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Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 7.1

15.06.2026 22:03 (MSK)

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра Linux 7.1 - Linux-libre 7.1-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В Linux-libre также отключены функции ядра для загрузки внешних несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, а из документации удалены упоминания об использовании несвободных компонентов.

Для очистки ядра от несвободных частей проектом Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как GNU Guix System, Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В выпуске Linux-libre 7.1-gnu обновлён код чистки блобов в драйверах Nova-core, btmtk, qat_6xxx, amdgpu, m88ds3103, saa7164, r8169, ath12k, mt792x и mt7996. Решены проблемы со сборкой при использовании Rust. Обеспечена чистка блобов в новых драйверах для чипов Lontium LT8713SX DP MST и Realtek 802.11be 8922D. Произведена чистка имён блобов в dts-файлах (devicetree) для архитектуры Aarch64. Прекращена чистка драйверов fore200e, acenic, yam, smc91c92_cs и speedfax, которые были удалены из состава ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsfla.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 11, используемого на смартфонах Librem
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 7.0
  4. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 12.0
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 7.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65692-linux-libre
Ключевые слова: linux-libre
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним Мю (?), 22:15, 15/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Что по i486?
     

  • 3, Аноним (3), 23:28, 15/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    А как его самому использовать? Для виртуалок?
     

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