2.4, Аноним (4), 14:18, 18/05/2026 [ответить]
> но как с точностью ?
по гайке вроде видно как.
Меня больше интересует область применения: типа сфотографировал сломанную деталь и пошел распечатал похожую или как?
3.9, Аноним (9), 14:30, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> Меня больше интересует область применения: типа сфотографировал сломанную деталь и пошел распечатал похожую или как?
Не, так быстро не получится.
Скорее
1. сфотографировал сломанное
2. получил "топологическую" модель
3. по остаткам сделал замеры
4. выставил точные размер и распечатал
Хотя для ʼкрючка на кухнюʼ может хватит и одного шага))
4.20, Anonimous (?), 15:54, 18/05/2026 [ответить]
|+1
1. сфотографировал сломанное
2. получил "топологическую" модель
3. по остаткам сделал замеры
4. выставил точные размеры
5. подключил межушный ганглий для сопромата
6. ещё раз проверил на "ломучесть" и "изгибучесть"
7. и вот только теперь "и распечатал", сломал и вернулся к пп. 5 и 6
так вижу
5.21, Аноним (21), 16:22, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> 5. подключил межушный ганглий для сопромата
> 6. ещё раз проверил на "ломучесть" и "изгибучесть"
> 7. и вот только теперь "и распечатал", сломал и вернулся к пп. 5 и 6
Зачем?
Если цель воссоздать деталь эквивалентной геометрии, то достаточно чтобы материалы были со схожими характеристиками.
"Распечатать" можно и из метала. Там результат будет близкий к изотропному.
Да и зачем печатать? ИМХО все детали из примеров делаются на обычном ЧПУ-фрезере.
6.29, Pondesss (?), 17:58, 18/05/2026 [ответить]
|–1
3д принтер в целом может себе позволить каждый, с чпу фрезером немного сложнее. Даже в пол стола он, зараза, пол комнаты займет)))
А вот по нтеры, которые умеют в композиты стоят уже от 20к и занимают места немногим больше, чем системник.
7.32, Аноним (32), 18:52, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> 3д принтер в целом может себе позволить каждый,
В общем-то согласен. За исключением того, что из фрезера деталюхи попрочнее))
> с чпу фрезером немного сложнее. Даже в пол стола он, зараза, пол комнаты займет)))
Ну...
Есть всякие 3018 и клоны. Они по размеру не больше принтера, но из люминьки вырезать детали, как в новости справятся.
Есть даже закртые типа Makera которые стоят дешевле некоторых принтакоd (привет бамбук х2д, привет прушаХЛ))) но позволяют даже грызть сталюку в щадящих режимах.
> А вот по нтеры, которые умеют в композиты стоят уже от 20к и занимают места немногим больше, чем системник.
Смотря какие. Хотя чиди вполне обрушили планку захода в "принтер с термокамерой".
4.33, Аноним (33), 18:57, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> 4. выставил точные размер и распечатал
5. Удивился, почему вал не вставляется в дырку, или наоборот, болтается.
6. Вспомнил, что деды дырки протачивали на токарном.
7. Пошёл в библиотеку читать, что такое токарный, и почему его нельзя заменить 3Д принтером.
5.35, Аноним (32), 19:01, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> 5. Удивился, почему вал не вставляется в дырку, или наоборот, болтается.
Ну так для 3д печати уже знания должны быть.
Иначе как печатать собираешься?)
> 6. Вспомнил, что деды дырки протачивали на токарном.
Ага, на токарном, в пластине д16))
> 7. Пошёл в библиотеку читать, что такое токарный, и почему его нельзя заменить 3Д принтером.
ЧСХ токарный тоже принтер не сможет заменить))
6.38, Аноним (33), 19:11, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> Ну так для 3д печати уже знания должны быть.
Такие знания есть у любого выпускника института математики и технологий: скачать модель, нажать в программе кнопку печать. А, не забыть ещё купить на Али катушку PLA.
3.36, историк_кун (?), 19:02, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> Меня больше интересует область применения: типа сфотографировал сломанную деталь и пошел распечатал похожую или как?
Этого будет недостаточно, потому что надо как минимум выставить правильные размеры, а в идеале ещё и GD&T поверх навалить. Сейчас в продакшоне у автомехаников это делается через 3D-сканер. Я не про гараж дяди Васи, конечно.
2.5, Аноним (5), 14:19, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
А что с точностью?
Оно ж параметрическое, т.е можно установить все требуемые размеры.
Зато сложность прорисовки всех шагов существенно уменьшается.
2.7, Аноним (5), 14:21, 18/05/2026 [ответить]
|+1
Всюду где оно может хорошо (достаточно даже "приемлимо") работать.
Дальше будет эволюция и в тех сферах, где улучшить не получится - ИИшки просто исчезнут.
Судя по примерам эта штука работает.
2.28, Аноним (33), 17:42, 18/05/2026 [ответить]
|+1
Этому ИИ надо скормить оптические иллюзии - наконец-то он сгенерит модель под них :)
1.10, Аноним (10), 14:31, 18/05/2026 [ответить]
|+2
Что только люди не выдумает лишь бы ничего не делать, в треде нехватает виндузистов, линуксистов, эплистов, ну и там догоняющих
2.11, Аноним (11), 14:36, 18/05/2026 [ответить]
|+1
> Что только люди не выдумает лишь бы ничего не делать
Срочно удали все скрипты - так они автоматизируют труд, выкинь комипьютер, ходи пешком, письма отправляй голубями или мальчиком-посыльным, а подтирайся лопухом.
Вообще странно, что на около-техническом форуме (а техника была изобретена для облегчения труда лысой обезьяны путем создания средств труда) берутся подобные экземпляры.
Откуда вы вообще лезете? (с)
3.12, Аноним (10), 14:49, 18/05/2026 [ответить]
|+4
Мы лезем из универских ведущих практик, тупоголовые не исправимы и неуничтожимы, а вы им ещё и накидываете хрень которую потом разбирать, браковать и плеваться прям таким как вы в харю
4.16, Аноним (16), 15:13, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> Мы лезем из универских ведущих практик
Не подскажите университет?
А то в этой стране было настолько классное образование, что народ от телевизора воду заряжал. Про развитие вычислительной техники я вообще молчу.
> тупоголовые не исправимы и неуничтожимы,
Именно поэтому вы тут.
> а вы им ещё и накидываете хрень которую потом разбирать, браковать
а чего вас это беспокоит? Они сами себе будут хрень делать, как делают уже тысячи лет
> и плеваться прям таким как вы в харю
О, начинаю узнавать отечественное бы-ло.
ps проект от профессора из Massachusetts Institute of Technology
не знаю про какие "ведущие практики" рассказывали в вашем хлеву, но этот универ сделал для computer science больше чем весь совок вмести взятый.
5.23, ы (?), 16:28, 18/05/2026 [ответить]
|+1
> О, начинаю узнавать отечественное бы-ло.
от зеркала отойди.
5.34, Аноним (33), 19:00, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> Не подскажите университет?
Да любой с названием "институт математики и информационных технологий".
6.37, Аноним (37), 19:09, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> Да любой с названием "институт математики и информационных технологий".
Стенфорд подойдет?
online.stanford.edu/artificial-intelligence/AI-for-engineers
Или Беркли (с недавних пор нежелательная организация) -
CS 188 (Introduction to Artificial Intelligence),
CS 189 (Introduction to Machine Learning),
CS 294/194-196 (Large Language Model Agents)
Возможно в ваш "институт математики и информационных технологий" славного города Усть-Залyпинск эти знания придут.. лет через 10-15.
3.13, Аноним (10), 14:49, 18/05/2026 [ответить]
|–1
Мы лезем из универских ведущих практик, тупоголовые не исправимы и неуничтожимы, а вы им ещё и накидываете хрень которую потом разбирать, браковать и плеваться
3.15, Аноним (15), 14:53, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
Только вот если ничего не думать, то врядли что-то хорошее получится.
1.17, анон1 (?), 15:29, 18/05/2026 [ответить]
|+2
Скиньте ей простую фотографию болта М8-М16 с резьбой в изометрии. Увидите много странного.
1.18, kusb (?), 15:35, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
Интересно если они делают это, потому что это не сочетается в том, на чём обучались эти модели, так что неожиданно, что настолько легко.
И может быть "внутренние прогоны" снова и снова, тем более снаружи их так и запускают, с начала каждый раз (если без кеширования).
1.22, Хру (?), 16:26, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
Слежу за этим проектом давно. Автор - аспирант MIT-а и несколько студентов (теперь уже тоже аспирантов и ктнов). И еще у этой же лабы есть проект с гонщиками, где ИИ читает и синтезирует дизайны болидов по нормативным докам FSAE. Надо посмотреть как результаты у передовых моделей.
2.24, Аноним (21), 16:32, 18/05/2026 [ответить]
|+1
> Автор - аспирант MIT
Если ты про Ferdous Alam, то он на должности assistant professor. Если переводить в СНГшные звания, то это доцент.
Но при этом он PHD Mechanical Engineering The Ohio State University.
С работой в Autodesk AI lab и Ohio State University.
Думаю поэтому оно уже рабочее)
3.25, Хру (?), 16:47, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
Мне еще кажется в ранних статьях у него проскакивало MD... но могу и ошибаться. Талантливый товарищ, в общем :)
1.26, Аноним (26), 16:59, 18/05/2026 [ответить]
|+1
> К обсуждению проекта подключился энтузиаст...
У него в проекте куча бесполезных файлов и парочка питон скриптов, которые делают всю работу. Это сегодня называется вайб кодинг? Сделать простое сложным?
2.27, Аноним (27), 17:11, 18/05/2026 [ответить]
|+/–
> куча бесполезных файлов и парочка питон скриптов, которые делают всю работу.
Ты вот прям описал работу админчегов)
> Это сегодня называется вайб кодинг?
Скрипты появиилсь задолго до понятия вайбкодинг.
> Сделать простое сложным?
А что тут сложного?
Описать промптом что ты хочешь и получить код для опенскады?
