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Ошибка в BIND 9.16, приводящая к нарушению обработки TCP-соединений

06.03.2020 10:13

В опубликованной две недели назад ветке BIND 9.16.0 выявлена серьёзная ошибка, приводящая к исчерпанию лимита на число TCP-соединений. В BIND 9.16 была предложена новая сетевая подсистема, переведённая на механизм асинхронной обработки запросов на основе библиотеки libuv. Из-за ошибки в данной подсистеме счётчик активных TCP-соединений при некоторых условиях не уменьшается, что приводит к нарастающему расхождению его значения с фактическим числом соединений. Через какое-то время значение счётчика может достигнуть установленного лимита на число клиентских соединений и новые запросы по TCP перестанут приниматься (запросы по UDP продолжат обрабатываться).

В основном проблема проявляется на серверах, принимающих TCP-соединения от клиентов сразу на нескольких сетевых интерфейсах. Обновление BIND 9.16 пока не выпущено, но для устранения ошибки опубликован патч. В качестве временного решения можно установить лимит на число соединений (опция tcp-clients) в очень большое значение. Кроме BIND 9.16 проблема затрагивает экспериментальную ветку 9.15, начиная с выпуска 9.15.6, но эта ветка изначальна используется только для разработки и не ориентирована на внедрение на рабочих серверах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.16.0
  3. OpenNews: Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS
  4. OpenNews: Выпуск BIND 9.14.0, разрывающий совместимость с серверами, не отвечающими на запросы с EDNS
  5. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Инициатива DNS flag day 2020
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: bind, dns
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:35, 06/03/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем соединяться с BINDом по TCP, если можно по UDP?
     
     
  • 2, null (??), 10:41, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по UDP не всё можно просунуть
     
  • 3, Аноним (3), 10:50, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51102#dnsflag
     

  • 4, Аноним (4), 11:17, 06/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    А ещё в нём память течёт. Пришлось вернуть 9.11.
     
  • 5, Gogi (??), 13:33, 06/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    > ...переведённая на механизм асинхронной обработки

    ВОТ где зло!

    Настоящий инженер не будет по натуре синхронную вещь коверкать в асинхронную. Ну а если таки испортили - получите весь ворох проблем.

    Нет никакой проблемы в синхронных вещах. Ты соединился - всё, это твой канал, ты в нём работаешь. Любой прочитанный байт - твой. Все остальные сетевые прибулы - форкайтесь рядышком и сидите на своих каналах. Это же простейшая, идеальная схема!

     
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