Релиз MyCompany 6.1, открытой платформы для автоматизации малого бизнеса

Аноним (1), 14:56, 01/12/2025
Хорошая вещь! Успехов разработчикам!
Ведется ли разработка в других направлениях, более узких, прикладных категориях бизнеса?
Аноним (1), 15:43, 01/12/2025
Слышь ты! Кем проплаченная? Мне ни копейки никто не заплатил, я с ними даже не знаком.
Как же трясет фанатов 1ски при видео открытой альтернативы. Прям как линуксоидов от других юникс-подобных.
Жироватт (ok), 16:36, 01/12/2025
Ну, денюжки за пеар занесены - и не обязательно в виде бумажек, переводов или крипты - отрабатывают-с. Более того, пока не набрали даже мизера юзерской базы - ещё и опенсроц, да на стильномодных технологиях, да прям в арбузере!
Аноним (1), 16:43, 01/12/2025
Слыш ты х2. Мне вообще никакого профита за комментарий не светит! Я это по собственной инициативе делают, мне нравится смотреть как корёжит в комментариях жёлтеньких.
CrushBy (ok), 17:10, 01/12/2025
>Хорошая вещь! Успехов разработчикам!
>Ведется ли разработка в других направлениях, более узких, прикладных категориях бизнеса?
К сожалению, пока нет, так как во-первых, нет свободных ресурсов, а, во-вторых, не так просто выделить там какое-то универсальное решение для узких категорий. Бывает, что некоторые пользователи базовой MyCompany, когда им нужно что-то специфическое, то доделываем на коммерческой основе. Но иногда, если что-то достаточно общее, то включаем в базовую.
Константавр (ok), 15:11, 01/12/2025
А что делать? Я тут живу в стране "прогрессивного SAPа" и так тошно... В любой компании где он введён всё ужасно. Такое ощущение, что они нарочито игнорируют прогресс. У любого конкурента всё лучше и дешевле, но эти гады заходят прямо в директорские кабинеты и выходят с договорами. Ну их в баню. Что угодно лучше сапа.
Аноним (3), 15:16, 01/12/2025
>и так тошно
Возвращайтесь, у нас сейчас такой зоопарк, что не знаешь что выбрать :)
Аноним (1), 16:41, 01/12/2025
Я могу привести направления бизнеса где не все ещё импортазаместились, но только потмоу что частный бизнес, но не буду.
Аноним (1), 16:41, 01/12/2025
Аноним (1), 16:21, 01/12/2025
У меня дома есть табличка с СПО альтернативами CRM, ERP и т.д.
Запомнилась Odoo: Open Source ERP and CRM, но вот почему-то не знаю кейсы где-бы их юзали в проде. Хотя откуда мне их знать.
1 (??), 17:08, 01/12/2025
Ну с CRM всё не так плохо ... А вот с ERP хуже некуда. Хотя и там и там 1с.
Аноним (4), 15:04, 01/12/2025
А как на счёт учета времени сотрудника во встречах, а так же постановка рекуррентных задач? Почему функционал рекуррентных задач есть либо через лютые костыли, либо через лютый прайс... А встречи никогда не падают по дефолту на рабочее время сотрудника?
CrushBy (ok), 17:13, 01/12/2025
Учет времени есть по проекту. Да, в принципе можно добавить привязку отметки времени к встрече и автоматическое создание по, например, признаку во встрече.
Что касается рекуррентных задач, то не совсем понятен базовая функциональность и вариант использования. В чем отличие от простого копирования задач по необходимости ?
Константавр (ok), 15:06, 01/12/2025
А у меня всё руки до isfussion не дойдут. Всё мечтаю свой уберменеджер сделать, для себя, любимого. Когда-нибудь. Хотя... Наверное скорее ИИ менеджеры подоспеют, чем я раздуплюсь.
Аноним (1), 16:19, 01/12/2025
Искусственная или натуральная, как определяется? Какие критерии?
Как же начинает трясти от самого факта возможности открытой альтернативы жёлтым.
Жироватт (ok), 16:34, 01/12/2025
У тебя в левом тапке БУХ 3.0 КОРП отложила проводку реализации по 426 счету с субконто "Э не кот, мля буду"
Жироватт (ok), 16:49, 01/12/2025
Крачк - это когда КА2, да на обычных формах, да с подсосанным по СОМ'му вордом прямо внутри формы...
Жироватт (ok), 16:39, 01/12/2025
Уважаемый, тут к тебе мутный пассажир приехал, он сказал что есть темка - нужно только три фуры на владик послать и дальше случайные пассажиры сами все кабанчиком нарисуют. А кто возмущаться будет - так он это, с УФСИН и фэбосами на созвоне и правильные цифры знает. Вроде базар вокзалит конкретный, перетрёшь?
Аноним (-), 16:23, 01/12/2025
Это что? Вэб-приложение что-ли? Для того чтобы его задействовать нужен вэб-сервер?
>Типовое решение MyCompany распространяется под лицензией Apache 2.0
То есть автор не исключает того, что в будущем исходники могут быть закрыты?
CrushBy (ok), 17:15, 01/12/2025
>Это что? Вэб-приложение что-ли? Для того чтобы его задействовать нужен вэб-сервер?
Там есть встроенный томкат в одной из служб. Инсталляторы ставят обе службы автоматически.
>То есть автор не исключает того, что в будущем исходники могут быть закрыты?
Нет, таких планов нет. В любом случае, любые исходники выпущенные под Apache 2.0 остаются под ней навсегда. Речь может идти только о новых версиях. Но опять же, таких планов нет. Есть коммерческий продукт для розничной торговли lsFusion ERP, которые развивается совершенно отдельно и независимо.
1111 (??), 16:49, 01/12/2025
Ой ли!! Всё это время так старательно уходили от разработки десктоп-приложений (на Delphi), а теперь web овно оказывается.
Жироватт (ok), 17:07, 01/12/2025
Очередной убийца одынэс пришёл. Убивать. Одинэс. Но пока только в эсс, но это начало! Он убьёт все эти ваши одынэсс! Если его не накроет волной печатных форм. И если в принципе сможет выйти в реальные прикладные конфигурации
