В AUR осуществлена подстановка вредоносного кода ещё в 54 пакета

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|1.2, Аноним (2), 15:01, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А зачем вообще аур сегодня? Актуально было 20 лет назад, потому что rpm собирать было ещё той канителью и тут простой сборочный скрипт. Но аур всегда был помойкой.
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|2.33, Комиссар (?), 18:05, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так АУР это не всегда перепаковка deb/rpm. Иногда это еще сборка из сырцов или перефасовка appimage. И как следствие — своевременные обновления без многогигабайтных зависимостей.
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|2.9, Аноним (9), 15:51, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Крутая логика. Дом вскрыли монтировкой, потому что там не было замка, камер и систем защиты. Вывод - виноваты монтировки.
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|2.22, Аноним (22), 16:50, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> может проблема не в aur, а в npm например?
Тем временем в новости:
> в этот раз задействована платформа bun
Да, проблема в npm. 🤦
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|2.23, Аноним (22), 16:52, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Помог. Ведь ломают AUR, а не Flatpack. Ты даже заголовок не осилил. 🤦
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|1.8, Аноним (7), 15:51, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему заброшенные пакеты не удаляют, а передают любому желающему? Предупреждение, стандартные 30 дней не размышление, нет ответа - удаление.
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|2.10, Аноним (2), 15:55, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя так сопровождающих не останется. А ответ это power tripping, результат никого не волнует.
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|2.27, небесный ученый (?), 17:15, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему заброшенные пакеты не удаляют
удаляются, раз в два года
https://wiki.archlinux.org/title/AUR_Cleanup_Day
> а передают любому желающему?
а почему бы и нет ?
любой желающий может прислать пакет(точнее рецепт сборки пакета);
любой желающий может поддерживать пакет;
любой желающий может поднять брошенное знамя;
минимум ограничений.
Да риски всегда есть, отсутствие надзирателя подразумевает самодисциплину.
Ограбить тебя могут даже в самом свободном городе в темной подворотне, но и в тюрьме где будешь под полным контролем ты не застрахован от неприятностей.
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|1.11, Аноним (11), 15:56, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем они это делают? На данных пользователей арча можно как-то поживиться?
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|3.31, небесный ученый (?), 18:01, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мало вериться, в большинстве случаев пакеты(рецепты) заброшены не просто так.
Если пакет популярен и по какой то причине мантейнер его бросает то довольно быстро(буквально дни) на него находятся желающие его сопровождать, да и плюс к таким популярным пакетам всегда повышенное внимание в плане безопасности.
Если же пакет НЕ популярный то он может висеть месяцами а то и годами(до двух лет) как брошенный, у таких пакетов и установок минимум, думаю сильно не ошибусь если у половины из них устанавливалось только самим автором пакет(рецепта) который изначально его и прислал а потом бросил за ненадобностью.
Думаю что из той тысячи+ зараженных пакетов, максимум это сотня "пострадавших" да и то в основном те кто когда то установили "на посмотреть" да и забыли удалить, а пакет продолжал висеть мусором. В том же yay(один из наиболее популярный аур-хелперов) при обновлении системы всегда выводиться те пакеты которые брошены, я например смотрю и если не пользуюсь то всегда удаляю, зачем держать лишний мусор в системе.
Так вот из той "сотни", если их конечно наберется столько, криптокошелёк будет хорошо если у пары человек да и то не факт. Ботнет тоже так себе идея, риск что его погасят в зародыше довольно велик, все же арч ставить себе решаются далеко не домохозяйки, да и смысл тратить сколько времени и усилий чтобы получить сютню другую узлов, намного проще разводить в этом плане хомяков.
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|1.12, АДмин (?), 15:59, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне вот интересно почему атаки именно на Arch ? Не Void и не NixOS а именно Arch ??? Может это личное ???
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|2.13, Аноним (2), 16:06, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На серверах популярен, свежий относительно стабильный софт и роллинг. Ну, есть такой миф, что сабж норм. Атака на жсников, и ты правильно можешь предположить, что жсники в него верят в силу низкой квалификации и ограниченного опыта. Впрочем, из альтернатив у тебя только Федора и это корпоративная шляпа с экспериментами, регулярно переустанавливать надо и без гарантий.
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|2.25, iPony128052 (?), 17:05, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем больше коэффициент популярности помноженный на дырявость - тем логичнее больше атак.
У арча он явно выше чем у Void и NixOS
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|3.36, Комиссар (?), 18:10, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А при чем тут эти дубовые колымаги? Речь-то о десктопах
Поставь-ка в эти коряги такие базовые десктоп-штуки как Steam, CoreCtrl и bluetooth — взвоешь.
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|3.40, Аноним (40), 18:13, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем больше коэффициент популярности
Тем надежнее бдит 1000гл@3!
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|3.44, небесный ученый (?), 18:23, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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при чем тут дырявость ? AUR "это не баг а фича", как и доброта это не порок. Тем боле везде где тока можно написано что-то типа этого:
Warning AUR packages are user-produced content. These PKGBUILDs are completely unofficial and have not been thoroughly vetted. Any use of the provided files is at your own risk.
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|4.45, iPony128052 (?), 18:25, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> при чем тут дырявость ? AUR "это не баг а фича"
Дырявость это не отменяет, если даже об этом написать.
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|2.43, Аноним (40), 18:21, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оно не выдержало интеллектуального превосходства арчеводов. Даже сюда в комментарии пришло и.. расплаkalось.
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|2.46, Комиссар (?), 18:27, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотри Steam-статистику. Какие дистры там отожрали 50+%?
Что до Void/NixOS — это тупик: для десктопа они слишком засохшие, а для прода — мало того что не продаются, не имеют оффсапорта, так еще и требуют неадекватной компетенции аникеев.
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|1.20, Аноним (7), 16:38, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Преступная группа идёт по пути "наибольшего" сопротивления. А почему? Вот, если понять её сверхзадачу...
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|1.29, Аноним (22), 17:54, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Зафиксирована ещё одна атака на AUR, [...] был добавлен вывод [..] с [...] предложением поменять дистрибутив или перестать использовать AUR.
Да бессмысленно - эта аудитория необучаема. В прошлой новости адепты Арча пели, что "нужно всего лишь смотреть, что в PKGBUILD файлах 😤".
Доигрались в крутых хакиров, "контролирующих свою систему". Правда, хакирам никто не сказал, что запускать баш-портянки из публичной помойки - это не совсем по-хакерски. 😳
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|3.42, Аноним (22), 18:17, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Написать тебе техническое ревью на твой недопакетный менеджер?
Пиши, конечно!
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|1.30, Аноним (30), 17:56, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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AUR или не AUR?... Вообще-то любой мейнтейнер может вставить в свой пакет всё что захочет. Просто если код читают много людей они это заметят, если никто не читает, то не заметят. Но и ещё репутауция.
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|1.35, Испанский стыд (?), 18:09, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ... поставьте нормальный дистр и не позорьтесь ...
Не позорил бы cpакир себя NEOcиляTORством Арча, учительницу русского языка и испoлнительную влaсть РФ - что до сих пор к mamке за ухо не отвели.
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|1.38, Аноним (38), 18:12, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>вывод нецензурного сообщения на русском языке
Сообщение с обращением на "вы", "хотяб" написано слитно. Какой-то нерусскоязычный деятель.
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