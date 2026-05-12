Уязвимости в dnsmasq, допускающие отравление DNS-кэша и выполнение кода с правами root

|3.10, Аноним (10), 18:28, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Kea.
Плюс для дома это редко нужно. А вот dns сервер с поддержкой doh, резолвера и кеша нужен всегда. Вечно дергать glibc - глупая затея.
|4.22, Аноним83 (?), 19:37, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Kea тяжёловата и сложновата.
Мне DoH/DoT даром не нужны, я порезал все известные IP этих сервисов дома, чтобы туда не лазали всякие андройды в обход домашнего unbound с его чёрными списками.
Не очень понял как вы из приложения мимо системного резолвера попадёте в кеш unbound?
|5.49, Аноним (49), 21:17, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Не очень понял как вы из приложения мимо системного резолвера попадёте в кеш unbound?
Ну если приложение берет сервера не из /etc/resolv.conf, то никак.
Разве что руткит прикрутить и хуки повесить. Но это уже такой момент.
|6.55, Аноним83 (?), 22:15, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот взяло приложение из resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
дальше то оно libc и будет дёргать.
Если речь шла про то что кеш не покидает хоста или локалки (смотря где unbound) стоит - то это да, в остальных случаях я только про кеш внутри приложений встречал, но это каждый раз отдельные реализации.
|3.39, wd (?), 20:20, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а зачем его раздавать? там же slaac есть, очень даже работает
|4.40, Аноним83 (?), 20:29, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не точно выразился: чем IPv6 адреса раздавать?
Стоит проблема контроля того какие хосты в сети какие IP адреса юзают.
Для IPv4 я просто статику по дхцп выдаю, а с IPv6 они сами пачками адреса гребут по RA.
|2.4, Аноним (4), 18:08, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
он разжирел с годами. Я может не нормальный, у меня dnsmasq
|3.24, Аноним83 (?), 19:40, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, это точно.
Заглянул вчера в доку, после примерно 5 лет не заглядывания - а там столько всякого наросло.
С другой стороны там до сих пор не сделали фильтр для IPv6 записей, ктогда как для IPv4 есть - типа не по феншую, так и приходится через ж. фильтровать некоторые домены от IPv6.
dnsmasq не имеет рекурсера, это существенный недостаток.
А ещё там внутри начинка мне не нравится - как раз в декабре там лазал, смотрел на DHCP часть, чувствуется что писали люди из 90х.
|3.28, Аноним83 (?), 19:46, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У роутеров нынче столько лишней памяти что unbound там прекрасно живёт.
Он в общем то и на 64мб озу уже жить может, в OpenWRT или самом unbound есть пресет под минимальное потребление памяти как раз.
Я его как раз юзал в мобильных роутерах с OpenWRT, там правда есть нюансы настройки, я их у себя в вики описывал.
|1.2, Аноним83 (?), 18:07, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
На самом деле там практически все косяки были с DNSSEC, ещё пара с DHCPv6 и один с DNS.
На практике от этого толку около нуля, учитывая что DHCPv6 только в локалке и обычно его не юзают, а DNSSEC вендоры вроде не включают, ибо им не нужны багрепорты на пустом месте.
Меня вообще никак не задело, ибо у меня оно пока чисто как DHCPv4 сервер, да и то надеюсь не долго осталось.
Для особо озабоченных - можно dnsmasq в chroot убрать и свести ущерб от всех атак примерно к нулю.
Я уже почти все сервисы поубирал в chroot, и буду теперь как мяв с её томоей - смотреть за цирком со стороны :)
|2.14, Аноним (14), 19:04, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> свести ущерб от всех атак примерно к нулю
Чудны дела твои... Что, от отравления кэша DNS chroot помогает? Вот это нанотехнологии!
|3.25, Аноним83 (?), 19:41, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А отравление кеша DNS вообще малозначительная проблема, с около нулевым ущербом.
|2.16, Аноним (10), 19:08, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Меня вообще никак не задело, ибо у меня оно пока чисто как DHCPv4 сервер, да и то надеюсь не долго осталось.
Ну, значит можно не фиксить rcешки
> chroot
После недавних copy fuck и dirty fag? Шутник.
> смотреть за цирком со стороны :)
Шею свернешь) Твой чрут в пять секунд разберут и пойдут плясать вокруг тебя.
> Я уже почти все сервисы поубирал в chroot
Systemd с namespace и seccompo попробуй.
|3.26, Аноним83 (?), 19:43, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> После недавних copy fuck и dirty fag? Шутник.
Ээээ так там в chroot только RO область, и бинарник того же dnsmasq+либы ему необходимые.
И конфиг.
Что ты с этим сделаешь то?
Запишешь в /tmp - а от туда не запускается, ибо noexec+nosuid.
|4.54, Аноним (54), 22:14, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ээээ так там в chroot только RO область, и бинарник того же dnsmasq+либы ему необходимые.
Тут спасает то, что это кастомный костыль и вероятность, что эксплойт учитывает этот сценарий минимальна.
А так, если есть RCE в dnsmasq и LPE в ядре, исход может быть печальным.
|2.20, Аноним (20), 19:23, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Для особо озабоченных - можно dnsmasq в chroot убрать и свести ущерб от всех атак примерно к нулю.
Во-первых, из chroot-а можно отностельно тривиально выйти. Во-вторых, chroot вам абсолютно никак в данном вопросе не поможет. В-третьих, systemd изобретён.
|3.27, Аноним83 (?), 19:44, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как вы от туда собрались выходить, когда там ничего нет и писать почти некуда?
|4.51, Аноним (20), 21:27, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для того, чтобы выйти из chroot, нужно всего-лишь иметь возможность выполнять системные вызова.
|3.36, Аноним (36), 20:11, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>из chroot-а можно отностельно тривиально выйти
Правда что-ли? Поделись сакральным знанием. Расскажи как "тривиально" выходят из пустого чрута, в котором кроме необходимых либ и единственного исполняемого файла больше ни чего нет и отсутствуют права записи ни в один каталог.
|1.6, Дырик (?), 18:15, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
There has been something of a revolution in AI-based security research,
and I've spent a lot of time over the last couple of months dealing with
bug reports, weeding duplicates (so many duplicates!) and triaging bugs
into those which need vendor pre-disclosure and those which it's better
to make public and fix immediately.
…
The tsunami of AI-generated bug reports shows no signs of stopping, so
it is likely that this process will have to be repeated again soon.
|1.7, ruroruro (ok), 18:21, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Уважаемые админы OpenNET, вы можете в новостях про уязвимости сразу писать - это Local Privilege Escalation (LPE) или Remote Code Execution (RCE)?
Потому что для подовляющего большинства людей LPE и RCE имеют абсолютно разные уровни важности. А фразы вроде "система загрузки по сети" и "позволяющих выполнить код с правами root" сразу создают впечатление будто это RCE.
Кликбейт - это конечно хорошо, но очень не приятно, что после каждой подобной новости приходится самому лазить в первоисточники и проверять есть ли там RCE или это очередной LPE.
Заранее спасибо.
|3.11, ruroruro (ok), 18:34, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> RCE
[citation needed]? На странице "Vulnerability Note VU#471747", на которую ссылается пост сказано только про LPE: "A local attacker may execute arbitrary code as root via DHCPv6 manipulation", "allows local attackers to execute arbitrary code with root privileges via a crafted DHCPv6 packet".
Страничка самого CVE-2026-4892 на сайте NVD тоже классифицировано как "Attack Vector: Local".
> Cache poisoning, infoleak, dos
Остальное - вроде как верно.
|4.12, Дырик (?), 18:46, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, действительно. Звучит странно в контексте DHCPv6-пакетов, но видимо так.
Вот полное письмо: https://marc.info/?l=oss-security&m=177852314119822&w=2
>[оверквотинг удален]
>
> Cache Poisoning / Redirection (CVE-2026-2291, CVE-2026-4893) Attackers
> may overwrite cache entries or manipulate response routing, enabling the
> silent redirection of users to malicious domains.
>
> Information Disclosure (CVE-2026-4891, CVE-2026-4893) Internal memory
> and network information may be inadvertently exposed.
>
> Local Privilege Escalation (CVE-2026-4892) A local attacker may execute
> arbitrary code as root via DHCPv6 manipulation.
|5.15, Аноним (36), 19:07, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Local Privilege Escalation (CVE-2026-4892) A local attacker may execute
> arbitrary code as root via DHCPv6 manipulation.
А далее прочитать не судьба?
"The likely attack vector is the local network, where an attacker can craft and send a DHCPv6 packet to the vulnerable server"
Слово "local" в данном CVE употребляется в значении LAN = local network. Если выставить DHCPv6 наружу (WAN), то будет вполне себе RCE
|6.19, ruroruro (ok), 19:21, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Если выставить DHCPv6 наружу (WAN), то будет вполне себе RCE
Мне казалось, что DHCP нельзя (ну или бессмысленно) "выставить наружу", потому что DHCPv6 и прочие multicast пакеты не пересылаются роутерами дальше локалки.
Если действительно достаточно локальной сети, а не "аккаунт на машине", то получается что CVSS не правильный (должно быть Attack Vector: Adjacent, а не Local). Ну или все-таки есть ещё какая-то причина, почему они решили пометить эту уязвимость именно как AV:L. Возможно, там что-то ещё мешает использованию "по проводу". :shrug:
|7.43, Аноним83 (?), 20:42, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ставить наружу реально бессмысленно (хотя такие выставители у горе провайдеров часто ложат сегмент сети - роутер начинает выдавать адреса соседям чудо абонента и инет у них ломается), однако это не значит что из инета нельзя получать DHCP пакетов :)
|6.33, Дырик (?), 20:07, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Откуда вы взяли эту цитату? Я перед ответом зашел в калькулятор CVSS, чтобы освежить знания, думал, забыл чего, но нет, local это local machine.
|6.35, Дырик (?), 20:09, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ваша цитата Generated by OpenCVE AI on May 11, 2026 at 20:37 UTC., не соответствует действительности.
|2.13, Аноним (13), 18:49, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|3.30, Аноним83 (?), 19:52, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ага, и всё это время оно работало на миллионах инсталляций и никому не мешало :)
Проект там сильно легаси, внутри по коду трудно ориентироватся и что то править.
Я планировал его заменить на собственный DHCP4+DHCP6+RA сервер на C+LUA.
DHCP4 у меня уже в принципе работает, там только на луа осталось расписать всю логику.
DHCP6 примерно так же, но я не тестил работу, просто разбирает/собирает пакеты, в логику даже не начинал смотреть.
RA даже не брался.
А ещё вебгуй бы и прочие плюхи.
Пора реально ИИ припрягать какакодить :)
|4.37, Аноним (37), 20:12, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ага, и всё это время оно работало на миллионах инсталляций
И?
> и никому не мешало :)
Конечно оно никому не мешало ломать чужие компы.
Или у вас есть доказательство, что никто посторонний никуда не ходил?
> Проект там сильно легаси, внутри по коду трудно ориентироватся и что то править.
Там всего 35к строк кода.
Просто если дом лепить из овна и палок, то качество получится соответствующее.
|5.41, Аноним83 (?), 20:40, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И много наломали? Какой реальный ущерб?
35к строк кода для такого проекта очень много.
У меня даже с исходниками LUA (их вроде как 10к) получается меньше для сходного функционала.
Примерно по 3к строк кода на DHCP4/DHCP6 реализацию протоколов и биндингов в луа ушло.
Ещё наверное 5к остальной С код для сетей, потоков и пр.
Дальше на луа логика компактная получается, относительно, там практически можно сказать что это конфиг и не считать за код :)
DNS - ещё 1-2к строк кода.
RA в пределах 3к.
Итого где то 15к строк на С, ещё 5к можно для луа кода оставить.
Если накинуть интерпретатор луа то со всеми натягами 30к получается, но функционала и гибкости на порядки больше влезет.
|6.45, Аноним (45), 20:53, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И много наломали? Какой реальный ущерб?
Думаю ущерб будут еще считать, и найдут взломы, которые непонятно как случились.
Но это не важно, так как вам пофиг.
> 35к строк кода для такого проекта очень много.
> У меня даже с исходниками LUA (их вроде как 10к) получается меньше для сходного функционала.
Ну так не сравнивайте ЯП высокого уровня и ассембрер-переросток)
|7.47, Аноним83 (?), 21:10, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Никто уже ничего не найдёт.
Технически то луа тоже на С так что можно сказать что это С либа для парсинга конфига :)
|6.52, Аноним (20), 21:30, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>И много наломали? Какой реальный ущерб?
Как вы собираетесь это определять для нулевого дня? В этом та весь и смысл, даже если машину взломают, вы не поймёте как.
>Дальше на луа логика компактная получается, относительно, там практически можно сказать что это конфиг и не считать за код :)
Вот не могут сишники писать на си, обязательно надо луа вкорячить. Или питон или js.
|1.8, Дырик (?), 18:22, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это только самая вершина айсберга. Кто приберёг все самое интересное для pwn2own, c 14 мая начнут сдавать баги, а далее просто начнут расчехлять всё ;)
Серьезные уязвимости, на поиск которых требовались месяцы работы топовых специалистов, теперь может найти средненький специалист за дни-недели.
|2.32, Аноним83 (?), 20:00, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну расчехлят, ну обновимся может быть, когда руки дойдут и что дальше?
Уже даже в венде как то так научились делать чтобы черви не самоходили, а уж там то всегда была гомогенная среда, самая сладкая для такого.
Вроде больше 5 лет прошло с последнего массового выгула самохода, если ничего не путают, а то и все 23 - там то уж точно самоходность была в полный рост :)
Линукса и прочие - их всегда было мало и они все на друг друга не похожи - умучаешься самохода писать ради полутора калек.
|1.23, Аноним (23), 19:37, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> позволяющее атакующему, имеющему доступ к локальной сети, выполнить код с правами root через отправку специально оформленного пакета DHCPv6
то есть если в твоей квартирной сети есть телефон с максом то он угонит твой роутер с опенврт и установит на него бекдор от гебухи.
|2.31, Аноним83 (?), 19:54, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Увы но нет.
В андройдах нет DHCP6 поддержки вообще, только RA.
Удивительно что в RA реализации dnsmasq ничего не нашлось :)
|3.38, Аноним (-), 20:14, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В андроиде приложуха не может отправить UDP пакет? Там это, в браузере, QUIC/HTTP3 реализовано без поддержки со стороны системы.
|