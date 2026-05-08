Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch 24.04-1.3. Смартфон Volla Plinius с Ubuntu Touch

Представлено обновление прошивки Ubuntu Touch 24.04-1.3, основанной на пакетной базе Ubuntu 24.04. Прошивка развивается проектом UBports, взявшим в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch 24.04-1.3 в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4/5, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, OnePlus Nord N10 5G/N100, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Poco M2 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S, Volla Phone Quintus, Volla Tablet, Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen, Rabbit R1 и Xiaomi Redmi 9/9 Prime.

В выпуске Ubuntu Touch 24.04-1.3 в основном предложены исправления ошибок, приводивших к проблемам с запуском GTK4-программ, размещением окон X11-программ, воспроизведением голосовых сообщений, отправленных через MMS, масштабированием вывода некоторых Qt-приложений. Устранено проявляющееся на некоторых устройствах зависание при завершении работы. Добавлена поддержка запуска X11-программ вне окружения Lomiri. Улучшена работа с док-станциями, предоставляющими устройства ввода, такими как NexDock.

Дополнительно анонсировано начало разработки выпуска Ubuntu Touch 24.04-2.0. Наиболее заметным улучшением станет обновление web-браузера Morph Browser, который будет переведён с QtWebEngine 5.15.19 (QWE) на базе устаревшего движка Chromium 87, на современный стек Qt 6.x. Так как многие программы в Ubuntu Touch остаются на Qt 5 в выпуске Ubuntu Touch 24.04-2.0 будет поставляться одновременно Qt 5 и Qt 6, что приведёт к увеличению размера системного образа, который на некоторых поддерживаемых устройствах может не вместиться в зарезервированный для операционной системы раздел.

Отдельно можно отметить создание компанией Volla нового смартфона Volla Phone Plinius, который пришёл на смену модели Volla Phone X23 и поставляется в вариантах с Ubuntu Touch и Volla OS (сборка на основе открытой кодовой базы Android). Устройство оснащено защищённым от ударов пыле- и водо-непроницаемым корпусом. К смартфону можно подключить монитор, клавиатуру и мышь для его превращения в переносную рабочую станцию.

Начало массового производства намечено на начало июня. Стоимость модели с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилищем - €598, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилищем - €698. На момент поставки пользователь может выбрать версию с предустановленным Ubuntu Touch или Volla OS, но в разработке находится функция multi-boot в Volla OS, которая позволит установить Ubuntu Touch на карту памяти и загружать данную систему по желанию, не заменяя прошивку.

Характеристики Volla Phone Plinius: