В Chrome добавлена поддержка отложенной загрузки iframe-блоков

Разработчики браузера Chrome сообщили о расширении средств для отложенной загрузки элементов web-страниц, позволяющих не загружать содержимое, находящиеся вне видимой области, до тех пор, пока пользователь не прокрутит страницу в место, непосредственно предшествующее элементу. Ранее в Chrome 76 и Firefox 75 данный режим уже был реализован для изображений. Теперь разработчики Chrome сделали ещё один шаг и добавили возможность отложенной загрузки iframe-блоков.

Для управления отложенной загрузкой страниц в тег "iframe" добавлен атрибут "loading", который может принимать значение "lazy" (откладывать загрузку), "eager" (загружать сразу) и "auto" (откладывать загрузку на усмотрение браузера, при включении режима Lite). Предполагается, что отложенная загрузка позволит сократить потребление памяти, снизить трафик и увеличить скорость начального открытия страниц. Например, при включении нового режима перестанут сразу загружать блоки с рекламой и виджетами Twitter, Facebook и YouTube, если они не видны пользователю, пока пользователь не прокрутит страницу на позицию перед этими блоками.

По оценке разработчиков в среднем отложенная загрузка позволит сэкономить 2-3% трафика, сократить число начальных отрисовок на 1-2% и уменьшит задержку перед доступностью ввода на 2%. Для конкретных сайтов изменения более заметны. Например, включение отложенной загрузки YouTube-блока приведёт к снижению загружаемых данных приблизительно на 500КБ, Instagram - на 100КБ, Spotify - 500КБ, Facebook - 400КБ. В частности, применение отложенной загрузки youtube-блоков на сайте Chrome.com позволило на мобильных устройствах до 10 секунд снизить время ожидания доступности страниц для начала взаимодействия и на 511КБ сократить размер изначально загружаемого JavaScript-кода.