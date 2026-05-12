Уязвимости в dnsmasq, допускающие отравление DNS-кэша и выполнение кода с правами root

12.05.2026 17:53 (MSK)

В пакете Dnsmasq, объединяющем кэширующий DNS-резолвер, сервер DHCP, сервис для анонсов маршрутов IPv6 и систему загрузки по сети, выявлено 6 уязвимостей, позволяющих выполнить код с правами root, перенаправить домен на другой IP, определить содержимое памяти процесса и вызвать аварийное завершение сервиса. Проблемы устранены в выпуске dnsmasq 2.92rel2. Исправления также доступны в форме патчей.

Выявленные проблемы:

  • CVE-2026-4892 - переполнение буфера в реализации DHCPv6, позволяющее атакующему, имеющему доступ к локальной сети, выполнить код с правами root через отправку специально оформленного пакета DHCPv6. Переполнение вызвано тем, что при записи DHCPv6 CLID в буфер не учитывалось то, что в пакете данные сохраняются в шестнадцатеричном представлении, в котором используется три байта "%xx" на каждый фактический байт CLID (например, сохранение 1000-байтового CLID приведёт к записи 3000 байт).
  • CVE-2026-2291 - переполнение буфера в функции extract_name(), позволяющее атакующему подставить фиктивные записи в кэш DNS и добиться перенаправления домена на другой IP-адрес. Переполнение возникло из-за выделения буфера без учёта экранирования некоторых символов во внутреннем представлении доменного имени в dnsmasq.
  • CVE-2026-4893 - утечка информации, позволяющая обойти проверку через отправку специально оформленного DNS-пакета с информацией о подсети клиента (RFC 7871). Уязвимость может использоваться для изменения маршрута DNS-ответа и перенаправления пользователей на домен атакующего. Уязвимость вызвана тем, что в функцию check_source() передавалась длина записи OPT вместо длины пакета, из-за чего функция всегда возвращала успешный результат проверки.
  • CVE-2026-4891 - чтение из области вне границы буфера при валидации DNSSEC, приводящее к утечке в ответе данных из памяти процесса при обработке специально оформленного DNS-запроса.
  • CVE-2026-4890 - зацикливание при валидации DNSSEC, позволяющее вызвать отказ в обслуживании через отправку специально оформленного DNS-пакета.
  • CVE-2026-5172 - чтение из области вне буфера в функции extract_addresses(), приводящее к аварийному завершению при обработке специально оформленных DNS-ответов.

Статус устранения уязвимостей в дистрибутивах можно оценить на данных страницах (если страница недоступна, значит разработчики дистрибутива ещё не приступили к рассмотрению проблемы): Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Gentoo, Arch, Fedora, OpenWRT, FreeBSD. Проект Dnsmasq задействован в платформе Android и специализированных дистрибутивах, таких как OpenWrt и DD-WRT, а также в прошивках беспроводных маршрутизаторов многих производителей. В обычных дистрибутивах Dnsmasq может устанавливаться при использовании libvirt для обеспечения работы DNS-сервиса в виртуальных машинах или активироваться в конфигураторе NetworkManager.

Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:03, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    У всех нормальных unbound.
     
     
  • 2.3, Аноним83 (?), 18:07, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А DHCPv6 чем раздавать?)
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:28, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Kea.

    Плюс для дома это редко нужно. А вот dns сервер с поддержкой doh, резолвера и кеша нужен всегда. Вечно дергать glibc - глупая затея.

     
     
  • 4.22, Аноним83 (?), 19:37, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Kea тяжёловата и сложновата.

    Мне DoH/DoT даром не нужны, я порезал все известные IP этих сервисов дома, чтобы туда не лазали всякие андройды в обход домашнего unbound с его чёрными списками.

    Не очень понял как вы из приложения мимо системного резолвера попадёте в кеш unbound?

     
     
  • 5.49, Аноним (49), 21:17, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Не очень понял как вы из приложения мимо системного резолвера попадёте в кеш unbound?

    Ну если приложение берет сервера не из /etc/resolv.conf, то никак.

    Разве что руткит прикрутить и хуки повесить. Но это уже такой момент.

     
     
  • 6.55, Аноним83 (?), 22:15, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот взяло приложение из resolv.conf
    nameserver 127.0.0.1

    дальше то оно libc и будет дёргать.
    Если речь шла про то что кеш не покидает хоста или локалки (смотря где unbound) стоит - то это да, в остальных случаях я только про кеш внутри приложений встречал, но это каждый раз отдельные реализации.

     
  • 3.39, wd (?), 20:20, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а зачем его раздавать? там же slaac есть, очень даже работает
     
     
  • 4.40, Аноним83 (?), 20:29, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не точно выразился: чем IPv6 адреса раздавать?

    Стоит проблема контроля того какие хосты в сети какие IP адреса юзают.
    Для IPv4 я просто статику по дхцп выдаю, а с IPv6 они сами пачками адреса гребут по RA.

     
  • 3.42, Аноним (42), 20:42, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Обнови dnsmasq
     
     
  • 4.50, Аноним (49), 21:18, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И что, там doh есть?

    + Другие фишки типа prefetch и т.д

     
  • 2.4, Аноним (4), 18:08, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    он разжирел с годами. Я может не нормальный, у меня dnsmasq
     
     
  • 3.24, Аноним83 (?), 19:40, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, это точно.
    Заглянул вчера в доку, после примерно 5 лет не заглядывания - а там столько всякого наросло.
    С другой стороны там до сих пор не сделали фильтр для IPv6 записей, ктогда как для IPv4 есть - типа не по феншую, так и приходится через ж. фильтровать некоторые домены от IPv6.

    dnsmasq не имеет рекурсера, это существенный недостаток.

    А ещё там внутри начинка мне не нравится - как раз в декабре там лазал, смотрел на DHCP часть, чувствуется что писали люди из 90х.

     
     
  • 4.53, Заноним (?), 21:50, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > dnsmasq не имеет рекурсера, это существенный недостаток.

    имеет.

     
  • 2.21, Аноним (21), 19:25, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Роутеров?
     
     
  • 3.28, Аноним83 (?), 19:46, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У роутеров нынче столько лишней памяти что unbound там прекрасно живёт.
    Он в общем то и на 64мб озу уже жить может, в OpenWRT или самом unbound есть пресет под минимальное потребление памяти как раз.
    Я его как раз юзал в мобильных роутерах с OpenWRT, там правда есть нюансы настройки, я их у себя в вики описывал.
     

  • 1.2, Аноним83 (?), 18:07, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    На самом деле там практически все косяки были с DNSSEC, ещё пара с DHCPv6 и один с DNS.

    На практике от этого толку около нуля, учитывая что DHCPv6 только в локалке и обычно его не юзают, а DNSSEC вендоры вроде не включают, ибо им не нужны багрепорты на пустом месте.

    Меня вообще никак не задело, ибо у меня оно пока чисто как DHCPv4 сервер, да и то надеюсь не долго осталось.

    Для особо озабоченных - можно dnsmasq в chroot убрать и свести ущерб от всех атак примерно к нулю.

    Я уже почти все сервисы поубирал в chroot, и буду теперь как мяв с её томоей - смотреть за цирком со стороны :)

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:04, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > свести ущерб от всех атак примерно к нулю

    Чудны дела твои... Что, от отравления кэша DNS chroot помогает? Вот это нанотехнологии!

     
     
  • 3.25, Аноним83 (?), 19:41, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А отравление кеша DNS вообще малозначительная проблема, с около нулевым ущербом.
     
  • 2.16, Аноним (10), 19:08, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Меня вообще никак не задело, ибо у меня оно пока чисто как DHCPv4 сервер, да и то надеюсь не долго осталось.

    Ну, значит можно не фиксить rcешки

    > chroot

    После недавних copy fuck и dirty fag? Шутник.

    > смотреть за цирком со стороны :)

    Шею свернешь) Твой чрут в пять секунд разберут и пойдут плясать вокруг тебя.

    > Я уже почти все сервисы поубирал в chroot

    Systemd с namespace и seccompo попробуй.

     
     
  • 3.26, Аноним83 (?), 19:43, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > После недавних copy fuck и dirty fag? Шутник.

    Ээээ так там в chroot только RO область, и бинарник того же dnsmasq+либы ему необходимые.
    И конфиг.
    Что ты с этим сделаешь то?
    Запишешь в /tmp - а от туда не запускается, ибо noexec+nosuid.

     
     
  • 4.54, Аноним (54), 22:14, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ээээ так там в chroot только RO область, и бинарник того же dnsmasq+либы ему необходимые.

    Тут спасает то, что это кастомный костыль и вероятность, что эксплойт учитывает этот сценарий минимальна.

    А так, если есть RCE в dnsmasq и LPE в ядре, исход может быть печальным.

     
  • 2.20, Аноним (20), 19:23, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Для особо озабоченных - можно dnsmasq в chroot убрать и свести ущерб от всех атак примерно к нулю.

    Во-первых, из chroot-а можно отностельно тривиально выйти. Во-вторых, chroot вам абсолютно никак в данном вопросе не поможет. В-третьих, systemd изобретён.

     
     
  • 3.27, Аноним83 (?), 19:44, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как вы от туда собрались выходить, когда там ничего нет и писать почти некуда?
     
     
  • 4.51, Аноним (20), 21:27, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для того, чтобы выйти из chroot, нужно всего-лишь иметь возможность выполнять системные вызова.
     
  • 3.36, Аноним (36), 20:11, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >из chroot-а можно отностельно тривиально выйти

    Правда что-ли? Поделись сакральным знанием. Расскажи как "тривиально" выходят из пустого чрута, в котором кроме необходимых либ и единственного исполняемого файла больше ни чего нет и отсутствуют права записи ни в один каталог.

     

  • 1.5, Аноним (5), 18:12, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Проблемы устранены в выпуске dnsmasq 2.92rel2.

    Сейчас конечно уязвимости становятся ещё более опасными:
    https://www.tomshardware.com/tech-industry/cyber-security/standard-90-day-vuln

     
     
  • 2.48, Аноним (5), 21:14, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    AI устроил переполох.
     

  • 1.6, Дырик (?), 18:15, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    There has been something of a revolution in AI-based security research,
    and I've spent a lot of time over the last couple of months dealing with
    bug reports, weeding duplicates (so many duplicates!) and triaging bugs
    into those which need vendor pre-disclosure and those which it's better
    to make public and fix immediately.

    The tsunami of AI-generated bug reports shows no signs of stopping, so
    it is likely that this process will have to be repeated again soon.

     
  • 1.7, ruroruro (ok), 18:21, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Уважаемые админы OpenNET, вы можете в новостях про уязвимости сразу писать - это Local Privilege Escalation (LPE) или Remote Code Execution (RCE)?

    Потому что для подовляющего большинства людей LPE и RCE имеют абсолютно разные уровни важности. А фразы вроде "система загрузки по сети" и "позволяющих выполнить код с правами root" сразу создают впечатление будто это RCE.

    Кликбейт - это конечно хорошо, но очень не приятно, что после каждой подобной новости приходится самому лазить в первоисточники и проверять есть ли там RCE или это очередной LPE.

    Заранее спасибо.

     
     
  • 2.9, Дырик (?), 18:24, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    RCE, Cache poisoning, infoleak, infoleak, dos, infoleak
     
     
  • 3.11, ruroruro (ok), 18:34, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > RCE

    [citation needed]? На странице "Vulnerability Note VU#471747", на которую ссылается пост сказано только про LPE: "A local attacker may execute arbitrary code as root via DHCPv6 manipulation", "allows local attackers to execute arbitrary code with root privileges via a crafted DHCPv6 packet".

    Страничка самого CVE-2026-4892 на сайте NVD тоже классифицировано как "Attack Vector: Local".

    > Cache poisoning, infoleak, dos

    Остальное - вроде как верно.

     
     
  • 4.12, Дырик (?), 18:46, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, действительно. Звучит странно в контексте DHCPv6-пакетов, но видимо так.
    Вот полное письмо: https://marc.info/?l=oss-security&m=177852314119822&w=2

    >[оверквотинг удален]
    >
    > Cache Poisoning / Redirection (CVE-2026-2291, CVE-2026-4893) Attackers
    > may overwrite cache entries or manipulate response routing, enabling the
    > silent redirection of users to malicious domains.
    >
    > Information Disclosure (CVE-2026-4891, CVE-2026-4893) Internal memory
    > and network information may be inadvertently exposed.
    >
    > Local Privilege Escalation (CVE-2026-4892) A local attacker may execute
    > arbitrary code as root via DHCPv6 manipulation.

     
     
  • 5.15, Аноним (36), 19:07, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Local Privilege Escalation (CVE-2026-4892) A local attacker may execute
    > arbitrary code as root via DHCPv6 manipulation.

    А далее прочитать не судьба?
    "The likely attack vector is the local network, where an attacker can craft and send a DHCPv6 packet to the vulnerable server"
    Слово "local" в данном CVE употребляется в значении LAN = local network. Если выставить DHCPv6 наружу (WAN), то будет вполне себе RCE

     
     
  • 6.19, ruroruro (ok), 19:21, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Если выставить DHCPv6 наружу (WAN), то будет вполне себе RCE

    Мне казалось, что DHCP нельзя (ну или бессмысленно) "выставить наружу", потому что DHCPv6 и прочие multicast пакеты не пересылаются роутерами дальше локалки.

    Если действительно достаточно локальной сети, а не "аккаунт на машине", то получается что CVSS не правильный (должно быть Attack Vector: Adjacent, а не Local). Ну или все-таки есть ещё какая-то причина, почему они решили пометить эту уязвимость именно как AV:L. Возможно, там что-то ещё мешает использованию "по проводу". :shrug:

     
     
    		• +/
    Ставить наружу реально бессмысленно (хотя такие выставители у горе провайдеров часто ложат сегмент сети - роутер начинает выдавать адреса соседям чудо абонента и инет у них ломается), однако это не значит что из инета нельзя получать DHCP пакетов :)
     
  • 6.33, Дырик (?), 20:07, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Откуда вы взяли эту цитату? Я перед ответом зашел в калькулятор CVSS, чтобы освежить знания, думал, забыл чего, но нет, local это local machine.
     
  • 6.35, Дырик (?), 20:09, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ваша цитата Generated by OpenCVE AI on May 11, 2026 at 20:37 UTC., не соответствует действительности.
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:49, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Еще было бы классно указывать сколько лет 822 с 822 у 822 щ 822 е 822 с ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.30, Аноним83 (?), 19:52, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ага, и всё это время оно работало на миллионах инсталляций и никому не мешало :)

    Проект там сильно легаси, внутри по коду трудно ориентироватся и что то править.

    Я планировал его заменить на собственный DHCP4+DHCP6+RA сервер на C+LUA.
    DHCP4 у меня уже в принципе работает, там только на луа осталось расписать всю логику.
    DHCP6 примерно так же, но я не тестил работу, просто разбирает/собирает пакеты, в логику даже не начинал смотреть.
    RA даже не брался.
    А ещё вебгуй бы и прочие плюхи.
    Пора реально ИИ припрягать какакодить :)

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 20:12, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ага, и всё это время оно работало на миллионах инсталляций

    И?

    > и никому не мешало :)

    Конечно оно никому не мешало ломать чужие компы.
    Или у вас есть доказательство, что никто посторонний никуда не ходил?

    > Проект там сильно легаси, внутри по коду трудно ориентироватся и что то править.

    Там всего 35к строк кода.
    Просто если дом лепить из овна и палок, то качество получится соответствующее.

     
     
    		• +/
    И много наломали? Какой реальный ущерб?

    35к строк кода для такого проекта очень много.
    У меня даже с исходниками LUA (их вроде как 10к) получается меньше для сходного функционала.
    Примерно по 3к строк кода на DHCP4/DHCP6 реализацию протоколов и биндингов в луа ушло.
    Ещё наверное 5к остальной С код для сетей, потоков и пр.
    Дальше на луа логика компактная получается, относительно, там практически можно сказать что это конфиг и не считать за код :)

    DNS - ещё 1-2к строк кода.
    RA в пределах 3к.

    Итого где то 15к строк на С, ещё 5к можно для луа кода оставить.
    Если накинуть интерпретатор луа то со всеми натягами 30к получается, но функционала и гибкости на порядки больше влезет.

     
     
    		• +/
    > И много наломали? Какой реальный ущерб?

    Думаю ущерб будут еще считать, и найдут взломы, которые непонятно как случились.
    Но это не важно, так как вам пофиг.

    > 35к строк кода для такого проекта очень много.
    > У меня даже с исходниками LUA (их вроде как 10к) получается меньше для сходного функционала.

    Ну так не сравнивайте ЯП высокого уровня и ассембрер-переросток)


     
     
    		• +/
    Никто уже ничего не найдёт.

    Технически то луа тоже на С так что можно сказать что это С либа для парсинга конфига :)

     
    		• +/
    >И много наломали? Какой реальный ущерб?

    Как вы собираетесь это определять для нулевого дня? В этом та весь и смысл, даже если машину взломают, вы не поймёте как.
    >Дальше на луа логика компактная получается, относительно, там практически можно сказать что это конфиг и не считать за код :)

    Вот не могут сишники писать на си, обязательно надо луа вкорячить. Или питон или js.

     

  • 1.8, Дырик (?), 18:22, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Это только самая вершина айсберга. Кто приберёг все самое интересное для pwn2own, c 14 мая начнут сдавать баги, а далее просто начнут расчехлять всё ;)

    Серьезные уязвимости, на поиск которых требовались месяцы работы топовых специалистов, теперь может найти средненький специалист за дни-недели.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:19, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ты говоришь об этом, как будто это что-то плохое!
     
  • 2.32, Аноним83 (?), 20:00, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну расчехлят, ну обновимся может быть, когда руки дойдут и что дальше?

    Уже даже в венде как то так научились делать чтобы черви не самоходили, а уж там то всегда была гомогенная среда, самая сладкая для такого.
    Вроде больше 5 лет прошло с последнего массового выгула самохода, если ничего не путают, а то и все 23 - там то уж точно самоходность была в полный рост :)

    Линукса и прочие - их всегда было мало и они все на друг друга не похожи - умучаешься самохода писать ради полутора калек.

     

  • 1.17, Аноним (17), 19:15, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    https://github.com/openwrt/openwrt/pull/23316
     
  • 1.23, Аноним (23), 19:37, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > позволяющее атакующему, имеющему доступ к локальной сети, выполнить код с правами root через отправку специально оформленного пакета DHCPv6

    то есть если в твоей квартирной сети есть телефон с максом то он угонит твой роутер с опенврт и установит на него бекдор от гебухи.

     
     
  • 2.31, Аноним83 (?), 19:54, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Увы но нет.
    В андройдах нет DHCP6 поддержки вообще, только RA.
    Удивительно что в RA реализации dnsmasq ничего не нашлось :)
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 20:14, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В андроиде приложуха не может отправить UDP пакет? Там это, в браузере, QUIC/HTTP3 реализовано без поддержки со стороны системы.
     
     
  • 4.44, Аноним83 (?), 20:43, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это да, тут вы правы.
     

  • 1.29, Zenitur (ok), 19:51, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ждём фикс во Freexian.
     
  • 1.34, Аноним (34), 20:09, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Проект Dnsmasq задействован в платформе Android

    Рутаем любую мобилу?

     
  • 1.46, жявамэн (ok), 21:06, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    dnscrypt-proxy
    больше ничего не нужно
     
