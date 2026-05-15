The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Пересмотр решения о создании редакции Fedora AI Developer Desktop

15.05.2026 13:41 (MSK)

Управляющий совет проекта Fedora (Fedora Council) отозвал ранее принятое решение о создании Fedora AI Developer Desktop - официальной редакции дистрибутива для разработчиков, использующих AI-инструменты. Изначально все 6 членов управляющего совета проголосовали за создание проекта, но после ознакомления с критикой, высказанной в ходе обсуждения в сообществе, через несколько дней два участника изменили свои голоса и высказались против. Так как единогласия не достигнуто, утверждение решения отложено. Вопрос планируют решить до проведения конференции Flock 2026, которая пройдёт с 14 по 16 июня.

Недовольство связано с намерением использовать в составе Fedora AI Developer Desktop сторонние модули ядра и проприетарные компоненты для поддержки технологии NVIDIA CUDA. Поставка сторонних модулей нарушает сложившийся в проекте консенсус в отношении политики поставки сторонних модулей ядра, а поставка CUDA идёт в разрез с идеологией проекта, не приветствующей продвижение проприетарного ПО и привязку решений к одному производителю. Кроме того, в новой редакции предлагалось поставлять LTS-ветки ядра, но не ясно кто их будет поддерживать отдельно от штатных постоянно обновляемых пакетов с ядром, сопровождаемых в Fedora.

По мнению изменившего свой голос члена управляющего совета, изменение стратегии в отношении поставки модулей для ядра в Fedora требует дополнительного согласования и получения экспертных мнений от инженеров и юристов. Предполагается, что проблема может быть урегулирована через переход к поставке штатного драйвера Nova вместо сторонних отрытых модулей от компании NVIDIA, доведение которого до готовности ожидается ближе к концу года.

Изначально предполагалось, что участники из сообщества обратятся к представителям управляющего совета в случае опасений по тем или иным предстоящим решениям, но на деле совет не был уведомлен о возможных проблемах и голосовал на основе информации, предоставленной автором инициативы. Для того чтобы недопустить в будущем решений совета, идущих в разрез с мнением сообщества, Джеф Спалета (Jef Spaleta), лидер проекта Fedora, предложил до начала голосования публиковать позиции совета, по которым в достигнут консенсус, чтобы сообщество могло успеть отреагировать и попытаться переубедить участников. Также упоминается вариант введения предварительного голосования на этапе обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение совета, с публикацией результатов вне протоколов заседаний для ознакомления сообщества с мнением совета до проведения окончательного голосования.

Проект Fedora AI Developer Desktop нацелен на создание дополнительных атомарно обновляемых дектоп-редакций Fedora Linux для разработчиков, использующих и разрабатывающих AI-технологии. В качестве основы планировалось использовать наработки дистрибутивов Silverblue (GNOME) и Kinoite (KDE), дополненные модулями ядра, инструментариями, платформами и библиотеками для развёртывания AI-моделей на локальной системе, а также разработки приложений, использующих AI. Для тестирования доступен прототип сборки Fedora AI Developer Desktop на базе Fedora Silverblue.

Конечной целью называется желание предоставить решение для использования AI из коробки, не требующее ручной настройки и установки дополнительного ПО. Для корректной работы многих AI-фреймворков обычно требуется ручная настройка и согласование версий ядра, драйверов NVIDIA, инструментария CUDA и runtime для запуска контейнеров. Fedora AI Developer Desktop предоставит уже протестированное рабочее окружение, позволяющее сразу запускать готовые контейнеры с преднастроенными AI-платформами и использовать средства ускорения выполнения AI-моделей при помощи GPU.

Все AI-инструменты и платформы по умолчанию будут поставляться без отправки телеметрии и с отключённым обращением к облачным сервисам. Для задействования ускорения на GPU NVIDIA в состав включены открытые компанией NVIDIA модули ядра, используемые в проприетарных драйверах NVIDIA (в будущем модули ядра NVIDIA планируют заменить на драйвер Nova). Поверх открытых модулей предусмотрена возможность установки CUDA Runtime или CUDA Toolkit. Помимо GPU NVIDIA в планах упомянута возможность работы на системах с GPU ARM, AMD и Intel. Из входящих в базовую поставку компонентов, отмечены преднастроенные AI-агент Goose и графический интерфейс для создания, запуска и управления контейнерами Podman Desktop.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Планы по введению статуса проверенного участника Fedora
  3. OpenNews: В Fedora утверждены правила использования AI-инструментов при разработке
  4. OpenNews: Red Hat опубликовал первый выпуск дистрибутива Red Hat Enterprise Linux AI
  5. OpenNews: NVIDIA опубликовала CUDA-oxide, компилятор из Rust в CUDA
  6. OpenNews: В Ubuntu намечена интеграция AI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65454-fedora
Ключевые слова: fedora, ai, nvidia, cuda
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, онанист (?), 14:19, 15/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хоязева своему слову
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:03, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за глупость? По твоему мнению нужно топить до конца за ранее принятое, пусть и неверное решение?
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:25, 15/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >решение о создании Fedora AI Developer Desktop

    Возможно потому, что есть enterprise решение Red Hat AI:
    https://www.redhat.com/en/about/press-releases/red-hat-unites-builders-and-ope

     
  • 1.4, Тудасюда (?), 14:31, 15/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я целиком и полностью за ИИ. Ничего, кроме пафоса, лени, надменности и полнейшей безответственности, от людей в этой отрасли ждать не приходится. Все это приводило лишь стагнации и даже к деградации отрасли. Стабильность и прогресс должны многократно увеличиться. Не вооруженным взглядом видно, как все оживилось, хотя внедрение ИИ только в зачаточном виде.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:41, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Я целиком и полностью за ИИ.
    >Ничего, кроме пафоса, лени

    Даже нечего добавить

     
  • 2.8, Сладкая булочка (?), 14:44, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего, кроме пафоса, лени, надменности и полнейшей безответственности, от людей в этой отрасли ждать не приходится

    Пока что ИИ как раз использует труды этих самый людей. Все базовые вещи написаны руками и проверены. Уже на них строится весь нейрослоп. Вот когда нейрослопа станет очень много, посмотрим, что ты скажешь. А твой генеренный хмтл или подобные вещи не особо интересны.

    Кстати, почему то никто не хочет лететь на самолете с нейрослопленным автопилотом или ложиться под нейрослопленный медицинский аппарат, подавай им кожаных, сертифицированное оборудование. Что это если не лицемерие?

     
     
  • 3.11, Тудасюда (?), 14:52, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же написал - внедрение в зачаточном виде. Вы даже в смысл прочитанных нескольких слов вникать не хотите.
     
     
  • 4.12, и_вон_отюда (?), 14:58, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этому - хирурга ии-шного на операцию. И такого же анастезиолога. Да чего мелочиться, вся команда пусть будет иишная.

    В зачаточном, значится, виде. "Да, вы совершенно правы, рассечение аорты при удалении апендикса совершенно излишне. Хотите узнать, почему у вас отсутствует пульс?"

    Клоуны.

     
     
  • 5.16, Тудасюда (?), 15:07, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и будет. И с вами, и со всеми. Ибо хирургов "с перегаром после вчерашнего" и так полно. А еще к ним прибавились с купленными экзаменами и зачетами. Так что не надо тут ля-ля...
     
  • 3.17, Аноним (3), 15:11, 15/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИИ сейчас запрягают заниматься анализом данных:
    - https://www.sap.com/central-asia-caucasus/products/artificial-intelligence.htm
    - https://www.redhat.com/en/products/ai
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:37, 15/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На этом инциденте хорошо демонстрируется принципиальный недостаток атомарных дистрибутивов: для достижения, казалось бы, простых целей, которые требуют модификации системы, например, установки CUDA, нужно создавать отдельный дистрибутив. Конечно, в отличии от такой "замечательной" атомарной операционной системы как Android, возможно добавить недостающую функциональность поверх базовой системы через overlay, но это значительно сложнее, чем должно быть для таких операций, особенно при необходимости дальнейших обновлений.
     
  • 1.13, куда_с_ногами_на_унитаз (?), 15:03, 15/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тебе, о восторженный искусственный интеллектуал, обрадовавшийся, что сейчас-то умникам хвост накрутишь, сказано: выдача искусственного идиота основана на труде и знаниях кожаных. Вникни сам: нету ножек - нету мультиков.

    Вот вам последствия привлечения некомпетентных в индустрию. Каждая кухарка могёт. Ну вот и шмагла: "мы вам ща!1". Ну-ну. Вперёд с песней. Разребать потом будете?

     
  • 1.15, Тудасюда (?), 15:04, 15/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я думаю, уже в ближайшее время любой человек сможет "слепить" с помощью ИИ любой софт с функционалом, который нужен ему лично, который ему удобен и привычен и не ждать милости от сферы IT, не прыгать по софту, не приспосабливаться под "манеры и особенности восприятия реальности" корпораций и отдельных программистов, не ждать годами фиксов и прочее. И все это почти бесплатно. Это прекрасно. Бери и лепи, как конструктор, что тебе хочется.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру