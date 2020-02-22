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Выпуск консольного XMPP-клиента Profanity 0.8

22.02.2020 17:21

Спустя 8 лет после первого коммита и 5 месяцев после версии 0.7 вышел консольный XMPP-клиент Profanity 0.8. Интерфейс profanity построен с использованием библиотеки ncurses, поддерживает уведомления с использованием библиотеки libnotify. Приложение может быть собрано либо с библиотекой libstrophe, реализующей работу с XMPP протоколом, либо с её форком libmesode, поддерживаемым разработчиком. Возможности клиента могут быть расширены использованием плагинов на Python. Код проекта написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске добавлено 315 новых коммитов. 11 человек писали код: Павел Фариелло, Свен Спекмайер, Ааптел, Асзлиг, Мартин, Дмитрий Подгорный, Марко Загожен, Даниил Люблин, Хольгер Вайс, Флоран Левинь и Майкл Веттер. Изменения:

  • Добавлена тема gruvbox (Флоран Левинь);
  • Исправлена ошибка расшифровки сообщений, отправленных из Converse.js (Павел Фариелло);
  • Добавлена загрузка пользовательских аватаров через XEP-0084;
  • Исправлена ошибка при присоединении к IRC через шлюз biboumi;
  • Исправлено двойное отображение собственных сообщений в конференциях ejabberd;
  • Установка сообщения о состоянии (которая фактически никогда не работала раньше);
  • Стандартизация команд;
  • Улучшение лесной темы;
  • Исправлено отображение дат в истории чата;
  • Поддержка XEP-0359: уникальные и стабильные идентификаторы строф;
  • Исправлены 26 причин утечек памяти;
  • Улучшена справка;
  • И многое другое.


  1. Главная ссылка к новости (https://profanity-im.github.io...)
  2. Страница сбора пожертвований на разработку Profanity
  3. OpenNews: Выпуск XMPP-клиента yaxim 0.9.9
  4. OpenNews: Представлен новый коммуникационный клиент Dino
  5. OpenNews: Выпущена альфа-версия нового XMPP-сервера Xabber Server
  6. OpenNews: Релиз консольного XMPP/Jabber клиента profanity 0.7.0
Автор новости: Сейд
Тип: Программы
Ключевые слова: xmpp, profanity
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:16, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ждём нытиков про "фуэ, ентот вам жабер в 2К20 не модна!"
     
     
  • 2.10, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:55, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не удобно. Мало народу и мало нормальных клиентов, все уогие какие-то.
    А вот что действительно не модно, так это писать букву «К» в названии года, когда этой мегашутке 21-й год пошёл.
     

  • 1.2, Skullnet (?), 18:26, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Profanity - это то, что случается, когда пытаешься написать джаббер клиент и читаешь спецификации протокола.
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:39, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в нем есть service discovery? в моем любимом mcabber его нет.
     
  • 1.4, Аноним (-), 18:57, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без OMEMO не нужно.
     
     
  • 2.5, Сейд (ok), 19:09, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно там есть, как и OTR.
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 19:12, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда нужно.
     
  • 3.7, anonymous (??), 19:25, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OTR-то как раз не очень нужен.
     
     
  • 4.9, zzz (??), 19:54, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как тогда закладки покупать?
     
     
  • 5.11, Аноним (-), 20:01, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через телеграм.
     

  • 1.8, rvs2016 (ok), 19:49, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена загрузка пользовательских аватаров

    Аватары какие? В формате ASCII? Или в консоль и графические файлы наталкивают уж?

    И так веру адептов чистой да голой консоли смайликами испытывают, а тут ещё и аватары. 😲🤦‍♂

     
     
  • 2.12, б.б. (?), 20:10, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    словесное описание того, что на аватаре изображено, с помощью нейросетей

    самый популярный аватар "ну, тут какой-то мужик"

     
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