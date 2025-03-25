Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 6.14

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|1.4, Аноним (4), 08:39, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пару лет назад откопал старый ноут Asus с картой Ndidia и Core2Duo на борту; решил попробовать этот самый Linux-libre в контексте Trisquel; как результат, - пользоваться этим просто невозможно!!! В общем поставил нормальный Linux и всё ок! Поэтому, лично я, вообще не понимаю зачем этот Libre нужен?
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|2.5, Vx (?), 08:43, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кому то нравиться из нитакусиков действовать этим на нервы пользователей , это как окружение всяких ря про денег нет , но вы дружите и тут драйверов нет но вы не бейте
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|2.6, Аноним (3), 08:45, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Он не для того, чтобы его использовать. Я бы сказал, что сабж -- это следствие обсессивно-компульсивного расстройства авторов, когда пациент обречен навечно "исправлять" линукс: пока в нем есть блобы, пациенту не сидится на стуле спокойно.
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|2.14, Аноним (14), 10:00, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>В общем поставил нормальный Linux и всё ок!
Так и запишем, нормальный Linux это проприетарное с блобами огороженное.
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|1.9, Афроним (?), 08:54, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Накупят днищенского железа где без проприетарного даже не заведется и плачутся. У меня все работает и даже в очищеном много чего отключаю.
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|1.10, Аноним (10), 08:58, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> GNU Guix System, Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni
Большая часть ссылок идёт на новости 2009-2012 годов. Некоторые дистры уже просто не предоставляются, особенно если судить по distrowatch.
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|1.11, Аноним (11), 09:39, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А если оно случайно не найдет какой-то блоб - кто виноват будет? Взял, запустил, а там блоб. Как теперь отмыться? Или всё, с вещами в проприетарный угол идёшь?
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|1.15, Аноним (-), 10:01, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для тех кто не понимает как пользоваться операционными системами говорю очевидный факт простыми словами - операционная система является таким программным обеспечением, которое работает с вашим железом и позволяет программам запускаться и использовать то самое железо более простым, унифицированным путем. Поэтому да, операционная система может не поддерживать все железо в мире, но для этого могут использоваться драйвера, которые служат программами для операционной системы чтобы конкретную железяку присоеденить к конкретной операционной системе. Если драйвера нет и операционная система без драйвера ваше железо не поддерживает, то да, что-то работать не будет.
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|2.17, Аноним (14), 10:04, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для тех кто не понимает как пользоваться операционными системами говорю очевидный факт
> простыми словами - операционная система является таким программным обеспечением, которое
> работает с вашим железом и позволяет программам запускаться и использовать то
> самое железо более простым, унифицированным путем. Поэтому да, операционная система может
> не поддерживать все железо в мире, но для этого могут использоваться
> драйвера, которые служат программами для операционной системы чтобы конкретную железяку
> присоеденить к конкретной операционной системе. Если драйвера нет и операционная система
> без драйвера ваше железо не поддерживает, то да, что-то работать не
> будет.
Единственно верный вариант это продавать программно-аппаратный комплекс, когда ноутбук и операционная система оптимизированы друг под друга.
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|1.16, Аноним (14), 10:02, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся суть того что этот ваш Линукс продажная девка корпораций. Вертят ею как хотят, суют в неё блобы какие нужно. К свободе это не имеет никакого отношения, т.к. GPL.
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|2.20, Аноним (19), 10:28, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Словно что-то плохое. Лучше быть кому-то нужным, чем быть никому ненужным паразитом. Но это обычно годам к 25 только понимаешь.
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