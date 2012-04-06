The OpenNET Project / Index page

Выпуск Cloud Hypervisor 48.0 с запретом принятия кода, сгенерированного AI

15.09.2025 12:28

Представлен релиз гипервизора Cloud Hypervisor 48.0, созданного на основе компонентов проекта Rust-VMM, развиваемого при участии Intel, Alibaba, Amazon, Google и Red Hat. Rust-VMM написан на языке Rust и позволяет создавать специфичные для определённых задач гипервизоры. Cloud Hypervisor является одним из таких гипервизоров, который предоставляет высокоуровневый монитор виртуальных машин (VMM), работающий поверх KVM или MSHV и оптимизированный для решения задач, свойственных для облачных систем. Код проекта доступен под лицензиями Apache 2.0 и BSD. Гипервизор изначально был создан компанией Intel и переведён под покровительство организации Linux Foundation, после чего к разработке подключились компании Alibaba, AMD, Ampere, ARM, ByteDance, Cyberus Technology, Microsoft и Tencent Cloud.

Cloud Hypervisor cфокусирован на запуске современных дистрибутивов Linux с использованием паравиртуализированных устройств на базе virtio. Из ключевых задач упоминается: высокая отзывчивость, низкое потребление памяти, высокая производительность, упрощение настройки и сокращение возможных векторов для атак. Имеется возможность прямой загрузки ядра ОС без промежуточных загрузчиков, что позволяет очень быстро запускать виртуальные машины (до передачи управления приложениям в пространстве пользователя проходит менее 100 мс).

Поддержка эмуляции сведена к минимуму и ставка делается на паравиртуализацию. Проектом поддерживаются архитектуры x86_64, AArch64 и RISC-V. Из гостевых систем поддерживаются 64-разрядные сборки Linux и Windows 10/Windows Server 2019, а также предусмотрена возможность использования Cloud Hypervisor для запуска контейнеров в виртуальных машинах при помощи инструментария Kata Containers. Предусмотрена возможность live-миграции виртуальных машин между серверами и управления жизненным циклом виртуальных машин при помощи HTTP API.

В новой версии:

  • Введены правила применения AI-инструментов при разработке, запрещающие принятие кода, сгенерированного с использованием больших языковых моделей и AI-ассистентов, таких как ChatGPT, Gemini, Claude и GitHub Copilot. В качестве причины называется желание избежать неоднозначности с соблюдением лицензионных требований (AI обучен обучен на коде под различными лицензиями и генерируемый код потенциально может трактоваться как производная работа). Запрет AI также обусловлен желанием снизить нагрузку на сопровождающих, избавив их от разбора неосмысленных исправлений, созданных с использованием AI.
  • Добавлена экспериментальная поддержка устройства fw_cfg (Firmware Configuration), позволяющего передавать из хост-окружения в гостевую систему данные и настройки, такие как конфигурация загрузки виртуальной машины, информация о раскладке памяти в системе и таблицы ACPI.
  • Добавлена экспериментальная поддержка устройства ivshmem для организации совместного доступа нескольких гостевых систем к общей области памяти.
  • Добавлена поддержка загрузки систем RISC-V через передачу управления прошивке (Firmware Boot) вместо прямого запуска ядра ОС.
  • Для хостов x86_64, использующих гипервизор KVM, лимит на число доступных виртуальных процессоров (vCPU) повышен с 254 до 8192.
  • В устройстве virtio-blk реализована оптимизация, использующая группировку и обработку в пакетном режиме асинхронных запросов ввода/вывода. Изменение позволило повысить производительность работы с блоками небольшого размера (<=16КБ).
  • Ускорено выполнение операции приостановки работы виртуальных машин, которое особенно заметно в виртуальных машинах с большим числом vCPU.
  • Добавлена документация по запуску под управлением Cloud Hypervisor гостевых систем с Windows 11.
  • Прекращена поддержка технологии Intel SGX (Software Guard Extensions).


  • 1.2, 12yoexpert (ok), 12:44, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    почти уже революция, вот-вот программистов выкинут на мороз

    хочется запрыгнуть на мопед и петь песни

     
  • 1.3, 09063 (?), 12:47, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это правильно: отказ от эмуляции, низкое потребление памяти, отзывчивость... О чем можно мечтать и все благодаря самому правильному языку. В копилку однозначно.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:51, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ничего что это прослойка к прокладке для запуска kvm ?

     
     
  • 3.8, morphe (?), 13:09, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего что это совсем не про это? Это замена device model qemu, эмулятор отдельных устройств вроде дисков/сетевых интерфейсов/прочего, для чего вместе с kvm и нужно обычно использовать qemu
     
     
  • 4.17, Аноним (5), 14:54, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего что "это" называет себя "vmm"? И что-то там еще блеет про отсутствие виртуализации устройств. Т.е. и тут за него все сделает - kvm. (ну или hyperv) Полноценным vmm при этом разумеется тоже не является.


    Хрустики такие врунишки...

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 15:12, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что-то там еще блеет про отсутствие виртуализации устройств. Т.е. и тут за него все сделает - kvm. (ну или hyperv)

    не, ну тут перебор. У них "ставка делается на паравиртуализацию", kvm таким не занимается

     

  • 1.4, Аноним (-), 12:48, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как проверять будут?
    Неужели нейронку попросят)?

    Вообще метания туда-сюда забавны.

     
  • 1.6, SKZ (?), 12:59, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >устройства fw_cfg (Firmware Configuration), позволяющего передавать из хост-окружения в гостевую систему данные и настройки, такие как конфигурация загрузки виртуальной машины, информация о раскладке памяти в системе и таблицы ACPI.

    В UEFI и так все это есть.

     
  • 1.7, SKZ (?), 13:05, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Cloud Hypervisor is an open source Virtual Machine Monitor (VMM) that runs on top of the KVM hypervisor and the Microsoft Hypervisor (MSHV)."

    Растишки даже с тем, что это они такое пытаются накорябать, разобраться не могут. То ли гипервизор, то ли VMM.

     
     
  • 2.9, IdeaFix (ok), 13:20, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете, автопилот это не автопилот.
     
  • 2.16, Аноним (5), 14:40, 15/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:24, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как проект развиваться будет, если код от ИИ использовать нельзя? В соседней новости выяснилось, что на Rust только так пишут.
     
     
  • 2.11, IdeaFix (ok), 13:33, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это многоходовка. Завтра МежБизМаш начнёт продавать своего ассистента, который обучен только на кошерном коде. Ну MS начнёт.... или внезапно галочку "обучено на кошерном коде" начнут продавать все, кто перечислен в соответствующей строчке changelog :)
     
     
  • 3.18, Аноним (5), 14:57, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто у них рав, точно ли признанный иерусалимскими правильными пацанами?

     
     
  • 4.22, IdeaFix (ok), 15:21, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто у них рав, точно ли признанный иерусалимскими правильными пацанами?

    Там не теологи, там религиоведы... наука. Загуглите "Эдвин Блэк IBM".

    Всё кошерно!

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:43, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как будто кто-то их будет спрашивать можно им засылать написанный с помощью AI код или нет. Зато теперь любая накоммитившая обиженка может сказать что весь свой код нагенерила, и удачи им выпиливать из истории коммиты, на которых уже куча других изменений базируется.
     
  • 1.13, Аноним (13), 13:52, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё классно в проекте, Rust, лицензии на выбор, Apache 2.0 и BSD!
    Но запрещать код сгенерированный AI, это убьёт проект!
     
  • 1.14, Соль земли2 (?), 14:00, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только отсталые станут запрещать ИИ. Как будто снова в пещере оказался.
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:34, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Запрет AI также обусловлен желанием снизить нагрузку на сопровождающих,

    А сопровождающие не в курсе, что ИИ можно использовать и для разбора кода тоже? Опять каких-то дидов ретроградов понабрали.

    > избавив их от разбора неосмысленных исправлений, созданных с использованием AI.

    Непонятно, чем осмысленные и неосмысленные изменения ИИ принципиально отличаются от человеческих.

    На деле понятно, что ИИ всё равно будет, просто про это не будут говорить.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:07, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А сопровождающие не в курсе, что ИИ можно использовать и для разбора кода тоже? Опять каких-то дидов ретроградов понабрали.

    Когда пойдёшь собеситься, станешь дидом ретроградом, потому что ИИ твоё резюме либо отошьёт, либо заметит в нём признаки ИИ и тоже отошьёт. Резюме волчары же пройдёт фильтр.

     

