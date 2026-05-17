ModuleJail для блокировки неиспользуемых модулей ядра Linux

Джаспер Нюйенс (Jasper Nuyens), основатель организации Linux Belgium, создавший надстройку для использования Linux в информационной системе автомобилей Tesla, предложил простой способ снизить поверхность атаки на ядро Linux для снижения вероятности компрометации на фоне всплеска выявления опасных уязвимостей при помощи AI. Так как многие уязвимости, как правило, находят в специфичных модулях ядра, доступных для автозагрузки, но обычно не применяемых большинством пользователей, Джаспер предложил по умолчанию блокировать неиспользуемые в текущей системе или в общем виде редко используемые модули.

В ядре доступно несколько тысяч модулей, но в большинстве систем используется только несколько сотен, а остальные остаются доступны для загрузки и потенциально могут содержать уязвимости. Идея реализована через скрипт ModuleJail, который определяет список используемых в текущей системе модулей (через /proc/modules) и автоматически помещает неиспользуемые модули в чёрный список. Скрипт написан на shell, использует распространённые системные утилиты (достаточно busybox) и распространяется под лицензией GPLv3.

Скрипт поддерживает выполнение в Debian, Ubuntu, RHEL, Fedora, SUSE, AlmaLinux, Rocky Linux, Alpine и Arch Linux, и в результате своей работы генерирует файл /etc/modprobe.d/modulejail-blacklist.conf, который штатно используется в системе для отключения автозагрузки модулей ядра. Подобны подход позволяет превентивно защитить свою систему, не прибегая к загрузке специализированных модулей ядра или выполнения дополнительных фоновых процессов для мониторинга за системой.

При необходимости пользователю предоставлена возможность добавления в белый список модулей, которые в данным момент не загружены, но потенциально могут использоваться в работе. Также доступны для включения профили, допускающих использование наиболее необходимых модулей для типовых применений системы. Предложены профили "minimal" (только самые важные модули и основные ФС), "conservative" (+ типовые драйверы для серверов и виртуальных машин) и desktop (+ драйверы для WiFi, Bluetooth, звука и видео).



