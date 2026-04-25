Обновление программы для распознавания текста dpScreenOCR 1.5.1

|1.1, Аноним (1), 08:03, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Кто-нибудь уже натренировал и слил в сеть нормальные модели для tesseract? Штатная слабовато распознаёт, много ошибок и требовательно к чистоте картинки. И наклону. Желательно без стилеров токенов и ботнетов комплектом.
|2.5, Аноним (5), 08:53, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
прекрасно он текст распознает, но нужно чтобы распознаваемый
шрифт входил во мн-во на котором он учился. Переобучение
несложно локально сделать, там файлик со списком шрифтов есть
|3.6, Аноним (1), 08:58, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С ошибками. Мне иероглифы вообще распознавать надо. У гугла вон работает распознавание по фото с любым текстом под любым углом, а тут приходится вращать, выкручивать контрастность, двухцветные изображения делать. Не сказал бы, что это прекрасно, как минимум, нужны нормальные веса.
|5.12, Аноним (1), 09:42, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Много китайской продукции и я не владею китайским, одна надежда на переводчик. Посылать всё в гугл для распознавания, конечно, замечательная идея, но у неё есть свои недостатки.
|1.3, Аноним (3), 08:29, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>использующей Tesseract
Tesseract - это хлам. Я ожидал, что таки навайбкодят аналог файнридера на нейронках, но видимо неподъёмно.
|1.4, Аноним (-), 08:37, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Программа стала доступна в Microsoft Store.
Дожили, опеннет постит ссылки на коммерческий блобоварезник майкрософта :\
|3.16, Аркагоблин (?), 09:52, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
То что Firefox доступен в Microsoft Store, Google Play и App Store, вы тоже возмущены?
|2.9, Аноним (9), 09:08, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И по этой ссылке опенсорсное приложение. Вроде бы все в пределах философии опенннета.
|2.11, Аноним (11), 09:26, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Написал так, как будто у вас процессор не на технологиях ASML разработан.
|2.13, Аркагоблин (?), 09:48, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И что? Сама программа с открытым исходным кодом (лицензия zlib), а Microsoft Store лишь один из вариантов распространения. Firefox, LibreOffice и даже Ubuntu тоже там доступны, и что?
|2.15, Аноним (15), 09:52, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
так это главный спонсор опеннета, попробуй вот педоБилла обозвать, сразу комент удалят, как этот :)
|1.14, Аркагоблин (?), 09:51, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Как раз на днях искал программу для распознавания текста из изображений (не китайский глянцевый хлам на непонятном стеке, с рекламой и VIP подпиской), и сегодня узнал об этой программе
|1.17, psv (??), 10:10, 25/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
И что никто не поставил в ламу локальную Qwen3.6-35b "смесь экспертов" с указанием "грузить картинки тоже"? )))
