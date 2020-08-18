В Chrome 86 появится защита от небезопасной отправки web-форм

Компания Google сообщила о появлении в будущем выпуске Chrome 86 защиты от небезопасной отправки web-форм. Защита касается форм, отображаемых на страницах, загруженных по HTTPS, но отправляющих данные без шифрования по HTTP, что создаёт угрозу перехвата и подмены данных при совершении MITM-атак. Для подобных смешанных web-форм реализовано три изменения: Отключено автозаполнение любых смешанных форм ввода, по аналогии с тем, как уже достаточно давно отключено автозаполнение форм аутентификации на страницах, открываемых по HTTP. Если ранее признаком для отключения служило открытие страницы с формой по HTTPS или HTTP, теперь также будет учитываться применение шифрования при отправке данных обработчику формы. Работа менеджера паролей, позволяющего использовать надёжные и уникальные пароли, для смешанных форм аутентификации не будет отключена, так как риск от использования ненадёжного пароля и повторного применения паролей на разных сайтах превышает риск потенциального перехвата трафика.

При начале ввода в смешанных формах будет выводиться предупреждение, информирующее пользователя об отправке заполненных данных через незашифрованный канал связи.

При попытке отправки смешанной формы будет выводиться отдельная страница с уведомлением о потенциальном риске передачи данных через незашифрованный канал связи. В прошлых версиях для индикации смешанных форм использовался индикатор замка в адресной стоке, но подобная пометка была не очевидной для пользователей и эффективно не отражала возникающие риски.







