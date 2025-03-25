Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 6.14

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра Linux 6.14 - Linux-libre 6.14-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В Linux-libre также отключены функции ядра для загрузки внешних несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, а из документации удалены упоминания об использовании несвободных компонентов.

Для очистки ядра от несвободных частей проектом Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как GNU Guix System, Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В выпуске Linux-libre 6.14-gnu предложен код для чистки блобов в новых драйверах hx9023s, amdxdna и tas2781 spi. Произведена чистка имён блобов в dts-файлах (devicetree) для архитектуры Aarch64. Обновлён код удаления блобов в драйверах Intel avs, amdgpu, r8169, mt7996 и iwlwifi. Прекращена чистка драйвера wl128x, который был удалён из состава ядра.



