Уязвимость в PackageKit, позволяющая получить права root в разных дистрибутивах Linux

24.04.2026 10:30 (MSK)

В PackageKit, D-Bus-прослойке, унифицирующей операции управления пакетами, выявлена уязвимость Pack2TheRoot (CVE-2026-41651), позволяющая непривилегированному пользователю установить или удалить произвольный пакет и получить root-доступ к системе. Проблема проявляется начиная с версии 1.0.2 (2014 год) и устранена в выпуске PackageKit 1.3.5.

Проблему выявили исследователи из компании Deutsche Telekom пр помощи AI-модели Claude Opus. Подготовлен рабочий эксплоит, действующий в большинстве дистрибутивов с PackageKit, но его и детальную информацию об уязвимости планируют опубликовать позднее, чтобы дать пользователям время обновить свои системы. Возможность эксплуатации уязвимости продемонстрирована в Ubuntu Desktop 18.04/24.04.4/26.04, Ubuntu Server 22.04 - 24.04, Debian Desktop 13.4, RockyLinux Desktop 10.1 и Fedora 43 Desktop/Server. Статус устранения уязвимостей в дистрибутивах можно оценить на данных страницах (если страница недоступна, значит разработчики дистрибутива ещё не приступили к рассмотрению проблемы): Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Gentoo, Arch, Fedora, FreeBSD.

Уязвимость вызвана состоянием гонки при обработке флагов транзакций в фоновом процессе PackageKit, позволяющем подменить параметры операции в момент между прохождением авторизации и до запуска операции с пакетом. Атакующий может отправить D-Bus-запрос для выполнения операции, допустимой для непривилегированного пользователя, после чего следом отправить повторный D-Bus-запрос. Если повторный запрос придёт до фактического начала выполнения разрешённой операции, можно добиться переопределения флагов уже начатой транзакции и изменения прокэшированного состояния.

Таким образом, уже начатая разрешённая транзакция будет выполнена с не исходными параметрами, а с подменёнными параметрами, переданными во втором запросе. Подменив информацию об устанавливаемом пакете можно вместо разрешённого пакета установить любой другой пакет, в том числе локально сохранённый атакующим. Установка пакета выполняется с правами root, поэтому для получения root-доступа в системе атакующий может добавить в пакет собственный scriptlet, автоматически запускаемый перед или после установки.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Началась разработка пакетного менеджера DNF 5 и замены PackageKit
  3. OpenNews: Уязвимость в Polkit, позволяющая повысить свои привилегии в системе
  4. OpenNews: Уязвимость в SUSE Manager, позволяющая выполнять root-операции без аутентификации
  5. OpenNews: Уязвимость в NetworkManager-libreswan и guix-daemon, позволяющие повысить привилегии в системе
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в PolKit, позволяющая получить root-доступ в большинстве дистрибутивов Linux
  • 1.1, мяа (?), 11:38, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    будет как с уязвимостью в полките, к.ю что б эксплуатировать не нужны только рут-права ?
     
  • 1.2, Анонимище (?), 11:39, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    "Тысяча глаз" из потенции стала суровой реальностью. "Да кому мой проект нужен?" уже не прокатит
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:51, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Самое смешное что никто даже не посмотрит что за автор разместил вредоносный коммит, что за мейнтейнер его одобрил. И даже не потому что кто-то считает это специально добавленным трояном, а потому что нужно проверить все коммиты автора на предмет этих случайных """ошибок""" и если они повторяются автора нужно выгнать из проекта и выдать волчий билет, чтобы он никогда не смог работать программистом. Без этого эту систему никогда, ни в каком виде, никакой Раст не спасёт.
     

  • 1.3, Аноним (5), 11:40, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Случайность. Жиа Тан не виноват.  

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:49, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Дебиан - пофикшено. Убунту - рассматривается. Типичненько. На заметку всем интересующимся соседней новостью про убунту 26.04. И так будет еще ажно 5 лет для всех, и еще 5 или 10 для платных подписчиков. Торопитесь!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:24, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >  Типичненько.

    Класссное передергивание, в стиле дебиллианов)

    Надеюсь в дебиане пофиксили только то что автор написал, а не начали лезть корявками в код.

     

  • 1.6, sig11 (ok), 12:05, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    apt purge packagekit
    и стало лучше во всех отношениях...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:23, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ответ Gemini:
    Такие программы, как «Центр приложений» (GNOME Software) или Plasma Discover, могут перестать работать корректно или потеряют возможность устанавливать/обновлять софт, так как они зависят от PackageKit для выполнения этих задач.
    ...
    Сама утилита apt продолжит работать в терминале, так как она не зависит от PackageKit. Удаление PackageKit безопасно, если вы предпочитаете управлять пакетами через командную строку.
     
     
  • 3.12, Аноним (9), 12:27, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Предположение от Анонима (9): если пользоваться только терминалом для установки/обновления программ и отключить автоматическое обновление (например, в Runtu отключено по умолчанию), то наличие сабжа на компьютере не представляет опасности.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:18, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Объясните, зачем это вообще нужно "D-Bus-прослойка, унифицирующая операции управления пакетами".
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:23, 24/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Опять? Ну запихнуть туда жабаскрипт было можно было только с далеко идущими планами.
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 12:24, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А, я перепутал с policykit. Что такое сабж вообще без понятия.
     
