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Компания Alibaba опубликовала инструментарий Open Code Review для рецензирования кода

05.06.2026 19:19 (MSK)

Alibaba, одна из крупнейших китайских IT-компаний, опубликовала открытую платформу Open Code Review с реализацией гибридной архитектуры рецензирования, сочетающей строгие методы проверки с гибкими возможностями больших языковых моделей. Проект основан на коде применяемой в Alibaba внутренней системы рецензирования изменений, написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Система поддерживает интеграцию с различными большими языковыми моделями, допускает привязку комментариев к конкретным строкам в коде и содержит встроенные наборы правил для выявление типовых проблем и уязвимостей, таких как ошибки при синхронизации потоков, межсайтовый скриптинг и подстановка SQL-кода. Проверка на основе правил предоставляется для языков Java, TypeScript, Go, Python, Kotlin, C++ и C.

Open Code Review предлагает инструментарий командной строки, читающий изменения из git, отправляющий их большой языковой модели через выбранного AI-агента и генерирующий структурированный отчёт с построчными комментариями. Помимо анализа переданных изменений AI-агент может выполнять поиск в кодовой базе, загружать файлы из репозитория и инспектировать другие изменённые файлы для более глубокого погружения к контекст и учёта связи с другими изменениями.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  4. OpenNews: Rietveld - новый инструмент рецензирования кода
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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65623-alibaba
Ключевые слова: alibaba
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, 12yoexpert (ok), 19:23, 05/06/2026 [ответить]  
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