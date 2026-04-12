Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 12.0

12.04.2026 08:33 (MSK)

После трёх лет с момента публикации прошлой ветки представлен релиз полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel 12.0, основанного на пакетной базе Ubuntu 24.04 LTS и ориентированного на использование в небольших предприятиях, в образовательных учреждениях и домашними пользователями. Trisquel лично одобрен Ричардом Столманом, официально признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещен в список рекомендованных фондом дистрибутивов. Для загрузки доступны установочные образы, размером 3.4 ГБ (MATE), 2.7 ГБ (KDE), 1.9 ГБ (LXDE), 1.5 ГБ (Sugar) и 79 МБ (загрузка по сети), сформированные для архитектур x86_64, ppc64el, arm64 и armhf. Выпуск обновлений для дистрибутива будет осуществляться до апреля 2029 года.

Дистрибутив примечателен исключением из поставки всех несвободных компонентов, таких как бинарные драйверы, прошивки и элементы графического оформления, распространяемые под несвободной лицензией или использующие зарегистрированные торговые марки. Несмотря на полный отказ от проприетарных компонентов, Trisquel совместим с Java (OpenJDK), поддерживает большинство аудио- и видео-форматов, включая работу с защищенными DVD, задействуя при этом только полностью свободные реализации данных технологий. В качестве рабочих столов предлагаются MATE (по умолчанию), LXDE и KDE.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход с пакетной базы Ubuntu 22.04 на ветку Ubuntu 24.04.
  • До версии 6.8 (была 5.15) обновлён полностью свободный вариант ядра Linux - Linux Libre, очищенный от проприетарных прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты. Повышена модульность поставки ядра.
  • С целью повышения безопасности переработаны правила AppArmor для графических окружений.
  • Пакетный менеджер APT обновлён до ветки 3.0, а настройки репозиториев переведены на использование формата deb822.
  • В состав включены web-браузеры GNU IceCat и ungoogled-chromium, помимо ранее поставляемого Abrowser (сборка Firefox от разработчиков Trisquel).
  • Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.26.1. Опционально для установки доступны пользовательские окружения LXDE 0.99.2, KDE Plasma 5.27 и Sugar 0.121 (обучающее окружение для детей).
  • Обновлены версии программ, в том числе в бэкпортах доступны свежие версии LibreOffice, yt-dlp, Inkscape, Nextcloud Desktop, Kdenlive, Tuba, 0 A.D., fastfetch и многих других приложений.

Основные требования к полностью свободным дистрибутивам:

  • Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
  • Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
  • Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
  • Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
  • Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.


В настоящее время помимо Trisque в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты:

  • Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального архитектурного упрощения;
  • Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных (более не развивается - последний релиз был 8 сентября 2011 года);
  • Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.
  • Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.
  • Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;
  • PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;
  • libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.
  • ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:46, 12/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Список бы еще устройств на которых оно запустится, видимо полтора ноута 15 летней давности
     
     
  • 2.2, Ютуб Ютубов (?), 09:04, 12/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А что в этом плохого? Линукс на домашнем ПК только на слабом железе и нужен
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:15, 12/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь дебиан сид на 5090/9950x3d и не представляю, что делать в современном линуксе с кде на слабом железе. Умирать в лагах, смотря на анимации в 15 фпс?
     
     
  • 4.7, Ютуб Ютубов (?), 09:48, 12/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я к тому, что дистрибутивы для слабого железа нужны. Понятно, что кеды не для слабого железа. Да и тот же Линукс минт с  xfce не легче десятой винды, а уж с корицей и вовсе тяжелее. Да и вообще, сейчас вся легковесность линуксов заканчивается выходом в интернет. Но для чего на более-менее современном железе использовать Линукс, мне сложно понять. Если я не программист, а музыкант, например, зачем мне Линукс на относительно  современном (или на совсем новом) железе нужен?
     
  • 3.6, Karl (ok), 09:27, 12/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лютый бред!
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:11, 12/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неправда, никакой не 15-летней. Это новье уже уровня Core и FX. E меня есть Pentium 4. Чего еще нужно для печатной машинки с выходом в интернет? Винду на него вкорячивать? Или я на нем печатать не могу? Так что есть железо под этот дистрибутив.
     

