Уязвимости в dnsmasq, допускающие отравление DNS-кэша и выполнение кода с правами root

2.9 , Дырик ( ? ), 18:24, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – RCE, Cache poisoning, infoleak, infoleak, dos, infoleak

3.11 , ruroruro ( ok ), 18:34, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > RCE [citation needed]? На странице "Vulnerability Note VU#471747", на которую ссылается пост сказано только про LPE: "A local attacker may execute arbitrary code as root via DHCPv6 manipulation", "allows local attackers to execute arbitrary code with root privileges via a crafted DHCPv6 packet". Страничка самого CVE-2026-4892 на сайте NVD тоже классифицировано как "Attack Vector: Local". > Cache poisoning, infoleak, dos Остальное - вроде как верно.

4.12 , Дырик ( ? ), 18:46, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, действительно. Звучит странно в контексте DHCPv6-пакетов, но видимо так.

Вот полное письмо: https://marc.info/?l=oss-security&m=177852314119822&w=2 >[оверквотинг удален]

> Cache Poisoning / Redirection (CVE-2026-2291, CVE-2026-4893) Attackers

> may overwrite cache entries or manipulate response routing, enabling the

> silent redirection of users to malicious domains.

> Information Disclosure (CVE-2026-4891, CVE-2026-4893) Internal memory

> and network information may be inadvertently exposed.

> Local Privilege Escalation (CVE-2026-4892) A local attacker may execute

> arbitrary code as root via DHCPv6 manipulation. 5.15 , Аноним ( 36 ), 19:07, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Local Privilege Escalation (CVE-2026-4892) A local attacker may execute

> arbitrary code as root via DHCPv6 manipulation. А далее прочитать не судьба?

"The likely attack vector is the local network, where an attacker can craft and send a DHCPv6 packet to the vulnerable server"

Слово "local" в данном CVE употребляется в значении LAN = local network. Если выставить DHCPv6 наружу (WAN), то будет вполне себе RCE

6.19 , ruroruro ( ok ), 19:21, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если выставить DHCPv6 наружу (WAN), то будет вполне себе RCE Мне казалось, что DHCP нельзя (ну или бессмысленно) "выставить наружу", потому что DHCPv6 и прочие multicast пакеты не пересылаются роутерами дальше локалки. Если действительно достаточно локальной сети, а не "аккаунт на машине", то получается что CVSS не правильный (должно быть Attack Vector: Adjacent, а не Local). Ну или все-таки есть ещё какая-то причина, почему они решили пометить эту уязвимость именно как AV:L. Возможно, там что-то ещё мешает использованию "по проводу". :shrug:

7.43 , Аноним83 ( ? ), 20:42, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ставить наружу реально бессмысленно (хотя такие выставители у горе провайдеров часто ложат сегмент сети - роутер начинает выдавать адреса соседям чудо абонента и инет у них ломается), однако это не значит что из инета нельзя получать DHCP пакетов :)

6.33 , Дырик ( ? ), 20:07, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откуда вы взяли эту цитату? Я перед ответом зашел в калькулятор CVSS, чтобы освежить знания, думал, забыл чего, но нет, local это local machine.

6.35 , Дырик ( ? ), 20:09, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ваша цитата Generated by OpenCVE AI on May 11, 2026 at 20:37 UTC., не соответствует действительности.

2.13 , Аноним ( 13 ), 18:49, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Еще было бы классно указывать сколько лет 822 с 822 у 822 щ 822 е 822 с ... 3.30 , Аноним83 ( ? ), 19:52, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, и всё это время оно работало на миллионах инсталляций и никому не мешало :) Проект там сильно легаси, внутри по коду трудно ориентироватся и что то править. Я планировал его заменить на собственный DHCP4+DHCP6+RA сервер на C+LUA.

DHCP4 у меня уже в принципе работает, там только на луа осталось расписать всю логику.

DHCP6 примерно так же, но я не тестил работу, просто разбирает/собирает пакеты, в логику даже не начинал смотреть.

RA даже не брался.

А ещё вебгуй бы и прочие плюхи.

Пора реально ИИ припрягать какакодить :)

4.37 , Аноним ( 37 ), 20:12, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ага, и всё это время оно работало на миллионах инсталляций И? > и никому не мешало :) Конечно оно никому не мешало ломать чужие компы.

Или у вас есть доказательство, что никто посторонний никуда не ходил? > Проект там сильно легаси, внутри по коду трудно ориентироватся и что то править. Там всего 35к строк кода.

Просто если дом лепить из овна и палок, то качество получится соответствующее. 5.41 , Аноним83 ( ? ), 20:40, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И много наломали? Какой реальный ущерб? 35к строк кода для такого проекта очень много.

У меня даже с исходниками LUA (их вроде как 10к) получается меньше для сходного функционала.

Примерно по 3к строк кода на DHCP4/DHCP6 реализацию протоколов и биндингов в луа ушло.

Ещё наверное 5к остальной С код для сетей, потоков и пр.

Дальше на луа логика компактная получается, относительно, там практически можно сказать что это конфиг и не считать за код :) DNS - ещё 1-2к строк кода.

RA в пределах 3к. Итого где то 15к строк на С, ещё 5к можно для луа кода оставить.

Если накинуть интерпретатор луа то со всеми натягами 30к получается, но функционала и гибкости на порядки больше влезет.

6.45 , Аноним ( 45 ), 20:53, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И много наломали? Какой реальный ущерб? Думаю ущерб будут еще считать, и найдут взломы, которые непонятно как случились.

Но это не важно, так как вам пофиг. > 35к строк кода для такого проекта очень много.

> У меня даже с исходниками LUA (их вроде как 10к) получается меньше для сходного функционала. Ну так не сравнивайте ЯП высокого уровня и ассембрер-переросток)

7.47 , Аноним83 ( ? ), 21:10, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никто уже ничего не найдёт. Технически то луа тоже на С так что можно сказать что это С либа для парсинга конфига :)

6.52 , Аноним ( 20 ), 21:30, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И много наломали? Какой реальный ущерб? Как вы собираетесь это определять для нулевого дня? В этом та весь и смысл, даже если машину взломают, вы не поймёте как.

>Дальше на луа логика компактная получается, относительно, там практически можно сказать что это конфиг и не считать за код :) Вот не могут сишники писать на си, обязательно надо луа вкорячить. Или питон или js.

