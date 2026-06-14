В AUR осуществлена подстановка вредоносного кода ещё в 54 пакета

мало вериться, в большинстве случаев пакеты(рецепты) заброшены не просто так. Если пакет популярен и по какой то причине мантейнер его бросает то довольно быстро(буквально дни) на него находятся желающие его сопровождать, да и плюс к таким популярным пакетам всегда повышенное внимание в плане безопасности. Если же пакет НЕ популярный то он может висеть месяцами а то и годами(до двух лет) как брошенный, у таких пакетов и установок минимум, думаю сильно не ошибусь если у половины из них устанавливалось только самим автором пакет(рецепта) который изначально его и прислал а потом бросил за ненадобностью. Думаю что из той тысячи+ зараженных пакетов, максимум это сотня "пострадавших" да и то в основном те кто когда то установили "на посмотреть" да и забыли удалить, а пакет продолжал висеть мусором. В том же yay(один из наиболее популярный аур-хелперов) при обновлении системы всегда выводиться те пакеты которые брошены, я например смотрю и если не пользуюсь то всегда удаляю, зачем держать лишний мусор в системе.

Так вот из той "сотни", если их конечно наберется столько, криптокошелёк будет хорошо если у пары человек да и то не факт. Ботнет тоже так себе идея, риск что его погасят в зародыше довольно велик, все же арч ставить себе решаются далеко не домохозяйки, да и смысл тратить сколько времени и усилий чтобы получить сютню другую узлов, намного проще разводить в этом плане хомяков.

