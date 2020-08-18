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В Chrome 86 появится защита от небезопасной отправки web-форм

18.08.2020 09:05

Компания Google сообщила о появлении в будущем выпуске Chrome 86 защиты от небезопасной отправки web-форм. Защита касается форм, отображаемых на страницах, загруженных по HTTPS, но отправляющих данные без шифрования по HTTP, что создаёт угрозу перехвата и подмены данных при совершении MITM-атак. Для подобных смешанных web-форм реализовано три изменения:

  • Отключено автозаполнение любых смешанных форм ввода, по аналогии с тем, как уже достаточно давно отключено автозаполнение форм аутентификации на страницах, открываемых по HTTP. Если ранее признаком для отключения служило открытие страницы с формой по HTTPS или HTTP, теперь также будет учитываться применение шифрования при отправке данных обработчику формы. Работа менеджера паролей, позволяющего использовать надёжные и уникальные пароли, для смешанных форм аутентификации не будет отключена, так как риск от использования ненадёжного пароля и повторного применения паролей на разных сайтах превышает риск потенциального перехвата трафика.
  • При начале ввода в смешанных формах будет выводиться предупреждение, информирующее пользователя об отправке заполненных данных через незашифрованный канал связи.
  • При попытке отправки смешанной формы будет выводиться отдельная страница с уведомлением о потенциальном риске передачи данных через незашифрованный канал связи. В прошлых версиях для индикации смешанных форм использовался индикатор замка в адресной стоке, но подобная пометка была не очевидной для пользователей и эффективно не отражала возникающие риски.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: В Chrome добавлена поддержка отложенной загрузки iframe-блоков
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 84
  4. OpenNews: Релиз Chrome 84
  5. OpenNews: В Chrome 86 будет по умолчанию включено контекстное меню для возвращения полного URL
  6. OpenNews: В Chrome предложен новый интерфейс PDF-просмотрщика и добавлена поддержка AVIF
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53561-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Иваня (?), 09:11, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    норм
     
  • 2, Аноним (2), 09:13, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Autofill has been turned off.

    Можно ещё диск отформатировать.

     
  • 3, Аноним (3), 09:17, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    А если форма отправляется через AJAX, тогда как?
     
  • 4, Annms_tmp (?), 09:19, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Похоже всё-таки придётся перейти с лисы на хром. Это вопрос безопасности и удобства использования. Заметил, многие сайты не полностью функционируют на лисе. Сайты пишут под хром-движки.
     
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