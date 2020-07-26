The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Chrome добавлена поддержка отложенной загрузки iframe-блоков

26.07.2020 11:02

Разработчики браузера Chrome сообщили о расширении средств для отложенной загрузки элементов web-страниц, позволяющих не загружать содержимое, находящиеся вне видимой области, до тех пор, пока пользователь не прокрутит страницу в место, непосредственно предшествующее элементу. Ранее в Chrome 76 и Firefox 75 данный режим уже был реализован для изображений. Теперь разработчики Chrome сделали ещё один шаг и добавили возможность отложенной загрузки iframe-блоков.

Для управления отложенной загрузкой страниц в тег "iframe" добавлен атрибут "loading", который может принимать значение "lazy" (откладывать загрузку), "eager" (загружать сразу) и "auto" (откладывать загрузку на усмотрение браузера, при включении режима Lite). Предполагается, что отложенная загрузка позволит сократить потребление памяти, снизить трафик и увеличить скорость начального открытия страниц. Например, при включении нового режима перестанут сразу загружать блоки с рекламой и виджетами Twitter, Facebook и YouTube, если они не видны пользователю, пока пользователь не прокрутит страницу на позицию перед этими блоками.

По оценке разработчиков в среднем отложенная загрузка позволит сэкономить 2-3% трафика, сократить число начальных отрисовок на 1-2% и уменьшит задержку перед доступностью ввода на 2%. Для конкретных сайтов изменения более заметны. Например, включение отложенной загрузки YouTube-блока приведёт к снижению загружаемых данных приблизительно на 500КБ, Instagram - на 100КБ, Spotify - 500КБ, Facebook - 400КБ. В частности, применение отложенной загрузки youtube-блоков на сайте Chrome.com позволило на мобильных устройствах до 10 секунд снизить время ожидания доступности страниц для начала взаимодействия и на 511КБ сократить размер изначально загружаемого JavaScript-кода.



  1. Главная ссылка к новости (https://web.dev/iframe-lazy-lo...)
  2. OpenNews: Chrome начнёт блокировать ресурсоёмкую рекламу
  3. OpenNews: В Firefox появится режим отложенной загрузки изображений
  4. OpenNews: В Chromium доступна отложенная загрузка iframe и изображений. Тестовый выпуск Microsoft Edge
  5. OpenNews: Оценка влияния на производительность популярных дополнений к Chrome
  6. OpenNews: Chrome, Firefox и Safari ограничат время жизни TLS-сертификатов 13 месяцами
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53432-chrome
Ключевые слова: chrome, iframe
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:34, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сэкономить 2-3% трафика, сократить число начальных отрисовок на 1-2% и уменьшит задержку перед доступностью ввода на 2%

    Т.е. незаметно будет.

     
     
  • 2.15, . (?), 13:13, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Т.е. незаметно будет.

    тебе незаметно (заметно будет что тормозит сайт), гуглю заметно - в iframe ведь часто youtube на сайтах вставляют.
    Чуваку премию дали, а может даже повысили в должности.

    Ведь он сэкономил 2% гуглю!
    А ты жри на лопате.


     

  • 1.2, Аноним (2), 11:48, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прокручиваешь текст на смартфоне, доходишь до iframe. Начинает грузиться, страницу люто шатает, контент снова едет.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:53, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не едет. Чтобы заработал lazyloading, у img/iframe должны быть определены размеры - либо через css, либо через атрибуты width/height.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 12:46, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лаги это не отменяет
     
  • 2.16, TheFotoMag (ok), 13:28, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> страницу люто шатает

    Не нужно посещать говно-ресурсы.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:10, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Теперь разработчики Chrome сделали ещё один шаг и добавили возможность отложенной загрузки iframe-блоков.

    Теперь Chrome -- это новый IE6 с его progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage?

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:18, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я помню сохранял skyrock блоги pccb в mht и подобная функциональность пригодилась. Потому что когда много медиа запросов, то браузер начинает рвать соединения, а настройки количества соединений в хромиуме нет, как в лисе. Потом вроде эту фичу выпилили, потом опять появилась. Жалко в Xenial уже не обновляют хромиум, но в дебиане обновления бы прекратились два года назад. И промежуточные версии не найти, у меня сохранены только 77, 79 и еще какое-то старье.

    > Ранее в Chrome 76 и Firefox 75 данный режим уже был реализован для изображений. Теперь разработчики Chrome сделали ещё один шаг и добавили возможность отложенной загрузки iframe-блоков

    Chromium 79 chrome://flags lazy есть пункты
    Enable lazy image loading
    Enable lazy frame loading

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:30, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Экономия на спичках
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 12:49, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато альтернативные успели понаделать сайтов с одной большой ленивой картинкой в топе, которая, блин, всегда сразу видна и должна загрузиться как можно быстрее, но те альтернативные со своей ленью только добавляют лагов и тормозов...
     

  • 1.10, Тупой Хромой (?), 12:47, 26/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 12:55, 26/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.13, Total Anonimus (?), 13:01, 26/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.14, . (?), 13:11, 26/07/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.19, Аноним (19), 14:15, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я в Фоксе просто заблочил ВСЕ iframe, чтобы не поощрять всякое быдло(-web-разработчиков).
     
  • 1.20, Граммарназзи (?), 15:01, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так же должны добавить:
    "<iframe unloading= ... >"

    Разработчики думают только о том, как что то загрузить, а как только загрузили, картинка отобразилась, на этом полёт инженерной мысли заканчивается т.к. типа работа выполнена и всё остальное их не волнует. Каждый думает что его поделее это конь в сферическом вакууме, и вокруг ничего больше не существует. Про ограничение времени жизни ресурсов мало кто думает, точнее вообще никто, поэтому такой расход памяти большой. Все операции загрузки ресурсов должны иметь обратные операции освобождения ресурсов. Думаю, размышляю.

     
  • 1.21, Аноним (21), 15:26, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смартфоном не пользуюсь.
                                          Не нужно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру