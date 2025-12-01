The OpenNET Project / Index page

Релиз MyCompany 6.1, открытой платформы для автоматизации малого бизнеса

01.12.2025 14:55

Опубликован релиз MyCompany 6.1 - свободной ERP-системы для малого и среднего бизнеса, построенной на платформе lsFusion. Решение покрывает задачи складского и финансового учёта, управления закупками и продажами, производством, розничной торговлей и услугами и т.д. Типовое решение MyCompany распространяется под лицензией Apache 2.0 и развивается как открытый проект на GitHub. Для начала работы доступны официальный сайт, демо-стенд и документация по установке и настройке.

В версии 6.1 основной упор сделан на развитие блока производства и учёта времени, улучшение работы с документами и налогами, а также расширение интеграций и API:

  • В модуле продаж и расчётов появилась возможность формирования счёта на основе уже созданных отгрузок. Поддерживаются несколько отгрузок по одному счёту. Добавлена подсветка частично оплаченных счетов, фильтры по статусам оплаты и отгрузки для счетов и счетов поставщиков, а также фильтры «не оплачено» и «не согласовано» для платежей, счетов и расчётных листков. Расширено поле «Примечание» в платёжных документах, введено абстрактное свойство активности для счетов и счетов-фактур и возможность исключать отдельные счета из регистра продаж.
  • В системе учёта производства появился отчёт по себестоимости, в производственных заказах добавлен учёт трудозатрат, а в отчёте по производственным заказам появились отдельные вкладки по материалам и труду. Реализовано отслеживание трудозатрат по производственным заказам через записи времени.
  • В интерфейсе учёта рабочего времени реализован табель сотрудников, подсветка текущего дня в табелях, а в табеле руководителя можно указывать задачи для записей времени. В форме проекта появилась возможность создавать задачи. Задачи и проекты можно назначать командам.
  • В CRM в карточке партнёра добавлены логотип, расширенные контактные данные и дополнительные атрибуты. Реализована история изменений по реквизитам партнёра и возможность добавлять и удалять заказы прямо из формы партнёра. Для активностей появился список участников.
  • В отчёте по заказам на продажу добавлены показатели себестоимости и наценки. Для счетов и счетов на оплату можно указывать дату поставки, а в настройках скидок — при необходимости игнорировать иерархию мест хранения.
  • Реализована поддержка специальных налогов для отдельных типов заказов на продажу, счетов и контрагентов-поставщиков. Расширены возможности управления продажным регистром с помощью свойства skipSalesLedger у счета.
  • Добавлена поддержка IP-телефонии Mango Office и обеспечена интеграция с сервисом Wazzup. Реализована поддержка CryptoPro Browser Plugin для работы с электронной подписью в браузере.
  • В систему добавлен базовый JSON API и отдельный Task API для управления задачами из внешних систем. Это дополняется возможностью создания задач из формы проекта и привязкой задач к учёту рабочего времени.
  • Для документов введён явный атрибут read-only. Документы, помеченные как "только для чтения", больше нельзя удалить; Добавлены типы для договоров, уточнена логика абстрактного признака активности, что упрощает построение фильтров и регламентов.


  • 1.1, Аноним (1), 14:56, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая вещь! Успехов разработчикам!

    Ведется ли разработка в других направлениях, более узких, прикладных категориях бизнеса?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:40, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опять эта мутная проплаченная ерунда.
     
     
  • 3.18, Аноним (1), 15:43, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Слышь ты! Кем проплаченная? Мне ни копейки никто не заплатил, я с ними даже не знаком.
    Как же трясет фанатов 1ски при видео открытой альтернативы. Прям как линуксоидов от других юникс-подобных.
     
  • 3.25, Жироватт (ok), 16:36, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, денюжки за пеар занесены - и не обязательно в виде бумажек, переводов или крипты - отрабатывают-с. Более того, пока не набрали даже мизера юзерской базы - ещё и опенсроц, да на стильномодных технологиях, да прям в арбузере!
     
     
  • 4.33, Аноним (1), 16:43, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слыш ты х2. Мне вообще никакого профита за комментарий не светит! Я это по собственной инициативе делают, мне нравится смотреть как корёжит в комментариях жёлтеньких.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 17:07, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.44, CrushBy (ok), 17:10, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хорошая вещь! Успехов разработчикам!
    >Ведется ли разработка в других направлениях, более узких, прикладных категориях бизнеса?

    К сожалению, пока нет, так как во-первых, нет свободных ресурсов, а, во-вторых, не так просто выделить там какое-то универсальное решение для узких категорий. Бывает, что некоторые пользователи базовой MyCompany, когда им нужно что-то специфическое, то доделываем на коммерческой основе. Но иногда, если что-то достаточно общее, то включаем в базовую.

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:03, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >ERP-системы для малого и среднего бизнеса

    Знали бы какой сейчас хаос там творится...
    июль 2025: https://cnews.ru/link/n650316
    август 2025: https://cnews.ru/link/n651636

     
     
  • 2.7, Константавр (ok), 15:11, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что делать? Я тут живу в стране "прогрессивного SAPа" и так тошно... В любой компании где он введён всё ужасно. Такое ощущение, что они нарочито игнорируют прогресс. У любого конкурента всё лучше и дешевле, но эти гады заходят прямо в директорские кабинеты и выходят с договорами. Ну их в баню. Что угодно лучше сапа.
     
     
  • 3.12, Аноним (3), 15:16, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и так тошно

    Возвращайтесь, у нас сейчас такой зоопарк, что не знаешь что выбрать :)

     
     
  • 4.13, Аноним (1), 15:20, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой выбор из ERP в РФ кроме 1С?
     
     
  • 5.14, Аноним (3), 15:23, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По факту никакого, но загуглите «аналоги SAP в России».
     
  • 5.15, Аноним (1), 15:39, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SAP успешно заменили !C-ом.
     
     
  • 6.27, Аноним (3), 16:37, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так успешно, что приходится штрафы вводить.
     
     
  • 7.29, Аноним (1), 16:40, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну приведи ссылку на статью где бы описывался случай обратного.
     
  • 7.31, Аноним (1), 16:41, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я могу привести направления бизнеса где не все ещё импортазаместились, но только потмоу что частный бизнес, но не буду.
     
  • 7.32, Аноним (1), 16:41, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я могу привести направления бизнеса где не все ещё импортазаместились, но только потмоу что частный бизнес, но не буду.
     
  • 3.21, Аноним (1), 16:21, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня дома есть табличка с СПО альтернативами CRM, ERP и т.д.
    Запомнилась Odoo: Open Source ERP and CRM, но вот почему-то не знаю кейсы где-бы их юзали в проде. Хотя откуда мне их знать.
     
     
  • 4.43, 1 (??), 17:08, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну с CRM всё не так плохо ... А вот с ERP хуже некуда. Хотя и там и там 1с.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:04, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как на счёт учета времени сотрудника во встречах, а так же постановка рекуррентных задач? Почему функционал рекуррентных задач есть либо через лютые костыли, либо через лютый прайс... А встречи никогда не падают по дефолту на рабочее время сотрудника?
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 15:12, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >либо через лютый прайс

    Ну а как вы хотели, в прошлом году жаловались, а оно стало ещё дороже:
    - https://habr.com/ru/news/844680/
    - https://www.kommersant.ru/doc/8141994

     
  • 2.10, Аноним (1), 15:13, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забудь про функционал, может и жизнь наладится.
     
  • 2.45, CrushBy (ok), 17:13, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учет времени есть по проекту. Да, в принципе можно добавить привязку отметки времени к встрече и автоматическое создание по, например, признаку во встрече.

    Что касается рекуррентных задач, то не совсем понятен базовая функциональность и вариант использования. В чем отличие от простого копирования задач по необходимости ?

     

  • 1.5, Константавр (ok), 15:06, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у меня всё руки до isfussion не дойдут. Всё мечтаю свой уберменеджер сделать, для себя, любимого. Когда-нибудь. Хотя... Наверное скорее ИИ менеджеры подоспеют, чем я раздуплюсь.
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 15:16, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первая буква в названии это L не I.
     
  • 2.17, Аноним (16), 15:41, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не дойдут потому что сабж искусственная белорусская хрень.
     
     
  • 3.20, Аноним (1), 16:19, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Искусственная или натуральная, как определяется? Какие критерии?
    Как же начинает трясти от самого факта возможности открытой альтернативы жёлтым.
     
     
  • 4.24, Жироватт (ok), 16:34, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя в левом тапке БУХ 3.0 КОРП отложила проводку реализации по 426 счету с субконто "Э не кот, мля буду"
     
     
  • 5.34, Аноним (1), 16:44, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и нет! Мы в УПП работаем. Это в разы круче!
     
     
  • 6.35, Жироватт (ok), 16:49, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крачк - это когда КА2, да на обычных формах, да с подсосанным по СОМ'му вордом прямо внутри формы...
     
     
  • 7.39, Аноним (1), 16:58, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит устрашающе.
     

  • 1.19, Spoofing (?), 16:00, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почувствуй себя кабан кабанычем
     
     
  • 2.28, Жироватт (ok), 16:39, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уважаемый, тут к тебе мутный пассажир приехал, он сказал что есть темка - нужно только три фуры на владик послать и дальше случайные пассажиры сами все кабанчиком нарисуют. А кто возмущаться будет - так он это, с УФСИН и фэбосами на созвоне и правильные цифры знает. Вроде базар вокзалит конкретный, перетрёшь?
     

  • 1.22, Аноним (-), 16:23, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что? Вэб-приложение что-ли? Для того чтобы его задействовать нужен вэб-сервер?

    >Типовое решение MyCompany распространяется под лицензией Apache 2.0

    То есть автор не исключает того, что в будущем исходники могут быть закрыты?

     
     
  • 2.23, Жироватт (ok), 16:33, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык..."поигрались в опенсоурс и хватит"
     
     
  • 3.38, Аноним (1), 16:56, 01/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.46, CrushBy (ok), 17:15, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это что? Вэб-приложение что-ли? Для того чтобы его задействовать нужен вэб-сервер?

    Там есть встроенный томкат в одной из служб. Инсталляторы ставят обе службы автоматически.

    >То есть автор не исключает того, что в будущем исходники могут быть закрыты?

    Нет, таких планов нет. В любом случае, любые исходники выпущенные под Apache 2.0 остаются под ней навсегда. Речь может идти только о новых версиях. Но опять же, таких планов нет. Есть коммерческий продукт для розничной торговли lsFusion ERP, которые развивается совершенно отдельно и независимо.

     

  • 1.26, Аноним (26), 16:37, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С таким названием ей бы еще дизайн UI как у MyLibrary
     
     
  • 2.30, Жироватт (ok), 16:41, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Это вебня, там в самой технологии уже сакс
     
     
  • 3.36, 1111 (??), 16:49, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой ли!! Всё это время так старательно уходили от разработки десктоп-приложений (на Delphi), а теперь web овно оказывается.
     
  • 2.37, Аноним (1), 16:55, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ниче тот факт что 1С уже в браузере есть?
     

  • 1.40, mos87 (ok), 17:04, 01/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убийса АдынЭс! Ну или хотябы SAP =P
     
     
  • 2.42, Жироватт (ok), 17:07, 01/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередной убийца одынэс пришёл. Убивать. Одинэс. Но пока только в эсс, но это начало! Он убьёт все эти ваши одынэсс! Если его не накроет волной печатных форм. И если в принципе сможет выйти в реальные прикладные конфигурации
     

