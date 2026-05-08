Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch 24.04-1.3. Смартфон Volla Plinius с Ubuntu Touch

08.05.2026 12:12 (MSK)

Представлено обновление прошивки Ubuntu Touch 24.04-1.3, основанной на пакетной базе Ubuntu 24.04. Прошивка развивается проектом UBports, взявшим в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch 24.04-1.3 в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4/5, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, OnePlus Nord N10 5G/N100, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Poco M2 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S, Volla Phone Quintus, Volla Tablet, Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen, Rabbit R1 и Xiaomi Redmi 9/9 Prime.

В выпуске Ubuntu Touch 24.04-1.3 в основном предложены исправления ошибок, приводивших к проблемам с запуском GTK4-программ, размещением окон X11-программ, воспроизведением голосовых сообщений, отправленных через MMS, масштабированием вывода некоторых Qt-приложений. Устранено проявляющееся на некоторых устройствах зависание при завершении работы. Добавлена поддержка запуска X11-программ вне окружения Lomiri. Улучшена работа с док-станциями, предоставляющими устройства ввода, такими как NexDock.

Дополнительно анонсировано начало разработки выпуска Ubuntu Touch 24.04-2.0. Наиболее заметным улучшением станет обновление web-браузера Morph Browser, который будет переведён с QtWebEngine 5.15.19 (QWE) на базе устаревшего движка Chromium 87, на современный стек Qt 6.x. Так как многие программы в Ubuntu Touch остаются на Qt 5 в выпуске Ubuntu Touch 24.04-2.0 будет поставляться одновременно Qt 5 и Qt 6, что приведёт к увеличению размера системного образа, который на некоторых поддерживаемых устройствах может не вместиться в зарезервированный для операционной системы раздел.


Отдельно можно отметить создание компанией Volla нового смартфона Volla Phone Plinius, который пришёл на смену модели Volla Phone X23 и поставляется в вариантах с Ubuntu Touch и Volla OS (сборка на основе открытой кодовой базы Android). Устройство оснащено защищённым от ударов пыле- и водо-непроницаемым корпусом. К смартфону можно подключить монитор, клавиатуру и мышь для его превращения в переносную рабочую станцию.

Начало массового производства намечено на начало июня. Стоимость модели с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилищем - €598, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилищем - €698. На момент поставки пользователь может выбрать версию с предустановленным Ubuntu Touch или Volla OS, но в разработке находится функция multi-boot в Volla OS, которая позволит установить Ubuntu Touch на карту памяти и загружать данную систему по желанию, не заменяя прошивку.

Характеристики Volla Phone Plinius:

  • 6.67-дюймовый AMOLED-экран, 1080 x 2400, 120 Hz;
  • 8-ядерный CPU MediaTek Dimensity 7300 (4x A78 + 4x A55) c NPU (Neural Processing Unit);
  • 8 или 12 GB ОЗУ, 128 или 256 ГБ постоянного хранилища;
  • Три задние камеры 64 MP, 8 MP со сверхширокоугольным объективом и 2 MP для макросъёмки;
  • Селфи камера 32 MP;
  • 1 Nano SIM + 1 eSIM;
  • microSD;
  • WiFi 6e (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax);
  • Bluetooth 5.4;
  • USB 2.0, USB-OTG;
  • NFC;
  • GNSS (Global Navigation Satellite System);
  • Аккумулятор 5300 mAh.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  • 1.1, Аноним (1), 12:43, 08/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Unity как на десктопе был ужас, так и на мобиле ужасен. Просто неудачный концепт интерфейса. Эталон как нельзя делать интерфейсы.  

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:01, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Эталон как нельзя делать интерфейсы.  

    После череды происшествий у Убунты лучше не пользоваться её продуктами.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:15, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можете перечислить хотя бы три самых резонансных?
     
  • 3.28, Аноним (1), 14:32, 08/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.2, Аноним (2), 12:52, 08/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Три задние камеры 64 MP

    Вопрос к знатокам. На 2026 год, технологии так продвинулись, что есть матрицы которые могут регистрировать 64 миллионов точек?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:22, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Есть и больше, суть в том что эти мегапиксели потом все-равно в 12 мп режиме делают фото.
    Чисто в теории тіможешь за счет них делать зум, на практике - получается ужас а не картинка. Все зависит не от пикселей а от качества и размера матрицы. Но это одной цифрой не измерить.
     
  • 2.21, Аноним (20), 14:04, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    в реальности надо делить эти 64 на как минимум 4, т.е. точек 16, не больше. Если у камеры ещё и ИИ интерполяция - то дай бог 5 MP будет.
     

  • 1.5, Омноним (?), 13:06, 08/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Панель слева на вертикальном экране - гениальная концепция
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:46, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Было такое у нокии на симбе. Только не помню, она скрывалась или нет?
     
     
  • 3.29, Аноним (1), 14:36, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не было такого на симбиан с тачем. Даже они понимали что такой интерфейс как у Unity ужасен.  
     

  • 1.9, Аноним (10), 13:20, 08/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    USB 2.0, USB-OTG;  - считай нет внешнего монитора для линукс телефона и кучи док станций.
    CPU MediaTek Dimensity  - нет хороших кастомных дров для dxvk и эмуляторов.
    8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилищем
    в самсунге за 100 доларов 8+256. 128 для подобного устройства мало.
    Для кого это не понятно.
     
     
  • 2.13, нипонятно (?), 13:38, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > в самсунге за 100 доларов 8+256. 128 для подобного устройства мало.

    И все залочено вхлам. Поищи LineageOS на самсуни.

     
     
  • 3.17, Аноним (10), 13:55, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    устройство стоит в 5-7 раз дешевле...
    я могу понять в 2 раза ибо небольшие партии и прочее но не это.
     
  • 3.18, Аноним (10), 13:56, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У сони тут недавно вышел девайс который можно разлочить с ценой меньше сабжа и характеристиками сильно получше
     
     
  • 4.24, Аноним (23), 14:17, 08/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.25, Аноним (23), 14:19, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На sony можно sailfish накопить, специально причёсанный под sony самой Jolla.
     
     
  • 5.26, Аноним (23), 14:20, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    накопить => накатить
     
  • 2.22, Morjowsky (?), 14:08, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну и цена на устройства на Dimensity 7300 обычно в районе 150-200 в долларах, но тут не за само железо ценник как видно
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:32, 08/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Было б раза в два дешевле, взял б
    А так действительно проще пиксель и перепрошить
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:25, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Цена такая из-за малых объёмов.
    Производство в Германии на мощностях Gigaset:
    https://volla.online/en/about/
     
  • 2.30, Аноним (1), 14:37, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Свобода стоит дороже. Но куда тебе рабу до понимания такого сложного понятия?
     

  • 1.19, Аноним (27), 14:00, 08/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >в ближайшие дни будет сформировано для устройств

    Статистика продаж смартфонов за первый квартал 2026:
    - https://3dnews.ru/1141011/
    - https://3dnews.ru/1141159/

     

