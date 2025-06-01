Выпуск программы для распознавания текста dpScreenOCR 1.5.0

Состоялся выпуск программы для оптического распознавания текста dpScreenOCR 1.5.0, использующей Tesseract. Готовые сборки сформированы для Linux и Windows (также доступны репозитории пакетов для Debian и Ubuntu). Код программы написан на C++ и распространяется под лицензией zlib. dpScreenOCR позволяет при помощи глобальной горячей клавиши и мыши захватить произвольную область экрана, текст из которой будет распознан. В зависимости от выбора пользователя, программа может копировать распознанный текст в буфер обмена, добавить его в историю или отправить его внешней программе. Основные изменения в новой версии: Менеджер языков: В списке языков теперь есть колонка с размером файла языка. Добавлен текст, показывающий количество и размер выбранных языков. Заголовок вкладки «Обновить» теперь показывает количество языков, доступных для обновления.

Добавлена вкладка «Настройки», которая включает: Редактор горячей клавиши. Группа «Интерфейс» с флажком для управления видимостью значка в области уведомлений. Если он включен, также можно выбрать возможность скрывать окно программы в область уведомлений при сворачивании или закрытии. Группа «Поведение». Флажок для воспроизведения звука по завершении распознавания. Если он включен, можно также выбрать свой аудиофайл для воспроизведения вместо встроенного. Флажок для автоматической проверки обновлений при запуске программы. По умолчанию, обновления проверяются не чаще одного раза в неделю; изменить этот интервал можно в файле настроек, как описано в разделе «Настройка» руководства пользователя. Флажок для автоматического запуска программы (скрытой в область уведомлений) при входе в систему.

Добавлена кнопка «Проверить наличие обновлений» на вкладке «О программе».

Добавлен интерфейс командной строки с опциями «--help», «--hide», «--version» и командой «autostart».

Обновлен Tesseract до версии 5.5.1.

В TAR.XZ-пакет для Linux включен английский язык для распознавания. Он будет установлен автоматически только для тех, кто запускает dpScreenOCR впервые.

Удалена поддержка 16-битных цветовых режимов экрана на системах с X11.



