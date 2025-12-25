Уязвимость в Kata Containers, позволяющая обойти изоляцию контейнера

25.05.2026 20:54 (MSK)

Уязвимость (CVE-2026-47243) в Kata Containers, стеке для выполнения контейнеров с использованием изоляции на базе виртуализации, позволяющая при наличии прав root в контейнере создать с правами root символическую ссылку на стороне хост-системы. Через создание символической ссылки в /etc/cron.d можно огранизовать выполнение своего кода с правами root в хост-окружении. Уязвимость вызвана возможностью отправки прямого запроса FUSE_SYMLINK в обработчик virtiofsd, выполняемый на стороне хоста. Проблема проявляется при использовании runtime-rs и устранена в выпуске 3.31.0.

  https://github.com/kata-contai...
