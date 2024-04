Проект Dnsmasq стал обладателем первой премии BlueHats

The BlueHats prize aims to place maintainers of critical open source software in the spotlight. It is a well-known problem in the free and open source world: The benefit of having open source software is enormous but there is not enough attention and resources for maintenance and maintainers. Премия "Синяя Шапка" призвана привлечь внимание к сопровождающим жизненно важное открытое ПО людям.

Известная проблема в мире Свободного и Открытого ПО: выгода от открытого ПО чудовищна, но не хватает внимания и ресурсов для его поддержки.