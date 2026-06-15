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Arch Linux отключил регистрацию новых учётных записей в AUR

15.06.2026 20:38 (MSK)

Проект Arch Linux приостановил регистрацию новых учётных записей в репозитории AUR (Arch User Repository) из-за непрекращающейся активности по подстановке вредоносного кода в пакеты и вандализма. После первой массовой атаки разработчики Arch Linux попытались защититься от проблемы через выборочные фильтры, но атакующие обошли их через замену npm на bun и обфускацию вызова своего кода в функции post_install. Возможность регистрации будет возвращена после реализации более действенной защиты.

Для захвата пакетов атакующие использовали предоставляемую в AUR возможность принимать сопровождение над пакетам, оставшихся без сопровождающих и имеющих статус "orphaned". Подобная возможность предоставлялась без ограничений и проверок любому желающему. В настоящее время в AUR размещено 107406 пакетов, из которых 13050 имеют статус "orphaned" (неделю назад было 15261). За последнюю неделю в репозитории было обновлено 5578 пакетов, а за предыдущую - 3446. В репозитории насчитывается 141967 зарегистрированных пользователей и 69 сопровождающих пакеты (в предыдущую неделю было 140949 пользователей и 69 сопровождающих).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.archlinux.org/ar...)
  2. OpenNews: В AUR осуществлена подстановка вредоносного кода ещё в 54 пакета
  3. OpenNews: Атакующие скомпрометировали 1577 пакетов в репозитории AUR
  4. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux выявлены ещё 6 вредоносных пакетов
  5. OpenNews: В AUR-репозитории Arch Linux выявлены вредоносные пакеты
  6. OpenNews: Arch Linux временно оставил доступ к сайту только через IPv6 из-за DDoS-атаки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65691-aur
Ключевые слова: aur, arch, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ivan_83 (ok), 20:58, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    По паспорту давать коммитить, и хату в залог пусть оставляют, если зловреда захотят закомитить - хата отойдёт проекту :)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:12, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему нельзя бесхозные пакеты просто заморозить без возможности восстановления доступа?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:16, 15/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:57, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А почему

    https://www.phoronix.com/news/Arch-Linux-AUR-Russian-Spam

     
  • 3.27, Ivan_83 (ok), 23:09, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это организационный тупик.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:16, 15/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:53, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > По паспорту давать коммитить

    Ты вот шутишь, а в коммерческой разработке по сути так и присходит испокон веков. Прежде чем васян с улицы закомитит в условный macOS, ему придется пройти многоступенчатый процесс фильтрации и найма, с проверками адекватности и компетенции, с заключанием контракта и т.п.

    А тут прямо опенсорсное бинго: одни васяны сделали помойку, держащуюся на честном слове, другие васяны в нее гадят, а третьи из нее уплетают за обе щеки, не глядя.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 22:15, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проверками адекватности

    а индусячий код за 3 копейки, это как так вышло?

    > А тут прямо опенсорсное бинго

    в городе общественным местом считается абсолютно все, что не является чьейто частной территорией, покрай мере именно за нарушение общественного порядка тебя привлекут если тебе вздумается где-то, кроме своей спальни устроить пефоманс, но даже в твоей собственной спальне есть ограничения, например, громкость твоих ночьных пефомансов.

    можешь попробовать поехать в антарктиду и попытаться там устроить чтото общественно опасное, если будешь пингвинам рассказывать про 4й рейх и агетировать, то наверное на это закроют глаза, а вот если начнешь создавать биологическое оружие, то статью найдут.

     
     
  • 4.19, Аноним (14), 22:18, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> проверками адекватности
    > а индусячий код за 3 копейки, это как так вышло?

    А что тут неадекватного? Потому и индусячий, что за 3 копейки.

     
     
  • 5.22, Аноним (18), 22:35, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обьясняю, компания обязана по закону соблюдать правила, например хранить продукты в холодильнике, иначе она ничем не отличается от бабки агафьи которая по ночам потрошит крыс и продает днем беляши.

    в части it правил для компаний не так уж много, да - еще пока it-шницы бабками не стали, но осталось не так много времени, и мы видим как гос-ва все дружно бросились регулировать, то что само работало.

    потому что часики тикают, а мозги стареют и деградируют, и никакие сроки и штрафы сьеденого беляша не отменят.

     
     
  • 6.23, Аноним (14), 22:55, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сорян, но я так и непонял, что ты хотел сказать этим словесным поносом. Ты можешь внятно мысль сформулировать?
     
  • 4.26, Ivan_83 (ok), 23:07, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть это и оффтоп, но как показывают события последних лет...власти обычно не очень готовы к ситуациям когда это не 1-3 человека с одной коробкой запасов и 1-3 стволами. Как только кончится "омон" и размотают участковых в оцеплении - то местами это последняя и единственная линия обороны.
    В моей текущей локации такое ощущение что хватит и сотни хорошо организованных, подготовленных и оснащённых чтобы всё изменить...
    Органы умеют работать только против небольших групп, не организованых, плохо мотивированных и почти не оснащённых. Даже поготовленные и оснащённые одиночки их часто ставят в сильно неловкие позы, что в ЕС что в РФ.

    А про биологическое - так его и дома можно сварить, а когда кто то узнает - будет уже поздно что то делать. Да и честно говоря комманд которые способны на такое реагировать во многих странах просто нет.

     
  • 3.28, Ivan_83 (ok), 23:12, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так чуваку то за работу платят хотя бы, и фильтр там изначально был чтобы отсеивать желающих получать зарплату от умеющих работать работу.

    А тут кто то решил что можно безнаказанно пограбить в общественном месте. Овет тоже простой и понятный, хотя и со спецификой локации в которой найдут.

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:09, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В репозитории насчитывается 141967 зарегистрированных пользователей и 69 сопровождающих пакеты (в предыдущую неделю было 140949 пользователей и 69 сопровождающих).

    Это что за левые цифры? repology показывает там 21k мантейнеров.

     
     
  • 2.13, 12yoexpert (ok), 21:47, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты бы ещё на заборе прочитал
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 22:02, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На заборе написано в новости. Repology считает честных мантейнеров по пакетам.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:10, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Для захвата пакетов атакующие использовали предоставляемую в AUR возможность принимать сопровождение над пакетам, оставшихся без сопровождающих и имеющих статус "orphaned". Подобная возможность предоставлялась без ограничений и проверок любому желающему.

    Может стоит отключить возможность каждому брать контроль над сопровождением заброшенного пакета, который может просто заваляться в системе пользователя и обновиться, принеся такую радость в дом? Почему вообще по всей логике если кто то хочет начать сопровождение пакета, он не обязан создавать отдельный форк и пускай его пользователи сами проверяют и устанавивают по новой? Что за глупейший вектор атаки, вот после такого внатуре пойдешь к красношляпникам собирать пакеты.

     
     
  • 2.10, Аноним (14), 21:32, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что за глупейший вектор атаки, вот после такого внатуре пойдешь к красношляпникам собирать пакеты.

    Ну так все by design, разве нет? Написано же "DISCLAIMER: AUR packages are user produced content. Any use of the provided files is at your own risk. "

    Как-то странно загружать и запускать на своей машине баш-портянки от левых васянов - и при этом петь про какие-то "вектора атаки".

    В том же Ubuntu PPA и загружаемый исходный код, и собранные из него пакеты для пользователей подписаны PGP. Что мешало ауропомойке сделать также - загадка.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:57, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >подписаны PGP

    Не проблема вообще. Ключики для PGP можно и заменить. Обновление сломается, а вот если кто заново захочет добавить, то у него ничего и не пикнет.

     
     
  • 4.17, Аноним (14), 22:08, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обновление сломается

    В этом как бы и смысл, что пакеты от нового васяна не будут ставиться моча.

     
     
  • 5.20, Аноним (14), 22:20, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * молча
     
  • 3.29, Аноним (29), 23:18, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подписи ничего не изменят.
    По умолчанию AUR используется ручками.
    Адекватные аур-хелперы протаскивают по диффам pkgbuild'a в интерактивном режиме и изменение чего-то кроме хешей очень заметно.
    Неадекватные будут добавлять новые ключи неглядя.
     

  • 1.5, Аноним (4), 21:13, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность предоставлялась без ограничений и проверок любому желающему

    Сами сделали - сами расплачиваются.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:23, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Судя по описанию, подобные "возможности" часто в последнее время предоставляются пользователям ядра Linux
     
  • 2.25, Аноним (24), 23:00, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитайте:
    https://www.phoronix.com/news/Arch-Linux-AUR-Russian-Spam
     

  • 1.8, Аноним (14), 21:23, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Подобная возможность предоставлялась без ограничений и проверок любому желающему.

    ...но что-то пошло не по плану? 😂

    Действительно, что может случиться, если давать любому васяну доступ к баш-портянкам, которые тысячи арчеводов запускают не глядя, и даже не предупреждать этих арчеводов о смене маинтайнера? 🤔

    > После первой массовой атаки разработчики Arch Linux попытались защититься от проблемы через выборочные фильтры, но атакующие обошли их через замену npm на bun и обфускацию вызова своего кода в функции post_install.

    Баш-портянщики против JS-портянщиков! Эта битва будет легендарной! 🤣 Пока что счет 0:3.

     
  • 1.11, Аноним (11), 21:44, 15/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (11), 21:45, 15/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любая c-нья может г-дuть в открытом пoдъeзде.
     
     
  • 2.21, Аноним (18), 22:24, 15/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нууу, безногая не может, для нее открытый и закрытый это одно и тоже, у любой с-и есть ключи от подьезда, хотябы от одного, и запирать все подьезды от всех других, сомнительное решение.

    общественное порицание, многие годы и тысячелетия было решением проблемы, не идеальным, но случаи разные бывают.

     

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