Выпуск программы для распознавания текста dpScreenOCR 1.5.0

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|2.3, cat666 (ok), 22:28, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Православная PaddleOCR всё! В последних моделях нет поддержки русского языка, а качество распознавания оного упало в разы. Версия 3.0 сплошное разочарование.
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|2.9, Аноним (9), 00:14, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Файнридер ничем пока не заменить
Есть уже тьма всяких распознавалок на нейронках (как в виде свободных для локального использования, так и в виде коммерческих API), которые по качеству распознавания лучше. Но человеческого GUI к ним нет, так что в каком-то плане вы правы - лучше Файнридер купить, чем сношаться с консолькой.
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|4.23, Аноним (23), 06:36, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И ни одна из них с файнридером и рядом не стояла. Дело даже не в гуях, а вот — сможет кто-нибудь из них так: вставил документ в сканер, раз — и готовый .doc со всем форматированием и разметкой?
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|1.5, Аноним (5), 23:50, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я так понял, что свой язык распознавания не добавить и кроме скринов документы не будет подхватывать?... или не так?...
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|1.11, Аноним (11), 01:54, 02/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говнище. У системы есть доступ к тексту непосредственно, OCR не нужен. При желании можно вообще сделать векторное изображение окна (своего), и некоторые программы делают. В котором после вставки в ворд текст редактируется. Нет никаких препятствий делать векторные изображения чужих окон и извлекать текст. Кроме неграмотности некоторых разрабов и ли нежелания это реализовывать.
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|2.14, Аноним (14), 02:32, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты прав во всём, аноним, кроме того, что какое отношение это имеет к программе?
Программа делает это что может.
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|2.19, Аноним (23), 05:00, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну расскажи, какой такой доступ у системы есть к тексту на картинке. Или в PDF-файле. Да мало ли где ещё.
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|1.16, Аноним (16), 03:33, 02/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите пожалуйста, как такую тему поставить на Ubuntu Desktop 25.04 или на каком форуме это лучше спросить? Сильно не пинайте, я только на прошлой неделе поставил, пока что ничего не понятно. Спасибо!
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|1.18, Аноним (18), 04:35, 02/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Зачем писать велосипед, если можно контрибутить в TextSnatcher?
Пусть каждый сам выберет то, что ему удобней и понятней...
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