Обновление программы для распознавания текста dpScreenOCR 1.5.1

Состоялся выпуск программы для оптического распознавания текста dpScreenOCR 1.5.1, использующей Tesseract. dpScreenOCR позволяет при помощи глобальной горячей клавиши и мыши захватить произвольную область экрана, текст из которой будет распознан. В зависимости от выбора пользователя, программа может копировать распознанный текст в буфер обмена, добавить его в историю или отправить внешней программе. Готовые сборки сформированы для Linux и Windows (также доступны репозитории пакетов для Debian и Ubuntu). Код программы написан на C++ и распространяется под лицензией zlib. В новой версии: OCR-движок Tesseract обновлён до версии 5.5.2.

Программа стала доступна в Microsoft Store.

В репозитории для Debian и Ubuntu предоставлены сборки для архитектуры AArch64.

Исправлена проблема, из-за которой при запуске программы на короткое время появлялись пустые окна.

Обновлены переводы на хорватский и французский языки.



