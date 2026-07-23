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Дерево портов FreeBSD временно заморожено из-за добавления в порты слишком большого файла

23.07.2026 20:33 (MSK)

Разработчики FreeBSD объявили о решении временно заморозить репозиторий с деревом портов в связи с инцидентом, вызванным помещением в порты бинарного файла, размером 150 МБ. Данная операция привела к нарушению зеркалирования портов на GitHub из-за превышения ограничения на максимальный размер файла, которое на GitHub составляет 100 МБ. Для проведения чистки и удаления из истории репозитория бинарных данных с сомнительной лицензией введена заморозка от внесения изменений, которая продолжается уже около двух суток. Информация о том, как подобный файл был помещён в дерево портов пока не приводится, но утверждается, что нет оснований считать репозиторий скомпрометированным.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/news/2...)
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  5. OpenNews: Arch Linux отключил регистрацию новых учётных записей в AUR
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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65966-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Аноним (1), 20:47, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня файл db от реп раздулся до полутора гигов на моей бзде. Что-то у них там явло случилось
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:52, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да ничего не случилось, все под контролем. сказали же. это только npm ломают, а тут настоящие свободные C профессионалы, не ни единого повода для беспокойства.
     

  • 1.2, Аноним (3), 20:50, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    150мб настоящей бинарной свободы, но только гит под гпл помешал.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:02, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Шитхаб не под гпл. Это просто местные подпроприетарщики варез опять пихнули видимо.
     
  • 2.11, Anonim (??), 22:09, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>150мб настоящей бинарной свободы...

    это пять!

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:57, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чей то опеннет забанили похоже:) на мобильном мтсе в подмосковье не робит, а из NL доступен:)
     
     
  • 2.9, snmp agent (?), 21:55, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Питере с Мегафона работает
     

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