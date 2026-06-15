Arch Linux отключил регистрацию новых учётных записей в AUR

3.18 , Аноним ( 18 ), 22:15, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > проверками адекватности а индусячий код за 3 копейки, это как так вышло? > А тут прямо опенсорсное бинго в городе общественным местом считается абсолютно все, что не является чьейто частной территорией, покрай мере именно за нарушение общественного порядка тебя привлекут если тебе вздумается где-то, кроме своей спальни устроить пефоманс, но даже в твоей собственной спальне есть ограничения, например, громкость твоих ночьных пефомансов. можешь попробовать поехать в антарктиду и попытаться там устроить чтото общественно опасное, если будешь пингвинам рассказывать про 4й рейх и агетировать, то наверное на это закроют глаза, а вот если начнешь создавать биологическое оружие, то статью найдут.

4.19 , Аноним ( 14 ), 22:18, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> проверками адекватности

> а индусячий код за 3 копейки, это как так вышло? А что тут неадекватного? Потому и индусячий, что за 3 копейки.

5.22 , Аноним ( 18 ), 22:35, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – обьясняю, компания обязана по закону соблюдать правила, например хранить продукты в холодильнике, иначе она ничем не отличается от бабки агафьи которая по ночам потрошит крыс и продает днем беляши. в части it правил для компаний не так уж много, да - еще пока it-шницы бабками не стали, но осталось не так много времени, и мы видим как гос-ва все дружно бросились регулировать, то что само работало. потому что часики тикают, а мозги стареют и деградируют, и никакие сроки и штрафы сьеденого беляша не отменят.

6.23 , Аноним ( 14 ), 22:55, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сорян, но я так и непонял, что ты хотел сказать этим словесным поносом. Ты можешь внятно мысль сформулировать?

4.26 , Ivan_83 ( ok ), 23:07, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хоть это и оффтоп, но как показывают события последних лет...власти обычно не очень готовы к ситуациям когда это не 1-3 человека с одной коробкой запасов и 1-3 стволами. Как только кончится "омон" и размотают участковых в оцеплении - то местами это последняя и единственная линия обороны.

В моей текущей локации такое ощущение что хватит и сотни хорошо организованных, подготовленных и оснащённых чтобы всё изменить...

Органы умеют работать только против небольших групп, не организованых, плохо мотивированных и почти не оснащённых. Даже поготовленные и оснащённые одиночки их часто ставят в сильно неловкие позы, что в ЕС что в РФ. А про биологическое - так его и дома можно сварить, а когда кто то узнает - будет уже поздно что то делать. Да и честно говоря комманд которые способны на такое реагировать во многих странах просто нет.

3.28 , Ivan_83 ( ok ), 23:12, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так чуваку то за работу платят хотя бы, и фильтр там изначально был чтобы отсеивать желающих получать зарплату от умеющих работать работу. А тут кто то решил что можно безнаказанно пограбить в общественном месте. Овет тоже простой и понятный, хотя и со спецификой локации в которой найдут.

