Вышел XMPP-клиент UWPX 0.25.0 для Windows 10X

Вышла новая версия XMPP-клиента UWPX 0.25.0 для устройств на базе архитектуры UWP (Universal Windows Platform). Код проекта распространяется под свободной лицензией MPL 2.0. В новой версии UWPX обеспечена поддержка двойного экрана Windows 10X, которая реализована через обновление элемента управления MasterDetailsView, предоставляемого Windows Community Toolkit (PR).

Также в UWPX была добавлена поддержка операции push. Автор клиента начал разрабатывать свой push-сервер для UWPX, основанный на Conversations Push Proxy от iNPUTmice. Включить данную технологию можно через «Настройки» → «Учётные записи» → «Включить push». Из других изменений отмечается новый элемент управления конфигурацией MUC, включение по умолчанию опции для отправки после нажатия клавиши Ввод.