Дерево портов FreeBSD временно заморожено из-за добавления в порты слишком большого файла

Разработчики FreeBSD объявили о решении временно заморозить репозиторий с деревом портов в связи с инцидентом, вызванным помещением в порты бинарного файла, размером 150 МБ. Данная операция привела к нарушению зеркалирования портов на GitHub из-за превышения ограничения на максимальный размер файла, которое на GitHub составляет 100 МБ. Для проведения чистки и удаления из истории репозитория бинарных данных с сомнительной лицензией введена заморозка от внесения изменений, которая продолжается уже около двух суток. Информация о том, как подобный файл был помещён в дерево портов пока не приводится, но утверждается, что нет оснований считать репозиторий скомпрометированным.



