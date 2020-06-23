Microsoft выпустил редакцию пакета Defender ATP для Linux

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|2.5, Аноним (-), 21:53, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Спасибо, не надо.
Что это вы нос от продукта самого Платинового Партнера и лучшего друга Линукса воротите?
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|2.7, trdm (ok), 21:56, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Трояна предлагают, зачем отказываешся? Не хорошо...
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|3.11, Аноним (11), 22:10, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Microsoft Defender APT (Advanced Persistent Threat)
//FIXED :)
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|1.3, Аноним (3), 21:50, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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С телеметрией по отправке ключей .ssh и других данных на их сервер, в качестве возможности фикса от уязвимостей через shell?
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|2.6, Аноним (6), 21:55, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по документации телеметрии там полный комплект, включая отправку через Akamai.
The following table lists the services and their associated URLs that your network must be able to connect to.
x.cp.wd.microsoft.com
cdn.x.cp.wd.microsoft.com
eu-cdn.x.cp.wd.microsoft.com
wu-cdn.x.cp.wd.microsoft.com
officecdn-microsoft-com.akamaized.net
crl.microsoft.com
events.data.microsoft.com
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|2.13, Аноним (11), 22:11, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так придет бот от майкрософт, сменит все пароли на безопасные - и дело в шляпе. А дальше можете расслабиться, MS всем порулит как надо и без вас.
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|1.4, Аноним (4), 21:51, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Значит на винде они нервируют меня своим виндоус дефендером, который отключается сложнее, чем устанавливается фотошоп на линуксе, а тут они выпускают хороший продукт для линуксоидов. Хорошо троллите своих же рабов, хаха.
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|2.9, анонн (ok), 21:59, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Значит на винде они нервируют меня своим виндоус дефендером, который отключается сложнее, чем устанавливается фотошоп на линуксе, а тут они выпускают хороший продукт для линуксоидов.
> Хорошо троллите своих же рабов, хаха.
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/microsoft-defender-atp
>> Start free trial
>> Please enter your details
>> First name*
>> Last name*
>> Work email*
>> Phone*
Вот такие они, современные линуксоиды ))
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|3.14, Аноним (11), 22:12, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да это паллиатив для похов и анонимустусов скучающих по встроенным зондам.
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|3.21, Ананимас008 (?), 22:40, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дело не в политиках-шмытиках, а в том, что Одминистратор начиная с 8ки - лох, у которого даже прав прибить процесс дефендера не хватает. А что там станет с твоими политиками после очередного апдейта и резета на дефолты, одному индусу известно.
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|1.10, user90 (?), 22:05, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже начисто забыл, чо это за хрень, но троллинг знатный!))
Хотя.. нынче среди линуксоидов тоже всяких копрофагов хватает.
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|1.12, Аноним (12), 22:11, 23/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скоро Windows 11 и вся их экосистема выйдет на ядре Linux, тогда и осознаете, что бесплатные труды разработчиков в конечном итоге направлены на зарабатывание денег Microsoft!
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