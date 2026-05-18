Релиз MyCompany 6.2, открытой платформы для автоматизации малого бизнеса

18.05.2026 19:07 (MSK)

Опубликован релиз MyCompany 6.2 - свободной ERP-системы для малого и среднего бизнеса, построенной на платформе lsFusion. Решение покрывает задачи складского и финансового учёта, управления закупками и продажами, производством, розничной торговлей и услугами и т.д. Типовое решение MyCompany распространяется под лицензией Apache 2.0 и развивается как открытый проект на GitHub. Для начала работы доступны демо-стенд и документация по установке и настройке.

Основные изменения:

  • В производственном модуле появилась система управления рабочими центрами и рабочими заданиями. Рабочие центры описывают производственные участки, а рабочие задания привязываются к производственным заказам и хранят назначенный рабочий центр, плановые дату и время начала и длительность. Добавлен интерактивный дашборд загрузки рабочих центров, на котором планировщик видит загрузку по дням и участкам и может корректировать длительность заданий. Для рабочих заданий реализован цикл статусов «Готово» -> «В работе» -> «Выполнено» с действиями перехода (в том числе массовыми), цветовой подсветкой, фильтрами по статусу, дате, рабочему центру и товару, мультивыбором, историей и комментариями.
  • В спецификациях (BoM) появились производственные операции с указанием рабочего центра, времени начала и длительности. Рабочие задания теперь автоматически формируются из операций спецификации при пересчёте строк производственного заказа, включая операции вложенных промежуточных спецификаций, с сохранением связи с исходной спецификацией. Операции и рабочие задания копируются вместе со спецификациями и производственными заказами, а операции можно копировать из других спецификаций прямо на вкладке «Операции». Для компонентов спецификации добавлен поиск по товару и штрихкоду.
  • Автозаполнение заказа на закупку теперь учитывает не только потребность отгрузок, но и потребность в материалах для производства. Заказы на закупку можно создавать сразу из выбранных производственных заказов — по ещё не закупленным материалам, с группировкой по поставщику. Служебные затраты из счетов поставщиков можно распределять не только между строками счёта, но и на производственные заказы (по сумме, весу, объёму, количеству и т.п.). В производственном заказе можно вручную указать строку заказа на продажу, а в типе производственного заказа появилась опция увеличения доступного остатка за счёт планового выпуска для заказов в статусах «Ожидание», «Готово» и «В работе». Для типов заказов на продажу и закупку добавлены настраиваемые ограничения на закрытие — пока заказ не полностью отгружён/получен или не оплачен.
  • В расчётные листки добавлены типы (например, обычный, премия, аванс) с собственной нумерацией для каждого типа. При формировании пакета расчётных листков выполняется проверка того, что все сотрудники принадлежат компании пакета. Реализована история часовых ставок сотрудников с датами вступления в силу: расчёты за прошлые периоды используют корректные исторические ставки, а ставка для записей времени выбирается по приоритету (назначение на проект -> команда -> историческая ставка сотрудника -> базовая ставка). В карточку сотрудника добавлен блок вложенных файлов (договоры, сканы, сертификаты) и отдельное действие смены пароля вместо встроенного поля.
  • В табеле руководителя список сотрудников ограничен активными сотрудниками выбранного проекта; сотрудники с записями времени за период отображаются всегда. В детализации по сотруднику и дате можно скопировать существующую запись времени и создать на её основе новую.
  • Реализована поддержка корректировок счетов поставщиков двух типов: «замена» — счёт отражает итоговое исправленное состояние документа, и «разница» — счёт отражает только отклонение от исходного. Добавлен отчёт «Платёжный календарь» с динамикой задолженности по дням, прогнозом остатка денежных средств, разбивкой по типу и партнёру, drill-down к задолженностям и графиком прогноза. Реализован импорт платежей (EnterpriseData). При изменении общей суммы счёта поставщика или счёта на оплату цены строк автоматически пересчитываются. Для заказов и счетов добавлен явный признак включения налога в цену. В тип счёта поставщика добавлен товар по умолчанию, который подставляется в новые строки. Для типа счёта-фактуры добавлена опция, управляющая созданием плановой или фактической отгрузки.
  • В CRM добавлен модуль маркетинга для отслеживания источников лидов по измерениям «Кампания», «Канал» и «Источник» — новые поля доступны в карточке и списке лидов, а отчёты по лидам расширены маркетинговыми разрезами; часть значений каналов и источников заполняется по умолчанию. В лид добавлено поле «Товар»: при создании заказа на продажу из такого лида автоматически создаётся строка заказа с указанным товаром и суммой, равной ожидаемой выручке.
  • Добавлен отчёт по ценам с возможностью сравнения цен на две даты, цветовой индикацией изменений, фильтром по типам цен и отображением остатков на выбранном складе. В форму автопарка по каждому транспортному средству выведены последние договоры и данные о техобслуживании в разрезе типов. В систему встроен просмотрщик документации в формате Markdown с историей навигации и автоматическим выбором языка. В формы отгрузок, приходов, счетов поставщиков, счетов и заказов добавлены поле и фильтры по коду партнёра, а к счетам партнёров — поле ответственного сотрудника.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lsfusion-so...)
Автор новости: CrushBy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65472-mycompany
Ключевые слова: mycompany, lsfusion
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:00, 18/05/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Белорусская какая-то мутная ерунда.
     
  • 1.2, Аноним (1), 20:01, 18/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    И все нужное как обычно платно. Так что непонятно зачем это тут, а не на сайте любителей бухгалтерии.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:15, 18/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Специалистов по бухгалтерии, вы хотели сказать? Ну, у нас же тут собирается много, например, профессиональных музыкантов, художников, редакторов, верстальщиков и т.д. Каждый день разные специалисты собираются в зависимости от повестки. Почему бы и гурам бухгалтерии не собрать здесь свой кружок?
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:05, 18/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    >системы для малого и среднего бизнеса

    Скоро не кому будет скачивать такие системы:
    - https://ngs.ru/text/business/2026/05/07/76405154/
    - https://www.kommersant.ru/doc/8550674

     
     
  • 2.7, Аноним (1), 20:16, 18/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    >>системы для малого и среднего бизнеса
    > Скоро не кому будет скачивать такие системы:
    > - https://ngs.ru/text/business/2026/05/07/76405154/
    > - https://www.kommersant.ru/doc/8550674

    Это только в РФ. В Белоруссии все в порядке. Там конечно другая проблема, нет крупного.

     
     
  • 1.8, Аноним (-), 20:20, 18/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    А бы разрабам порекомендовал воспользоватся советами гениального дизайнера Артемия Лебедева. Уж кто-кто, а он знает толк в цветах.
     

