных и лучшего использования клавиш клавиатуры;

Добавлено цитирование сообщений;

Обеспечено усечение очень длинных сообщений, чтобы избежать сбоя Kaidan;

Добавлена кнопка со ссылкой для отслеживания проблем на страницу «О программе»;

Улучшены сообщения об ошибках подключения;

Добавлено удаление учётной записи;

Выполнен редизайн логотипа и общего баннера;

Добавлен рейтинг OARS;

Добавлена вторичная сортировка списка по имени контакта;

Обеспечено размещение сборки в репозиторий F-Droid KDE;

Улучшены сценарии сборки для лучшей кросс-платформенной поддержки;

Проведён рефакторинг кода для повышения производительности и стабильности;

Добавлена документация для более лёгкого обслуживания;

Исправлены проблемы с прокруткой и высотой элемента в настройках.



