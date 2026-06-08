Объявлены победители 29 конкурса по написанию запутанного кода на языке Си

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|2.4, Аноним (4), 15:53, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что именно непонятно про виртуальный проц с одной инструкцией?
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|2.19, Аноним (18), 16:14, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там автор гигантскую работу проделал, кроме написания эмулятора, он написан бэкенд к LLVM для одкомандной архитектуры, портировал musl и библиотеку c программным FPU и смог собрать с его помощью ядро Linux.
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|1.3, Аноним (4), 15:52, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> закодированных через пробелы и табуляции
> комбинируется в разной форме с пробелами и пустыми строками
Какой смысл в этих работах?
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|4.27, Аноним (27), 16:29, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это Ферн, а Зольтраак это базовое атакующее заклинание, которым она в основном и пользуется в боях. Это база знать надо.
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|2.21, Аноним (28), 16:16, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше было показать примеры, как надо прятать бекдоры от кожаных мешков. Теперь, наверное, как их прятать от ИИ.
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|1.12, Аноним (12), 16:01, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ожидал на первых 30 местах увидеть ИИ, затем индусов на которых они тренировались...
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|2.20, Аноним (20), 16:16, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно организовать, а вот для, например, Rust'а написать понятный код не получится.
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|3.34, Аноним (34), 16:52, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он же не сказал что рабочий, а там условие, у меня племяш тоже чтото генерирует и иногда похоже призыв сотоны, но увы, император подземного царства не появляется.
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|1.29, Аноним (29), 16:29, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разве это запутанный код? По мне так это просто непонятный эмодзи-код. Запутанный код, это когда невозможно отследить логику и понять что там к чему, разве нет?
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