Обновления Tor 0.4.8.25 и 0.4.9.8 с устранением уязвимостей. Выпуск Arti 2.3.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:24, 11/05/2026 [ответить] –1 + / – > Несколько дней назад также опубликован выпуск Arti 2.3.0, реализации инструментария Tor, написанной на языке Rust. The last hope in the world of hopes.

1.2 , Аноним ( 2 ), 23:29, 11/05/2026 [ответить] –1 + / – Раньше Tor был забавной игрушкой гиков и закладчиков. Сейчас бы в некоторых странах я бы не рискнул его использовать без VPN, т.к. DPI просечет его на раз и где-то в глубине баз данных органов на человеке поставят метку)

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:42, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А за VPN метку не ставят? Или ставят, но другую? Что можно делать, чтобы не получать метки? Наверное, за эти вопросы на мне уже пару меток поставили.

3.7 , runoverheads ( ok ), 00:18, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну про метки я хз.

но tor в отличии от vpn позволяет с большой вероятностью встраиваться в цепочку 3-м лицам, чем известно занялись органы некоторых стран, понатыкав своих нод.

2.4 , Аноним83 ( ? ), 23:46, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ситуации бывают сильно разные.

1. Государство импотент - у них и DPI то нет, а если есть - ресурсов что то делать дальше с этим нет.

2. Государство с сильным правовым обществом - делать оно ничего дальше с этим не будет.

3. Чел запустивший тор != чел на которого контракт, или анонимная симка.

3.5 , Аноним ( 5 ), 00:08, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что за сильное правовое общество, которому безразлична безопасность своих детей?

4.8 , Аноним ( 8 ), 00:36, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что это у вас за общество, у которого дети есть? Дети у родителей или заменяющих их лиц. Нет у общества никаких детей и быть не может. Не проталкивайте нам вот это всякое.

3.6 , Аноним ( 6 ), 00:09, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В данном случае даже не пытаются скрывать, как это было в случае с поставщиками криптографии. Проект существует только с целью запустить щупальца поглубже и собрать компромата побольше, а там может и кто интересный попадётся.

