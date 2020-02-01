Выпуск XMPP-клиента yaxim 0.9.9

Представлена новая версия XMPP-клиента для Android - yaxim 0.9.9 "FOSDEM 2020 edition" с многочисленными изменениями и новыми функциями, такими как просмотр служб, поддержка Matrix, надёжный обмен сообщениями с MAM и push, новый пользовательский интерфейс с запросом разрешений при необходимости. Новые возможности позволили привести yaxim в соответствие с мобильными требованиями XMPP Compliance Suite 2020. Код проекта распространяется под лицензией GRLv3.

Основные новшества:

Дорога к 1.0

Представленный релиз принёс значительные изменения, хотя авторы надеялись, что смогут сделать ещё больше, чтобы представить версию 1.0 к 10-летнему юбилею. Тем не менее, текущая кодовая база обрела некоторые существенные улучшения для надёжности и удобства использования, и авторы не хотели бы задерживать их ещё больше. Необходима большая работа над представлением контактов, чтобы обеспечить сортировку по дате разговора, и быстрый поиск контактов. Кроме того, необходимо интегрировать создание комнат и приглашение в них друзей.

Уже давно пользователями yaxim требовалась поддержка MAM, однако в настоящее время запрашиваются только личные сообщения пользователя. История комнаты по-прежнему получается клиентом с помощью унаследованного механизма, что означает, что иногда пользователь может пропустить некоторые части истории комнаты. Встроенные в чат изображения не имеют надлежащего кэширования, и yaxim пытается загрузить любое вложение, независимо от его размера и того, может ли оно отображаться в клиенте. Это должно быть изменено таким образом, чтобы ограничить загрузку актуальных файлов изображений определённого максимального размера.



