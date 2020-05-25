Microsoft развивает новый открытый пакетный менеджер winget

|
|
|
|2.6, Школьник (ok), 11:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>В следующем выпуске ожидается появление команд uninstall, list и update
Насколько я помню, бесплатная версия choco не умеет uninstall.
|
|2.30, Анончик9999 (?), 11:40, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Молодцы! Теперь для меня Линукс больше никаких преимуществ! С каждым годом берут с Линукс самое лучшее и делают ещё лучше. Пора Линукс отправлять в утиль!
|
|
|
|3.54, X5asd5 (?), 13:06, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> С каждым годом берут с Линукс самое лучшее и делают ещё лучше
а когда возьмут systemd ?
|
|
|
|4.62, Аноним (62), 13:42, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никогда. Systemd — это слизанный launchd, который в свою очередь скопирован с svchost.
|
|2.32, iPony129412 (?), 11:45, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Шоколадка слишком мутная.
Это надо быт смелым этим самым, чтобы ставить что-то от туда
|
|2.45, Я (??), 12:32, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тем что лучше интегрируется в систему в конечном итоге.. но до этого ещё далеко..
|
|2.55, Нанобот (ok), 13:09, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тем, что будет работать искаропки. а ещё там будет интеграция с каталогом Microsoft Store
|
|1.3, Аноним (3), 11:19, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У них и так был же какой-то манагер для приложух, разве нет? Названия только припомнить не могу... Ещё на ум приходит vcpkg, но это немного про другое, да.
Больше пакетных менеджеров божеству пакетных менеджеров!
|
|1.8, анонним (?), 11:21, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Ну и хрен с ним.
В последнее время новойстей о Microsoft тут больше чем следовало бы быть.
Пусть будет, только здесь эта новость зачем? В очередной раз поднять холивал на тему что лучше? Думается именно так!
|
|
|
|2.47, Аноним (47), 12:52, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> и распространяется под лицензией MIT.
Это же портал про открытое ПО, а не про линукс? Так что оно вполне попадает под тематику портала.
|
|2.51, Аноним (51), 13:00, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если они делают открытый пакетным менеджер, новости могут быть здесь. Если они сделают открытое ядро, новость может быть здесь.
|
|2.56, Нанобот (ok), 13:12, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>В последнее время новойстей о Microsoft тут больше чем следовало бы быть.
просто последнее врями Microsoft занимается СПО больше, чем остальные участники сообщества
|
|1.9, Аноним (9), 11:21, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Я так понял, устанавливаться всё будет по максимальному. То есть в графическом установщике, например хоть есть возможность снять галочки. Пример ccleaner, там куча гавна в комплекте идет. Тут же или руками править манифест или получать всё говно. Майкрософт он такой.
|
|
|
|2.13, Аноним (9), 11:23, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Дополню. Хахахах там в манифесте просто ссылка на exe или msi идет. То есть даже удалить говно физически нет возможности.
Ахахаххахаха
|
|
|
|
|
|4.25, Crazy Alex (ok), 11:33, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Традиционно в репозитории посто не пихают дрянь. Хотя это ж винда, не знаю, что тут соберут за набор софта...
|
|
|
|2.26, Аноним (26), 11:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Беседовали с Chico, но почитали рентабельнее сделать свой и собрались и запилить о чем и раструбили.
За одно и по печени ушлепкам из Chiko дали.
|
|1.28, Аноним (26), 11:35, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Прилетит всем как обновление или как всегда только в последних версиях через 2 года и только у Pro версий?
|
|
|
|2.35, iPony129412 (?), 11:48, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну естественно только в последних версиях - нет смысла же зоопарк городить.
А так Терминал же всем дали, поэтому и это скорее всего дадут даже этим самым без PRO версии
|
|
|
|2.41, InuYasha (?), 12:17, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не поверишь - пару лет назад настолько затрахался с мобильным инетом что хотел КУПИТЬ ReGet Deluxe!!! Вот только он уже всё. А у старого с HTTPS проблемы.
|
|1.40, InuYasha (?), 12:16, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>Код написан на языке С++
Я в шоке. Пока открывал ссылку, думал - "100% на дотнете наляпают".
|
|1.42, InuYasha (?), 12:20, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
YAML - это тот самый пробелочувствительный ужас? Нет, не надо. С маня уже питонсибла хватило.
|
|1.46, Аноним (46), 12:39, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
тенденция "хочу быть как Linux" у m$ получается через ж@опу, как и все у них в принципе
|
|1.48, user (??), 12:54, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вангую, что через пару лет запретят ставить не из своего магазина.
|
|
|
|2.59, flkghdfgklh (?), 13:16, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я тебе открою страшную тайну, никому не говори только. Ладно?
Настройка запрета установки из сторонних источников в десятке давно есть.
И для энд-юзера это хорошая идея, при условии, что за репозиторием будут следить, что бы юзер не мог притащить в систему разное гамно. Когда научатся еще ограничивать расположение запускаемых файлов будет еще лучше для энд-юзера. А тебе никто не мешает(ну кроме твоей мамки, так как ты за ее компом) ставить вирусы откуда хочешь
|
|
|
|3.61, Гость (??), 13:39, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уважаемые эникейщики! Прежде чем использовать что-то, попробуйте прочитать документацию. Software Restriction Policies существуют, если мне не изменяет память, еще с Windows NT четвертой версии.
|
|
|
|4.63, flkghdfgklh (?), 13:47, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Неуважаемый попингуй, я купил Windows 10 только что бы запускать игры, а потому не собираюсь разбираться в ее фигне. Я работаю с серверами, а потому никакой винды по работе не знаю, а что бы запускать игры мне хватает винды как она есть, без траха с разной херней.
|
|
|
|5.65, Аноним (64), 13:57, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если честно, ты неуважаемый. и пингуй сам, всем пофиг, никто не будет разбираться в этой фигне. все работают с серверами, на твои забубоны времени нет, как и на трахания с играми под виндой
|
|1.66, Аноним (66), 14:01, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Угу это прекрасно, вот только гуем это поделие не обернуть как gnome store, flatpak, snap'ы те же, только powershell и из него не вылезешь, максимум что будет типа ncurses с менюшками и выбором 1234567890 и т.п. Хотя я в основном в консоли все и ставлю. Но powershell сложный, когда они в него часть сетевых настроек перенесли мне стало не по себе.
|