Опубликована мобильная платформа Ubuntu Touch 24.04-2.0

Представлена прошивка Ubuntu Touch 24.04-2.0, продолжающая развитие ветки на пакетной базе Ubuntu 24.04. Прошивка развивается проектом UBports, взявшим в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. Из-за увеличения размера прошивки, обновление с Ubuntu Touch 24.04-2.0 на некоторых ранее поддерживаемых устройствах не вмещается в зарезервированный для операционной системы раздел. В ближайшие дни сборки будут сформированы для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1X, Fairphone 4/5, JingPad A1, Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N100, Rabbit R1, Sony Xperia X, Volla Phone (X, 11, X23, Quintus, Plinius), Xiaomi Poco X3 / X3 NFC, 9/9 Prime, Redmi Note 9 и Zinwa Q25. Для устройств, которые проблематично обновить до нового значительного релиза, предложен корректирующий выпуск 24.04-1.4. Среди изменений в Ubuntu Touch 24.04-2.0: Web-браузер Morph Browser переведён с QtWebEngine 5.15.19 (QWE) на базе устаревшего движка Chromium 87, на более современный стек Qt 6.x с движком Chromium 134. Так как многие программы в Ubuntu Touch остаются на Qt 5 в выпуске Ubuntu Touch 24.04-2.0 поставляются одновременно Qt 5 и Qt 6, что привело к увеличению размера системного образа.

Добавлен интерфейс (Settings > Plugins > Widevine) для установки CDM-модуля (Content Decryption Module) Widevine для движка Chromium. Widevine даёт возможность без сторонних патчей просматривать медиаконтент, защищённый авторскими правами (DRM), размещаемый на таких сервисах, как Netflix, Spotify и Disney+.

Добавлена поддержка исключения областей экрана, приходящихся на вырезы под камеру или скруглённые углы на смартфонах.

В оболочку Lomiri добавлен редактор скриншотов, позволяющий кадрировать, поворачивать и корректировать цвет на изображении.

Добавлена поддержка прямой отправки документов на принтер для печати. Для включения вывода на печать следует установить необходимые компоненты через интерфейс "System Settings > Printing".

Улучшена поддержка X11-приложений, распространяемых через каталог Open-Stor.

Добавлена индикация стационарного сетевого подключения (при работе через док-станцию).

Повышена надёжность соединений при передаче данных через сети сотовых операторов.

Предложена экспериментальная поддержка шифрования раздела с данными пользователя на устройствах с поддержкой fscrypt v2.

Добавлено более 2000 новых emoji.



