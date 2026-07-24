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Опубликована мобильная платформа Ubuntu Touch 24.04-2.0

24.07.2026 21:38 (MSK)

Представлена прошивка Ubuntu Touch 24.04-2.0, продолжающая развитие ветки на пакетной базе Ubuntu 24.04. Прошивка развивается проектом UBports, взявшим в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Из-за увеличения размера прошивки, обновление с Ubuntu Touch 24.04-2.0 на некоторых ранее поддерживаемых устройствах не вмещается в зарезервированный для операционной системы раздел. В ближайшие дни сборки будут сформированы для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1X, Fairphone 4/5, JingPad A1, Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N100, Rabbit R1, Sony Xperia X, Volla Phone (X, 11, X23, Quintus, Plinius), Xiaomi Poco X3 / X3 NFC, 9/9 Prime, Redmi Note 9 и Zinwa Q25. Для устройств, которые проблематично обновить до нового значительного релиза, предложен корректирующий выпуск 24.04-1.4.

Среди изменений в Ubuntu Touch 24.04-2.0:

  • Web-браузер Morph Browser переведён с QtWebEngine 5.15.19 (QWE) на базе устаревшего движка Chromium 87, на более современный стек Qt 6.x с движком Chromium 134. Так как многие программы в Ubuntu Touch остаются на Qt 5 в выпуске Ubuntu Touch 24.04-2.0 поставляются одновременно Qt 5 и Qt 6, что привело к увеличению размера системного образа.
  • Добавлен интерфейс (Settings > Plugins > Widevine) для установки CDM-модуля (Content Decryption Module) Widevine для движка Chromium. Widevine даёт возможность без сторонних патчей просматривать медиаконтент, защищённый авторскими правами (DRM), размещаемый на таких сервисах, как Netflix, Spotify и Disney+.
  • Добавлена поддержка исключения областей экрана, приходящихся на вырезы под камеру или скруглённые углы на смартфонах.
  • В оболочку Lomiri добавлен редактор скриншотов, позволяющий кадрировать, поворачивать и корректировать цвет на изображении.
  • Добавлена поддержка прямой отправки документов на принтер для печати. Для включения вывода на печать следует установить необходимые компоненты через интерфейс "System Settings > Printing".
  • Улучшена поддержка X11-приложений, распространяемых через каталог Open-Stor.
  • Добавлена индикация стационарного сетевого подключения (при работе через док-станцию).
  • Повышена надёжность соединений при передаче данных через сети сотовых операторов.
  • Предложена экспериментальная поддержка шифрования раздела с данными пользователя на устройствах с поддержкой fscrypt v2.
  • Добавлено более 2000 новых emoji.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch 24.04-1.3. Смартфон Volla Plinius с Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Воссоздание пользовательской оболочки Unity с использованием Wayfire и Libadwaita
  4. OpenNews: Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch 24.04-1.2
  5. OpenNews: Выпуск AsteroidOS 2.0, Linux-платформы для умных часов, использующей Qt
  6. OpenNews: Опубликована мобильная платформа Ubuntu Touch 24.04-1.0, переведённая на Ubuntu 24.04
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65971-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:47, 24/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро здесь начнут бегать куры.
    А я буду их ловить
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:02, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прошивка развивается ... после того как от неё отстранилась компания Canonical.

    Странно, вроде и выбросили, и "развивается"...

     
  • 2.11, Аноним (11), 00:33, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белки уже бегают.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:12, 24/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Бывали дни, когда мастер Пуц всё делал наоборот. Вот и сегодня, он взял ложку не той рукой, перевернул её нижней стороной вверх, прочитал там надпись "НЕРЖ" и, понятное дело, заржал.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:17, 24/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них кнопки слева.
     
  • 1.4, Аноним (1), 23:25, 24/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Судя по всему куры уже начали бегать.
    Я начинаю их ловить.
     
  • 1.5, Аноним (1), 23:29, 24/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.6, Аноним (1), 23:33, 24/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (1), 23:49, 24/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, Аноним (8), 00:06, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из-за увеличения размера прошивки ... на некоторых ранее поддерживаемых устройствах не вмещается в зарезервированный для операционной системы раздел

    Нормально. Что осталось из поддерживаемых? Ну, чтобы камера работала нормально и модем полностью.

     
     
  • 2.10, Аноним (8), 00:09, 25/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Добавлено более 2000 новых emoji

    А, ну вот и понятно, куда место пропало.

     

  • 1.12, Аноним (12), 01:11, 25/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из-за увеличения размера прошивки, обновление с Ubuntu Touch 24.04-2.0 на некоторых ранее поддерживаемых устройствах не вмещается в зарезервированный для операционной системы раздел.

    Вроде нагромождение кладжей из семидесятых убрали, а место куда-то всё равно пропало. Как так?

     

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