Атакующие скомпрометировали 469 пакетов в репозитории AUR

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|1.5, Аноним (5), 11:19, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Зачем арчеводам компилять из AUR по васянским PKGBUILD, если есть Flatpak? Я сам лет 10 назад пользовался Arch Linux во многом из-за AUR, но в 2026 то оно зачем?
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|2.10, Аноним (10), 11:23, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Программы через flatpak работают хуже чем нативные, может не работать 3д ускорение, плохо интегрироваться с системной темой, не работать некоторые функции, как например с браузерами и т.д.
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|2.12, Alex154 (ok), 11:26, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Flatpak нет драйверов NVIDIA, btdu, ventoy. Ну и в целом, нет смысла тянуть отдельную пакетную систему, если тебе нужна какая-то мелкая софтина.
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|2.14, Аноним (14), 11:27, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Может быть потому, что флатпак:
1) большой размер и дублирование, занимая место как на диске так и в оперативке
2) проблемы с внешним видом, плохая интеграция тем оформления
3) ограничения "песочницы", когда апликухи не видят нужные файлы на диске либо некорректно взаимодействуют с внешними устройствами
4) некоторые апликухи на Flathub пакуются энтузиастами, а не разрабами, что приводит к багам и прочему
5) лишние службы, фоновые процессы, рантаймы
?
Я не уверен, конечно, может просто себя накручиваю. Не пользовался никогда этим делом. Максимум AppImage запускал пару раз. Просто нет надобности, нужного софта всегда хватало из реп либо официальных бинарей за все время пользования линухом, а это уже лет 20 где-то.
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|2.27, Аноним (27), 12:29, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я ушел на арч потому что в бубунте активно стали внедрять snap. Зачем менять шило на мыло?
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|1.8, Аноним (10), 11:19, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я всегда читаю PKGBUILD и проверяю активность проекта и сопровождающего, если пакет давно не обновлялся, возможно стоит перейти на альтернативу. Главный плюс PKGBUILD - его понятная структура и синтакс, и если в проекте без js вдруг появляется в зависимости целый движок какой нибудь и npm пакеты, это довольно легко палить, как и подозрительные сторонние баш файлы.
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|2.21, НяшМяш (ok), 12:14, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я если нахожу нужный мне пакет, но он является заброшенным - то я его клонирую себе на машину, естественно смотрю что там куда ставится, и просто сам себе локально собираю новые версии. Наверное если было бы свободное время, сам стал бы меинтейнером, а то пользователи не очень любят, если обновляешь пакет на неделю позже выхода новой версии (=
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|2.42, Гость (??), 12:57, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я всегда читаю бинарники побитого и проверяю, что делает каждый нолик и единичка у всех тысяч файлов у каждого из тысяч пакетов по каждому из обновлений.
Нам то не гони.
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|2.53, Аноним (53), 13:19, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так эти пакеты перестали быть заброшенными. Они стали с только-только свежим обновлением и одной незначительной зависимостью от npm
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|2.62, Ык (?), 13:49, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всегда читаю все исходники всех устанавливаемых пакетов 😇
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|1.9, Аноним (14), 11:20, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>взяли на себя сопровождение пакетов, имеющих статус "orphaned"
Там такое часто. Вообще, AUR удобная штука в плане "рецептов приготовления" того или иного софта, но бездумно им пользоваться - выстрел в ногу.
Я вот просто утащил оттуда себе некоторые пкжбилды и сам их обновляю по надобности, но не больше.
Ну и да, разобрав десятки разных пкджбилдов, начинаешь сам разбираться в этом. Неплохая доп. школа в плане скриптинга, устройства линуха и т.д.
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|1.11, q (ok), 11:24, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Поэтому нормальные пацаны разрабатывают в контейнерах. Я у себя решил это так: докер-контейнер, в котором идет веб-версия vscodium, плюс инструменты разработчика. Для каждого проекта - свой контейнер, собираемый специально для него: в дополнение к vscodium, в каком-то идет раст тулчейн, в каком-то npm, в каком-то питон. Даже гит-команды полагается вводить внутри контейнера, потому что гит не дает глобально отключить хуки. Да, в хуках тоже может быть малварь. На этом у меня всё, спасибо за внимание. Берегите себя и близких.
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|4.59, Аноним (57), 13:37, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> для каждой задачи отдельный комп
Для каждой задачи своя страна
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|1.13, Аноним (13), 11:26, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Такая активность зловредов говорит о том что линукс давно перестал быть системой для маргиналов. Пользовательская база расширилась, подтянулись ширнармассы. В общем линуксоидам-старперам пора присматриваться кто тут кто. Кто волк, кто овца, кто пастух.
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|2.17, iPony128052 (?), 11:56, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее говорит о том, что просто надоело это мейнтейниить.
Старички уходят. А смены нет.
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|3.18, iPony128052 (?), 12:00, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скорее говорит о том, что просто надоело это мейнтейниить
Ну и с помощью ИИ сделать рецепт в АУР и почувствовать себя крутым может даже ученик начальной школы.
А вот захочет ли он его поддерживать...
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|3.28, Аноним (27), 12:30, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее говорит о том что есть куча лишних и бесполезных пакетов с неконтролируемой массой кода.
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|3.61, Аноним (61), 13:44, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Старички уходят. А смены нет.
Старички не смогли систему здоровую построить, а молодёжи это не интересно.
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|2.46, слабый гусь (?), 13:01, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что это значит? Линукс для функционирования сетей и разнообразных прошивок уже пару десятков лет в топе. А вот десктопный линукс как был системой для маргиналов, так по-прежнему ей и яляется. И даже больше чем десяток лет назад. Вейлянд и блошиный рынок его реализаций окончательно всё разрушает. Но туда ему и дорога.
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|1.31, Аноним (31), 12:37, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Коммит добавлял "npm" в список зависимостей
>Добавление установки NPM-пакетов производилось во все скомпрометированные проекты
Получается, вирусы на JavaScript в Линуксе? Лол
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|1.35, Аноним (35), 12:51, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кажется слово "скомпрометировали" не совсем здесь подходит. Как будто что-то взломали. На деле же orphaned пакеты может подобрать любой желающий. Сам статус по сти означает, что они никому не нужны.
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|1.36, Аноним (26), 12:53, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все исходные коды должны проходить экспертизу в министерстве кода и получить сертификат фстек.
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|2.54, ИсследовательФайловЭпштейна (?), 13:21, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Антивирусы, создают вирусы,
Чтобы оправдать существование антивирусов.
Тоесть компании сами пишут вирусы, возможно вирусы в самом антивирусе вшиты,
Чтобы срабатывать, показывать ато что Антивирус обработал столько то угроз.
Иначем зачем тогда Антивирусы.
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|3.60, Аноним (60), 13:38, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Касперский единственный этим не занимается и защищает от большинства вирусов, но у него бизнес-модель построена на шпионаже. А большинство других AV-программ либо просто бэкдоры, либо косметическая шляпа с бэкдорами. С одной стороны ты в безопасности только без антивирусов, а с другой без надёжного антивируса ты гарантированно поймаешь себе малварь в интернете. Даже в стиме, что уж говорить о всяких itchio.
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|1.65, Аноним (65), 14:04, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот поэтому я ни люблю сторонние репозитории: Packman, RPM Fusion, Aur.
Как ни крути, Ubuntu/Debian гораздо в этом плане лучше.
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