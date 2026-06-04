Fedora Linux помог выявить проблему с безопасностью в почтовом клиенте Outlook

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|2.8, нах. (?), 09:38, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Про STARTTLS авторы видимо не знают?
Авторы аутглюка 2007го года выпуска - вероятно, нет.
про наиболее новые версии авторы "проблемы с безопастностью" до сих пор использующие starttls для своей очень важной и нужной почты - скромно забыли уточнить.
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|1.3, Аноним (3), 08:45, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Fedora на сервере
А в чем профит по сравнению с теми же Centos-based?
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|1.4, Аноним (4), 08:57, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну куда вы лезете! Кто вам сказал что это ошибка? АНБ теперь это новые бэкдоры придумывать!
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|2.7, Аноним (7), 09:32, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну какое АНБ это случайность. Никто не виноват ты просто теория заговора. Мой розовый пони не даст соврать.
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|2.23, Аноним (23), 13:13, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы гражданин США, что они вам сделают ?
Опасаться надо местных.
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|3.13, нах. (?), 09:50, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а те чо на линуксах-то забыли? У mapi все норм с шифрованием.
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|1.9, Tron is Whistling (?), 09:39, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И-и-и?
Ну перестал работать аутглюк совсем, и-и-и?
Никто его фиксить уже не будет. В итоге все, кто не может влиять на юзера - просто откроют назад возможность передачи плейнтекста, иначе юзеры забибут.
Т.е. это уже не бага, это фича.
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|2.12, нах. (?), 09:49, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну перестал работать аутглюк совсем, и-и-и?
2007-й - ну перестал, я кстати совсем не уверен что он и по imaps с наимоднявейшим дырокотом когда-то начинал, там же наверняка немодные-немодные алгоритмы, которые страшные нса с рептилоидами могут расшифровать всего за 500 лет!
А более современный "пофиксить" можешь одной кнопкой, переключив порт с модного во времена твоего прадеда 110 на 993й.
ну или не переключать... те кто до сих пор не переключили, вряд ли вообще переживали про шифрование.
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|1.14, Соль земли2 (?), 10:17, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда было интересно, кто же читает мои данные в открытом виде? Если с 2007 года никто не заметил - значит никто.
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|2.15, нах. (?), 10:49, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня последний инцидент подобного рода (взломали инфрастр...э...слишком громкое слово для дерьма и палок, но в общем взломали провайдера и действительно смогли перехватывать траффик) был в 2000м. Но таки да, могли наделать дел, повезло что просто не угадали куда надо тыкаться.
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|3.18, Аноним (18), 11:01, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был бы ты интересным человеком в жизни им бы не пришлось угадывать они бы точно знали.
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|2.19, Аноним (19), 11:42, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты лояльным оказался, по мнению товарища майора, поэтому тебе письмо-приглашение на беседу он ещё и не прислал.
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|1.24, Аноним (24), 14:14, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Администраторы почтовых серверов на базе Fedora Linux обратили внимание на возникновение проблем с работой почтового клиента Microsoft Outlook
Дальше не читал. Просто какое-то маздаевское позорище.
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