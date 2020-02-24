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Google выпустил для Firefox систему аудита web-страниц Lighthouse

24.02.2020 10:19

Компания Google опубликовала дополнение для Firefox с реализацией инструмента Lighthouse. Lighthouse входит в состав штатных инструментов для web-разработчиков, входящих в состав Chrome (вкладка "Audits"), и даёт возможность на основе собранных метрик проанализировать производительность и качество web-страниц или web-приложений. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Firefox-дополнение подготовлено основной командой разработчиков Lighthouse и использует при построении отчётов API PageSpeed Insights.

Дополнение позволяет определить узкие места в производительности web-приложений, проанализировать скорость загрузки компонентов и потребление ресурсов, выявить излишне ресурсоёмкие операции на JavaScript, определить проблемы в конфигурации http-сервера, оценить оптимальность оформления для индексации поисковыми системами (SEO), изучить актуальность применения web-технологий и пригодность web-приложения для людей с ограниченными возможностями. Поддерживается симуляция применения в системе более слабого CPU и низкой пропускной способности сети.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/02/g...)
  2. OpenNews: Chrome начнёт помечать быстрые и медленные сайты
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  4. OpenNews: Компания Google выпустила инструментарий для оптимизации web-страниц PageSpeed Insights 2
  5. OpenNews: Компания Google выпустила обновление Apache-модуля mod_pagespeed
  6. OpenNews: Компания Google выпустила модуль ускорения загрузки web-страниц PageSpeed для Nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: lighthouse, friefox, google, debug, web, performance, optimization, tune, speed, pagespeed
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:34, 24/02/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:35, 24/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:40, 24/02/2020 [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну да, ну да. Грузить шрифты с левых сайтов из веба чтобы когда на удаленном хосте они слетят сайт был нечитаем, ипользовать next-gen форматы чтобы поломать совместимость со всем чем только можно кроме самого распоследнего хрома. Сплошные best practices. А за Progressive Web App как позитивный показатеь _веб-страницы_ вообще расстреливать нужно.
     
     
  • 2.4, Vitektm (?), 10:47, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что не так с  Progressive Web App ? И что была рекомендация  хранить шрифты или js на сторонних CDN ?
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 11:09, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В предпоследнем пункте мы отчетливо видим что web font load этой хренью определяется. Тем не менее как негативный или хотябы сомнительный показатель он нигде не отмечен, стало быть считается нормой. Так вот - нихрена это не норма.

    Эти ваши жирные и неповортливые "Web Appz" (читай - вся страница - один сплошной жабаскрипт) могут быть полезны и даже необходимы в определенных редких слйчаях. Но именно что в определенных и редких. Эта же хрень замахнулась на то чтобы говорить всем и каждому как правильно делать их сайты и страницы. Вот так и получаем саеты на которых 2 строчки статичного текста и 10 Мб скриптов, загружающихся полминуты.

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:33, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же всякие https://decentraleyes.org/ в чём проблема? А как вы видите себе сайты, они должны раздавать все ресурсы с себя?
     

  • 1.6, user90 (?), 11:30, 24/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    "web-приложений".. это ли не пипец? Смотрю на людишек и ох*ваю.
     
     
  • 2.9, Java omnomnom your memory linux (?), 11:43, 24/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашёл чтобы увидеть очередные невероятно обоснованные возмущения диванных экспертов.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:36, 24/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Говнокодеры из гугла все никак не успокоятся? У них там план по выдаче говноподелок не первыполнен еще?
     

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