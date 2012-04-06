Выпуск Cloud Hypervisor 48.0 с запретом принятия кода, сгенерированного AI

|
почти уже революция, вот-вот программистов выкинут на мороз
хочется запрыгнуть на мопед и петь песни
Вот это правильно: отказ от эмуляции, низкое потребление памяти, отзывчивость... О чем можно мечтать и все благодаря самому правильному языку. В копилку однозначно.
Ничего что это совсем не про это? Это замена device model qemu, эмулятор отдельных устройств вроде дисков/сетевых интерфейсов/прочего, для чего вместе с kvm и нужно обычно использовать qemu
ничего что "это" называет себя "vmm"? И что-то там еще блеет про отсутствие виртуализации устройств. Т.е. и тут за него все сделает - kvm. (ну или hyperv) Полноценным vmm при этом разумеется тоже не является.
Хрустики такие врунишки...
> И что-то там еще блеет про отсутствие виртуализации устройств. Т.е. и тут за него все сделает - kvm. (ну или hyperv)
не, ну тут перебор. У них "ставка делается на паравиртуализацию", kvm таким не занимается
А как проверять будут?
Неужели нейронку попросят)?
Вообще метания туда-сюда забавны.
>устройства fw_cfg (Firmware Configuration), позволяющего передавать из хост-окружения в гостевую систему данные и настройки, такие как конфигурация загрузки виртуальной машины, информация о раскладке памяти в системе и таблицы ACPI.
В UEFI и так все это есть.
"Cloud Hypervisor is an open source Virtual Machine Monitor (VMM) that runs on top of the KVM hypervisor and the Microsoft Hypervisor (MSHV)."
Растишки даже с тем, что это они такое пытаются накорябать, разобраться не могут. То ли гипервизор, то ли VMM.
А как проект развиваться будет, если код от ИИ использовать нельзя? В соседней новости выяснилось, что на Rust только так пишут.
Это многоходовка. Завтра МежБизМаш начнёт продавать своего ассистента, который обучен только на кошерном коде. Ну MS начнёт.... или внезапно галочку "обучено на кошерном коде" начнут продавать все, кто перечислен в соответствующей строчке changelog :)
А кто у них рав, точно ли признанный иерусалимскими правильными пацанами?
> А кто у них рав, точно ли признанный иерусалимскими правильными пацанами?
Там не теологи, там религиоведы... наука. Загуглите "Эдвин Блэк IBM".
Всё кошерно!
Как будто кто-то их будет спрашивать можно им засылать написанный с помощью AI код или нет. Зато теперь любая накоммитившая обиженка может сказать что весь свой код нагенерила, и удачи им выпиливать из истории коммиты, на которых уже куча других изменений базируется.
Всё классно в проекте, Rust, лицензии на выбор, Apache 2.0 и BSD!
Но запрещать код сгенерированный AI, это убьёт проект!
> Запрет AI также обусловлен желанием снизить нагрузку на сопровождающих,
А сопровождающие не в курсе, что ИИ можно использовать и для разбора кода тоже? Опять каких-то дидов ретроградов понабрали.
> избавив их от разбора неосмысленных исправлений, созданных с использованием AI.
Непонятно, чем осмысленные и неосмысленные изменения ИИ принципиально отличаются от человеческих.
На деле понятно, что ИИ всё равно будет, просто про это не будут говорить.
>А сопровождающие не в курсе, что ИИ можно использовать и для разбора кода тоже? Опять каких-то дидов ретроградов понабрали.
Когда пойдёшь собеситься, станешь дидом ретроградом, потому что ИИ твоё резюме либо отошьёт, либо заметит в нём признаки ИИ и тоже отошьёт. Резюме волчары же пройдёт фильтр.
