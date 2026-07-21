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Выпуск Kata Containers 4.0 с изоляцией контейнеров при помощи виртуализации

21.07.2026 09:43 (MSK)

Опубликован выпуск проекта Kata Containers 4.0, развивающего стек для организации выполнения контейнеров с использованием изоляции на базе полноценных механизмов виртуализации. Проект создан компаниями Intel и Hyper путём объединения технологий Clear Containers и runV. Код проекта написан на языках Go и Rust, и распространяется под лицензией Apache 2.0. Развитие проекта курирует рабочая группа, созданная под эгидой независимой организации OpenInfra Foundation, в которой участвуют такие компании, как Canonical, China Mobile, Dell/EMC, EasyStack, Google, Huawei, NetApp, Red Hat, SUSE и ZTE.

Основу Kata составляет runtime, позволяющий создавать компактные виртуальные машины, выполняемые с использованием полноценного гипервизора, вместо применения традиционных контейнеров, в которых используется общее ядро Linux и изоляция на основе пространств имён и cgroups. Применение виртуальных машин позволяет добиться более высокого уровня безопасности, защищающего от совершения атак, вызванных эксплуатацией уязвимостей в ядре Linux.

Версия Kata Containers 4.0 примечательна переходом по умолчанию на новый runtime (runtime-rs), написанный на языке Rust. Старый runtime, написанный на языке Go, оставлен в качестве опции, но помечен устаревшим и намечен для удаления в ветке 5.0.0 (например, ветка Kata Containers 4.0 выпущена спустя почти 4 года после ветки 3.0). Разработка runtime на языке Go отныне ограничится только исправлением ошибок.

Переработка runtime на языке Rust позволила сократить потребление памяти, повысить производительность, сократить время запуска и усилить безопасность кода обеспечения изоляции контейнеров. По функциональности runtime-rs близок к старому runtime, за исключением возможностей, ранее помеченных устаревшими или оставшимися без сопровождения. Из возможностей runtime-rs отмечается:

  • Поддержка гипервизоров Cloud Hypervisor (на базе Rust-VMM), Firecracker (ответвление от CrosVM, развиваемое Amazon), Dragonball (редакция KVM, оптимизированная для контейнеров) и QEMU.
  • Поддержка архитектур: ARM64, Intel/AMD (x86_64), IBM s390x, IBM PowerPC и RISC-V.
  • Возможность проброса в контейнер GPU NVIDIA при использовании QEMU.
  • Интеграция с платформами оркестровки контейнеров Kubernetes и Docker.

Kata Containers ориентирован на интеграцию в существующие инфраструктуры контейнерной изоляции для усиления защиты традиционных контейнеров при помощи виртуальных машин. Проектом предоставляются механизмы для обеспечения совместимости легковесных виртуальных машины с различными инфраструктурами контейнерной изоляции, платформами оркестровки контейнеров и спецификациями, такими как OCI (Open Container Initiative), CRI (Container Runtime Interface) и CNI (Container Networking Interface).

Интеграция с системами управления контейнерами осуществляется при помощи прослойки, симулирующей управление контейнером, которая через gRPC-интерфейс и специальный прокси обращается к управляющему агенту в виртуальной машине. Внутри каждого виртуального окружения, которое запускается гипервизором, используется специально оптимизированное ядро Linux, содержащее только минимальный набор необходимых возможностей. Системное окружение включает в себя фоновый процесс инициализации и агент (Аgent). Агент обеспечивает выполнение определённых пользователем образов контейнера в формате OCI для Docker и CRI для Kubernetes.

Для уменьшения потребления памяти применяется механизм DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств), а для дедупликации одинаковых областей памяти применяется технология KSM (Kernel Samepage Merging), что позволяет организовать совместное использование ресурсов хост-системы и подключить к разным гостевым системам общий шаблон системного окружения. Для организации доступа к образам контейнеров может использоваться файловая система Nydus, в которой используется адресация по содержимому для эффективной совместной работы с типовыми образами. Nydus поддерживает загрузку образов на лету, обеспечивает дедупликацию повторяющихся данных и может использовать разные бэкенды для фактического хранения.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/kata-contai...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Kata Containers, позволяющая обойти изоляцию контейнера
  3. OpenNews: Выпуск Cloud Hypervisor 48.0 с запретом принятия кода, сгенерированного AI
  4. OpenNews: Компании Intel и Hyper представили проект Kata Containers
  5. OpenNews: Google открыл код защищённой операционной системы KataOS
  6. OpenNews: Выпуск Kata Containers 3.0 с изоляцией на основе виртуализации
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65941-kata
Ключевые слова: kata, container, virtual
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вася Пупкин (?), 10:23, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так гляди скоро и докер с кубом проржавеет и гошка вообще не у дел останется
     
     
  • 2.11, анм (?), 13:28, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    второй жабой станет - легаси еще лет дцать выколупывать будут, так что норм
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:40, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Xen...

    У Xen всё-таки с безопасность получше будет, чем у KVM.

     
     
  • 2.3, АДмин (?), 10:47, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Xen уже мухи налетели ...
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:08, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чем получше?
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:09, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с чем получше? с безопасностью?

    > Опубликованы сведения о 10 уязвимостях в гипервизоре Xen, из которых пять ( CVE-2019-17341, CVE-2019-17342, CVE-2019-17340, CVE-2019-17346, CVE-2019-17343) потенциально позволяют выйти за пределы текущего гостевого окружения и повысить свои привилегии, одна уязвимость (CVE-2019-17347) даёт возможность непривилегированному процессу получить контроль над процессами других пользователей в той же гостевой системе, оставшиеся четыре (CVE-2019-17344, CVE-2019-17345, CVE-2019-17348, CVE-2019-17351) уязвимости позволяют вызвать отказ в обслуживании (крах хост-окружения).

    и за 7 лет мало что изменилось, ну кроме того что Xen теперь совсем никому не нужен

     

  • 1.6, Аноним (5), 11:26, 21/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.7, fidoman (ok), 11:31, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это сколько же дыр пришлось пробить в гипервизоре, чтобы эта VM могла косить под контейнер со всеми его возможностями, типа использования загруженных на хосте модулей или network=host

    Но, тем не менее, успехи в рисовании семи красных перпендикулярных линий разными цветами нельзя не признать.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:14, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > могла косить под контейнер со всеми его возможностями

    А она и не может - читайте раздел limitations

     
  • 2.9, aname (ok), 13:10, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же пробивать дыры? Оно ж на швятом и непогрешном Расте!
    Ты что такое говоришь, окаянный?

    Бтв, видимо таки используют API. Ну, т.е. есть подозрения, что тамошние программисты что- то понимают в программировании.

     
     
  • 3.12, Аноним (4), 13:57, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак пробиваемое ядро то и сам гипервизор не на расте. На расте только пробиватель.
     

  • 1.10, aname (ok), 13:13, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще, выглядит довольно вкусно. Прям виртуализация, да ещё и проброс из коробки.
     

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