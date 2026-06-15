Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 7.1

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра Linux 7.1 - Linux-libre 7.1-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В Linux-libre также отключены функции ядра для загрузки внешних несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, а из документации удалены упоминания об использовании несвободных компонентов.

Для очистки ядра от несвободных частей проектом Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как GNU Guix System, Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В выпуске Linux-libre 7.1-gnu обновлён код чистки блобов в драйверах Nova-core, btmtk, qat_6xxx, amdgpu, m88ds3103, saa7164, r8169, ath12k, mt792x и mt7996. Решены проблемы со сборкой при использовании Rust. Обеспечена чистка блобов в новых драйверах для чипов Lontium LT8713SX DP MST и Realtek 802.11be 8922D. Произведена чистка имён блобов в dts-файлах (devicetree) для архитектуры Aarch64. Прекращена чистка драйверов fore200e, acenic, yam, smc91c92_cs и speedfax, которые были удалены из состава ядра.



