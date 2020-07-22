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Выпуск Chrome OS 84

22.07.2020 09:38

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 84, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 84. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 84 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 84:

  • В состав включено новое приложение Explore, которое заменило собой программу Get Help. Программа предназначена для работы со встроенной системой справки (может работать при отсутствии сетевого соединения) и получении информации об устройстве.
  • Добавлена возможность использования кнопок управления громкостью для создания фотоснимков встроенной камерой или управления записью видео при нахождении устройства в планшетном режиме.
  • Реализована возможность сохранения видео, записанного со встроенной камеры, в формате MP4 (H.264), что упрощает открытие снятого видео в других приложениях.
  • В обзорном режиме появилась возможность быстрого разделения экрана через перемещения окна в левый или правый край. При подключении к устройству нескольких дисплеев, окна теперь можно свободно перемещать между экранами в обзорном режиме.
  • В окружение для запуска Linux-приложений Crostini добавлена возможность предоставления доступа к микрофону. Управление доступом производится в разделе настроек "Settings for Linux (Beta)". По умолчанию доступ к микрофону запрещён.
  • Предоставлена возможность изменения размера экранной клавиатуры, через перемещение любого из её краёв.
  • В экранном ридере ChromeVox появилась поддержка поиска для быстрого перехода к поддерживаемым командам, параметрам и режимам.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 84
  3. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  4. OpenNews: Выпуск Chrome OS 83
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 81
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 80
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53409-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:52, 22/07/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Is it Google/Gentoo?
     
     
  • 2.2, Михрютка (ok), 11:01, 22/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    no this is patrick!
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 11:04, 22/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The starfish?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:18, 22/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Энтузиастами сформированы неофициальные сборки

    Так нет там 84-го релиза.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:38, 22/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собери сам, что как не энтузиаст
     
  • 2.6, m.makhno (ok), 11:51, 22/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сайт у этих ребят ужасный (если без блокировщика рекламы)
     
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