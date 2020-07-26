В Chrome добавлена поддержка отложенной загрузки iframe-блоков

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|1.1, Аноним (1), 11:34, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> сэкономить 2-3% трафика, сократить число начальных отрисовок на 1-2% и уменьшит задержку перед доступностью ввода на 2%
Т.е. незаметно будет.
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|2.15, . (?), 13:13, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Т.е. незаметно будет.
тебе незаметно (заметно будет что тормозит сайт), гуглю заметно - в iframe ведь часто youtube на сайтах вставляют.
Чуваку премию дали, а может даже повысили в должности.
Ведь он сэкономил 2% гуглю!
А ты жри на лопате.
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|1.2, Аноним (2), 11:48, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Прокручиваешь текст на смартфоне, доходишь до iframe. Начинает грузиться, страницу люто шатает, контент снова едет.
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|2.3, Аноним (3), 11:53, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не едет. Чтобы заработал lazyloading, у img/iframe должны быть определены размеры - либо через css, либо через атрибуты width/height.
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|1.5, Аноним (5), 12:10, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Теперь разработчики Chrome сделали ещё один шаг и добавили возможность отложенной загрузки iframe-блоков.
Теперь Chrome -- это новый IE6 с его progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage?
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|1.6, Аноним (6), 12:18, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я помню сохранял skyrock блоги pccb в mht и подобная функциональность пригодилась. Потому что когда много медиа запросов, то браузер начинает рвать соединения, а настройки количества соединений в хромиуме нет, как в лисе. Потом вроде эту фичу выпилили, потом опять появилась. Жалко в Xenial уже не обновляют хромиум, но в дебиане обновления бы прекратились два года назад. И промежуточные версии не найти, у меня сохранены только 77, 79 и еще какое-то старье.
> Ранее в Chrome 76 и Firefox 75 данный режим уже был реализован для изображений. Теперь разработчики Chrome сделали ещё один шаг и добавили возможность отложенной загрузки iframe-блоков
Chromium 79 chrome://flags lazy есть пункты
Enable lazy image loading
Enable lazy frame loading
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|2.11, Аноним (1), 12:49, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато альтернативные успели понаделать сайтов с одной большой ленивой картинкой в топе, которая, блин, всегда сразу видна и должна загрузиться как можно быстрее, но те альтернативные со своей ленью только добавляют лагов и тормозов...
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|1.19, Аноним (19), 14:15, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я в Фоксе просто заблочил ВСЕ iframe, чтобы не поощрять всякое быдло(-web-разработчиков).
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|1.20, Граммарназзи (?), 15:01, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так же должны добавить:
"<iframe unloading= ... >"
Разработчики думают только о том, как что то загрузить, а как только загрузили, картинка отобразилась, на этом полёт инженерной мысли заканчивается т.к. типа работа выполнена и всё остальное их не волнует. Каждый думает что его поделее это конь в сферическом вакууме, и вокруг ничего больше не существует. Про ограничение времени жизни ресурсов мало кто думает, точнее вообще никто, поэтому такой расход памяти большой. Все операции загрузки ресурсов должны иметь обратные операции освобождения ресурсов. Думаю, размышляю.
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