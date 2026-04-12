Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 12.0

После трёх лет с момента публикации прошлой ветки представлен релиз полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel 12.0, основанного на пакетной базе Ubuntu 24.04 LTS и ориентированного на использование в небольших предприятиях, в образовательных учреждениях и домашними пользователями. Trisquel лично одобрен Ричардом Столманом, официально признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещен в список рекомендованных фондом дистрибутивов. Для загрузки доступны установочные образы, размером 3.4 ГБ (MATE), 2.7 ГБ (KDE), 1.9 ГБ (LXDE), 1.5 ГБ (Sugar) и 79 МБ (загрузка по сети), сформированные для архитектур x86_64, ppc64el, arm64 и armhf. Выпуск обновлений для дистрибутива будет осуществляться до апреля 2029 года. Дистрибутив примечателен исключением из поставки всех несвободных компонентов, таких как бинарные драйверы, прошивки и элементы графического оформления, распространяемые под несвободной лицензией или использующие зарегистрированные торговые марки. Несмотря на полный отказ от проприетарных компонентов, Trisquel совместим с Java (OpenJDK), поддерживает большинство аудио- и видео-форматов, включая работу с защищенными DVD, задействуя при этом только полностью свободные реализации данных технологий. В качестве рабочих столов предлагаются MATE (по умолчанию), LXDE и KDE. В новом выпуске: Осуществлён переход с пакетной базы Ubuntu 22.04 на ветку Ubuntu 24.04.

До версии 6.8 (была 5.15) обновлён полностью свободный вариант ядра Linux - Linux Libre, очищенный от проприетарных прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты. Повышена модульность поставки ядра.

С целью повышения безопасности переработаны правила AppArmor для графических окружений.

Пакетный менеджер APT обновлён до ветки 3.0, а настройки репозиториев переведены на использование формата deb822.

В состав включены web-браузеры GNU IceCat и ungoogled-chromium, помимо ранее поставляемого Abrowser (сборка Firefox от разработчиков Trisquel).

Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.26.1. Опционально для установки доступны пользовательские окружения LXDE 0.99.2, KDE Plasma 5.27 и Sugar 0.121 (обучающее окружение для детей).

Обновлены версии программ, в том числе в бэкпортах доступны свежие версии LibreOffice, yt-dlp, Inkscape, Nextcloud Desktop, Kdenlive, Tuba, 0 A.D., fastfetch и многих других приложений.

Основные требования к полностью свободным дистрибутивам: Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;

Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;

Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);

Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;

Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.



В настоящее время помимо Trisque в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты: Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального архитектурного упрощения;

Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных (более не развивается - последний релиз был 8 сентября 2011 года);

Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.

Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.

Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;

PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;

libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.

ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;



