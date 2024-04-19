Проект Dnsmasq стал обладателем первой премии BlueHats

Определён первый лауреат премии BlueHats, учреждённой Межминистерским цифровым директоратом Франции (DINUM, Interministerial Digital Directorate) и вручаемой сопровождающим критически важных свободных и открытых проектов. Первая премия присуждена Саймону Келли (Simon Kelley), создателю, основному разработчику и мэйнтейнеру проекта Dnsmasq. Присудившее премию жюри, в которое вошли представители Министерства образования, Агентства по кибербезопасности (ANSSI) и Цифрового директората (DINUM) Франции, признали важность проекта и проведённую им работу по поддержанию сетевой безопасности. Денежная составляющая премии определена в 10 тысяч евро. В этом году дополнительно планируется присудить ещё три подобные премии.

Проект Dnsmasq объединяет в одном пакете кэширующий DNS-резолвер, сервер DHCP, сервис для анонсов маршрутов IPv6 и систему загрузки по сети. Проект задействован в платформе Android и специализированных дистрибутивах, таких как OpenWrt и DD-WRT, а также в прошивках беспроводных маршрутизаторов многих производителей. В обычных дистрибутивах Dnsmasq может устанавливаться при использовании libvirt для обеспечения работы DNS-сервиса в виртуальных машинах или активироваться в конфигураторе NetworkManager.



