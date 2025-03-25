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Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 6.14

25.03.2025 08:05

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра Linux 6.14 - Linux-libre 6.14-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В Linux-libre также отключены функции ядра для загрузки внешних несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, а из документации удалены упоминания об использовании несвободных компонентов.

Для очистки ядра от несвободных частей проектом Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как GNU Guix System, Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В выпуске Linux-libre 6.14-gnu предложен код для чистки блобов в новых драйверах hx9023s, amdxdna и tas2781 spi. Произведена чистка имён блобов в dts-файлах (devicetree) для архитектуры Aarch64. Обновлён код удаления блобов в драйверах Intel avs, amdgpu, r8169, mt7996 и iwlwifi. Прекращена чистка драйвера wl128x, который был удалён из состава ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsfla.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 6.13
  3. OpenNews: Решение лицензионных проблем с драйверами Tuxedo
  4. OpenNews: Предложение по блокировке драйверов-прослоек, предоставляющих доступ к GPL-вызовам ядра Linux
  5. OpenNews: Из Debian удалены сборки пакетов с драйверами NVIDIA из-за подозрений в несовместимости с GPL
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.14
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62943-kernel
Ключевые слова: kernel, libre
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 08:38, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Улучшенный" линукс.
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:39, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пару лет назад откопал старый ноут Asus с картой Ndidia и Core2Duo на борту; решил попробовать этот самый Linux-libre в контексте Trisquel; как результат, - пользоваться этим просто невозможно!!! В общем поставил нормальный Linux и всё ок! Поэтому, лично я, вообще не понимаю зачем этот Libre нужен?
     
     
  • 2.5, Vx (?), 08:43, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кому то нравиться из нитакусиков действовать этим на нервы пользователей , это как окружение всяких ря про денег нет , но вы дружите и тут драйверов нет но вы не бейте
     
  • 2.6, Аноним (3), 08:45, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он не для того, чтобы его использовать. Я бы сказал, что сабж -- это следствие обсессивно-компульсивного расстройства авторов, когда пациент обречен навечно "исправлять" линукс: пока в нем есть блобы, пациенту не сидится на стуле спокойно.
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:46, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно вэять другой C2D-ноут: Lenovo T400 (T500).
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:00, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В общем поставил нормальный Linux и всё ок!

    Так и запишем, нормальный Linux это проприетарное с блобами огороженное.

     

  • 1.9, Афроним (?), 08:54, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Накупят днищенского железа где без проприетарного даже не заведется и плачутся. У меня все работает и даже в очищеном много чего отключаю.
     
  • 1.10, Аноним (10), 08:58, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GNU Guix System, Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni

    Большая часть ссылок идёт на новости 2009-2012 годов. Некоторые дистры уже просто не предоставляются, особенно если судить по distrowatch.

     
  • 1.11, Аноним (11), 09:39, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если оно случайно не найдет какой-то блоб - кто виноват будет? Взял, запустил, а там блоб. Как теперь отмыться? Или всё, с вещами в проприетарный угол идёшь?
     
  • 1.13, Аноним (13), 09:53, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последняя версия свободная от крпораций, какая ? 2.0?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:26, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то 2.0, да. Пользуйся, не обляпайся
     

  • 1.15, Аноним (-), 10:01, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех кто не понимает как пользоваться операционными системами говорю очевидный факт простыми словами - операционная система является таким программным обеспечением, которое работает с вашим железом и позволяет программам запускаться и использовать то самое железо более простым, унифицированным путем. Поэтому да, операционная система может не поддерживать все железо в мире, но для этого могут использоваться драйвера, которые служат программами для операционной системы чтобы конкретную железяку присоеденить к конкретной операционной системе. Если драйвера нет и операционная система без драйвера ваше железо не поддерживает, то да, что-то работать не будет.
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 10:04, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для тех кто не понимает как пользоваться операционными системами говорю очевидный факт
    > простыми словами - операционная система является таким программным обеспечением, которое
    > работает с вашим железом и позволяет программам запускаться и использовать то
    > самое железо более простым, унифицированным путем. Поэтому да, операционная система может
    > не поддерживать все железо в мире, но для этого могут использоваться
    > драйвера, которые служат программами для операционной системы чтобы конкретную железяку
    > присоеденить к конкретной операционной системе. Если драйвера нет и операционная система
    > без драйвера ваше железо не поддерживает, то да, что-то работать не
    > будет.

    Единственно верный вариант это продавать программно-аппаратный комплекс, когда ноутбук и операционная система оптимизированы друг под друга.

     

  • 1.16, Аноним (14), 10:02, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся суть того что этот ваш Линукс продажная девка корпораций. Вертят ею как хотят, суют в неё блобы какие нужно. К свободе это не имеет никакого отношения, т.к. GPL.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 10:28, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Словно что-то плохое. Лучше быть кому-то нужным, чем быть никому ненужным паразитом. Но это обычно годам к 25 только понимаешь.
     

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