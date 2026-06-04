Fedora Linux помог выявить проблему с безопасностью в почтовом клиенте Outlook

Администраторы почтовых серверов на базе Fedora Linux обратили внимание на возникновение проблем с работой почтового клиента Microsoft Outlook после обновления дистрибутива. Диагностика проблемы показала, что в новой версии пакета с IMAP/POP3-сервером Dovecot 2.4.3 в настройках по умолчанию была запрещена аутентификация по протоколам IMAP и POP3 с передачей пароля в открытом виде в сеансах без применения шифрования.

У пользователей Outlook была включена опция для обращения к почтовому серверу с использованием шифрования, но почтовый клиент при её выставлении продолжал использовать сетевой порт 110 для POP3, вместо смены номера порта на 995, применяемого для TLS-сеанса к серверу POP3, и не использовал расширение STARTTLS для переключения на TLS-сеанс. Некоторые старые конфигурации Outlook без вывода предупреждения игнорировали флаг включения TLS-шифрования в случае явного указания порта 110 и сразу отправляли команды USER и PASS открытым текстом. Наиболее старый выпуск Microsoft Outlook в котором замечено проявление проблемы датирован 2007 годом.



