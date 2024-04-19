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Проект Dnsmasq стал обладателем первой премии BlueHats

19.04.2024 09:32

Определён первый лауреат премии BlueHats, учреждённой Межминистерским цифровым директоратом Франции (DINUM, Interministerial Digital Directorate) и вручаемой сопровождающим критически важных свободных и открытых проектов. Первая премия присуждена Саймону Келли (Simon Kelley), создателю, основному разработчику и мэйнтейнеру проекта Dnsmasq. Присудившее премию жюри, в которое вошли представители Министерства образования, Агентства по кибербезопасности (ANSSI) и Цифрового директората (DINUM) Франции, признали важность проекта и проведённую им работу по поддержанию сетевой безопасности. Денежная составляющая премии определена в 10 тысяч евро. В этом году дополнительно планируется присудить ещё три подобные премии.

Проект Dnsmasq объединяет в одном пакете кэширующий DNS-резолвер, сервер DHCP, сервис для анонсов маршрутов IPv6 и систему загрузки по сети. Проект задействован в платформе Android и специализированных дистрибутивах, таких как OpenWrt и DD-WRT, а также в прошивках беспроводных маршрутизаторов многих производителей. В обычных дистрибутивах Dnsmasq может устанавливаться при использовании libvirt для обеспечения работы DNS-сервиса в виртуальных машинах или активироваться в конфигураторе NetworkManager.

  1. Главная ссылка к новости (https://nlnet.nl/news/2024/202...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие подменить содержимое в кэше DNS
  3. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие удалённо выполнить код атакующего
  4. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq и Qt. Эксплоит для sock_sendpage-уязвимости Linux ядра
  5. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.3 и DietPi 9.2
  6. OpenNews: Уязвимости KeyTrap и NSEC3, затрагивающие большинство реализаций DNSSEC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61027-dnsmasq
Ключевые слова: dnsmasq
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:45, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Очень хорошие подобрали ссылки к новости XD
     
  • 1.3, Alladin (?), 09:57, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жив ли тот dd-wrt, его же нет давно?! он кажись с openwrt слился
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:11, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Насчёт объединения - очень вряд ли: там очень разные модели ведения разработки. В OpenWrt сейчас всё стало куда как более открыто, прозрачно и динамично, за что отдельное спасибо камрадам, не побоявшимся трудностей и запустивших (пусть и на время) проект LEDE. Сейчас все снова в одной лодке, но тем не менее, это очень хорошо повлияло на OpenWrt. Можно сказать, произошло кровопускание.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 15:03, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > запустивших (пусть и на время) проект LEDE

    Дык слияние-то произошло путем того, что LEDE переименовался в OpenWRT, а не он в OpenWRT влился
    обратно
    То что мы имеем сейчас это LEDE сменившее имя, то есть форк изначального OpenWRT получивший его имя, а старый OpenWRT нас покинул
    Так что это было не на время, это была полная победа

     

  • 1.6, n00by (ok), 10:11, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    The BlueHats prize aims to place maintainers of critical open source software in the spotlight. It is a well-known problem in the free and open source world: The benefit of having open source software is enormous but there is not enough attention and resources for maintenance and maintainers.

    Премия "Синяя Шапка" призвана привлечь внимание к сопровождающим жизненно важное открытое ПО людям.
    Известная проблема в мире Свободного и Открытого ПО: выгода от открытого ПО чудовищна, но не хватает внимания и ресурсов для его поддержки.

     
  • 1.10, swine (ok), 11:34, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В обычных дистрибутивах Dnsmasq может устанавливаться при использовании libvirt для обеспечения работы DNS-сервиса в виртуальных машинах или активироваться в конфигураторе NetworkManager

    Что за шляпа. Вполне обычно он устанавливается, без всяких libvirt и NetworkManager.

     
     
  • 2.12, Ананимус (?), 12:10, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что за шляпа. Вполне обычно он устанавливается, без всяких libvirt и NetworkManager.

    Он идет в зависимости у libvirt, чтобы libvirt мог тебе dhcp и dns организовать.

     
     
  • 3.21, тыквенное латте (?), 13:45, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Что за шляпа. Вполне обычно он устанавливается, без всяких libvirt и NetworkManager.
    > Он идет в зависимости у libvirt, чтобы libvirt мог тебе dhcp и
    > dns организовать.

    его еще не прибили к systemd-{dhcp,dns} и/или NetworkManager'y? O_o
    Стареет шляпа.

     

  • 1.14, ryoken (ok), 12:36, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    dnsmasq или же dnsmasq-full?
    В OpenWRT это были 2 большие разницы.
     
     
  • 2.23, Ivan_83 (ok), 14:27, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие большие?
    IDN в зависимостях чтобы резолвить non-ASCI домены?
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 15:04, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nft-set и ipset-set, например
    Другое дело, что разницы нет, это один dnsmasq просто собранный с разным количеством фич(читай флаги configure отличались)
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:00, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >объединяет в одном пакете кэширующий DNS-резолвер, сервер DHCP, сервис для анонсов маршрутов IPv6 и систему загрузки по сети

    Вопрос к системд-хейтерам: это уже комбайн или ещё нет? Так же просьба оценить степень юниксвейности такого решения.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:38, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете, это другое.
     
  • 2.19, Аноним (-), 13:39, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши автору чтобы соредоточился на разработке исключительно DNS-сервера.
     
  • 2.20, Гость (??), 13:44, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это всё очень связанные функции, вот если бы был еще чем нибудь другим, например, сервером времени.
     
     
  • 3.24, Ivan_83 (ok), 14:29, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну ваще то NTP как и DNS раздаются по DHCP, так что почему бы и нет :)

    А ещё там раздаются IRC, SMTP, SIP и уже не помню чего ещё, так что автор явно не доработал :)))

     
  • 2.22, тыквенное латте (?), 13:55, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>объединяет в одном пакете кэширующий DNS-резолвер, сервер DHCP, сервис для анонсов маршрутов IPv6 и систему загрузки по сети
    > Вопрос к системд-хейтерам: это уже комбайн или ещё нет? Так же просьба
    > оценить степень юниксвейности такого решения.

    кто-то запускает dnsmasq в качестве pid1? O_o

     
     
  • 3.29, Аноним (18), 15:13, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, господа! Это другое! Если не PID 1 — тогда можно всё. Хоть комбайн, хоть зомбайн.
     
     
  • 4.30, тыквенное латте (?), 15:17, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот именно, господа! Это другое! Если не PID 1 — тогда можно
    > всё. Хоть комбайн, хоть зомбайн.

    начнут прибивать софт к libdnsmasq - подумаю над твоей истерикой. сейчас, пардон, не беспокоит.

     
     
  • 5.32, Аноним (18), 15:32, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что, какая истерика? Наоборот, я всецело вас поддерживаю! Что позволено dnsmasq — не должно быть позволено системГ!
     
  • 5.33, Аноним (15), 15:42, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >начнут прибивать софт к libdnsmasq

    Потеринг звонит разработчикам и молча дышит в трубку пока они не прибьют софт к libsystemd, после чего, злобно хихикая, закачивает ещё больше байтов в либо

     

  • 1.25, Ivan_83 (ok), 14:35, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё конечно здорово, но мне кажется автору деньги не нужны.
    Да и 10к это не деньги, скорее инфоповод.

    Если бы ему нужны были деньги то:
    - он бы не использовал ненужно рассылку
    - не сидел бы в своём гитхостинге
    - мигрировал на гитхуб
    - включил спонсорство гитхаба, опенколлектива, пейпела, и *кофе* (любого из)
    - все эти ссылки были бы сразу указаны в реадми и разделе спонсорства гитхуба


    Я когда изучал тему, то популярные проекты легко более 10к бачей/евро в месяц набирют пожертвований.
    Автор какого то популярного фреймворка на это живёт вместо зарплаты и пилит дальше свой фреймворк в одиночку. (не помню какой, что то веб***, на опенколлективе видел)

     
  • 1.26, FSA (??), 15:02, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DHCPv4 сервер, в смысле? В OpenWRT для IPv6 отдельный сервис запускается вместе с Dnsmasq. Но всё равно его пришлось выпилить, потому что он и как DNS не устраивал, да и держать два сервиса DHCP отдельно для каждого протокола такое себе решение.
     
     
  • 2.31, Ivan_83 (ok), 15:19, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы Dnsmasq выкинули то остались без DHCPv4.
    В качестве DNS unbound лучше, но настройка в опенврт из гуя не совсем тривиальная.
    http://netlab.dhis.org/wiki/software:openwrt:software:openwrt:unbound
     

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