Обновление программы для распознавания текста dpScreenOCR 1.5.1

25.04.2026 07:54 (MSK)

Состоялся выпуск программы для оптического распознавания текста dpScreenOCR 1.5.1, использующей Tesseract. dpScreenOCR позволяет при помощи глобальной горячей клавиши и мыши захватить произвольную область экрана, текст из которой будет распознан. В зависимости от выбора пользователя, программа может копировать распознанный текст в буфер обмена, добавить его в историю или отправить внешней программе. Готовые сборки сформированы для Linux и Windows (также доступны репозитории пакетов для Debian и Ubuntu). Код программы написан на C++ и распространяется под лицензией zlib.

В новой версии:

  • OCR-движок Tesseract обновлён до версии 5.5.2.
  • Программа стала доступна в Microsoft Store.
  • В репозитории для Debian и Ubuntu предоставлены сборки для архитектуры AArch64.
  • Исправлена проблема, из-за которой при запуске программы на короткое время появлялись пустые окна.
  • Обновлены переводы на хорватский и французский языки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/danpla/dpsc...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для распознавания текста dpScreenOCR 1.5.0
  3. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.29
  4. OpenNews: Новая система оптического распознавания текста EasyOCR
  5. OpenNews: Новая версия оболочки для распознавания текста YAGF 0.9.4
  6. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.5.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65281-dpscreenocr
Ключевые слова: dpscreenocr, ocr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:03, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    Кто-нибудь уже натренировал и слил в сеть нормальные модели для tesseract? Штатная слабовато распознаёт, много ошибок и требовательно к чистоте картинки. И наклону. Желательно без стилеров токенов и ботнетов комплектом.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:53, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    прекрасно он текст распознает, но нужно чтобы распознаваемый
    шрифт входил во мн-во на котором он учился. Переобучение
    несложно локально сделать, там файлик со списком шрифтов есть
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 08:58, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    С ошибками. Мне иероглифы вообще распознавать надо. У гугла вон работает распознавание по фото с любым текстом под любым углом, а тут приходится вращать, выкручивать контрастность, двухцветные изображения делать. Не сказал бы, что это прекрасно, как минимум, нужны нормальные веса.
     
     
  • 4.10, Анонимище (?), 09:18, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    А почему Вам нужно распозновать иероглифы, простите за любопытство?
     
     
  • 5.12, Аноним (1), 09:42, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    Много китайской продукции и я не владею китайским, одна надежда на переводчик. Посылать всё в гугл для распознавания, конечно, замечательная идея, но у неё есть свои недостатки.
     
     
  • 6.18, Анонимище (?), 10:17, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    И что за недостатки?
     
     
  • 7.19, Аноним (1), 10:22, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    > И что за недостатки?

    Гугл блокирует подсеть. Или хочет денег.

     
  • 3.8, Профессор Кислвх Щей (?), 09:07, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    Так это ужасно. Она не должна знать то что распознает. Конечно у нее точное будет, если она видела этот пример
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:21, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    а на вяленом будет работать? :D
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:29, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    >использующей Tesseract

    Tesseract - это хлам. Я ожидал, что таки навайбкодят аналог файнридера на нейронках, но видимо неподъёмно.

     
  • 1.4, Аноним (-), 08:37, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    > Программа стала доступна в Microsoft Store.

    Дожили, опеннет постит ссылки на коммерческий блобоварезник майкрософта :\

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:58, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    Я тоже возмущен этому факту!
     
     
  • 3.16, Аркагоблин (?), 09:52, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    То что Firefox доступен в Microsoft Store, Google Play и App Store, вы тоже возмущены?
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:08, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    И по этой ссылке опенсорсное приложение. Вроде бы все в пределах философии опенннета.
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:26, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    Написал так, как будто у вас процессор не на технологиях ASML разработан.
     
  • 2.13, Аркагоблин (?), 09:48, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    И что? Сама программа с открытым исходным кодом (лицензия zlib), а Microsoft Store лишь один из вариантов распространения. Firefox, LibreOffice и даже Ubuntu тоже там доступны, и что?
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:52, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    так это главный спонсор опеннета, попробуй вот педоБилла обозвать, сразу комент удалят, как этот :)
     

  • 1.14, Аркагоблин (?), 09:51, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    Как раз на днях искал программу для распознавания текста из изображений (не китайский глянцевый хлам на непонятном стеке, с рекламой и VIP подпиской), и сегодня узнал об этой программе
     
  • 1.17, psv (??), 10:10, 25/04/2026 [ответить]  
    		
    И что никто не поставил в ламу локальную Qwen3.6-35b "смесь экспертов" с указанием "грузить картинки тоже"? )))
     
