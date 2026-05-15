Пересмотр решения о создании редакции Fedora AI Developer Desktop

Управляющий совет проекта Fedora (Fedora Council) отозвал ранее принятое решение о создании Fedora AI Developer Desktop - официальной редакции дистрибутива для разработчиков, использующих AI-инструменты. Изначально все 6 членов управляющего совета проголосовали за создание проекта, но после ознакомления с критикой, высказанной в ходе обсуждения в сообществе, через несколько дней два участника изменили свои голоса и высказались против. Так как единогласия не достигнуто, утверждение решения отложено. Вопрос планируют решить до проведения конференции Flock 2026, которая пройдёт с 14 по 16 июня. Недовольство связано с намерением использовать в составе Fedora AI Developer Desktop сторонние модули ядра и проприетарные компоненты для поддержки технологии NVIDIA CUDA. Поставка сторонних модулей нарушает сложившийся в проекте консенсус в отношении политики поставки сторонних модулей ядра, а поставка CUDA идёт в разрез с идеологией проекта, не приветствующей продвижение проприетарного ПО и привязку решений к одному производителю. Кроме того, в новой редакции предлагалось поставлять LTS-ветки ядра, но не ясно кто их будет поддерживать отдельно от штатных постоянно обновляемых пакетов с ядром, сопровождаемых в Fedora. По мнению изменившего свой голос члена управляющего совета, изменение стратегии в отношении поставки модулей для ядра в Fedora требует дополнительного согласования и получения экспертных мнений от инженеров и юристов. Предполагается, что проблема может быть урегулирована через переход к поставке штатного драйвера Nova вместо сторонних отрытых модулей от компании NVIDIA, доведение которого до готовности ожидается ближе к концу года. Изначально предполагалось, что участники из сообщества обратятся к представителям управляющего совета в случае опасений по тем или иным предстоящим решениям, но на деле совет не был уведомлен о возможных проблемах и голосовал на основе информации, предоставленной автором инициативы. Для того чтобы недопустить в будущем решений совета, идущих в разрез с мнением сообщества, Джеф Спалета (Jef Spaleta), лидер проекта Fedora, предложил до начала голосования публиковать позиции совета, по которым в достигнут консенсус, чтобы сообщество могло успеть отреагировать и попытаться переубедить участников. Также упоминается вариант введения предварительного голосования на этапе обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение совета, с публикацией результатов вне протоколов заседаний для ознакомления сообщества с мнением совета до проведения окончательного голосования. Проект Fedora AI Developer Desktop нацелен на создание дополнительных атомарно обновляемых дектоп-редакций Fedora Linux для разработчиков, использующих и разрабатывающих AI-технологии. В качестве основы планировалось использовать наработки дистрибутивов Silverblue (GNOME) и Kinoite (KDE), дополненные модулями ядра, инструментариями, платформами и библиотеками для развёртывания AI-моделей на локальной системе, а также разработки приложений, использующих AI. Для тестирования доступен прототип сборки Fedora AI Developer Desktop на базе Fedora Silverblue. Конечной целью называется желание предоставить решение для использования AI из коробки, не требующее ручной настройки и установки дополнительного ПО. Для корректной работы многих AI-фреймворков обычно требуется ручная настройка и согласование версий ядра, драйверов NVIDIA, инструментария CUDA и runtime для запуска контейнеров. Fedora AI Developer Desktop предоставит уже протестированное рабочее окружение, позволяющее сразу запускать готовые контейнеры с преднастроенными AI-платформами и использовать средства ускорения выполнения AI-моделей при помощи GPU. Все AI-инструменты и платформы по умолчанию будут поставляться без отправки телеметрии и с отключённым обращением к облачным сервисам. Для задействования ускорения на GPU NVIDIA в состав включены открытые компанией NVIDIA модули ядра, используемые в проприетарных драйверах NVIDIA (в будущем модули ядра NVIDIA планируют заменить на драйвер Nova). Поверх открытых модулей предусмотрена возможность установки CUDA Runtime или CUDA Toolkit. Помимо GPU NVIDIA в планах упомянута возможность работы на системах с GPU ARM, AMD и Intel. Из входящих в базовую поставку компонентов, отмечены преднастроенные AI-агент Goose и графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами Podman Desktop.



