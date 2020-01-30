Представлен новый коммуникационный клиент Dino

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|2.51, Аноним (51), 15:17, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как оно NAT "протыкает"?
Смысле протыкает? Это клиент для XMPP, если у вас работает в вашей зоне что-либо с таким протоколом, то будет работать.
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|1.2, Аноним (2), 13:30, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот и ещё один мессенджер подъехал. Было так плохо, когда было 13 разных мессенджеров, да ещё и каждый со своими неудобствами и недостатками. И как хорошо, что теперь появился 14-й мессенджер, который решит все проблемы предыдущих. На этот раз мы получили идеальное решение для всех случаев жизни.
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|2.30, Аноним (30), 14:39, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>На этот раз мы получили идеальное решение для всех случаев жизни.
Не, для всех случаев не получили. Получили для гномеров, а для кдешников нет.
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|3.58, Аноним (58), 15:32, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не хочу расстраивать, но гтк-приложения в кедах нормально работают. Может, это у гномеров какие-то проблемы? Комплексы там или еще что?
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|2.49, Аноним (49), 15:14, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот и ещё один мессенджер подъехал. Было так плохо, когда было 13
> разных мессенджеров, да ещё и каждый со своими неудобствами и недостатками.
Да, большинство, откровенно говоря - паршивые! Чем современнее мессенджер, тем отстойней, не по факту современности, а из-за тенденции и моды писать какое-то днище.
> И как хорошо, что теперь появился 14-й мессенджер, который решит все
> проблемы предыдущих.
А почему бы и нет? Возможно и решит.
>На этот раз мы получили идеальное решение для всех
> случаев жизни.
Это скорее всего далеко от истины, но почему нет? Не хотите - не пользуйтесь, для альтернативно одарённых есть телиграмы, шкайпы, восапы и вайбиры!
Чем больше Свободных клиентов для открытых протоколов , тем лучше, в конце концов каждый может выбрать для себя подходящий.
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|1.6, Анонимун (?), 13:36, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> не привязанное к централизованным сервисам
> Jabber/XMPP
Когда с братом общались через яндексовый jabber.ru, он иногда был offline. Сейчас с Tox нет таких проблем.
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|2.47, jfdbngh (?), 15:12, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Свинцовую АКБ с собой таскаете? Или утыканные проприетарными контроллерами павербанки?
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|2.53, Аноним (53), 15:25, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> не привязанное к централизованным сервисам
>> Jabber/XMPP
> Когда с братом общались через яндексовый jabber.ru, он иногда был offline. Сейчас
> с Tox нет таких проблем.
А причём тут Tox и причём тут XMPP и офлайновость jabber.ru? Или у вас брат был иногда offline, потому что брезговал jabber.ru?!
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|1.8, Аноним (7), 13:40, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Код проекта написан на языке Vala с использованием тулкита GTK
Вот и настал тот момент когда и линуксятники могут наконец пользоваться чатом.
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|1.9, Аноним (9), 13:53, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Труд это хорошо, но кому нужен месенджер, который работает только в нескольких десктопных Linux? На других ОС нужен другой клиент, на мобильных - тоже. Сейчас, чтобы что-то стало юзабельным, оно должно быть для всех платформ
Забавно, но линкусойды долго обижались, что некоторые пишут софт только под Win, и в итоге теперь сами пишут софт только под Lin :D
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|3.20, Аноним (20), 14:19, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только нормально работает из них всех только Гажим, да и тот не без проблем
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|4.57, Аноним (57), 15:31, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только нормально работает из них всех только Гажим, да и тот не
> без проблем
Jitsi, дестопный клиент, на виндах и под линухами очень нормально работает, звонки принимает, хочешь искоробочное шифрование, хочешь своё подключаешь, и в отличие от этого Dino он уже zrtp из коробки поддерживает, да и выглядит не так (эрзацмакось-стайл) ущербно. Куча настроек, я на него давно ещё со скайпов свалил, всякие гомно-дискорды и прочая шняга и рядом не валялись
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|4.63, Аноним (63), 15:56, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только нормально работает из них всех только Гажим, да и тот не
> без проблем
А у меня и gajim и pidgin и jitsi нормально работают
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|3.26, Аноним (9), 14:34, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том то и дело, что дохрена. У каждого свои интерфейсы, косяки, поддержка функционала, ограничения. И для большинства пользователей это головная боль, потому что они не хотят со всем этим играться и разбираться. А значит Jabber будет использовать 2,5 человека, а все остальные что-то другое. И тебе нужно будет ставить что-то другое, чтобы с ними как-то общаться. И это "что-то другое" будет кросс-платформенным - Телеграмм, Вайбер, ФБ Месенджер.
Но почему сразу не сделать клиент для всех ОС, чтобы технология действительна стала распространённой? Я когда-то во времена ICQ верил, что Jabber придёт на замену, но из-за этого винигрета, Jabber до сих пор используют 2,5 человека, а ICQ заменил Skype, который заменили мобильные месенджеры.
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|4.52, Аноним (30), 15:19, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А мне не нужно ставить "что-то другое" из вами перечисленного: Телеграмм, Вайбер, ФСБ Месенджер.
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|5.62, Аноним (62), 15:52, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А мне не нужно ставить "что-то другое" из вами перечисленного: Телеграмм, Вайбер,
> ФСБ Месенджер.
А кто-то скоро договорится, что будет только один с государственными сертификатами получаемыми по паспорту в госуслугах, а за остальные будут вздрючивать, уже вон кое-кому жабиры не нравятся и соответствующие статейки для раскачивания пишут, окна овертона они не просто так...
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|4.61, Аноним (61), 15:49, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Есть из чего выбрать Те, кто не хочет, тот пользуется скайпами, телеграммами, од... большой текст свёрнут, показать
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|5.90, Аноним (9), 16:33, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уже пользуются далеко не 2.5
А аж 3.5!
> Нет! Это им нужно ставить что-то вменяемое, чтобы общаться со мной
> Если у вас не так, значит вы зависимое безвольное существо.
Семеро одного не ждут
> Уже давно, вы просто за пределы ваших телевизеров с одноглазниками не вылази
Просто у тебя 2,5 друга, таких же задрoта, живущим в своём выдуманном правильном рассово-чистом мирке, и тебе кажется что это весь мир
> Да, а надо чтоб Один вождь, Один мессенджер, Один поисковик, Один чебурнет
Нет, я же в прошлом комментарии сказал - если бы хотя бы один писатель клиентов для Jabber сделал их по-настоящему кросс-платформенным, то сегодня большинство людей пользовалось бы Jabber. А сколько при этом будет клиентов - плевать, главное чтобы каждый был максимально кросс-платформенным
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|2.21, Анонимун (?), 14:20, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>теперь сами пишут софт только под Lin
И это правильно. Нам нужны эксклюзивы, чтобы переманить людей. Чтобы ради годной софтины Linux хотя бы в дуалбут поставили, ну или в виртуалку.
Такая прога есть, точнее скрипт https://github.com/zeroepoch/plotbitrate
Попробуйте завести его в винде. А в лине в два клика.
Еще Kdenlive/Cinelerra.
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|3.27, Аноним (9), 14:36, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сто лет в обед как в винде есть прослойка эмулирующая линукс. С разморозкой. Из-за одной программы никто переходить не будет, и ставить дуал-бут, который для большинства хомячков вообещ непонятен
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|4.31, Анонимун (?), 14:43, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дуалбут для большинства хомячков вообще непонятен
Есть любознательные, которым интересно все необычное. Когда я еще сидел на винде, Kdenlive я использовал именно в линуксе в дуалбуте. Долго рассказывать причины (техническое превосходство).
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|5.37, Аноним (9), 14:53, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Kdenlive вроде кросс-платформен. По-крайней мере на сайте есть и версия под винду и под мак
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|4.32, Анонимун (?), 14:44, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас, наверное, школьники с интересом Linux изучают. А это будущая аудитория.
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|5.39, Анонимун (?), 14:56, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С другой стороны, я бы не советовал новичкам Linux. Не потому что Linux плохой, а потому что это неминуемо их приведет в токсичное lor/opennet сообщество из которого выбраться практически нереально. Может, ну его нафиг, пусть пользуются виндой, нервы будут целее.
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|6.44, Аноним (44), 15:00, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я бы не рекомендловал, потому что over 9000 дистрибутивов, документация разбросана чёрти как и чаще всего это how-to. Выпендриться перед одноклассниками - ок. Изучить? Ну на фиг. Поизучать - это LFS, Арчик, Гента (ну это чтоб сосвсем напугать, да), Фря, ну на крайняк демьян с красной шляпой^W^W центосом. А если ты получил "изкоропке" работающий (причём даже самим авторам неизвестно как) комбайн - то кроме обоев там смотреть нечего.
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|6.45, Анонимун (?), 15:01, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так что, господа опеннетовцы, вы несете ответственность за развращение школьников.
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|6.59, Аноним (59), 15:34, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С другой стороны, я бы не советовал новичкам Linux. Не потому что
> Linux плохой, а потому что это неминуемо их приведет в токсичное
> lor/opennet сообщество из которого выбраться практически нереально. Может, ну его нафиг,
> пусть пользуются виндой, нервы будут целее.
Сдаётся мне, уважаемый, что вы врёте, потому что, а откуда вы знаете, какое общество на лоропеннетах, если с него нельзя выбраться? А может быть вы тоже являетесь этим самым токсичным из этого общества, который не может выбраться?! Оh Shit!...
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|7.71, Анонимун (?), 16:12, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А может быть вы тоже являетесь этим самым токсичным из этого общества
С волками жить - по волчьи выть.
К сожалению.
На ЛОРе я уже только один раздел мониторю - а это прогресс.
Деструктивные личности, как ни странно, санитары леса.
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|2.16, Попугай Кеша (?), 14:10, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это лишь говорит о том, что людям решительно нечего придумать, поэтому и переизобретают колесо. Как бы сказал Шерлок из одноименного сериала - "Скууууучно..."
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|2.35, Аноним (30), 14:50, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Телега номер телефона хочет? Хочет и без него не может. Значит, это тобой пользуются.
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|3.40, Аноним (40), 14:56, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем телеге вообще номер телефона? В каких целях она его использует потом?
Сам телегой не пользуюсь по этой причине
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|4.48, Аноним (30), 15:13, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тоже не пользуюсь. Наверное, для исполнения соответствующих положений ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации", как бы Дуров там не божилился.
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|4.70, Аноним (70), 16:07, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем телеге вообще номер телефона? В каких целях она его использует
> потом?
> Сам телегой не пользуюсь по этой причине
Как это зачем, для однозначной идентификации пользователей, мало того, оно ещё к железу привязывается, пруфы шукайте в интернетах, были скандалы, но пашка сказал, что это не баг, это фича, но гебне он точно-точно, честно-честно ничего не сливает, и тележное хомячьё опять заглотнуло, впрочем, как и всегда, такие дела.
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|5.89, dimqua (ok), 16:31, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так им ж скрывать нечего, давно уже все о себе в Google слили. :-)
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|4.72, Аноним (72), 16:13, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 5sim.net, пять пожилых рублей и аккаунт тель-а-грамма у тебя
Это фигня, все эти номера уже давно пропалены, на один позарегоно туча акков хрен пойми от кого.
Вконтакль, например блэклистит подобные номера из подобных сервисов, кто успел тот зарегал.
Гораздо надёжнее сделать иначе, но как, я не скажу, а то тут дохрена умников кукарекало, как они по губам гебне водили протонмайлом, а гебня провела им, забанив в этой стране этот пусть и попсовый, но местами полезный сервис.
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|5.84, dimqua (ok), 16:26, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дохрена умников кукарекало, как они по губам гебне водили протонмайлом, а гебня провела им, забанив в этой стране этот пусть и попсовый, но местами полезный сервис.
Ну, тут не умники виноваты, его и так пиарят из каждой дырки. Как и Telegram.
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|3.79, Анонимун (?), 16:22, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я помню у нас давно на работе использовали какой-то виндовый проприетарный ломанный чат в локальной сети. Причем, если прога палила, что она ломанная, "отравляла" клиенты в сетке.
Но я был не компьютерщик, так иногда почитывал.
С братом использовали чат по модему (сеть через телефон, один комп звонит другому). Глючная была прога, но даже файлы передавать умела.
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|4.81, Анонимун (?), 16:24, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще я расшаривал ADSL, он звонил по dialup и пользовался моим интернетом. Но, правда, скорость низкая была 28.8 кбит/с.
Вот, как это было все проделать на Linux?
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|2.67, Аноним (67), 16:00, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> кому нужен 500-ый менеджер?
>я пользуюсь телегой например
Кому нужен 100500ый тупой комментарий от любителя зондов?
П.С.: я пользуюсь садовой тачкой, например
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|1.13, Аноним (13), 13:59, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может быть мне это кажется... больше выглядит как прототип, чем готовое к использованию приложение.
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|2.14, Аноним (9), 14:03, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда что-то объявляют минималистичным, то это скорее всего какой-то сырой прототип с лишь половиной функций. Как только допилят, оно станет таким же комбайном, как и те, которые уже существуют.
Haha, classic.
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|1.18, Sivers (??), 14:15, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интерфейс приятный. Учетка добавляется с минимумом телодвижений и без бубнов. Но вот загрузка истории крайне косячная - вывалил кучу модальных окон.
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|3.55, НяшМяш (ok), 15:28, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это у него защитная реакция такая. Увидел незнакомое название - сразу "мусор".
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|2.54, Unm (?), 15:27, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Интересно, а мне понравился gui конкретно этой программы. Довольно миленько.
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|3.56, НяшМяш (ok), 15:29, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ведь это мессенджер, в нём самое главное - список чатов и чат. А остальное пусть в кнопках прячется.
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|5.91, Anonymoustus (ok), 16:33, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это DFC дизайн, тебе не понять.
Это уж точно. Пришлось гуглить:
https://educationinnovations.org/program/design-change-dfc
Design for Change (DFC) is a global movement that aims to empower students to say "I CAN" and inspire others by telling their own stories of change. The program has introduced its unique curriculum in over 30 countries worldwide and promotes design process as a way of encouraging students to create and develop solutions in their communities.
2009 India
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|3.68, Anonymoustus (ok), 16:05, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так покажите уже всем как надо.
Запускаешь Windows 95 (98, 2000) и видишь, как надо.
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|2.69, Дон Ягон (ok), 16:07, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GUI XXI века чудовищны.
Присоединяюсь.
Я, наверное, извращенец-ретроград, но мне нравятся ужОсы в духе CDE/Motif или какого-нибудь fltk.
И ещё нравится, когда UI сделан, чтобы быть удобным и практичным, а не красивым.
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|3.76, Anonymoustus (ok), 16:15, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> GUI XXI века чудовищны.
> Присоединяюсь.
> Я, наверное, извращенец-ретроград, но мне нравятся ужОсы в духе CDE/Motif или какого-нибудь
> fltk.
> И ещё нравится, когда UI сделан, чтобы быть удобным и практичным, а
> не красивым.
Ведь для того и нужны GUI, чтобы быть удобными и практичными, чтобы сделать удобным использование человеком какой-либо технической системы. Практичный UI обычно красив сам по себе. Все эти заголовки окна, полосы прокрутки, строки (панели) состояния придуманы не потому, что людям было нечем заняться. «Ретроградские» UI (вплоть до вариантов цвета фона рабочего стола) были разработаны профессионалами и на основе множества _научных_ исследований и опыта проектирования и использования промышленных систем. А нынче некомпетентные и невежественные ногорукие хвостописы убирают из интерфейсов то, смысла чего не понимают в силу постыдного отсутствия знаний. Причём замечаний, вроде моих, им понять не дано. FACEPALM.GIF
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|2.82, Аноним (82), 16:24, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GUI XXI века чудовищны. Вот что бывает, когда за дело берутся руконогие
> дилетанты.
А это просто латентная гей-пропаганда, явную же в некоторых странах - запретили!
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|1.50, Lockywolf (ok), 15:16, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я в прошлом году обнаружил такую прикольную тему, называется irc, internet relay chat.
Так на сервере freenode.net есть просто офигенные каналы , где можно найти помощь реально по всему. Там офигенные каналы ##programming, #linux, #math.
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|3.86, Аноним (86), 16:27, 30/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> freenode.net
> Ты бы еще телеграм посоветовал.
Божественную фриноду и ирц сравнить с этим зондированным днищем для быдла, этопять!
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|1.74, Аноним (-), 16:13, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Фанатики XMPP настолько жалкие, что даже хейтят клиент к собственной сети. Которых с поддержкой OMEMO и так немного.
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|1.85, Аноним (85), 16:26, 30/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>очень высокой отзывчивости интерфейса и низкого потребления ресурсов
Ого, мы стали забывать что такое нормальная отзывчивость и нормальный жор ресурсов.
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