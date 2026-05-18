GenCAD - генератор моделей для САПР на основе изображений и эскизов

18.05.2026 13:37 (MSK)

Исследователи из массачусетского технологического института развивают проект GenCAD, предоставляющий модель машинного обучения для генерации 3D-моделей на основе двумерного изображения или эскиза детали. GenCAD выдаёт на выходе не просто 3D-модель, а полную параметрическую CAD-программу с историей команд построения модели, пригодную для импортирования в параметрические САПР.





К обсуждению проекта подключился энтузиаст, который заявил, что создание моделей для САПР может осуществляться без специализированных моделей машинного обучения, используя обычные AI-ассистенты, такие как Aider, OpenClaw и QwenCode, с типовыми AI-сервисами. В качестве примера опубликована коллекция промптов, позволяющих на основе описания, перечня желаемых характеристик и изображений с визуальными примерами генерировать программы для платформы OpenSCAD, формирующие CAD-модели в формате STL или OFF с параметризованной конфигурацией.

  • 1.1, Аноним (1), 13:59, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >для генерации 3D-моделей на основе двумерного изображения или эскиза детали.

    Вот вроде бы интересно, но как с точностью ? Будет как в начале с генераторами видео в которых у людей было по шесть пальцев :)

    Потому, что в прод такое пускать точно нельзя, на этом этапе точно.
    Пока по старинке в SolidWorks и Fusion:
    https://www.youtube.com/@solidworks/videos
    https://www.youtube.com/@adskFusion/videos

    Но если так дальше пойдёт, то и они запилят эту функцию генерации у себя.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:18, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > но как с точностью ?

    по гайке вроде видно как.
    Меня больше интересует область применения: типа сфотографировал сломанную деталь и пошел распечатал похожую или как?

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:30, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Меня больше интересует область применения: типа сфотографировал сломанную деталь и пошел распечатал похожую или как?

    Не, так быстро не получится.
    Скорее
    1. сфотографировал сломанное
    2. получил "топологическую" модель
    3. по остаткам сделал замеры
    4. выставил точные размер и распечатал

    Хотя для ʼкрючка на кухнюʼ может хватит и одного шага))

     
     
  • 4.20, Anonimous (?), 15:54, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    1. сфотографировал сломанное
    2. получил "топологическую" модель
    3. по остаткам сделал замеры
    4. выставил точные размеры

    5. подключил межушный ганглий для сопромата
    6. ещё раз проверил на "ломучесть" и "изгибучесть"

    7. и вот только теперь "и распечатал", сломал и вернулся к пп. 5 и 6

    так вижу

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 16:22, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > 5. подключил межушный ганглий для сопромата
    > 6. ещё раз проверил на "ломучесть" и "изгибучесть"
    > 7. и вот только теперь "и распечатал", сломал и вернулся к пп. 5 и 6

    Зачем?
    Если цель воссоздать деталь эквивалентной геометрии, то достаточно чтобы материалы были со схожими характеристиками.
    "Распечатать" можно и из метала. Там результат будет близкий к изотропному.

    Да и зачем печатать? ИМХО все детали из примеров делаются на обычном ЧПУ-фрезере.

     
     
  • 6.29, Pondesss (?), 17:58, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    3д принтер в целом может себе позволить каждый, с чпу фрезером немного сложнее. Даже в пол стола он, зараза, пол комнаты займет)))
    А вот по нтеры, которые умеют в композиты стоят уже от 20к и занимают места немногим больше, чем системник.
     
     
  • 7.30, Аноним (1), 18:15, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну за 20 там будет совсем простой, но опять же смотря какие задачи.
    https://github.com/prusa3d
     
  • 7.32, Аноним (32), 18:52, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > 3д принтер в целом может себе позволить каждый,

    В общем-то согласен. За исключением того, что из фрезера деталюхи попрочнее))

    > с чпу фрезером немного сложнее. Даже в пол стола он, зараза, пол комнаты займет)))

    Ну...
    Есть всякие 3018 и клоны. Они по размеру не больше принтера, но из люминьки вырезать детали, как в новости справятся.
    Есть даже закртые типа Makera которые стоят дешевле некоторых принтакоd (привет бамбук х2д, привет прушаХЛ))) но позволяют даже грызть сталюку в щадящих режимах.

    > А вот по нтеры, которые умеют в композиты стоят уже от 20к и занимают места немногим больше, чем системник.

    Смотря какие. Хотя чиди вполне обрушили планку захода в "принтер с термокамерой".


     
  • 4.33, Аноним (33), 18:57, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > 4. выставил точные размер и распечатал

    5. Удивился, почему вал не вставляется в дырку, или наоборот, болтается.
    6. Вспомнил, что деды дырки протачивали на токарном.
    7. Пошёл в библиотеку читать, что такое токарный, и почему его нельзя заменить 3Д принтером.

     
     
  • 5.35, Аноним (32), 19:01, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > 5. Удивился, почему вал не вставляется в дырку, или наоборот, болтается.

    Ну так для 3д печати уже знания должны быть.
    Иначе как печатать собираешься?)

    > 6. Вспомнил, что деды дырки протачивали на токарном.

    Ага, на токарном, в пластине д16))

    > 7. Пошёл в библиотеку читать, что такое токарный, и почему его нельзя заменить 3Д принтером.

    ЧСХ токарный тоже принтер не сможет заменить))


     
     
  • 6.38, Аноним (33), 19:11, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ну так для 3д печати уже знания должны быть.

    Такие знания есть у любого выпускника института математики и технологий: скачать модель, нажать в программе кнопку печать. А, не забыть ещё купить на Али катушку PLA.

     
  • 3.36, историк_кун (?), 19:02, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меня больше интересует область применения: типа сфотографировал сломанную деталь и пошел распечатал похожую или как?

    Этого будет недостаточно, потому что надо как минимум выставить правильные размеры, а в идеале ещё и GD&T поверх навалить. Сейчас в продакшоне у автомехаников это делается через 3D-сканер. Я не про гараж дяди Васи, конечно.

     
  • 2.5, Аноним (5), 14:19, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А что с точностью?
    Оно ж параметрическое, т.е можно установить все требуемые размеры.
    Зато сложность прорисовки всех шагов существенно уменьшается.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:17, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    куда бы ещё затащить этот ии??
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 14:21, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Всюду где оно может хорошо (достаточно даже "приемлимо") работать.
    Дальше будет эволюция и в тех сферах, где улучшить не получится - ИИшки просто исчезнут.

    Судя по примерам эта штука работает.

     
  • 2.28, Аноним (33), 17:42, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Этому ИИ надо скормить оптические иллюзии - наконец-то он сгенерит модель под них :)
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:31, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Что только люди не выдумает лишь бы ничего не делать, в треде нехватает виндузистов, линуксистов, эплистов, ну и там догоняющих
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:36, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Что только люди не выдумает лишь бы ничего не делать

    Срочно удали все скрипты - так они автоматизируют труд, выкинь комипьютер, ходи пешком, письма отправляй голубями или мальчиком-посыльным, а подтирайся лопухом.

    Вообще странно, что на около-техническом форуме (а техника была изобретена для облегчения труда лысой обезьяны путем создания средств труда) берутся подобные экземпляры.
    Откуда вы вообще лезете? (с)

     
     
  • 3.12, Аноним (10), 14:49, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мы лезем из универских ведущих практик, тупоголовые не исправимы и неуничтожимы, а вы им ещё и накидываете хрень которую потом разбирать, браковать и плеваться прям таким как вы в харю
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 15:13, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Мы лезем из универских ведущих практик

    Не подскажите университет?
    А то в этой стране было настолько классное образование, что народ от телевизора воду заряжал. Про развитие вычислительной техники я вообще молчу.

    > тупоголовые не исправимы и неуничтожимы,

    Именно поэтому вы тут.

    > а вы им ещё и накидываете хрень которую потом разбирать, браковать

    а чего вас это беспокоит? Они сами себе будут хрень делать, как делают уже тысячи лет

    > и плеваться прям таким как вы в харю

    О, начинаю узнавать отечественное бы-ло.

    ps проект от профессора из Massachusetts Institute of Technology
    не знаю про какие "ведущие практики" рассказывали в вашем хлеву, но этот универ сделал для  computer science больше чем весь совок вмести взятый.

     
     
  • 5.23, ы (?), 16:28, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > О, начинаю узнавать отечественное бы-ло.

    от зеркала отойди.

     
  • 5.34, Аноним (33), 19:00, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Не подскажите университет?

    Да любой с названием "институт математики и информационных технологий".

     
     
  • 6.37, Аноним (37), 19:09, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Да любой с названием "институт математики и информационных технологий".

    Стенфорд подойдет?
    online.stanford.edu/artificial-intelligence/AI-for-engineers

    Или Беркли (с недавних пор нежелательная организация) -
    CS 188 (Introduction to Artificial Intelligence),
    CS 189 (Introduction to Machine Learning),
    CS 294/194-196 (Large Language Model Agents)

    Возможно в ваш "институт математики и информационных технологий" славного города Усть-Залyпинск эти знания придут.. лет через 10-15.

     
  • 3.13, Аноним (10), 14:49, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
  • 3.15, Аноним (15), 14:53, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Только вот если ничего не думать, то врядли что-то хорошее получится.
     
  • 2.14, Аноним (15), 14:51, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чтобы ничего не думать.
     

  • 1.17, анон1 (?), 15:29, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Скиньте ей простую фотографию болта М8-М16 с резьбой в изометрии. Увидите много странного.
     

  • 1.18, kusb (?), 15:35, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Интересно если они делают это, потому что это не сочетается в том, на чём обучались эти модели, так что неожиданно, что настолько легко.
    И может быть "внутренние прогоны" снова и снова, тем более снаружи их так и запускают, с начала каждый раз (если без кеширования).
     
     
  • 2.19, Аноним (1), 15:38, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот презентация от самого разработчика:
    https://www.youtube.com/watch?v=cmAJvA1bcas
     

  • 1.22, Хру (?), 16:26, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Слежу за этим проектом давно. Автор - аспирант MIT-а и несколько студентов (теперь уже тоже аспирантов и ктнов). И еще у этой же лабы есть проект с гонщиками, где ИИ читает и синтезирует дизайны болидов по нормативным докам FSAE. Надо посмотреть как результаты у передовых моделей.
     
     
  • 2.24, Аноним (21), 16:32, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >  Автор - аспирант MIT

    Если ты про Ferdous Alam, то он на должности assistant professor. Если переводить в СНГшные звания, то это доцент.
    Но при этом он PHD Mechanical Engineering The Ohio State University.
    С работой в Autodesk AI lab и Ohio State University.

    Думаю поэтому оно уже рабочее)

     
     
  • 3.25, Хру (?), 16:47, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мне еще кажется в ранних статьях у него проскакивало MD... но могу и ошибаться. Талантливый товарищ, в общем :)
     

  • 1.26, Аноним (26), 16:59, 18/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > К обсуждению проекта подключился энтузиаст...

    У него в проекте куча бесполезных файлов и парочка питон скриптов, которые делают всю работу. Это сегодня называется вайб кодинг? Сделать простое сложным?

     
     
    		• +/
    > куча бесполезных файлов и парочка питон скриптов, которые делают всю работу.

    Ты вот прям описал работу админчегов)

    > Это сегодня называется вайб кодинг?

    Скрипты появиилсь задолго до понятия вайбкодинг.

    >  Сделать простое сложным?

    А что тут сложного?
    Описать промптом что ты хочешь и получить код для опенскады?

     

