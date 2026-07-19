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Опубликован исходный код мессенджера MeetVap

19.07.2026 23:38 (MSK)

Опубликован исходный код MeetVap, кроссплатформенного мессенджера с клиентами для Android, iOS и Web. Помимо клиентских компонентов также открыта и серверная часть. Проект ориентирован на обеспечение конфиденциальности пользователей. Сообщения не хранятся на сервере после доставки, регистрация не требует номера телефона или адреса электронной почты. Поддерживаются личные и групповые чаты, голосовые и видеозвонки, обмен файлами, голосовыми сообщениями и геопозицией. Код доступен под лицензией AGPLv3.

При разработке интерфейсов мобильных приложений и Web-клиента активно использовались современные AI-инструменты для ускорения реализации. При этом вся архитектура, проектирование и интеграция функциональности выполнялись разработчиком, а каждый фрагмент сгенерированного кода проходил обязательную проверку, доработку и рецензирование перед включением в проект. Проект открыт для аудита, сообщений об ошибках, предложений по улучшению и pull-запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/RzaAsadov/M...)
  2. OpenNews: Энтузиасты создали прототип открытого сервера для мессенджера MAX
  3. OpenNews: Компания Meta переписала часть мессенджера WhatsApp на языке Rust
  4. OpenNews: В мессенджере Signal появилась функция скрытия номера телефона
  5. OpenNews: Опубликован мессенджер Delta Chat 1.42, использующий email в качестве транспорта
Автор новости: Rza
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65933-meetvap
Ключевые слова: meetvap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноно (?), 23:43, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А матрикс что, сохраняет?
     
     
  • 2.26, Rza (ok), 01:06, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На самом деле таких приложений уже немало. Просто я постарался сделать привычный интерфейс и максимально упростить установку. Тот же Matrix — это целая бандура.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 01:32, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз матрикс бандура, то пользоваться им конечно же не стоит
     
     
  • 4.42, Rza (ok), 01:42, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет почему стоит, просто он громоздкий для многих будет.
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 01:46, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >просто он громоздкий для многих будет

    В рамочку.

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:43, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Опять какой-то чел свой нейрослоп на Opennet постит... И модераторы это реально принимают...

    > github.com/RzaAsadov
    > Автор новости: Rza

    О да, проверенный проект с 0 звёздами

     
     
  • 2.7, Rza (ok), 23:58, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять какой-то чел свой нейрослоп на Opennet постит... И модераторы это реально
    > принимают...
    >> github.com/RzaAsadov
    >> Автор новости: Rza
    > О да, проверенный проект с 0 звёздами

    Ну так устроена математика, счёт начинается с нуля.

     

  • 1.3, Аноним (2), 23:47, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проект открыт для аудита, сообщений об ошибках, предложений по улучшению и pull-запросов

    То есть чел, который наслопил весь код мессенджера с нейронками ещё и хочет, чтобы люди тратили своё время на ревью этого... проЭкта?

     
     
  • 2.6, Rza (ok), 23:56, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что плохого в том, чтобы работать с AI, когда у тебя 20 лет опыта? Ты и так годами ревьюил код балбесов и исправлял их ошибки. Теперь просто вместо балбеса — AI.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:19, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему НАТИВНОЕ Android-приложение содержит чуть больше 10 файлов исходного кода, а внутри есть такие слова как "React"? Автор с 20 годами опыта точно понимает значение словосочетания "нативное приложение"?
     
     
  • 4.15, Rza (ok), 00:34, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Почему подходить к этому вопросу с такой, извиняюсь, почти религиозной точки зрения? Новое всегда, плюс-минус, заменяет старое, а староверы всё равно не хотят этого принимать.

    Я не думаю, что нужно делать мессенджер, который работает на телефоне, с точным соблюдением всех старых догм, когда гонка CPU и RAM в смартфонах уже дошла до того, что на них можно запустить сервер на пару тысяч пользователей.

     
     
  • 5.18, Аноним (12), 00:51, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты даже не понял, что моя претензия была к вводящему в заблуждение определению "нативное"? 20 лет опыта, мда. Может ты ещё и системный блок "процессором" называешь? А что - давайте мыслить шире!
     
     
  • 6.30, Rza (ok), 01:16, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ты даже не понял, что моя претензия была к вводящему в заблуждение
    > определению "нативное"? 20 лет опыта, мда. Может ты ещё и системный
    > блок "процессором" называешь? А что - давайте мыслить шире!

    Товарищ, native app — это приложение, которое работает на телефоне, а web app — это приложение, которое работает в браузере. Или мы с вами из разных миров? Посмотрите хотя бы на главную страницу самого React Native.


    "Create native apps for Android, iOS, and more using React"

     
     
  • 7.35, RM (ok), 01:26, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы неправы, хоть в гугле наберите вопрос и прочитайте ответ ии
     
     
  • 8.43, Rza (ok), 01:43, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я указал на перво-источник большого проекта как React, я думаю мы оба правы смот... текст свёрнут, показать
     
  • 7.37, Аноним (37), 01:31, 20/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
     
  • 8.60, Аноним (60), 02:57, 20/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.59, Аноним (60), 02:55, 20/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.23, Не прочитаю ответ (?), 01:00, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. Главное код, а не кто/что его написал.

    Я бы на распределенный мессенджер посмотрел. С серверами хватает. Ну и этот гляну, но лозунгов "кода мало и человек разберется" не видел - это минус.

     
  • 2.8, Rza (ok), 23:59, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> Проект открыт для аудита, сообщений об ошибках, предложений по улучшению и pull-запросов
    > То есть чел, который наслопил весь код мессенджера с нейронками ещё и
    > хочет, чтобы люди тратили своё время на ревью этого... проЭкта?

    Нет, человек просто потратил своё время и токены, чтобы поделиться с людьми результатами своего эксперимента. Может, кто-то чему-то научится, а кто-то вдохновится и решит провести собственный эксперимент. Что в этом плохого? AI — это что, какая-то зависимость вроде курения, у которой доказан вред?

     
     
  • 3.13, Аноним (12), 00:23, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На сайте есть целый раздел, где расписываются преимущества использования для бизнеса. Но нигде не предупреждается, что это эксперимент. Ноборот, звучат слова, что это очень секурно и прогрессивно.
     
     
  • 4.17, Rza (ok), 00:40, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут замечание принимаю! Надо будет переделать, просто времени мало. Но обязательно займусь. Спасибо!

    Скажу честно, проект делался в том числе для хакатона OpenAI: https://devpost.com/software/meetvap

     
  • 4.61, Аноним (60), 02:59, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На сайте есть целый раздел, где расписываются преимущества использования для бизнеса. Но
    > нигде не предупреждается, что это эксперимент. Ноборот, звучат слова, что это
    > очень секурно и прогрессивно.

    Сайт тоже ИИ писал, так что все логично.

     
  • 3.40, Аноним (46), 01:41, 20/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.64, Alladin (?), 03:11, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он наслопил, а вы разгребайте*_*)
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:49, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    23 часа назад первый коммит! Вы серьёзно?
     
     
  • 2.9, Rza (ok), 00:01, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 23 часа назад первый коммит! Вы серьёзно?

    А сколько часов должно пройти, чтобы это стало приемлемо?

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:55, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не меньше суток, чтобы вы успели поспать.
    Но лучше не меньше недели чтобы успели отдохнуть, переосмыслить и удалить
     
     
  • 4.24, Rza (ok), 01:00, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем удалять? Пусть молодёжь развлекается. Я же ни у кого ничего не отнял, а только отдал. Мир всему миру и добра всем!
     
     
  • 5.48, Аноним (46), 01:50, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От лица молодёжи опеннета выражаю автору благодарность за предоставленное развлечение.
     
  • 5.52, Аноним (20), 02:03, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приближаете тепловую смерть вселенной
     

  • 1.5, Аноним (37), 23:52, 19/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:08, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очень подозрительная поделка
     
     
  • 2.16, Rza (ok), 00:37, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему? Я, как автор (уроженец Азербайджанской ССР, русскоязычный), просто в свободное время, ради эксперимента, сделал мессенджер, сервер которого любой человек, разбирающийся в этом, может поднять у себя и спокойно пользоваться. Кстати, в России он сейчас работает.

    Что тут подозрительного? А вот ставить американский Linux, не изучив его исходный код (что фактически физически очень сложно, а для большинства — почти невозможно), — это почему-то не считается подозрительным?

     
     
  • 3.21, Аноним (20), 00:57, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. вся разница в том что Линукс фин?
     
     
  • 4.32, Rza (ok), 01:23, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. вся разница в том что Линукс фин?

    Поверь, в этом тоже есть свой момент. 🙂 Но это отдельная философия для другого форума.

     
  • 3.41, Аноним (46), 01:42, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я, как автор

    >автор
     
  • 3.51, Аноним (-), 01:59, 20/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:08, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    На самом деле представить себе 6 лет назад, что можно за день накодить целый мессенджер, с архитектурой, кроссплатформенностью и современным дизайном, и чтобы это при том работало, нереально.
    Чудеса тех прогресса🤘
     
     
  • 2.14, Rza (ok), 00:23, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тоже не понимаю, почему люди так хейтят ИИ. Я уже 20 лет занимаюсь разработкой (мне уже 42), и за это время видел одну и ту же картину: появляется новая технология — её массово хейтят, а через несколько лет на ней строятся миллионы проектов.

    Вспомните хотя бы PHP или Node.js — сколько негатива было в их адрес. Таких примеров очень много.

    Я вообще начинал ещё с BSD. Тогда многие хейтили Linux, а сегодня Linux ушёл далеко вперёд и стал фактическим стандартом для серверов, облаков, контейнеров и суперкомпьютеров, тогда как BSD занимает гораздо более узкую нишу.

    Я не говорю, что ИИ заменит всё. Но отрицать полезность нового инструмента только потому, что он новый, — это, по-моему, странная позиция. История разработки уже не раз показывала, чем обычно заканчиваются такие споры.

     
     
  • 3.22, Аноним (20), 00:59, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вспомните хотя бы PHP или Node.js — сколько негатива было в их адрес. Таких примеров очень много.

    Худшее в айти.

    > Я вообще начинал ещё с BSD. Тогда многие хейтили Linux, а сегодня Linux ушёл далеко вперёд и стал фактическим стандартом для серверов, облаков, контейнеров и суперкомпьютеров, тогда как BSD занимает гораздо более узкую нишу.

    Так БСД и была лучше. Просто линукс гораздо активнее допиливали 20 лет. Так и повозка станет быстрее мотоцикла если в неё вложить кучу времени и денег и заменить лошадь на реактивный двигатель.

     
  • 3.54, Rev (ok), 02:13, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вспомните хотя бы PHP или Node.js — сколько негатива было в их адрес.

    Если ты до сих пор не понял какое это Г, значит 20 лет прошли зря.

     
  • 3.57, жыжа (?), 02:22, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мне уже 42

    No offence, но я думал лет 16, почитав комментарии здесь

     
  • 2.19, нах. (?), 00:55, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот насколько оно работает - это единственный серьезный вопрос. Но для ответа надо пожертвовать своим временем, увы.

    Ну и корпоративное применение под большим-большим сомнением, поскольку agpl исключает его начисто.

     
  • 2.25, Аноним (20), 01:01, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это можно было сделать со времён webrtc без ИИ.
     
     
  • 3.28, Rza (ok), 01:09, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но это и был эксперимент: посмотреть, сможет ли один разработчик с большим опытом, но без времени и средств на команду из 20 человек (половина которой, скорее всего, писала бы код хуже AI), создать полноценное приложение и сервер, в основном опираясь на AI.

    Хотелось проверить, насколько такой подход вообще жизнеспособен, собрать обратную связь, критику и реальную статистику.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 01:23, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Is MeetVap end-to-end encrypted?
    > No. MeetVap uses local-first history and configurable server retention, but the current ? repository does not implement end-to-end encryption. Do not present it as E2EE.

    Без этого никакой перспективы в проекте не вижу, а так угурлар в дальнейших экспериментах.

     
     
  • 5.45, Rza (ok), 01:45, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо! Все будет со временем, Москва тоже не сразу строилась.
     
  • 4.44, Аноним (46), 01:44, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >половина которой, скорее всего, писала бы код хуже AI

    Граждане опеннетчики, в какую категорию такой майндсет заходит?

     
     
  • 5.47, Rza (ok), 01:47, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в майдсет из опыта жизни. И вопрос не в способностях людей а в природе человека, до ИИ StackOverflow не просто так был популярен у джунов и мидлов. копи паст работал только так.
     
     
  • 6.53, Аноним (20), 02:12, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, хорошо, софт вашей следующей машины напишем через ИИ. Ну разработчики этого софта давно используют so, так что вы не будете против.
     

  • 1.27, algri14 (ok), 01:09, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не участвую в споре "ху есть ху", но есть два НО:
    - мессенджер только для андроидов
    - где скачать то его, на "Google play" требуется регистрация, на "App Store" вообще одни скриншоты, и ещё 8 штук таких же кандидатов.

    зы: подобный "SimpleX", тоже без регистрации по тлф. предлагает полный набор: Android, iOS, Linux (deb.based), Mac, Windows и впридачу AppImage (для разных линуксов).

    а этот и скачать негде…

     
     
  • 2.29, Rza (ok), 01:11, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замечание принято. Выложим APK, видимо, ограничения App Store создают неудобства.

    Сейчас на сайте и в GitHub уже есть ссылки на App Store и Google Play. В общей сложности приложение скачали около 300 человек, и примерно 30% пользуются им каждый день. Особенно заметен рост трафика из России и соседних стран.

    И возможностей здесь больше. По функциональности уже есть почти всё, что есть в WhatsApp и Telegram, включая демонстрацию экрана. Более того, можно приглашать собеседника по ссылке, а подключиться к звонку можно прямо из браузера — без установки приложения.

     
     
  • 3.55, Аноним (20), 02:13, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, с маленьким нюансом - без e2e...
     
     
  • 4.62, Rza (ok), 03:06, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже принято, со временем добавится. Спасибо за замечание.
     

  • 1.31, Аноним (31), 01:17, 20/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.34, Sh (??), 01:25, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрим, что из этого получится, удачи в разработке
     
     
  • 2.50, Rza (ok), 01:52, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за позитивный комментарий! От души, спасибо!
     

  • 1.39, Аноним (46), 01:35, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >PostgreSQL, Redis, object/file storage, push credentials, and LiveKit are still required for a production deployment.
    >Mini Apps
    > React Native, Expo, PostgreSQL, Prisma, Redis, Socket.IO, LiveKit, WebRTC, Vite, and broader JavaScript

    Превосходный стек для glorified netcat. Так держать.

     
     
  • 2.49, Rza (ok), 01:51, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно. Тогда PostgreSQL — это просто навороченный текстовый файл.
     

  • 1.56, Аноним (20), 02:16, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот оно технологическое лидерство!
    https://www.rasadov.com

    > Технологическое лидерство · Архитектура продукта · Инженерия

    Rza Asadov
    Я создаю технологические организации, сложные платформы и продукты, которые должны работать в реальном мире.

    Более двадцати лет опыта в разработке ПО, финансовых технологиях, платежах, кибербезопасности, управлении продуктом и руководстве международными командами.

     
  • 1.58, Аноним (-), 02:44, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала Поберёзкин (а может, Дуров?), теперь Асадов. Постсоветских граждан сперва косил обычный нарциссизм, а теперь ещё и искуственно интеллигентный.

    Сэмушка ты наш родный Вакнин, собирайся, сеанс экзорцизма обещает быть долгим. Не забудь в Лондон и Дубай скататься. После этого примем тебя в России с хлебом-солью, но не забудь надеть противогаз для финальной миссии в Переяславле-Залесском.

     
     
  • 2.63, Rza (ok), 03:08, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Шаг влево, шаг вправо — расстрел». С такой идеологией можно и когнитивный диссонанс словить. А это, по-моему, похуже нарциссизма будет.
     

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