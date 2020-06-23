The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Microsoft выпустил редакцию пакета Defender ATP для Linux

23.06.2020 21:45

Компания Microsoft объявила о доступности версии пакета Microsoft Defender ATP (Advanced Threat Protection) для платформы Linux. Продукт предназначен для превентивной защиты, отслеживания неисправленных уязвимостей, а также выявления и устранения вредоносной активности в системе. Платформа комбинирует в себе антивирусный пакет, систему выявления сетевых вторжений, механизм защиты от эксплуатации уязвимостей (включая 0-day), инструментарий для расширенной изоляции, дополнительные средства управления приложениями и систему выявления потенциально вредоносной активности.

Первый выпуск включает в себя средства превентивной защиты и инструментарий командной стоки для управления агентом, запуска сканирования (поиск вредоносного ПО), управления реагированием на возможные угрозы и настройки EDR (Endpoint Detection and Response, выявление возможных атак через мониторинг поведения и анализ активности с использованием методов машинного обучения). Заявлена поддержка дистрибутивов RHEL 7.2+, CentOS Linux 7.2+, Ubuntu 16 LTS и новее, SLES 12+, Debian 9+ и Oracle Linux 7.2.



  1. Главная ссылка к новости (https://techcommunity.microsof...)
  2. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
  3. OpenNews: Microsoft представил унифицированную платформу .NET 5 с поддержкой Linux и Android
  4. OpenNews: Обновление Chrome с поддержкой восстановления после ошибочного удаления антивирусом Microsoft
  5. OpenNews: В антивирусе McAfee для Linux выявлена удалённая root-уязвимость
  6. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.3
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53219-microsoft
Ключевые слова: microsoft, defender
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:48, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Спасибо, не надо.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 21:53, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Спасибо, не надо.

    Что это вы нос от продукта самого Платинового Партнера и лучшего друга Линукса воротите?

     
  • 2.7, trdm (ok), 21:56, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Трояна предлагают, зачем отказываешся? Не хорошо...
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:10, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Microsoft Defender APT (Advanced Persistent Threat)

    //FIXED :)

     
     
  • 4.16, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 22:24, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Advanced Persistent Deep Throat
     
  • 2.17, Animal (??), 22:27, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для домашнего юзера не надо, надо для бизнеса.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:49, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Троекратное Ура! 👏
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:50, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    С телеметрией по отправке ключей .ssh и других данных на их сервер, в качестве возможности фикса от уязвимостей через shell?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:55, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по документации телеметрии там полный комплект, включая отправку через Akamai.

    The following table lists the services and their associated URLs that your network must be able to connect to.

    x.cp.wd.microsoft.com
    cdn.x.cp.wd.microsoft.com
    eu-cdn.x.cp.wd.microsoft.com
    wu-cdn.x.cp.wd.microsoft.com
    officecdn-microsoft-com.akamaized.net
    crl.microsoft.com
    events.data.microsoft.com

     
  • 2.13, Аноним (11), 22:11, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так придет бот от майкрософт, сменит все пароли на безопасные - и дело в шляпе. А дальше можете расслабиться, MS всем порулит как надо и без вас.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:51, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит на винде они нервируют меня своим виндоус дефендером, который отключается сложнее, чем устанавливается фотошоп на линуксе, а тут они выпускают хороший продукт для линуксоидов. Хорошо троллите своих же рабов, хаха.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:59, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так винда deprecated, в приоритете линукс
     
  • 2.9, анонн (ok), 21:59, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит на винде они нервируют меня своим виндоус дефендером, который отключается сложнее, чем устанавливается фотошоп на линуксе, а тут они выпускают хороший продукт для линуксоидов.
    > Хорошо троллите своих же рабов, хаха.

    https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/microsoft-defender-atp
    >>  Start free trial
    >>  Please enter your details
    >> First name*
    >> Last name*
    >> Work email*
    >> Phone*

    Вот такие они, современные линуксоиды ))

     
     
  • 3.14, Аноним (11), 22:12, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это паллиатив для похов и анонимустусов скучающих по встроенным зондам.
     
  • 2.19, 225324243324 (?), 22:35, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дефендер в политиках за 2 клика вырубается. Что там сложного?
     
     
  • 3.21, Ананимас008 (?), 22:40, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дело не в политиках-шмытиках, а в том, что Одминистратор начиная с 8ки - лох, у которого даже прав прибить процесс дефендера не хватает. А что там станет с твоими политиками после очередного апдейта и резета на дефолты, одному индусу известно.
     

  • 1.10, user90 (?), 22:05, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже начисто забыл, чо это за хрень, но троллинг знатный!))
    Хотя.. нынче среди линуксоидов тоже всяких копрофагов хватает.
     
  • 1.12, Аноним (12), 22:11, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро Windows 11 и вся их экосистема выйдет на ядре Linux, тогда и осознаете, что бесплатные труды разработчиков в конечном итоге направлены на зарабатывание денег Microsoft!
     
     
  • 2.20, Animal (??), 22:36, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто не хочет осознать не осознает, кто хотел давно осознал.
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:19, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Традиционный вопрос: почему это на опеннете? Оно каким-то местом опен?
     
     
  • 2.18, user90 (?), 22:28, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык стеб же! Тебе тег "lol" нужен?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру