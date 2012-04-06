Выпуск Cloud Hypervisor 48.0 с запретом принятия кода, сгенерированного AI

Представлен релиз гипервизора Cloud Hypervisor 48.0, созданного на основе компонентов проекта Rust-VMM, развиваемого при участии Intel, Alibaba, Amazon, Google и Red Hat. Rust-VMM написан на языке Rust и позволяет создавать специфичные для определённых задач гипервизоры. Cloud Hypervisor является одним из таких гипервизоров, который предоставляет высокоуровневый монитор виртуальных машин (VMM), работающий поверх KVM или MSHV и оптимизированный для решения задач, свойственных для облачных систем. Код проекта доступен под лицензиями Apache 2.0 и BSD. Гипервизор изначально был создан компанией Intel и переведён под покровительство организации Linux Foundation, после чего к разработке подключились компании Alibaba, AMD, Ampere, ARM, ByteDance, Cyberus Technology, Microsoft и Tencent Cloud. Cloud Hypervisor cфокусирован на запуске современных дистрибутивов Linux с использованием паравиртуализированных устройств на базе virtio. Из ключевых задач упоминается: высокая отзывчивость, низкое потребление памяти, высокая производительность, упрощение настройки и сокращение возможных векторов для атак. Имеется возможность прямой загрузки ядра ОС без промежуточных загрузчиков, что позволяет очень быстро запускать виртуальные машины (до передачи управления приложениям в пространстве пользователя проходит менее 100 мс). Поддержка эмуляции сведена к минимуму и ставка делается на паравиртуализацию. Проектом поддерживаются архитектуры x86_64, AArch64 и RISC-V. Из гостевых систем поддерживаются 64-разрядные сборки Linux и Windows 10/Windows Server 2019, а также предусмотрена возможность использования Cloud Hypervisor для запуска контейнеров в виртуальных машинах при помощи инструментария Kata Containers. Предусмотрена возможность live-миграции виртуальных машин между серверами и управления жизненным циклом виртуальных машин при помощи HTTP API. В новой версии: Введены правила применения AI-инструментов при разработке, запрещающие принятие кода, сгенерированного с использованием больших языковых моделей и AI-ассистентов, таких как ChatGPT, Gemini, Claude и GitHub Copilot. В качестве причины называется желание избежать неоднозначности с соблюдением лицензионных требований (AI обучен обучен на коде под различными лицензиями и генерируемый код потенциально может трактоваться как производная работа). Запрет AI также обусловлен желанием снизить нагрузку на сопровождающих, избавив их от разбора неосмысленных исправлений, созданных с использованием AI.

Добавлена экспериментальная поддержка устройства fw_cfg (Firmware Configuration), позволяющего передавать из хост-окружения в гостевую систему данные и настройки, такие как конфигурация загрузки виртуальной машины, информация о раскладке памяти в системе и таблицы ACPI.

Добавлена экспериментальная поддержка устройства ivshmem для организации совместного доступа нескольких гостевых систем к общей области памяти.

Добавлена поддержка загрузки систем RISC-V через передачу управления прошивке (Firmware Boot) вместо прямого запуска ядра ОС.

Для хостов x86_64, использующих гипервизор KVM, лимит на число доступных виртуальных процессоров (vCPU) повышен с 254 до 8192.

В устройстве virtio-blk реализована оптимизация, использующая группировку и обработку в пакетном режиме асинхронных запросов ввода/вывода. Изменение позволило повысить производительность работы с блоками небольшого размера (<=16КБ).

Ускорено выполнение операции приостановки работы виртуальных машин, которое особенно заметно в виртуальных машинах с большим числом vCPU.

Добавлена документация по запуску под управлением Cloud Hypervisor гостевых систем с Windows 11.

Прекращена поддержка технологии Intel SGX (Software Guard Extensions).



