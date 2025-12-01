Релиз MyCompany 6.1, открытой платформы для автоматизации малого бизнеса

Опубликован релиз MyCompany 6.1 - свободной ERP-системы для малого и среднего бизнеса, построенной на платформе lsFusion. Решение покрывает задачи складского и финансового учёта, управления закупками и продажами, производством, розничной торговлей и услугами и т.д. Типовое решение MyCompany распространяется под лицензией Apache 2.0 и развивается как открытый проект на GitHub. Для начала работы доступны официальный сайт, демо-стенд и документация по установке и настройке. В версии 6.1 основной упор сделан на развитие блока производства и учёта времени, улучшение работы с документами и налогами, а также расширение интеграций и API: В модуле продаж и расчётов появилась возможность формирования счёта на основе уже созданных отгрузок. Поддерживаются несколько отгрузок по одному счёту. Добавлена подсветка частично оплаченных счетов, фильтры по статусам оплаты и отгрузки для счетов и счетов поставщиков, а также фильтры «не оплачено» и «не согласовано» для платежей, счетов и расчётных листков. Расширено поле «Примечание» в платёжных документах, введено абстрактное свойство активности для счетов и счетов-фактур и возможность исключать отдельные счета из регистра продаж.

В системе учёта производства появился отчёт по себестоимости, в производственных заказах добавлен учёт трудозатрат, а в отчёте по производственным заказам появились отдельные вкладки по материалам и труду. Реализовано отслеживание трудозатрат по производственным заказам через записи времени.

В интерфейсе учёта рабочего времени реализован табель сотрудников, подсветка текущего дня в табелях, а в табеле руководителя можно указывать задачи для записей времени. В форме проекта появилась возможность создавать задачи. Задачи и проекты можно назначать командам.

В CRM в карточке партнёра добавлены логотип, расширенные контактные данные и дополнительные атрибуты. Реализована история изменений по реквизитам партнёра и возможность добавлять и удалять заказы прямо из формы партнёра. Для активностей появился список участников.

В отчёте по заказам на продажу добавлены показатели себестоимости и наценки. Для счетов и счетов на оплату можно указывать дату поставки, а в настройках скидок — при необходимости игнорировать иерархию мест хранения.

Реализована поддержка специальных налогов для отдельных типов заказов на продажу, счетов и контрагентов-поставщиков. Расширены возможности управления продажным регистром с помощью свойства skipSalesLedger у счета.

Добавлена поддержка IP-телефонии Mango Office и обеспечена интеграция с сервисом Wazzup. Реализована поддержка CryptoPro Browser Plugin для работы с электронной подписью в браузере.

В систему добавлен базовый JSON API и отдельный Task API для управления задачами из внешних систем. Это дополняется возможностью создания задач из формы проекта и привязкой задач к учёту рабочего времени.

Для документов введён явный атрибут read-only. Документы, помеченные как "только для чтения", больше нельзя удалить; Добавлены типы для договоров, уточнена логика абстрактного признака активности, что упрощает построение фильтров и регламентов.



