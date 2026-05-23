Введён в строй официальный каталог Godot Asset Store, интегрированный с движком Godot

После нескольких лет работы и нескольких месяцев бета-тестирования представлен официальный магазин-каталог ассетов и плагинов для движка Godot - Godot Asset Store, который пришёл на смену библиотеке ассетов (Asset Library). Новый каталог примечателен полной интеграцией с движком Godot и его поддержка уже добавлена в ветку Godot 4.7, находящуюся на стадии бета тестирования. В каталоге пока поддерживается размещение только бесплатных ассетов, поддержку размещения платных продуктов и систему донатов обещают добавить позднее.

Из новых возможностей, по сравнению с Asset Library, отмечается появление рейтинга и рецензирования ассетов, доступ к аналитике о загрузках, возможность предоставления нескольких версий для загрузки, добавление страницы со списком изменений и поддержка привязки тегов к ассетам, включая собственные теги. При доступе в Asset Store используется общая с инфраструктурой Godot система учётных записей, например, если у пользователя есть учётная запись в форуме, то ему не нужно создавать отдельный аккаунт в Asset Store.

Разработчикам рекомендуется начать переносить свои ассеты из Asset Library в Asset Store. Автоматически такой перенос решили не производить из-за необходимости получения разрешения от каждого автора на миграцию, переноса на свой хостинг файлов со сторонних ресурсов и нежелании переносить давно не поддерживаемые устаревшие ассеты. В дальнейшем доступ к каталогу Asset Library будет сохранён для поддержки старых версий движка Godot, но будет переведён в режиме только для чтения.

Изначально организация Godot Foundation не хотела создавать собственный официальный каталог ассетов и полагалась на экосистему и существующие платформы, такие как itch.io, но в конечном счёте из-за ряда проблем изменила свои намерения. Запуск Asset Store избавит сообщество от путаницы с магазинами приложений (многие пользователи не понимали, какой из магазинов рекомендован Godot Foundation), решит проблемы с авторскими правами и злоупотреблениями (некоторые каталоги размещали платные версии бесплатных ассетов без информации об авторстве) и позволит избавиться от технического долга (в Asset Library использовалась своя система учётных записей, не интегрированная с остальными сервисами Godot).



