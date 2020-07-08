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Microsoft запустил сервис выявления руткитов для Linux

08.07.2020 13:45

Компания Microsoft представила новый бесплатный online-сервис Freta, нацеленный на обеспечение проверки образов Linux-окружений на предмет наличия руткитов, скрытых процессов, вредоносного ПО и подозрительной активности, такой как перехват системных вызовов и использование LD_PRELOAD для подмены библиотечных функций. Сервис требует загрузки слепка системного образа на внешний сервер Microsoft и ориентирован на проверку начинки виртуальных окружений.

На выходе формируется отчёт, отражающий состояние системных таблиц, модулей ядра, сетевых соединений, отладочных функций и процессов, который может быть использован в ходе криминалистического анализа последствий взломов. Поддерживается анализ более 4000 вариантов ядра Linux. Возможна загрузка снапшотов виртуальных окружений в форматах VMRS (Hyper-V checkpoint) и CORE (VMware snapshot), а также дампов состояния памяти рабочей системы, созданных при помощи инструментов AVML и LiME. Код сервиса написан на языке Rust.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.microsoft.com/en-u...)
  2. OpenNews: Microsoft выпустил редакцию пакета Defender ATP для Linux
  3. OpenNews: Представлены работающие на GPU прототипы руткита и кейлоггера для Linux
  4. OpenNews: Выявлен новый rootkit для Linux, подменяющий функции libc
  5. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
  6. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.8 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53310-microsoft
Ключевые слова: microsoft, rootkit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Урри (?), 13:48, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Microsoft запустил сервис сбора статистики по используемым Linux-окружениям. Это все.
     
  • 1.2, fdght (?), 13:49, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это не СПО.
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:54, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    присматривают дистр для новой венды
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:59, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Подозрительная активность - это детектор руткитов от Microsoft
     
     
  • 2.11, n00by (ok), 14:18, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософт купили RootkitRevealer вместе с автором, после того как Марк Руссинович обнаружил и широко разрекламировал "руткит" от Сони. Всё ж таки PlayStation конкурирует с Xbox.
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:33, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Люди, которые в безопасности полные нули и даже на своей ОС развели вирусный ад (с которым хоть как-то относительно смогли совладать году к 2015-ому только) - лезут туда, где они не разбираются от слова совсем.
     
     
  • 3.17, iPony129412 (?), 14:45, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну здрасьте.
    Это когда на Windows пользователь что попало творит, то это MS виноваты.
    А когда линуксы на серверах массово с ПО без секурных обновлений и плохо сконфигурированы, то это пользователи виноваты.
    Оно и понятно 😀
     
     
  • 4.18, Анонимъ (?), 14:50, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Квалификация у этих людей разная.

    Пользователь венды - любая домохозяйка, любой гопник.
    Пользователь серверного linux - системный администратор или как минимум техноспец.

     
     
  • 5.20, iPony129412 (?), 14:55, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не без этого.
    Но по факту делается работа, создаётся сайт магазина плюшевых игрушек. Дальше разработчик с деньгами уходит, ну и сисадмин на полставки кое-как за этим смотрит.

    В итоге всё это порастает всяким зловредным ПО только так.

     

  • 1.5, m.makhno (ok), 14:01, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что за хитрый план у майков, зачем они это делают?..
     
     
  • 2.7, And (??), 14:04, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бизнес, просто бизнес, как без больших людей на логотипах, так и без малых. :)
     
  • 2.25, YetAnotherOnanym (ok), 15:27, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разведка в стане противника. Чтобы 1%, не дай Бог, не вырос до сколь-нибудь весомой величины.
     

  • 1.6, негоним (?), 14:02, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В винде, как я понимаю, все дырки залатали.
    Надо у соседа порядок навести.
     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 14:11, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вроде особых не видно принципиальных.

    А так причём тут сосед? У MS Azure вон с линуксами. Это на прямую их.
    Так же как бэ какой-нибудь DigitalOcean бы такое бы сделал.

     

  • 1.8, Аноним (8), 14:04, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Древняя шутка "отправь Гейтсу свапфайл почтой" обрела жизнь.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:14, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... жесткий диск посылкой.
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:20, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kaspersky десятилетиями с компов и серверов таскает все что хочет ... и ни чЁ. Все молчут и терпят.
     
     
  • 3.21, th3m3 (ok), 15:12, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто это все? Не все пользуются им.
     

  • 1.12, Аноним (-), 14:19, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Windows 10 делает скриншоты экрана и отправляет их на серверы спецслужб.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:22, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а еще они запилили пакетный менеджер как в linux

    /*
    Программа называется Windows Package Manager, или winget, и она уже присутствует в новом выпуске Insider Preview. В следующих обновлениях она будет доступна для всех пользователей «Десятки».
    */

    https://lifehacker.ru/windows-package-manager/

    /*
    До чего дошел прогресс!
    До невиданных чудес!
    Опустился на глубины
    И поднялся до небес.

    Позабыты хлопоты,
    Остановлен бег,
    Вкалывают роботы,
    А не человек!
    */

     
     
  • 3.19, анонн (ok), 14:54, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а еще они запилили пакетный менеджер как в linux

    Это да - больше пакетных менеджеров ведь нет нигде, ни в OSX, ни в *BSD ...

    >> The commands you use to install and remove packages , pkgadd and pkgrm respectively

    UNIX System V Release 4 System Administrator's Guide

     
  • 3.24, th3m3 (ok), 15:27, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а еще они запилили пакетный менеджер как в linux

    Скорее присвоили чужую разработку, всё как они любят. Погугли историю про AppGet.

     
  • 3.29, Аноним (29), 16:15, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь про winget  уже писали https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53022
     

  • 1.16, googler (?), 14:39, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А может вам еще ключ от квартиры дать?
     
     
  • 2.22, Hult (?), 15:24, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто оставь его в двери, а сам свали в крым
     

  • 1.23, YetAnotherOnanym (ok), 15:25, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  требует загрузки слепка системного образа на внешний сервер Microsoft

    Ыыыы... какая прелесть!

     
  • 1.26, Аноним (-), 15:36, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом по малому количеству нафармленных образов системы опять будут орать, что "на десктопе линукс использует всего 10%, ко-ко-ко".
     
  • 1.27, слакварявод (ok), 15:43, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ... вот это поворот!!! (с)
     
  • 1.28, BlackRot (ok), 15:45, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если по существу, то вообще всё равно что делает майкрософт, но если это принесёт хоть какую-то пользу я бомбить не стану.
     
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