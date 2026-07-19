Опубликован исходный код мессенджера MeetVap

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|2.26, Rza (ok), 01:06, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На самом деле таких приложений уже немало. Просто я постарался сделать привычный интерфейс и максимально упростить установку. Тот же Matrix — это целая бандура.
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|4.42, Rza (ok), 01:42, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет почему стоит, просто он громоздкий для многих будет.
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|1.2, Аноним (2), 23:43, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Опять какой-то чел свой нейрослоп на Opennet постит... И модераторы это реально принимают...
> github.com/RzaAsadov
> Автор новости: Rza
О да, проверенный проект с 0 звёздами
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|2.7, Rza (ok), 23:58, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опять какой-то чел свой нейрослоп на Opennet постит... И модераторы это реально
> принимают...
>> github.com/RzaAsadov
>> Автор новости: Rza
> О да, проверенный проект с 0 звёздами
Ну так устроена математика, счёт начинается с нуля.
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|1.3, Аноним (2), 23:47, 19/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Проект открыт для аудита, сообщений об ошибках, предложений по улучшению и pull-запросов
То есть чел, который наслопил весь код мессенджера с нейронками ещё и хочет, чтобы люди тратили своё время на ревью этого... проЭкта?
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|2.6, Rza (ok), 23:56, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что плохого в том, чтобы работать с AI, когда у тебя 20 лет опыта? Ты и так годами ревьюил код балбесов и исправлял их ошибки. Теперь просто вместо балбеса — AI.
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|3.12, Аноним (12), 00:19, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему НАТИВНОЕ Android-приложение содержит чуть больше 10 файлов исходного кода, а внутри есть такие слова как "React"? Автор с 20 годами опыта точно понимает значение словосочетания "нативное приложение"?
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|4.15, Rza (ok), 00:34, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Почему подходить к этому вопросу с такой, извиняюсь, почти религиозной точки зрения? Новое всегда, плюс-минус, заменяет старое, а староверы всё равно не хотят этого принимать.
Я не думаю, что нужно делать мессенджер, который работает на телефоне, с точным соблюдением всех старых догм, когда гонка CPU и RAM в смартфонах уже дошла до того, что на них можно запустить сервер на пару тысяч пользователей.
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|5.18, Аноним (12), 00:51, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты даже не понял, что моя претензия была к вводящему в заблуждение определению "нативное"? 20 лет опыта, мда. Может ты ещё и системный блок "процессором" называешь? А что - давайте мыслить шире!
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|6.30, Rza (ok), 01:16, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты даже не понял, что моя претензия была к вводящему в заблуждение
> определению "нативное"? 20 лет опыта, мда. Может ты ещё и системный
> блок "процессором" называешь? А что - давайте мыслить шире!
Товарищ, native app — это приложение, которое работает на телефоне, а web app — это приложение, которое работает в браузере. Или мы с вами из разных миров? Посмотрите хотя бы на главную страницу самого React Native.
"Create native apps for Android, iOS, and more using React"
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|7.35, RM (ok), 01:26, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вы неправы, хоть в гугле наберите вопрос и прочитайте ответ ии
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|8.43, Rza (ok), 01:43, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
я указал на перво-источник большого проекта как React, я думаю мы оба правы смот... текст свёрнут, показать
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|3.23, Не прочитаю ответ (?), 01:00, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживаю. Главное код, а не кто/что его написал.
Я бы на распределенный мессенджер посмотрел. С серверами хватает. Ну и этот гляну, но лозунгов "кода мало и человек разберется" не видел - это минус.
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|2.8, Rza (ok), 23:59, 19/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> Проект открыт для аудита, сообщений об ошибках, предложений по улучшению и pull-запросов
> То есть чел, который наслопил весь код мессенджера с нейронками ещё и
> хочет, чтобы люди тратили своё время на ревью этого... проЭкта?
Нет, человек просто потратил своё время и токены, чтобы поделиться с людьми результатами своего эксперимента. Может, кто-то чему-то научится, а кто-то вдохновится и решит провести собственный эксперимент. Что в этом плохого? AI — это что, какая-то зависимость вроде курения, у которой доказан вред?
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|3.13, Аноним (12), 00:23, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На сайте есть целый раздел, где расписываются преимущества использования для бизнеса. Но нигде не предупреждается, что это эксперимент. Ноборот, звучат слова, что это очень секурно и прогрессивно.
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|4.61, Аноним (60), 02:59, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На сайте есть целый раздел, где расписываются преимущества использования для бизнеса. Но
> нигде не предупреждается, что это эксперимент. Ноборот, звучат слова, что это
> очень секурно и прогрессивно.
Сайт тоже ИИ писал, так что все логично.
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|2.9, Rza (ok), 00:01, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 23 часа назад первый коммит! Вы серьёзно?
А сколько часов должно пройти, чтобы это стало приемлемо?
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|3.20, Аноним (20), 00:55, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не меньше суток, чтобы вы успели поспать.
Но лучше не меньше недели чтобы успели отдохнуть, переосмыслить и удалить
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|4.24, Rza (ok), 01:00, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем удалять? Пусть молодёжь развлекается. Я же ни у кого ничего не отнял, а только отдал. Мир всему миру и добра всем!
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|5.48, Аноним (46), 01:50, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От лица молодёжи опеннета выражаю автору благодарность за предоставленное развлечение.
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|2.16, Rza (ok), 00:37, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему? Я, как автор (уроженец Азербайджанской ССР, русскоязычный), просто в свободное время, ради эксперимента, сделал мессенджер, сервер которого любой человек, разбирающийся в этом, может поднять у себя и спокойно пользоваться. Кстати, в России он сейчас работает.
Что тут подозрительного? А вот ставить американский Linux, не изучив его исходный код (что фактически физически очень сложно, а для большинства — почти невозможно), — это почему-то не считается подозрительным?
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|4.32, Rza (ok), 01:23, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е. вся разница в том что Линукс фин?
Поверь, в этом тоже есть свой момент. 🙂 Но это отдельная философия для другого форума.
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|1.11, Аноним (11), 00:08, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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На самом деле представить себе 6 лет назад, что можно за день накодить целый мессенджер, с архитектурой, кроссплатформенностью и современным дизайном, и чтобы это при том работало, нереально.
Чудеса тех прогресса🤘
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|2.14, Rza (ok), 00:23, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тоже не понимаю, почему люди так хейтят ИИ. Я уже 20 лет занимаюсь разработкой (мне уже 42), и за это время видел одну и ту же картину: появляется новая технология — её массово хейтят, а через несколько лет на ней строятся миллионы проектов.
Вспомните хотя бы PHP или Node.js — сколько негатива было в их адрес. Таких примеров очень много.
Я вообще начинал ещё с BSD. Тогда многие хейтили Linux, а сегодня Linux ушёл далеко вперёд и стал фактическим стандартом для серверов, облаков, контейнеров и суперкомпьютеров, тогда как BSD занимает гораздо более узкую нишу.
Я не говорю, что ИИ заменит всё. Но отрицать полезность нового инструмента только потому, что он новый, — это, по-моему, странная позиция. История разработки уже не раз показывала, чем обычно заканчиваются такие споры.
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|3.22, Аноним (20), 00:59, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вспомните хотя бы PHP или Node.js — сколько негатива было в их адрес. Таких примеров очень много.
Худшее в айти.
> Я вообще начинал ещё с BSD. Тогда многие хейтили Linux, а сегодня Linux ушёл далеко вперёд и стал фактическим стандартом для серверов, облаков, контейнеров и суперкомпьютеров, тогда как BSD занимает гораздо более узкую нишу.
Так БСД и была лучше. Просто линукс гораздо активнее допиливали 20 лет. Так и повозка станет быстрее мотоцикла если в неё вложить кучу времени и денег и заменить лошадь на реактивный двигатель.
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|3.54, Rev (ok), 02:13, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вспомните хотя бы PHP или Node.js — сколько негатива было в их адрес.
Если ты до сих пор не понял какое это Г, значит 20 лет прошли зря.
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|3.57, жыжа (?), 02:22, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мне уже 42
No offence, но я думал лет 16, почитав комментарии здесь
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|2.19, нах. (?), 00:55, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот насколько оно работает - это единственный серьезный вопрос. Но для ответа надо пожертвовать своим временем, увы.
Ну и корпоративное применение под большим-большим сомнением, поскольку agpl исключает его начисто.
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|3.28, Rza (ok), 01:09, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, но это и был эксперимент: посмотреть, сможет ли один разработчик с большим опытом, но без времени и средств на команду из 20 человек (половина которой, скорее всего, писала бы код хуже AI), создать полноценное приложение и сервер, в основном опираясь на AI.
Хотелось проверить, насколько такой подход вообще жизнеспособен, собрать обратную связь, критику и реальную статистику.
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|4.33, Аноним (33), 01:23, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Is MeetVap end-to-end encrypted?
> No. MeetVap uses local-first history and configurable server retention, but the current ? repository does not implement end-to-end encryption. Do not present it as E2EE.
Без этого никакой перспективы в проекте не вижу, а так угурлар в дальнейших экспериментах.
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|5.45, Rza (ok), 01:45, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо! Все будет со временем, Москва тоже не сразу строилась.
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|4.44, Аноним (46), 01:44, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>половина которой, скорее всего, писала бы код хуже AI
Граждане опеннетчики, в какую категорию такой майндсет заходит?
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|5.47, Rza (ok), 01:47, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в майдсет из опыта жизни. И вопрос не в способностях людей а в природе человека, до ИИ StackOverflow не просто так был популярен у джунов и мидлов. копи паст работал только так.
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|6.53, Аноним (20), 02:12, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, хорошо, софт вашей следующей машины напишем через ИИ. Ну разработчики этого софта давно используют so, так что вы не будете против.
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|1.27, algri14 (ok), 01:09, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не участвую в споре "ху есть ху", но есть два НО:
- мессенджер только для андроидов
- где скачать то его, на "Google play" требуется регистрация, на "App Store" вообще одни скриншоты, и ещё 8 штук таких же кандидатов.
зы: подобный "SimpleX", тоже без регистрации по тлф. предлагает полный набор: Android, iOS, Linux (deb.based), Mac, Windows и впридачу AppImage (для разных линуксов).
а этот и скачать негде…
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|2.29, Rza (ok), 01:11, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Замечание принято. Выложим APK, видимо, ограничения App Store создают неудобства.
Сейчас на сайте и в GitHub уже есть ссылки на App Store и Google Play. В общей сложности приложение скачали около 300 человек, и примерно 30% пользуются им каждый день. Особенно заметен рост трафика из России и соседних стран.
И возможностей здесь больше. По функциональности уже есть почти всё, что есть в WhatsApp и Telegram, включая демонстрацию экрана. Более того, можно приглашать собеседника по ссылке, а подключиться к звонку можно прямо из браузера — без установки приложения.
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|4.62, Rza (ok), 03:06, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тоже принято, со временем добавится. Спасибо за замечание.
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|2.50, Rza (ok), 01:52, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за позитивный комментарий! От души, спасибо!
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|1.39, Аноним (46), 01:35, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>PostgreSQL, Redis, object/file storage, push credentials, and LiveKit are still required for a production deployment.
>Mini Apps
> React Native, Expo, PostgreSQL, Prisma, Redis, Socket.IO, LiveKit, WebRTC, Vite, and broader JavaScript
Превосходный стек для glorified netcat. Так держать.
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|2.49, Rza (ok), 01:51, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно. Тогда PostgreSQL — это просто навороченный текстовый файл.
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|1.56, Аноним (20), 02:16, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот оно технологическое лидерство!
https://www.rasadov.com
> Технологическое лидерство · Архитектура продукта · Инженерия
Rza Asadov
Я создаю технологические организации, сложные платформы и продукты, которые должны работать в реальном мире.
Более двадцати лет опыта в разработке ПО, финансовых технологиях, платежах, кибербезопасности, управлении продуктом и руководстве международными командами.
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|1.58, Аноним (-), 02:44, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала Поберёзкин (а может, Дуров?), теперь Асадов. Постсоветских граждан сперва косил обычный нарциссизм, а теперь ещё и искуственно интеллигентный.
Сэмушка ты наш родный Вакнин, собирайся, сеанс экзорцизма обещает быть долгим. Не забудь в Лондон и Дубай скататься. После этого примем тебя в России с хлебом-солью, но не забудь надеть противогаз для финальной миссии в Переяславле-Залесском.
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|2.63, Rza (ok), 03:08, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Шаг влево, шаг вправо — расстрел». С такой идеологией можно и когнитивный диссонанс словить. А это, по-моему, похуже нарциссизма будет.
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