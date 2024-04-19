Проект Dnsmasq стал обладателем первой премии BlueHats

|
|
|
|2.5, Аноним (5), 10:11, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Насчёт объединения - очень вряд ли: там очень разные модели ведения разработки. В OpenWrt сейчас всё стало куда как более открыто, прозрачно и динамично, за что отдельное спасибо камрадам, не побоявшимся трудностей и запустивших (пусть и на время) проект LEDE. Сейчас все снова в одной лодке, но тем не менее, это очень хорошо повлияло на OpenWrt. Можно сказать, произошло кровопускание.
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 15:03, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> запустивших (пусть и на время) проект LEDE
Дык слияние-то произошло путем того, что LEDE переименовался в OpenWRT, а не он в OpenWRT влился
обратно
То что мы имеем сейчас это LEDE сменившее имя, то есть форк изначального OpenWRT получивший его имя, а старый OpenWRT нас покинул
Так что это было не на время, это была полная победа
|
|1.6, n00by (ok), 10:11, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
The BlueHats prize aims to place maintainers of critical open source software in the spotlight. It is a well-known problem in the free and open source world: The benefit of having open source software is enormous but there is not enough attention and resources for maintenance and maintainers.
Премия "Синяя Шапка" призвана привлечь внимание к сопровождающим жизненно важное открытое ПО людям.
Известная проблема в мире Свободного и Открытого ПО: выгода от открытого ПО чудовищна, но не хватает внимания и ресурсов для его поддержки.
|
|1.10, swine (ok), 11:34, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>В обычных дистрибутивах Dnsmasq может устанавливаться при использовании libvirt для обеспечения работы DNS-сервиса в виртуальных машинах или активироваться в конфигураторе NetworkManager
Что за шляпа. Вполне обычно он устанавливается, без всяких libvirt и NetworkManager.
|
|
|
|2.12, Ананимус (?), 12:10, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что за шляпа. Вполне обычно он устанавливается, без всяких libvirt и NetworkManager.
Он идет в зависимости у libvirt, чтобы libvirt мог тебе dhcp и dns организовать.
|
|
|
|3.21, тыквенное латте (?), 13:45, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Что за шляпа. Вполне обычно он устанавливается, без всяких libvirt и NetworkManager.
> Он идет в зависимости у libvirt, чтобы libvirt мог тебе dhcp и
> dns организовать.
его еще не прибили к systemd-{dhcp,dns} и/или NetworkManager'y? O_o
Стареет шляпа.
|
|
|
|
|
|3.28, Аноним (27), 15:04, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
nft-set и ipset-set, например
Другое дело, что разницы нет, это один dnsmasq просто собранный с разным количеством фич(читай флаги configure отличались)
|
|1.15, Аноним (15), 13:00, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
>объединяет в одном пакете кэширующий DNS-резолвер, сервер DHCP, сервис для анонсов маршрутов IPv6 и систему загрузки по сети
Вопрос к системд-хейтерам: это уже комбайн или ещё нет? Так же просьба оценить степень юниксвейности такого решения.
|
|
|
|2.19, Аноним (-), 13:39, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Напиши автору чтобы соредоточился на разработке исключительно DNS-сервера.
|
|2.20, Гость (??), 13:44, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это всё очень связанные функции, вот если бы был еще чем нибудь другим, например, сервером времени.
|
|
|
|3.24, Ivan_83 (ok), 14:29, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ну ваще то NTP как и DNS раздаются по DHCP, так что почему бы и нет :)
А ещё там раздаются IRC, SMTP, SIP и уже не помню чего ещё, так что автор явно не доработал :)))
|
|2.22, тыквенное латте (?), 13:55, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>объединяет в одном пакете кэширующий DNS-резолвер, сервер DHCP, сервис для анонсов маршрутов IPv6 и систему загрузки по сети
> Вопрос к системд-хейтерам: это уже комбайн или ещё нет? Так же просьба
> оценить степень юниксвейности такого решения.
кто-то запускает dnsmasq в качестве pid1? O_o
|
|
|
|3.29, Аноним (18), 15:13, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот именно, господа! Это другое! Если не PID 1 — тогда можно всё. Хоть комбайн, хоть зомбайн.
|
|
|
|4.30, тыквенное латте (?), 15:17, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот именно, господа! Это другое! Если не PID 1 — тогда можно
> всё. Хоть комбайн, хоть зомбайн.
начнут прибивать софт к libdnsmasq - подумаю над твоей истерикой. сейчас, пардон, не беспокоит.
|
|
|
|5.32, Аноним (18), 15:32, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы что, какая истерика? Наоборот, я всецело вас поддерживаю! Что позволено dnsmasq — не должно быть позволено системГ!
|
|5.33, Аноним (15), 15:42, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>начнут прибивать софт к libdnsmasq
Потеринг звонит разработчикам и молча дышит в трубку пока они не прибьют софт к libsystemd, после чего, злобно хихикая, закачивает ещё больше байтов в либо
|
|1.25, Ivan_83 (ok), 14:35, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это всё конечно здорово, но мне кажется автору деньги не нужны.
Да и 10к это не деньги, скорее инфоповод.
Если бы ему нужны были деньги то:
- он бы не использовал ненужно рассылку
- не сидел бы в своём гитхостинге
- мигрировал на гитхуб
- включил спонсорство гитхаба, опенколлектива, пейпела, и *кофе* (любого из)
- все эти ссылки были бы сразу указаны в реадми и разделе спонсорства гитхуба
Я когда изучал тему, то популярные проекты легко более 10к бачей/евро в месяц набирют пожертвований.
Автор какого то популярного фреймворка на это живёт вместо зарплаты и пилит дальше свой фреймворк в одиночку. (не помню какой, что то веб***, на опенколлективе видел)
|
|1.26, FSA (??), 15:02, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
DHCPv4 сервер, в смысле? В OpenWRT для IPv6 отдельный сервис запускается вместе с Dnsmasq. Но всё равно его пришлось выпилить, потому что он и как DNS не устраивал, да и держать два сервиса DHCP отдельно для каждого протокола такое себе решение.
|