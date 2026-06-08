Объявлены победители 29 конкурса по написанию запутанного кода на языке Си

Опубликованы исходные тексты работ, победивших в двадцать девятом конкурсе IOCCC (International Obfuscated C Code Contest), участникам которого предлагалось подготовить наиболее запутанный и трудноразбираемый код на языке Си. Участвующие в конкурсе работы, с одной стороны, должны препятствовать анализу кода и пониманию сути решаемой задачи, но, с другой стороны, код должен быть интересен и чем-то примечателен (работы могут быть необычно оформлены или выделять неожиданные стороны языка Си). Размер файла с кодом программы не должен превышать 4993 байтa, а чистый код не должен превышать 2503 байта после обработки утилитой iocccsize. Среди победителей: Эмулятор компьютера с архитектурой URISC, набор команд в котором ограничивается одной инструкцией SUBLEQ (SUbtract and Branch if Less than or EQual to zero). Размер эмулятора всего 366 байт, при том, что помимо CPU он эмулирует фреймбуфер с разрешением 800x512, используя для вывода графики библиотеку SDL3, и может загрузить образ с Linux и запустить в нём игру doom.

Генератор изображения чёрной дыры. Приложение включает простой интерпретатор для подмножества языка Fortran 66, программа для которого задана в форме перфокарт, закодированных через пробелы и табуляции в исходном коде. Закодированная Fortran-программа повторяет первый код для симуляции чёрной дыры, опубликованный Жан-Пьером Люмине в 1978 году. Изображение формируется в виде облака точек и сохраняется в формате PGM. Кроме симуляции чёрной дыры предложены варианты с закодированными "перфокартами" для расчёта множества Мандельброта, вычисления простых чисел и трассировки лучей.

Вариант утилиты patch, генерирующий утилиту diff через серию трансформаций собственного кода. На первом этапе скомпилированной утилите patch передаётся собственный исходных код, на основе которого формируется diff-файл. После применения этого diff-а к собственному коду на выходе получается программа, которая в цикле на основе своего кода генерирует набор коммитов с патчами в формате "git am". При объединении данных коммитов командой "git log --pretty=format:%s > final.c" получается код с реализацией утилиты diff.

Игра в жанре Roguelike, работающая в текстовом терминале и позволяющая проходить автоматически генерируемый лабиринт, собирать артефакты и избегать монстров. Код оформлен в виде изображения подземного жителя и обфусцирован (строки зашифрованы, циклы реализованы через goto, при работе с массивами используется синтаксис "индекс[массив]").





Генератор ASCII-анимации, воссоздающий заставку сериала "Доктор Кто" с симуляцией видеоэффекта "HowlRound" (туннель из уменьшающихся копий изображения), применявшегося в заставке 1963 года.

Эмулятор игровой приставки GameBoy, оптимизированный для запуска тетриса, но способный выполнять и другие игры (протестирован запуск ROM-файлов для десятка игр). Вывод формируется в форме псевдографики из Unicode-символов.

Симулятор звука морского прибоя на фоне автоматически генерируемой медитативной музыки. На выходе генерируется wav-файл, продолжительностью 5 минут.

Реализация самомодифицирующегося игрового автомата Quine Pong, предоставляющего две игры - пинг-понг и перепрыгивающий препятствия динозавр (как в пасхальном яйце из Google Chrome). Программа примечательна тем, что отображение кадров реализовано через цикличную перегенерацию кода программы (запуск приводит к выводу исходного кода для первого кадра, после компиляции этого кода формируется код для следующего кадра и так далее). Игровой процесс реализован через shell-скрипт, выполняющий цикличную перекомпиляцию кода.

Компилятор и генератор кода для языка Zoltraak. Язык включает только одно слово "zoltraak", которое комбинируется в разной форме с пробелами и пустыми строками. На вход подаётся любой текстовый файл, который преобразуется в программу на языке Си, состоящую из заголовка и последовательности на языке Zoltraak. Компиляция и выполнение сгенерированной Си-программы приводит к выводу содержимого исходного текстового файла.



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