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Вышел XMPP-клиент Kaidan 0.5.0

09.05.2020 20:44

После более чем полгода разработки вышел очередной релиз XMPP-клиента Kaidan. Программа написана на языке С++ с использованием Qt, QXmpp и фреймворка Kirigami и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Android (экспериментальная сборка). Публикация сборок для Windows и в формате Flatpak задерживается. Для сборки требуются Qt 5.12 и QXmpp 1.2 (поддержка Ubuntu Touch прекращена из-за устаревшего Qt).

Новая версия стала более удобной для новых пользователей XMPP и позволяет получить более высокий уровень безопасности без дополнительных усилий со стороны пользователя. С помощью Kaidan теперь можно записывать и отправлять аудио и видео, а также искать контакты и сообщения. Кроме того, в новый выпуск включены многие мелкие улучшения и исправления.

Список изменений:

  • Добавлена встроенная система регистрации, с обычным логином и QR-кодом входа;
  • Добавлена поддержка записи аудио- и видеосообщений;
  • Добавлен поиск контактов;
  • Добавлен поиск сообщений;
  • Добавлен синтаксический анализ URI XMPP;
  • Добавлены сканирование и генерация QR-кода;
  • Обеспечено приглушение уведомлений для сообщений контактов;
  • Добавлено переименование контактов;
  • Обеспечен показ информации профиля пользователя;
  • Расширена поддержка мультимедиа;
  • Выполнен редизайн списка контактов. Реализованы текстовый аватар, счётчик непрочитанных сообщений на странице чата, пузырь сообщений чата;
  • Обеспечен показ уведомления на Android;
  • Добавлена опция для временного включения или отключения учётной записи;
  • Проведён рефакторинг экрана входа в систему с подсказками для неверных учётных данных и лучшего использования клавиш клавиатуры;
  • Добавлено цитирование сообщений;
  • Обеспечено усечение очень длинных сообщений, чтобы избежать сбоя Kaidan;
  • Добавлена кнопка со ссылкой для отслеживания проблем на страницу «О программе»;
  • Улучшены сообщения об ошибках подключения;
  • Добавлено удаление учётной записи;
  • Выполнен редизайн логотипа и общего баннера;
  • Добавлен рейтинг OARS;
  • Добавлена вторичная сортировка списка по имени контакта;
  • Обеспечено размещение сборки в репозиторий F-Droid KDE;
  • Улучшены сценарии сборки для лучшей кросс-платформенной поддержки;
  • Проведён рефакторинг кода для повышения производительности и стабильности;
  • Добавлена документация для более лёгкого обслуживания;
  • Исправлены проблемы с прокруткой и высотой элемента в настройках.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kaidan.im/2020/04/...)
  2. OpenNews: XMPP-клиент Conversations добавил поддержку видеозвонков
  3. OpenNews: Выпуск консольного XMPP-клиента Profanity 0.8
  4. OpenNews: Выпуск XMPP-клиента yaxim 0.9.9
  5. OpenNews: Выпущена альфа-версия нового XMPP-сервера Xabber Server
  6. OpenNews: Релиз XMPP/Jabber сервера Prosody 0.11.0
Автор новости: Сейд
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52921-kaidan
Ключевые слова: kaidan, xmpp, im
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  • 1, Аноним (1), 21:36, 09/05/2020 [ответить]  
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  • 2, Аноним (2), 21:41, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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