Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 11, используемого на смартфонах Librem

После пяти с половиной лет с момента формирования прошлого значительного выпуска опубликован релиз дистрибутива PureOS 11, построенного на пакетной базе Debian, включающего только свободные приложения и поставляемого с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. PureOS признан Фондом Свободного ПО полностью свободным и помещён в список рекомендованных дистрибутивов. Дистрибутив разрабатывается компанией Purism, создавшей смартфоны Liberty Phone и Librem 5, а также выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot. Для загрузки подготовлены установочные iso-образы с GNOME (1.9 ГБ) и KDE (2.2 ГБ), поддерживающие загрузку в Live-режиме. Дистрибутив внимательно относится к сохранению конфиденциальности и предлагает ряд возможностей для защиты частной жизни пользователей. Например, доступен набор средств для шифрования данных на диске, в поставку входит Tor Browser, а для защиты от отслеживания действий пользователя в Web предустановлено дополнение Privacy Badger. В качестве браузера по умолчанию задействован PureBrowser (пересборка Firefox). PureOS поддерживает режим "Convergence", предлагающий адаптивное пользовательское окружение для мобильных и настольных устройств. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода, что позволяет работать с одними и теми же приложениями как на сенсорном экране смартфона, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Дистрибутив поставляется по умолчанию на смартфонах, планшетах, ноутбуках, серверах и миниатюрных ПК серий Librem. Основные изменения: Пакетная база обновлена до Debian 12 "Bookworm". GNOME обновлён до ветки 44 (была - 40), а KDE Plasma до выпуска 6.2 (в поставке также 5.27).

В сборке с рабочим столом KDE Plasma, включены штатные приложения KDE, что позволило избавится от привязки к программе GNOME Software.

В состав сборок с рабочими столами добавлен минимальный набор инструментов для разработчиков.

Модернизирован стек для работы с камерой. Для постобработки фотографий задействован OpenGL. В приложении для работы с камерой Millipixels расширены возможности по сканированию штрих-кодов, обеспечен автоматический поворот снимков, улучшена синхронизация звука на видео и повышено качество выставления баланса белого.

Налажена индикация об использовании аппаратных переключателей, которые на уровне разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, GPS, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband.

Подготовлено приложение PureOS Upgrade для упрощения обновления устройств до новой версии дистрибутива.





Основные требования к полностью свободным дистрибутивам: Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;

Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;

Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);

Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;

Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.



В настоящее время помимо PureOS в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты: Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;

Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального архитектурного упрощения;

Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных (более не развивается - последний релиз был 8 сентября 2011 года);

Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.

Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.

Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux.

libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.

ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;



