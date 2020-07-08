Microsoft запустил сервис выявления руткитов для Linux

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|1.1, Урри (?), 13:48, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Microsoft запустил сервис сбора статистики по используемым Linux-окружениям. Это все.
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|2.11, n00by (ok), 14:18, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Микрософт купили RootkitRevealer вместе с автором, после того как Марк Руссинович обнаружил и широко разрекламировал "руткит" от Сони. Всё ж таки PlayStation конкурирует с Xbox.
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|2.15, Аноним (15), 14:33, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Люди, которые в безопасности полные нули и даже на своей ОС развели вирусный ад (с которым хоть как-то относительно смогли совладать году к 2015-ому только) - лезут туда, где они не разбираются от слова совсем.
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|3.17, iPony129412 (?), 14:45, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну здрасьте.
Это когда на Windows пользователь что попало творит, то это MS виноваты.
А когда линуксы на серверах массово с ПО без секурных обновлений и плохо сконфигурированы, то это пользователи виноваты.
Оно и понятно 😀
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|4.18, Анонимъ (?), 14:50, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Квалификация у этих людей разная.
Пользователь венды - любая домохозяйка, любой гопник.
Пользователь серверного linux - системный администратор или как минимум техноспец.
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|5.20, iPony129412 (?), 14:55, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не без этого.
Но по факту делается работа, создаётся сайт магазина плюшевых игрушек. Дальше разработчик с деньгами уходит, ну и сисадмин на полставки кое-как за этим смотрит.
В итоге всё это порастает всяким зловредным ПО только так.
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|2.7, And (??), 14:04, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бизнес, просто бизнес, как без больших людей на логотипах, так и без малых. :)
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|1.6, негоним (?), 14:02, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В винде, как я понимаю, все дырки залатали.
Надо у соседа порядок навести.
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|2.9, iPony129412 (?), 14:11, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вроде особых не видно принципиальных.
А так причём тут сосед? У MS Azure вон с линуксами. Это на прямую их.
Так же как бэ какой-нибудь DigitalOcean бы такое бы сделал.
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|2.13, Аноним (13), 14:20, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Kaspersky десятилетиями с компов и серверов таскает все что хочет ... и ни чЁ. Все молчут и терпят.
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|1.12, Аноним (-), 14:19, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Windows 10 делает скриншоты экрана и отправляет их на серверы спецслужб.
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|2.14, Аноним (14), 14:22, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а еще они запилили пакетный менеджер как в linux
/*
Программа называется Windows Package Manager, или winget, и она уже присутствует в новом выпуске Insider Preview. В следующих обновлениях она будет доступна для всех пользователей «Десятки».
*/
https://lifehacker.ru/windows-package-manager/
/*
До чего дошел прогресс!
До невиданных чудес!
Опустился на глубины
И поднялся до небес.
Позабыты хлопоты,
Остановлен бег,
Вкалывают роботы,
А не человек!
*/
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|3.19, анонн (ok), 14:54, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а еще они запилили пакетный менеджер как в linux
Это да - больше пакетных менеджеров ведь нет нигде, ни в OSX, ни в *BSD ...
>> The commands you use to install and remove packages , pkgadd and pkgrm respectively
UNIX System V Release 4 System Administrator's Guide
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|3.24, th3m3 (ok), 15:27, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а еще они запилили пакетный менеджер как в linux
Скорее присвоили чужую разработку, всё как они любят. Погугли историю про AppGet.
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|1.26, Аноним (-), 15:36, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом по малому количеству нафармленных образов системы опять будут орать, что "на десктопе линукс использует всего 10%, ко-ко-ко".
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|1.28, BlackRot (ok), 15:45, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если по существу, то вообще всё равно что делает майкрософт, но если это принесёт хоть какую-то пользу я бомбить не стану.
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