Введён в строй официальный каталог Godot Asset Store, интегрированный с движком Godot

23.05.2026 12:01 (MSK)

После нескольких лет работы и нескольких месяцев бета-тестирования представлен официальный магазин-каталог ассетов и плагинов для движка Godot - Godot Asset Store, который пришёл на смену библиотеке ассетов (Asset Library). Новый каталог примечателен полной интеграцией с движком Godot и его поддержка уже добавлена в ветку Godot 4.7, находящуюся на стадии бета тестирования. В каталоге пока поддерживается размещение только бесплатных ассетов, поддержку размещения платных продуктов и систему донатов обещают добавить позднее.

Из новых возможностей, по сравнению с Asset Library, отмечается появление рейтинга и рецензирования ассетов, доступ к аналитике о загрузках, возможность предоставления нескольких версий для загрузки, добавление страницы со списком изменений и поддержка привязки тегов к ассетам, включая собственные теги. При доступе в Asset Store используется общая с инфраструктурой Godot система учётных записей, например, если у пользователя есть учётная запись в форуме, то ему не нужно создавать отдельный аккаунт в Asset Store.

Разработчикам рекомендуется начать переносить свои ассеты из Asset Library в Asset Store. Автоматически такой перенос решили не производить из-за необходимости получения разрешения от каждого автора на миграцию, переноса на свой хостинг файлов со сторонних ресурсов и нежелании переносить давно не поддерживаемые устаревшие ассеты. В дальнейшем доступ к каталогу Asset Library будет сохранён для поддержки старых версий движка Godot, но будет переведён в режиме только для чтения.

Изначально организация Godot Foundation не хотела создавать собственный официальный каталог ассетов и полагалась на экосистему и существующие платформы, такие как itch.io, но в конечном счёте из-за ряда проблем изменила свои намерения. Запуск Asset Store избавит сообщество от путаницы с магазинами приложений (многие пользователи не понимали, какой из магазинов рекомендован Godot Foundation), решит проблемы с авторскими правами и злоупотреблениями (некоторые каталоги размещали платные версии бесплатных ассетов без информации об авторстве) и позволит избавиться от технического долга (в Asset Library использовалась своя система учётных записей, не интегрированная с остальными сервисами Godot).

  1. Главная ссылка к новости (https://godotengine.org/articl...)
Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:27, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Надо было назвать WOKE Asset Store.
     
     
  • 2.2, mos (??), 12:36, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что могут сделать анонимы с opennet, которые не достигли ничего в своей жизни
    И поэтому хотят отыгрывать свою злобу на опеннет на других?

    Правильно, Они будут унижать и опускать такие игровые движки, как unity, godot и unreal engine.
    Потому что это максимум на то, что они способны.
    Только на безграничную ненависть ко всему вокруг и даже к себе самим.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:51, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    При этом еще никто ничего сказать не успел, а вы уже предполагаете неочевидное.
     
  • 3.6, Bob (??), 12:57, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Скулить как побитые самки собак могут, это же СНГ ) 3.5% способных заводят трактор и делают годноту, не скатываясь до уровня забитых крепостных.

    Максимум что могут - подписать контракт и конвертнуть своё никчёмное существование в гробовые родственникам + льготную ипотеку и прочие плюшки.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 13:04, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >3.5% способных заводят трактор и делают годноту

    Все производство в Китае, софт-игры индии и снг и прочий аутстаф. Про трактор уже с ковида не актуально, там перманентные сокращения идут под разными предлогами.

     
     
  • 5.11, Аноним (11), 13:22, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Все производство в Китае
    >уже с ковида не актуально

    Возможно просто вы не интересуетесь, но как раз после пандемии начали более активно переносить производство, при чём начиная от небольшого заканчивая крупным и высоко маржинальным:
    2023: https://www.kommersant.ru/doc/5782705
    2024: https://3dnews.ru/1109137/
    2025: https://3dnews.ru/1130894/

    Производство оригинальных Arduino находится в Италии и США.
    Производство Raspberry Pi в Уэльсе на заводе Sony.

    Это из того, что на слуху, а так брать можно любую сферу.

     
  • 3.7, Аноним (9), 12:58, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >И поэтому хотят отыгрывать свою злобу на опеннет на других?

    Аналогичное можно сказать про воук/dei движения. И кто тут злобнее еще вопрос.

    >Правильно, Они будут унижать и опускать такие игровые движки, как unity, godot и unreal engine.

    Спонсоры-хозяева этих проектов сами задвинули всю тех. часть в угоду своим идеологическим амбициям. Ну вот и отношение к этим проектам формируется по этому признаку.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:56, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Неплохо бы написать, чего этот движок движет-то? Не все знакомы.
     
     
  • 2.8, Bob (??), 13:00, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Индюшатина для инфузорий-валенков.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:07, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Это тот самый движок, который поддерживает извращенецев?
     

