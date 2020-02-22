Выпуск консольного XMPP-клиента Profanity 0.8

Спустя 8 лет после первого коммита и 5 месяцев после версии 0.7 вышел консольный XMPP-клиент Profanity 0.8. Интерфейс profanity построен с использованием библиотеки ncurses, поддерживает уведомления с использованием библиотеки libnotify. Приложение может быть собрано либо с библиотекой libstrophe, реализующей работу с XMPP протоколом, либо с её форком libmesode, поддерживаемым разработчиком. Возможности клиента могут быть расширены использованием плагинов на Python. Код проекта написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске добавлено 315 новых коммитов. 11 человек писали код: Павел Фариелло, Свен Спекмайер, Ааптел, Асзлиг, Мартин, Дмитрий Подгорный, Марко Загожен, Даниил Люблин, Хольгер Вайс, Флоран Левинь и Майкл Веттер. Изменения: Добавлена тема gruvbox (Флоран Левинь);

Исправлена ошибка расшифровки сообщений, отправленных из Converse.js (Павел Фариелло);

Добавлена загрузка пользовательских аватаров через XEP-0084;

Исправлена ошибка при присоединении к IRC через шлюз biboumi;

Исправлено двойное отображение собственных сообщений в конференциях ejabberd;

Установка сообщения о состоянии (которая фактически никогда не работала раньше);

Стандартизация команд;

Улучшение лесной темы;

Исправлено отображение дат в истории чата;

Поддержка XEP-0359: уникальные и стабильные идентификаторы строф;

Исправлены 26 причин утечек памяти;

Улучшена справка;

И многое другое.



