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Microsoft развивает новый открытый пакетный менеджер winget

25.05.2020 11:01

Компания Microsoft опубликовала первый тестовый выпуск пакетного менеджера winget (Windows Package Manager), предоставляющего средства для установки приложений с использованием командной строки. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT. Пакеты устанавливаются из репозитория, поддерживаемого при участии сообщества. В отличие от установки программ из каталога Windows Store, winget позволяет устанавливать приложения без лишнего маркетинга, изображений и рекламы.

В текущем выпуске поддерживаются команды для поиска приложения (search), установки (install), показа информации о пакете (show), настройки репозиториев (source), работой с хэшами файлов установщика (hash) и проверки целостности метаданных (validate). В следующем выпуске ожидается появление команд uninstall, list и update. Параметры пакета определяются через файлы с манифестом в формате YAML. Сами исполняемые файлы хранятся непосредственно на серверах основных проектов, репозиторий лишь выступает индексом, а манифест ссылается на внешний msi-файл (например, размещённый на GitHub или сайте проекта) и использует хэш SHA256 для контроля целостности и защиты от подмены.

Первый полнофункциональный релиз, который запланирован на май следующего года, будет поддерживать интеграцию с каталогом Microsoft Store, автодополнение ввода, различные категории выпусков (релизы, бета-версии), установку системных компонентов и приложений для панели управления, оптимизации для доставки очень больших файлов (delta-обновления), наборы пакетов, интерфейс для генерации манифестов, работу с зависимостями, установочные файлы в формате zip (помимо msi) и т.п.

Пакетный менеджер winget уже доступен пользователям свежего экспериментального выпуска Windows Insider и будет поставляться в составе Desktop App Installer 1.0. В настоящее время в репозиторий уже добавлены такие проекты, как 7Zip, OpenJDK, iTunes, Chrome, Blender, DockerDesktop, Dropbox, Evernote, FreeCAD, GIMP, Git, Maxima, Inkscape, Nmap, Firefox, Thunderbird, Skype, Edge, VisualStudio, KiCad, LibreOffice, Minecraft, Opera, Putty, TelegramDesktop, Steam, WhatsApp, Wireguard и Wireshark, а также большое число приложений Microsoft.



  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft выпустила открытый пакетный менеджер для приложений .NET
  3. OpenNews: Microsoft разрабатывает открытый APT-подобный пакетный менеджер для Windows
  4. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  5. OpenNews: Началась разработка пакетного менеджера DNF 5 и замены PackageKit
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера APT 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53022-winget
Ключевые слова: winget, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Игорь (??), 11:18, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше чоко?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничем, просто майкрософт опять вы*бнулась
     
  • 2.6, Школьник (ok), 11:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В следующем выпуске ожидается появление команд uninstall, list и update

    Насколько я помню, бесплатная версия choco не умеет uninstall.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это поделка из сабжа тоже не умеет.
     
  • 2.30, Анончик9999 (?), 11:40, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молодцы! Теперь для меня Линукс больше никаких преимуществ! С каждым годом берут с Линукс самое лучшее и делают ещё лучше. Пора Линукс отправлять в утиль!
     
     
  • 3.33, Линь ВиньДно (?), 11:46, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    ЕЕЕ
    Балмер, перелогинься
     
  • 3.54, X5asd5 (?), 13:06, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С каждым годом берут с Линукс самое лучшее и делают ещё лучше

    а когда возьмут systemd ?

     
     
  • 4.62, Аноним (62), 13:42, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда. Systemd — это слизанный launchd, который в свою очередь скопирован с svchost.
     
  • 2.32, iPony129412 (?), 11:45, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шоколадка слишком мутная.
    Это надо быт смелым этим самым, чтобы ставить что-то от туда
     
  • 2.45, Я (??), 12:32, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем что лучше интегрируется в систему в конечном итоге.. но до этого ещё далеко..
     
  • 2.55, Нанобот (ok), 13:09, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем, что будет работать искаропки. а ещё там будет интеграция с каталогом Microsoft Store
     

  • 1.2, Онаним тот самый (?), 11:19, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Ждем анонса перехода на ядро линукс
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 13:13, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это вполне себе реально. Но они скорее форкнут.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:19, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них и так был же какой-то манагер для приложух, разве нет? Названия только припомнить не могу... Ещё на ум приходит vcpkg, но это немного про другое, да.
    Больше пакетных менеджеров божеству пакетных менеджеров!
     
     
  • 2.12, Анчоус (?), 11:23, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ProgMan ?
     
  • 2.44, Anonn (?), 12:23, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/OneGet/oneget
     
     
  • 3.60, Аноним (3), 13:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, оно самое.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:20, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Не прошло и 30 лет
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:21, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    MSWinger
     
  • 1.8, анонним (?), 11:21, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну и хрен с ним.
    В последнее время новойстей о Microsoft тут больше чем следовало бы быть.
    Пусть будет, только здесь эта новость зачем? В очередной раз поднять холивал на тему что лучше? Думается именно так!
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:52, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  и распространяется под лицензией MIT.

    Это же портал про открытое ПО, а не про линукс? Так что оно вполне попадает под тематику портала.

     
  • 2.51, Аноним (51), 13:00, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они делают открытый пакетным менеджер, новости могут быть здесь. Если они сделают открытое ядро, новость может быть здесь.
     
  • 2.56, Нанобот (ok), 13:12, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В последнее время новойстей о Microsoft тут больше чем следовало бы быть.

    просто последнее врями Microsoft занимается СПО больше, чем остальные участники сообщества

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:21, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я так понял, устанавливаться всё будет по максимальному. То есть в графическом установщике, например хоть есть возможность снять галочки. Пример ccleaner, там куча гавна в комплекте идет. Тут же или руками править манифест или получать всё говно. Майкрософт он такой.
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 11:23, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дополню. Хахахах там в манифесте просто ссылка на exe или msi идет. То есть даже удалить говно физически нет возможности.

    Ахахаххахаха

     
  • 2.14, Анчоус (?), 11:24, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    ccleaner сам ещё то говно.
     
     
  • 3.15, Аноним (9), 11:26, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто пример был наглядный.
     
     
  • 4.25, Crazy Alex (ok), 11:33, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Традиционно в репозитории посто не пихают дрянь. Хотя это ж винда, не знаю, что тут соберут за набор софта...
     
  • 3.49, Аноним (49), 12:56, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так. Минус на минус.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:22, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока в списке не появится LibreOffice, не считается...)
     
     
  • 2.18, Kotoff (ok), 11:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то есть, по ссылке внушительный список.
     
     
  • 3.64, Аноним (64), 13:53, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то вот, как выглядит внушительнй список:

    https://www.archlinux.org/packages/

     
  • 2.19, Аноним (19), 11:28, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там есть https://github.com/microsoft/winget-pkgs/tree/master/manifests/LibreOffice/Lib
     
  • 2.20, Crazy Alex (ok), 11:28, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так его его тоже упомянули
     

  • 1.11, anonymous (??), 11:23, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любопытно: зачем было с нуля писать менеджер, если уже столько разных существует?
     
     
  • 2.21, Crazy Alex (ok), 11:28, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что Майкрософт?
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Беседовали с Chico, но почитали рентабельнее сделать свой и собрались и запилить о чем и раструбили.
    За одно и по печени ушлепкам из Chiko дали.
     
     
  • 3.57, anonymous (??), 13:12, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имел в виду yum, apt и тому подобное.
     
  • 2.50, Аноним (49), 12:56, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У них есть фатальный недостаток.
     

  • 1.16, Аноним (17), 11:26, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Устанавливать умеет, а удалять нет. Одно слово - Майкрософт.
     
     
  • 2.22, Crazy Alex (ok), 11:29, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да ладно, что с альфы взять
     

  • 1.23, Zenitur (ok), 11:30, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    del
     
     
  • 2.24, Crazy Alex (ok), 11:32, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там уже windows, какая разница?
     
     
  • 3.29, Zenitur (ok), 11:36, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я неправильно понял новость и удалил коммент
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:35, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вроде сборка wget под винду как раз называлась winget ...
     
  • 1.28, Аноним (26), 11:35, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прилетит всем как обновление или как всегда только в последних версиях через 2 года и только у Pro версий?
     
     
  • 2.35, iPony129412 (?), 11:48, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну естественно только в последних версиях - нет смысла же зоопарк городить.
    А так Терминал же всем дали, поэтому и это скорее всего дадут даже этим самым без PRO версии
     

  • 1.31, Аноним (31), 11:44, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где OpenToonz? Опять дискриминация?
     
  • 1.34, Аноним (34), 11:47, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ReGet... Download Master... золотой был софт.
     
     
  • 2.41, InuYasha (?), 12:17, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поверишь - пару лет назад настолько затрахался с мобильным инетом что хотел КУПИТЬ ReGet Deluxe!!! Вот только он уже всё. А у старого с HTTPS проблемы.
     

  • 1.36, th3m3 (ok), 11:55, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эту ОС, все равно уже ничего не спасёт. Всё тлен.
     
  • 1.37, user90 (?), 11:58, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Индусеки все пристальнее смотрят в сторону Linux..
     
  • 1.38, Оно им (?), 11:59, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну и извращенцы! Какая командная строка?!!
     
  • 1.39, Аноним (27), 12:01, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Так вроде уже есть Шоколадка, правда она не от МС, а какая разница.
    https://chocolatey.org/
     
     
  • 2.53, Аноним (49), 13:02, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фатальный Недостаток™.
     

  • 1.40, InuYasha (?), 12:16, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Код написан на языке С++

    Я в шоке. Пока открывал ссылку, думал - "100% на дотнете наляпают".

     
  • 1.42, InuYasha (?), 12:20, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    YAML - это тот самый пробелочувствительный ужас? Нет, не надо. С маня уже питонсибла хватило.
     
  • 1.43, Аноним (43), 12:22, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Теперь не нужно будет открывать IE, чтобы установить браузер.
     
  • 1.46, Аноним (46), 12:39, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тенденция "хочу быть как Linux" у m$ получается через ж@опу, как и все у них в принципе
     
  • 1.48, user (??), 12:54, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую, что через пару лет запретят ставить не из своего магазина.
     
     
  • 2.59, flkghdfgklh (?), 13:16, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе открою страшную тайну, никому не говори только. Ладно?
    Настройка запрета установки из сторонних источников в десятке давно есть.
    И для энд-юзера это хорошая идея, при условии, что за репозиторием будут следить, что бы юзер не мог притащить в систему разное гамно. Когда научатся еще ограничивать расположение запускаемых файлов будет еще лучше для энд-юзера. А тебе никто не мешает(ну кроме твоей мамки, так как ты за ее компом) ставить вирусы откуда хочешь
     
     
  • 3.61, Гость (??), 13:39, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уважаемые эникейщики! Прежде чем использовать что-то, попробуйте прочитать документацию. Software Restriction Policies существуют, если мне не изменяет память, еще с Windows NT четвертой версии.
     
     
  • 4.63, flkghdfgklh (?), 13:47, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Неуважаемый попингуй, я купил Windows 10 только что бы запускать игры, а потому не собираюсь разбираться в ее фигне. Я работаю с серверами, а потому никакой винды по работе не знаю, а что бы запускать игры мне хватает винды как она есть, без траха с разной херней.
     
     
  • 5.65, Аноним (64), 13:57, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если честно, ты неуважаемый. и пингуй сам, всем пофиг, никто не будет разбираться в этой фигне. все работают с серверами, на твои забубоны времени нет, как и на трахания с играми под виндой
     
     
  • 6.67, kill bill (?), 14:12, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоей мамке понравится
     

  • 1.52, Аноним (52), 13:00, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждём когда завезут Gnome
     
  • 1.66, Аноним (66), 14:01, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Угу это прекрасно, вот только гуем это поделие не обернуть как gnome store, flatpak, snap'ы те же, только powershell и из него не вылезешь, максимум что будет типа ncurses с менюшками и выбором 1234567890 и т.п. Хотя я в основном в консоли все и ставлю. Но powershell сложный, когда они в него часть сетевых настроек перенесли мне стало не по себе.
     
  • 1.68, mos87 (ok), 14:12, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    винду в 2020 спасает только наличие прошивки для игр.
     
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