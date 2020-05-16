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Вышел XMPP-клиент UWPX 0.25.0 для Windows 10X

16.05.2020 20:34

Вышла новая версия XMPP-клиента UWPX 0.25.0 для устройств на базе архитектуры UWP (Universal Windows Platform). Код проекта распространяется под свободной лицензией MPL 2.0. В новой версии UWPX обеспечена поддержка двойного экрана Windows 10X, которая реализована через обновление элемента управления MasterDetailsView, предоставляемого Windows Community Toolkit (PR).

Также в UWPX была добавлена поддержка операции push. Автор клиента начал разрабатывать свой push-сервер для UWPX, основанный на Conversations Push Proxy от iNPUTmice. Включить данную технологию можно через «Настройки» → «Учётные записи» → «Включить push». Из других изменений отмечается новый элемент управления конфигурацией MUC, включение по умолчанию опции для отправки после нажатия клавиши Ввод.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/UWPX/UWPX-C...)
  2. OpenNews: Вышел XMPP-клиент Kaidan 0.5.0
  3. OpenNews: XMPP-клиент Conversations добавил поддержку видеозвонков
  4. OpenNews: Выпуск консольного XMPP-клиента Profanity 0.8
  5. OpenNews: Выпуск XMPP-клиента yaxim 0.9.9
  6. OpenNews: Выпущена альфа-версия нового XMPP-сервера Xabber Server
Автор новости: Сейд
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52969-uwpx
Ключевые слова: uwpx, xmpp, windows
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  • 1.1, Аноним (1), 20:55, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Волосатые скриншоты это так мило. Остальной код такой же, инфа соточка.
     
     
  • 2.2, Сейд (ok), 20:57, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-какие скриншоты?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 20:59, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это после соточки так показалось ;)
     
  • 3.5, Аноним (1), 21:03, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так увеличь, там волосня на них. Жпг с качеством 30 примерно так и выглядит. Это же нужно базовое владение информационными технологиями, чтобы понимать, что сжатие с потерями (тем более такими) вызывает тошноту у любого нормального человека. У многих "разработчиков" его нет, они не понимают, как устроен цифровой мир. Да им и не интересно. Обычно это "звоночек".
     
     
  • 4.8, Сейд (ok), 21:17, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Открыл эти PNG на весь экран (1920*1200), но проблемы не увидел.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 21:20, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего что эти png - пересохраненные из jpg? Либо ты не понимаешь, что такое возможно, либо с монитором беда. Одно из двух.
     
     
  • 6.10, Аноним (1), 21:22, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по заголовкам, я бы предположил, что там и исходные жпг с потерями, и пнг с потерями. Мастерский продакшен.
     
  • 2.13, жорик (?), 22:00, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем это лучше ICQ ?
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:02, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UWP есть в Wine? Я смогу его запустить в Wine?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:10, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не,нету
    и не будет еще долго
     
  • 2.7, Аноним (3), 21:12, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мало нативных клиентов XMPP?
     
  • 2.11, анонимишк (?), 21:39, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотри на Dino
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:50, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UWP и прочее мелкососных не нужно
     
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