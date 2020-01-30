Представлен новый коммуникационный клиент Dino

2.17 , Аноним ( 64 ), 14:11, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Клиентов XMPP под все платформы дохрена.

3.20 , Аноним ( 20 ), 14:19, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только нормально работает из них всех только Гажим, да и тот не без проблем

4.57 , Аноним ( 57 ), 15:31, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только нормально работает из них всех только Гажим, да и тот не

> без проблем Jitsi, дестопный клиент, на виндах и под линухами очень нормально работает, звонки принимает, хочешь искоробочное шифрование, хочешь своё подключаешь, и в отличие от этого Dino он уже zrtp из коробки поддерживает, да и выглядит не так (эрзацмакось-стайл) ущербно. Куча настроек, я на него давно ещё со скайпов свалил, всякие гомно-дискорды и прочая шняга и рядом не валялись 4.63 , Аноним ( 63 ), 15:56, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только нормально работает из них всех только Гажим, да и тот не

> без проблем А у меня и gajim и pidgin и jitsi нормально работают 3.26 , Аноним ( 9 ), 14:34, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том то и дело, что дохрена. У каждого свои интерфейсы, косяки, поддержка функционала, ограничения. И для большинства пользователей это головная боль, потому что они не хотят со всем этим играться и разбираться. А значит Jabber будет использовать 2,5 человека, а все остальные что-то другое. И тебе нужно будет ставить что-то другое, чтобы с ними как-то общаться. И это "что-то другое" будет кросс-платформенным - Телеграмм, Вайбер, ФБ Месенджер. Но почему сразу не сделать клиент для всех ОС, чтобы технология действительна стала распространённой? Я когда-то во времена ICQ верил, что Jabber придёт на замену, но из-за этого винигрета, Jabber до сих пор используют 2,5 человека, а ICQ заменил Skype, который заменили мобильные месенджеры.

4.52 , Аноним ( 30 ), 15:19, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мне не нужно ставить "что-то другое" из вами перечисленного: Телеграмм, Вайбер, ФСБ Месенджер.

5.62 , Аноним ( 62 ), 15:52, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А мне не нужно ставить "что-то другое" из вами перечисленного: Телеграмм, Вайбер,

> ФСБ Месенджер. А кто-то скоро договорится, что будет только один с государственными сертификатами получаемыми по паспорту в госуслугах, а за остальные будут вздрючивать, уже вон кое-кому жабиры не нравятся и соответствующие статейки для раскачивания пишут, окна овертона они не просто так... 4.61 , Аноним ( 61 ), 15:49, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Есть из чего выбрать Те, кто не хочет, тот пользуется скайпами, телеграммами, од... 5.90 , Аноним ( 9 ), 16:33, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уже пользуются далеко не 2.5 А аж 3.5! > Нет! Это им нужно ставить что-то вменяемое, чтобы общаться со мной

> Если у вас не так, значит вы зависимое безвольное существо. Семеро одного не ждут > Уже давно, вы просто за пределы ваших телевизеров с одноглазниками не вылази Просто у тебя 2,5 друга, таких же задрoта, живущим в своём выдуманном правильном рассово-чистом мирке, и тебе кажется что это весь мир > Да, а надо чтоб Один вождь, Один мессенджер, Один поисковик, Один чебурнет Нет, я же в прошлом комментарии сказал - если бы хотя бы один писатель клиентов для Jabber сделал их по-настоящему кросс-платформенным, то сегодня большинство людей пользовалось бы Jabber. А сколько при этом будет клиентов - плевать, главное чтобы каждый был максимально кросс-платформенным

2.21 , Анонимун ( ? ), 14:20, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >теперь сами пишут софт только под Lin И это правильно. Нам нужны эксклюзивы, чтобы переманить людей. Чтобы ради годной софтины Linux хотя бы в дуалбут поставили, ну или в виртуалку.

Такая прога есть, точнее скрипт https://github.com/zeroepoch/plotbitrate

Попробуйте завести его в винде. А в лине в два клика.

Еще Kdenlive/Cinelerra.

3.27 , Аноним ( 9 ), 14:36, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сто лет в обед как в винде есть прослойка эмулирующая линукс. С разморозкой. Из-за одной программы никто переходить не будет, и ставить дуал-бут, который для большинства хомячков вообещ непонятен

4.31 , Анонимун ( ? ), 14:43, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > дуалбут для большинства хомячков вообще непонятен Есть любознательные, которым интересно все необычное. Когда я еще сидел на винде, Kdenlive я использовал именно в линуксе в дуалбуте. Долго рассказывать причины (техническое превосходство).

5.37 , Аноним ( 9 ), 14:53, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Kdenlive вроде кросс-платформен. По-крайней мере на сайте есть и версия под винду и под мак

6.42 , Анонимун ( ? ), 14:57, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это сейчас есть.

4.32 , Анонимун ( ? ), 14:44, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сейчас, наверное, школьники с интересом Linux изучают. А это будущая аудитория.

5.39 , Анонимун ( ? ), 14:56, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С другой стороны, я бы не советовал новичкам Linux. Не потому что Linux плохой, а потому что это неминуемо их приведет в токсичное lor/opennet сообщество из которого выбраться практически нереально. Может, ну его нафиг, пусть пользуются виндой, нервы будут целее.

6.44 , Аноним ( 44 ), 15:00, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я бы не рекомендловал, потому что over 9000 дистрибутивов, документация разбросана чёрти как и чаще всего это how-to. Выпендриться перед одноклассниками - ок. Изучить? Ну на фиг. Поизучать - это LFS, Арчик, Гента (ну это чтоб сосвсем напугать, да), Фря, ну на крайняк демьян с красной шляпой^W^W центосом. А если ты получил "изкоропке" работающий (причём даже самим авторам неизвестно как) комбайн - то кроме обоев там смотреть нечего.

6.45 , Анонимун ( ? ), 15:01, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так что, господа опеннетовцы, вы несете ответственность за развращение школьников.

6.59 , Аноним ( 59 ), 15:34, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С другой стороны, я бы не советовал новичкам Linux. Не потому что

> Linux плохой, а потому что это неминуемо их приведет в токсичное

> lor/opennet сообщество из которого выбраться практически нереально. Может, ну его нафиг,

> пусть пользуются виндой, нервы будут целее. Сдаётся мне, уважаемый, что вы врёте, потому что, а откуда вы знаете, какое общество на лоропеннетах, если с него нельзя выбраться? А может быть вы тоже являетесь этим самым токсичным из этого общества, который не может выбраться?! Оh Shit!...

7.71 , Анонимун ( ? ), 16:12, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А может быть вы тоже являетесь этим самым токсичным из этого общества С волками жить - по волчьи выть.

К сожалению.

На ЛОРе я уже только один раздел мониторю - а это прогресс.

Деструктивные личности, как ни странно, санитары леса.

4.33 , Анонимун ( ? ), 14:46, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > прослойка А насколько корректно она работает? Или как с Wine?

