Компания Alibaba опубликовала инструментарий Open Code Review для рецензирования кода

Alibaba, одна из крупнейших китайских IT-компаний, опубликовала открытую платформу Open Code Review с реализацией гибридной архитектуры рецензирования, сочетающей строгие методы проверки с гибкими возможностями больших языковых моделей. Проект основан на коде применяемой в Alibaba внутренней системы рецензирования изменений, написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Система поддерживает интеграцию с различными большими языковыми моделями, допускает привязку комментариев к конкретным строкам в коде и содержит встроенные наборы правил для выявление типовых проблем и уязвимостей, таких как ошибки при синхронизации потоков, межсайтовый скриптинг и подстановка SQL-кода. Проверка на основе правил предоставляется для языков Java, TypeScript, Go, Python, Kotlin, C++ и C.

Open Code Review предлагает инструментарий командной строки, читающий изменения из git, отправляющий их большой языковой модели через выбранного AI-агента и генерирующий структурированный отчёт с построчными комментариями. Помимо анализа переданных изменений AI-агент может выполнять поиск в кодовой базе, загружать файлы из репозитория и инспектировать другие изменённые файлы для более глубокого погружения к контекст и учёта связи с другими изменениями.



