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Выпуск программы для распознавания текста dpScreenOCR 1.5.0

01.06.2025 21:48

Состоялся выпуск программы для оптического распознавания текста dpScreenOCR 1.5.0, использующей Tesseract. Готовые сборки сформированы для Linux и Windows (также доступны репозитории пакетов для Debian и Ubuntu). Код программы написан на C++ и распространяется под лицензией zlib.

dpScreenOCR позволяет при помощи глобальной горячей клавиши и мыши захватить произвольную область экрана, текст из которой будет распознан. В зависимости от выбора пользователя, программа может копировать распознанный текст в буфер обмена, добавить его в историю или отправить его внешней программе.

Основные изменения в новой версии:

  • Менеджер языков:
    • В списке языков теперь есть колонка с размером файла языка.
    • Добавлен текст, показывающий количество и размер выбранных языков.
    • Заголовок вкладки «Обновить» теперь показывает количество языков, доступных для обновления.
  • Добавлена вкладка «Настройки», которая включает:
    • Редактор горячей клавиши.
    • Группа «Интерфейс» с флажком для управления видимостью значка в области уведомлений. Если он включен, также можно выбрать возможность скрывать окно программы в область уведомлений при сворачивании или закрытии.
    • Группа «Поведение».
      • Флажок для воспроизведения звука по завершении распознавания. Если он включен, можно также выбрать свой аудиофайл для воспроизведения вместо встроенного.
      • Флажок для автоматической проверки обновлений при запуске программы. По умолчанию, обновления проверяются не чаще одного раза в неделю; изменить этот интервал можно в файле настроек, как описано в разделе «Настройка» руководства пользователя.
      • Флажок для автоматического запуска программы (скрытой в область уведомлений) при входе в систему.
  • Добавлена кнопка «Проверить наличие обновлений» на вкладке «О программе».
  • Добавлен интерфейс командной строки с опциями «--help», «--hide», «--version» и командой «autostart».
  • Обновлен Tesseract до версии 5.5.1.
  • В TAR.XZ-пакет для Linux включен английский язык для распознавания. Он будет установлен автоматически только для тех, кто запускает dpScreenOCR впервые.
  • Удалена поддержка 16-битных цветовых режимов экрана на системах с X11.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/danpla/dpsc...)
  2. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.5.0
  3. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.29
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты системы оптического распознавания CuneiForm
  5. OpenNews: Новая система оптического распознавания текста EasyOCR
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63339-dpscreenocr
Ключевые слова: dpscreenocr, tesseract, ocr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:07, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как оно в сравнении с православной PaddleOCR?
     
     
  • 2.3, cat666 (ok), 22:28, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Православная PaddleOCR всё! В последних моделях нет поддержки русского языка, а качество распознавания оного упало в разы. Версия 3.0 сплошное разочарование.
     
  • 2.12, Аноним (12), 02:23, 02/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:28, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Файнридер ничем пока не заменить
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:14, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Файнридер ничем пока не заменить

    Есть уже тьма всяких распознавалок на нейронках (как в виде свободных для локального использования, так и в виде коммерческих API), которые по качеству распознавания лучше. Но человеческого GUI к ним нет, так что в каком-то плане вы правы - лучше Файнридер купить, чем сношаться с консолькой.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 05:22, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как нет гуя. Вот же целый список https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/User-Projects-–-3rdParty.html
    Помнится тот единственный раз когда мне это было нужно один из них точно помог
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 06:36, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ни одна из них с файнридером и рядом не стояла. Дело даже не в гуях, а вот — сможет кто-нибудь из них так: вставил документ в сканер, раз — и готовый .doc со всем форматированием и разметкой?
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:50, 01/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я так понял, что свой язык распознавания не добавить и кроме скринов документы не будет подхватывать?... или не так?...
     
     
  • 2.6, Аноним (9), 23:56, 01/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > я так понял, что свой язык распознавания не добавить

    Можно; нужно положить в нужную папку:

    https://danpla.github.io/dpscreenocr/manual.html#data-files

     

  • 1.7, zionist (ok), 00:01, 02/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скриншот из винды?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:14, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. Не из на десктопе ненужного же его делать.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 02:27, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая и могучий великая русский языка?
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 05:32, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распознано сабжем.
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:48, 02/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > я так понял, что свой язык распознавания не добавить

    Можно; нужно положить в нужную папку:

    https://danpla.github.io/dpscreenocr/manual.html#data-files

    Спасибо!...

     
  • 1.11, Аноним (11), 01:54, 02/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говнище. У системы есть доступ к тексту непосредственно, OCR не нужен. При желании можно вообще сделать векторное изображение окна (своего), и некоторые программы делают. В котором после вставки в ворд текст редактируется. Нет никаких препятствий делать векторные изображения чужих окон и извлекать текст. Кроме неграмотности некоторых разрабов и ли нежелания это реализовывать.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 02:32, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты прав во всём, аноним, кроме того, что какое отношение это имеет к программе?

    Программа делает это что может.

     
     
  • 3.22, Аноним (12), 05:44, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программа смысла не имеет.
     
  • 2.19, Аноним (23), 05:00, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну расскажи, какой такой доступ у системы есть к тексту на картинке. Или в PDF-файле. Да мало ли где ещё.
     

  • 1.15, Аноним (14), 02:33, 02/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем писать велосипед, если можно контрибутить в TextSnatcher?
     
  • 1.16, Аноним (16), 03:33, 02/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите пожалуйста, как такую тему поставить на Ubuntu Desktop 25.04 или на каком форуме это лучше спросить? Сильно не пинайте, я только на прошлой неделе поставил, пока что ничего не понятно. Спасибо!
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 03:36, 02/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На reddit r/unixporn r/linux
     

  • 1.18, Аноним (18), 04:35, 02/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Зачем писать велосипед, если можно контрибутить в TextSnatcher?

    Пусть каждый сам выберет то, что ему удобней и понятней...

     

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