2.4 , Аноним ( 4 ), 14:18, 18/05/2026  > но как с точностью ? по гайке вроде видно как.

Меня больше интересует область применения: типа сфотографировал сломанную деталь и пошел распечатал похожую или как?

3.9 , Аноним ( 9 ), 14:30, 18/05/2026  > Меня больше интересует область применения: типа сфотографировал сломанную деталь и пошел распечатал похожую или как? Не, так быстро не получится.

Скорее

1. сфотографировал сломанное

2. получил "топологическую" модель

3. по остаткам сделал замеры

4. выставил точные размер и распечатал Хотя для ʼкрючка на кухнюʼ может хватит и одного шага))

4.20 , Anonimous ( ? ), 15:54, 18/05/2026  1. сфотографировал сломанное

2. получил "топологическую" модель

3. по остаткам сделал замеры

4. выставил точные размеры 5. подключил межушный ганглий для сопромата

6. ещё раз проверил на "ломучесть" и "изгибучесть" 7. и вот только теперь "и распечатал", сломал и вернулся к пп. 5 и 6 так вижу

5.21 , Аноним ( 21 ), 16:22, 18/05/2026  > 5. подключил межушный ганглий для сопромата

> 6. ещё раз проверил на "ломучесть" и "изгибучесть"

> 7. и вот только теперь "и распечатал", сломал и вернулся к пп. 5 и 6 Зачем?

Если цель воссоздать деталь эквивалентной геометрии, то достаточно чтобы материалы были со схожими характеристиками.

"Распечатать" можно и из метала. Там результат будет близкий к изотропному. Да и зачем печатать? ИМХО все детали из примеров делаются на обычном ЧПУ-фрезере. 6.29 , Pondesss ( ? ), 17:58, 18/05/2026  3д принтер в целом может себе позволить каждый, с чпу фрезером немного сложнее. Даже в пол стола он, зараза, пол комнаты займет)))

А вот по нтеры, которые умеют в композиты стоят уже от 20к и занимают места немногим больше, чем системник.

7.30 , Аноним ( 1 ), 18:15, 18/05/2026  Ну за 20 там будет совсем простой, но опять же смотря какие задачи.

7.32 , Аноним ( 32 ), 18:52, 18/05/2026  > 3д принтер в целом может себе позволить каждый, В общем-то согласен. За исключением того, что из фрезера деталюхи попрочнее)) > с чпу фрезером немного сложнее. Даже в пол стола он, зараза, пол комнаты займет))) Ну...

Есть всякие 3018 и клоны. Они по размеру не больше принтера, но из люминьки вырезать детали, как в новости справятся.

Есть даже закртые типа Makera которые стоят дешевле некоторых принтакоd (привет бамбук х2д, привет прушаХЛ))) но позволяют даже грызть сталюку в щадящих режимах. > А вот по нтеры, которые умеют в композиты стоят уже от 20к и занимают места немногим больше, чем системник. Смотря какие. Хотя чиди вполне обрушили планку захода в "принтер с термокамерой".

4.33 , Аноним ( 33 ), 18:57, 18/05/2026  > 4. выставил точные размер и распечатал 5. Удивился, почему вал не вставляется в дырку, или наоборот, болтается.

6. Вспомнил, что деды дырки протачивали на токарном.

7. Пошёл в библиотеку читать, что такое токарный, и почему его нельзя заменить 3Д принтером.

5.35 , Аноним ( 32 ), 19:01, 18/05/2026  > 5. Удивился, почему вал не вставляется в дырку, или наоборот, болтается. Ну так для 3д печати уже знания должны быть.

Иначе как печатать собираешься?) > 6. Вспомнил, что деды дырки протачивали на токарном. Ага, на токарном, в пластине д16)) > 7. Пошёл в библиотеку читать, что такое токарный, и почему его нельзя заменить 3Д принтером. ЧСХ токарный тоже принтер не сможет заменить))

6.38 , Аноним ( 33 ), 19:11, 18/05/2026  > Ну так для 3д печати уже знания должны быть. Такие знания есть у любого выпускника института математики и технологий: скачать модель, нажать в программе кнопку печать. А, не забыть ещё купить на Али катушку PLA.

3.36 , историк_кун ( ? ), 19:02, 18/05/2026  > Меня больше интересует область применения: типа сфотографировал сломанную деталь и пошел распечатал похожую или как? Этого будет недостаточно, потому что надо как минимум выставить правильные размеры, а в идеале ещё и GD&T поверх навалить. Сейчас в продакшоне у автомехаников это делается через 3D-сканер. Я не про гараж дяди Васи, конечно.

2.5 , Аноним ( 5 ), 14:19, 18/05/2026  А что с точностью?

Оно ж параметрическое, т.е можно установить все требуемые размеры.

Зато сложность прорисовки всех шагов существенно уменьшается.

