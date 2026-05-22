Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 11, используемого на смартфонах Librem

22.05.2026 09:16 (MSK)

После пяти с половиной лет с момента формирования прошлого значительного выпуска опубликован релиз дистрибутива PureOS 11, построенного на пакетной базе Debian, включающего только свободные приложения и поставляемого с ядром GNU Linux-Libre, очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок. PureOS признан Фондом Свободного ПО полностью свободным и помещён в список рекомендованных дистрибутивов. Дистрибутив разрабатывается компанией Purism, создавшей смартфоны Liberty Phone и Librem 5, а также выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot. Для загрузки подготовлены установочные iso-образы с GNOME (1.9 ГБ) и KDE (2.2 ГБ), поддерживающие загрузку в Live-режиме.

Дистрибутив внимательно относится к сохранению конфиденциальности и предлагает ряд возможностей для защиты частной жизни пользователей. Например, доступен набор средств для шифрования данных на диске, в поставку входит Tor Browser, а для защиты от отслеживания действий пользователя в Web предустановлено дополнение Privacy Badger. В качестве браузера по умолчанию задействован PureBrowser (пересборка Firefox).

PureOS поддерживает режим "Convergence", предлагающий адаптивное пользовательское окружение для мобильных и настольных устройств. Интерфейс приложений динамически меняется в зависимости от размера экрана и доступных устройств ввода, что позволяет работать с одними и теми же приложениями как на сенсорном экране смартфона, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Дистрибутив поставляется по умолчанию на смартфонах, планшетах, ноутбуках, серверах и миниатюрных ПК серий Librem.

Основные изменения:

  • Пакетная база обновлена до Debian 12 "Bookworm". GNOME обновлён до ветки 44 (была - 40), а KDE Plasma до выпуска 6.2 (в поставке также 5.27).
  • В сборке с рабочим столом KDE Plasma, включены штатные приложения KDE, что позволило избавится от привязки к программе GNOME Software.
  • В состав сборок с рабочими столами добавлен минимальный набор инструментов для разработчиков.
  • Модернизирован стек для работы с камерой. Для постобработки фотографий задействован OpenGL. В приложении для работы с камерой Millipixels расширены возможности по сканированию штрих-кодов, обеспечен автоматический поворот снимков, улучшена синхронизация звука на видео и повышено качество выставления баланса белого.
  • Налажена индикация об использовании аппаратных переключателей, которые на уровне разрыва цепей позволяют отключить камеру, микрофон, GPS, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband.
  • Подготовлено приложение PureOS Upgrade для упрощения обновления устройств до новой версии дистрибутива.



Основные требования к полностью свободным дистрибутивам:

  • Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
  • Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
  • Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
  • Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
  • Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.


В настоящее время помимо PureOS в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты:

  • Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;
  • Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального архитектурного упрощения;
  • Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных (более не развивается - последний релиз был 8 сентября 2011 года);
  • Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.
  • Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.
  • Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux.
  • libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.
  • ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:19, 22/05/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Как и зачем это может пригодиться?
     
     
  • 2.3, Джон Титор (ok), 10:26, 22/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Это один из самых интересных дистрибутивов. Для учебы один из лучших. Для написания своих ОС или внесения своих модификаций. Он открыт, включая прошивку. Её можно изучить или исходный код или создать свое железо. А если изучите, то можно сделать безопасным настолько насколько вам нужно. Это удобно.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:29, 22/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    > очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок

    Пригодится, если тебе не нужно звонить/смсить.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:56, 22/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Librem 5 таки звонит и смсит.
     
     
  • 4.14, Аноним (4), 11:02, 22/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно прошивки на модем открыли? То, что это поделие что-то там по интернету через вафлю делает, к функциям телефона не относится.
     
     
  • 5.20, 12yoexpert (ok), 13:27, 22/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    а давно librem завели модем напрямую в soc?
     
  • 2.7, Аноним (4), 10:33, 22/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    > очищенным от несвободных элементов бинарных прошивок

    Пригодный, если не надо звонить/смсить/фоткать.

     
  • 1.5, Аноним (4), 10:31, 22/05/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    > Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов

    И что с телефоном можно делать при этом? Там квалкомовский модем вообще работает?

     
  • 1.10, Аноним (10), 10:37, 22/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Забавно что в "требованиях к полностью свободным дистрибутивам" слово "НЕДОПУСТИМО" встречается в 3 пунктах из пяти.

    Классическое "свобода - это рабство".

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:20, 22/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    У тебя классическое двоемыслие.
     
     
  • 2.22, Лениво_залогиниться (?), 13:55, 22/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Классика GNU же - свобода это ровно то, что решил Столлман и верующие в него. Вместо свободы пользователя - мистическая "свобода программ".
     

  • 1.21, Аноним 9000 (?), 13:48, 22/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Debian 12

    Только вышло, а уже устарело

     

