Обновления Tor 0.4.8.25 и 0.4.9.8 с устранением уязвимостей. Выпуск Arti 2.3.0

Опубликованы корректирующие выпуски инструментария Tor 0.4.8.25 и 0.4.9.8, используемого для организации работы анонимной сети Tor. В релизе Tor 0.4.9.8 устранено 6 уязвимостей:
- TROVE-2026-011 - ошибка, приводившая к чтению данных из области за границей буфера при обработке специально оформленных сообщений (cell) END, TRUNCATE и TRUNCATED;
- TROVE-2026-008 - неправильная обработка сообщений BEGIN_DIR при использовании механизма conflux.
- TROVE-2026-010 - в механизме conflux при очистке очереди неупорядоченных сообщений неверно пересчитывались счётчики и переменные состояния.
- TROVE-2026-009 - аварийное завершение клиента, вызванное двойным закрытием цепочки при условии нехватки свободной памяти для работы очередей цепочек.
- TROVE-2026-006 - разыменование нулевого указателя, которое может произойти при обработке специально оформленного сообщения CERT.
- TROVE-2026-007 - чтение из области вне выделенного буфера, возникающее при обработке специально оформленного сообщения BEGIN.
Debian уже выпустил обновление пакета tor 0.4.9.8-0+deb13u1 для стабильной версии дистрибутива и 0.4.9.8-1 для нестабильной. Исправления уязвимостей вошли в состав выпусков Tor Browser 15.0.13 и Tails 7.7.3.
Несколько дней назад также опубликован выпуск Arti 2.3.0, реализации инструментария Tor, написанной на языке Rust. Когда код Arti достигнет уровня, способного полностью заменить вариант на Си, разработчики Tor намерены придать Arti статус основной реализации Tor и постепенно прекратить сопровождение реализации на Си. В новой версии
проложено развитие функциональности для релеев и серверов директорий (Directory Authority), добавлен новый RPC API для инспектирования туннелей, предоставлена поддержка сохранения логов через syslog и добавлена настройка logging.protocol_warnings для отражения в логе предупреждений о некорректном использовании протокола.