Уязвимость в Kata Containers, позволяющая обойти изоляцию контейнера

Уязвимость (CVE-2026-47243) в Kata Containers, стеке для выполнения контейнеров с использованием изоляции на базе виртуализации, позволяющая при наличии прав root в контейнере создать с правами root символическую ссылку на стороне хост-системы. Через создание символической ссылки в /etc/cron.d можно огранизовать выполнение своего кода с правами root в хост-окружении. Уязвимость вызвана возможностью отправки прямого запроса FUSE_SYMLINK в обработчик virtiofsd, выполняемый на стороне хоста. Проблема проявляется при использовании runtime-rs и устранена в выпуске 3.31.0.



