Выпуск Chrome OS 84

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 84, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 84. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 84 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 84: В состав включено новое приложение Explore, которое заменило собой программу Get Help. Программа предназначена для работы со встроенной системой справки (может работать при отсутствии сетевого соединения) и получении информации об устройстве.

Добавлена возможность использования кнопок управления громкостью для создания фотоснимков встроенной камерой или управления записью видео при нахождении устройства в планшетном режиме.

Реализована возможность сохранения видео, записанного со встроенной камеры, в формате MP4 (H.264), что упрощает открытие снятого видео в других приложениях.

В обзорном режиме появилась возможность быстрого разделения экрана через перемещения окна в левый или правый край. При подключении к устройству нескольких дисплеев, окна теперь можно свободно перемещать между экранами в обзорном режиме.

В окружение для запуска Linux-приложений Crostini добавлена возможность предоставления доступа к микрофону. Управление доступом производится в разделе настроек "Settings for Linux (Beta)". По умолчанию доступ к микрофону запрещён.

Предоставлена возможность изменения размера экранной клавиатуры, через перемещение любого из её краёв.

В экранном ридере ChromeVox появилась поддержка поиска для быстрого перехода к поддерживаемым командам, параметрам и режимам.