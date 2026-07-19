Опубликован исходный код мессенджера MeetVap

2.14 , Rza ( ok ), 00:23, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я тоже не понимаю, почему люди так хейтят ИИ. Я уже 20 лет занимаюсь разработкой (мне уже 42), и за это время видел одну и ту же картину: появляется новая технология — её массово хейтят, а через несколько лет на ней строятся миллионы проектов. Вспомните хотя бы PHP или Node.js — сколько негатива было в их адрес. Таких примеров очень много. Я вообще начинал ещё с BSD. Тогда многие хейтили Linux, а сегодня Linux ушёл далеко вперёд и стал фактическим стандартом для серверов, облаков, контейнеров и суперкомпьютеров, тогда как BSD занимает гораздо более узкую нишу. Я не говорю, что ИИ заменит всё. Но отрицать полезность нового инструмента только потому, что он новый, — это, по-моему, странная позиция. История разработки уже не раз показывала, чем обычно заканчиваются такие споры.

3.22 , Аноним ( 20 ), 00:59, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вспомните хотя бы PHP или Node.js — сколько негатива было в их адрес. Таких примеров очень много. Худшее в айти. > Я вообще начинал ещё с BSD. Тогда многие хейтили Linux, а сегодня Linux ушёл далеко вперёд и стал фактическим стандартом для серверов, облаков, контейнеров и суперкомпьютеров, тогда как BSD занимает гораздо более узкую нишу. Так БСД и была лучше. Просто линукс гораздо активнее допиливали 20 лет. Так и повозка станет быстрее мотоцикла если в неё вложить кучу времени и денег и заменить лошадь на реактивный двигатель.

3.54 , Rev ( ok ), 02:13, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вспомните хотя бы PHP или Node.js — сколько негатива было в их адрес. Если ты до сих пор не понял какое это Г, значит 20 лет прошли зря.

3.57 , жыжа ( ? ), 02:22, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > мне уже 42 No offence, но я думал лет 16, почитав комментарии здесь

2.19 , нах. ( ? ), 00:55, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот насколько оно работает - это единственный серьезный вопрос. Но для ответа надо пожертвовать своим временем, увы. Ну и корпоративное применение под большим-большим сомнением, поскольку agpl исключает его начисто. 2.25 , Аноним ( 20 ), 01:01, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это можно было сделать со времён webrtc без ИИ.

3.28 , Rza ( ok ), 01:09, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, но это и был эксперимент: посмотреть, сможет ли один разработчик с большим опытом, но без времени и средств на команду из 20 человек (половина которой, скорее всего, писала бы код хуже AI), создать полноценное приложение и сервер, в основном опираясь на AI. Хотелось проверить, насколько такой подход вообще жизнеспособен, собрать обратную связь, критику и реальную статистику.

4.33 , Аноним ( 33 ), 01:23, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Is MeetVap end-to-end encrypted?

> No. MeetVap uses local-first history and configurable server retention, but the current ? repository does not implement end-to-end encryption. Do not present it as E2EE. Без этого никакой перспективы в проекте не вижу, а так угурлар в дальнейших экспериментах.

5.45 , Rza ( ok ), 01:45, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо! Все будет со временем, Москва тоже не сразу строилась.

4.44 , Аноним ( 46 ), 01:44, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >половина которой, скорее всего, писала бы код хуже AI Граждане опеннетчики, в какую категорию такой майндсет заходит?

5.47 , Rza ( ok ), 01:47, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в майдсет из опыта жизни. И вопрос не в способностях людей а в природе человека, до ИИ StackOverflow не просто так был популярен у джунов и мидлов. копи паст работал только так.

6.53 , Аноним ( 20 ), 02:12, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, хорошо, софт вашей следующей машины напишем через ИИ. Ну разработчики этого софта давно используют so, так что вы не будете против.

