Вышел XMPP-клиент UWPX 0.25.0 для Windows 10X

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|1.1, Аноним (1), 20:55, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Волосатые скриншоты это так мило. Остальной код такой же, инфа соточка.
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|3.5, Аноним (1), 21:03, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так увеличь, там волосня на них. Жпг с качеством 30 примерно так и выглядит. Это же нужно базовое владение информационными технологиями, чтобы понимать, что сжатие с потерями (тем более такими) вызывает тошноту у любого нормального человека. У многих "разработчиков" его нет, они не понимают, как устроен цифровой мир. Да им и не интересно. Обычно это "звоночек".
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|4.8, Сейд (ok), 21:17, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открыл эти PNG на весь экран (1920*1200), но проблемы не увидел.
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|5.9, Аноним (9), 21:20, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ничего что эти png - пересохраненные из jpg? Либо ты не понимаешь, что такое возможно, либо с монитором беда. Одно из двух.
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|6.10, Аноним (1), 21:22, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по заголовкам, я бы предположил, что там и исходные жпг с потерями, и пнг с потерями. Мастерский продакшен.
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