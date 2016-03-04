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Уязвимость в SUSE Manager, позволяющая выполнять root-операции без аутентификации

31.07.2025 11:27

В инструментарии SUSE Manager, предназначенном для централизованного управления IT-инфраструктурой, в которой используются различные дистрибутивы Linux, выявлена уязвимость (CVE-2025-46811), позволяющая без аутентификации выполнять команды на любых системах, обслуживаемых через SUSE Manager. Команды выполняются с правами root, что позволяет получить полный контроль над всей инфраструктурой. Проблеме присвоен критический уровень опасности (9.3 из 10).

Уязвимость вызвана наличием обработчика, принимающем команды через протокол WebSocket (вызов "/rhn/websocket/minion/remote-commands"), не ограничивая при этом доступ. Любой пользователь, имеющий возможность отправки пакетов на сетевой порт 443 на сервере с SUSE Manager, может выполнить произвольные команды с правами root на всех системах, управляемых через SUSE Manager. Для обращения без аутентификации достаточно просто не отправлять идентификатор сеанса (SessionId) при формировании запроса.

Проблема проявляется как в отдельно распространяемых сборках SUSE Manager, так и в установочных образах и контейнерах с SUSE Linux, поставляемых с SUSE Manager (например, SLES15-SP4-Manager-Server). Уязвимость присутствует вплоть до версии SUSE Manager 5.0.4.1 и устранена в обновлениях 4.3.16 и 5.0.5.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/advisories/...)
  2. OpenNews: Компания Novell представила SUSE Manager, клон Red Hat Network Satellite
  3. OpenNews: Уязвимость в приложении openSUSE-welcome, позволяющая выполнить код под другим пользователем
  4. OpenNews: Уязвимости в Pagure и OBS, допускавшие компрометацию пакетов в репозиториях Fedora и openSUSE
  5. OpenNews: Релиз Spacewalk 1.0, свободной платформы для управления Linux-инфраструктурой
  6. OpenNews: Через уязвимость в WordPress атакующие подменили страницы сайта openSUSE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63651-suse
Ключевые слова: suse
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:46, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И почему же не 10 из 10?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:49, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому, что есть CVSS калькулятор
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:02, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно, потому что этот самый менеджер наверняка за файерволом спрятан и простым смертным не очень то и доступен. Если какой-то приличной конторе хватает на эту шнягу денег, то на сетевиков и безопасников тоже должно хватать. Но вот беда - те немногие привилегированные смертные, которым он доступен, оказывается могут элементарно прокачаться до уровня бох.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:22, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. у тех кто присвоил уровень опасности 9.3/10 он за фаерволом, а если кто-то его запустил без фаервола, то у них все равно 9.3/10?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:51, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, кто использует в энтерпрайзе зюзю вместо нормального RHEL или его форков.
     
     
  • 2.5, Anonimm (?), 11:54, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Может такие же, которые в авиакомпании используют Windows XP (привет, аэрофлот)..
     
     
  • 3.13, dannyD (?), 13:36, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>в авиакомпании используют Windows XP

    рработает - не трож!

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:47, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vc.ru/transport/2125653
     
  • 2.8, Я (??), 12:11, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На мейнфреймах популярен
     
  • 2.12, Аноним (14), 13:32, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/63390-cluster
     
  • 2.16, paulus (ok), 14:41, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    suse manager основанную на кодовой базе разработанного в недрах компании Red Hat
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:00, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SUSE кинул наш Великий Центральный Банк с поддержкой. Так что можно пользоваться, но осторожно.
     
     
  • 2.9, Аноним (14), 13:11, 31/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прекратила бизнес-отношения, и объяснила почему:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56829
     

  • 1.11, АнонимАдольф (?), 13:23, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё от того, что у разрабов Суси гнилая плоть, не кошерная!
     
  • 1.15, ИмяХ (ok), 14:08, 31/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обратите внимание, на каком языке он написан.
     

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