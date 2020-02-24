Google выпустил для Firefox систему аудита web-страниц Lighthouse

Компания Google опубликовала дополнение для Firefox с реализацией инструмента Lighthouse. Lighthouse входит в состав штатных инструментов для web-разработчиков, входящих в состав Chrome (вкладка "Audits"), и даёт возможность на основе собранных метрик проанализировать производительность и качество web-страниц или web-приложений. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Firefox-дополнение подготовлено основной командой разработчиков Lighthouse и использует при построении отчётов API PageSpeed Insights.

Дополнение позволяет определить узкие места в производительности web-приложений, проанализировать скорость загрузки компонентов и потребление ресурсов, выявить излишне ресурсоёмкие операции на JavaScript, определить проблемы в конфигурации http-сервера, оценить оптимальность оформления для индексации поисковыми системами (SEO), изучить актуальность применения web-технологий и пригодность web-приложения для людей с ограниченными возможностями. Поддерживается симуляция применения в системе более слабого CPU и низкой пропускной способности сети.