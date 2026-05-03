Выпуск Brython 3.14.1, реализации языка Python для web-браузеров

03.05.2026 10:23 (MSK)

Доступен релиз проекта Brython 3.14.1 (Browser Python) с реализацией языка программирования Python 3 для web-браузеров, позволяющей использовать Python вместо JavaScript для разработки скриптов для Web. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD.

Подключив библиотеки brython.js и brython_stdlib.js, web-разработчик может использовать язык Python для определения логики работы сайта на стороне клиента, применяя Python вместо JavaScript. Для включения Python-кода на страницы используется тег <script> с mime-типом "text/python". Допускается как встраивание кода на страницу, так и загрузка внешних скриптов (<script type="text/python" src="test.py">). Из скрипта предоставляется полный доступ к элементам и событиям DOM. Помимо доступа к стандартной библиотеке Python предлагаются специализированные библиотеки для взаимодействия с DOM и JavaScript-библиотеками, такими как jQuery, D3, Highcharts и Raphael. Поддерживается использование CSS-фреймворков Bootstrap3, LESS и SASS.

Выполнение Python-кода из блоков <script> производится через предварительную компиляцию этого кода, выполняемую обработчиком Brython после загрузки страницы. Компиляция инициируется при помощи вызова функции brython(), например через добавление "<body onload="brython()">". На основе Python-кода формируется представление на языке JavaScript, которое затем выполняется штатным JavaScript-движком браузера (для сравнения, проект PyPy.js предлагает для выполнения Python-кода в браузере скомпилированный в asm.js интерпретатор CPython, а Skulpt реализует интерпретатор на JavaScript).

Итоговая производительность большинства операций во встраиваемых в web-страницы Python-сценариях близка к производительности CPython. Задержка возникает только на этапе компиляции, но для её устранения предоставляется возможность загрузки предварительно скомпилированного в JavaScript кода, которая применяется для ускорения загрузки стандартной библиотеки (Brython предоставляет инструментарий для создания JavaScript-библиотек на основе модулей Python).

Новый выпуск примечателен полной переработкой реализации встроенных типов и переписыванием кода для разбора аргументов встроенных функций и методов. В ветке Brython 3.14 обеспечена совместимости с CPython 3.14 и реализована большая часть новых возможностей данного выпуска, включая поддержку t-строк и отложенной обработки аннотаций.

Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:33, 03/05/2026 [скрыто ботом-модератором]
  • 2, Аноним (2), 10:43, 03/05/2026 [ответить]  
    Давно пора вы кинуть из браузеров пару дурацких дополнений типа ИИ и добавить нативную обработку <script type="text/python" src="test.py">
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:49, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пойдя вам на встречу, добавят, но ничего не выкинут.
     

  • 4, Аноним (3), 10:50, 03/05/2026 [ответить]  
    Ещё одна прослойка.
     

