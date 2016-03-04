Уязвимость в SUSE Manager, позволяющая выполнять root-операции без аутентификации

В инструментарии SUSE Manager, предназначенном для централизованного управления IT-инфраструктурой, в которой используются различные дистрибутивы Linux, выявлена уязвимость (CVE-2025-46811), позволяющая без аутентификации выполнять команды на любых системах, обслуживаемых через SUSE Manager. Команды выполняются с правами root, что позволяет получить полный контроль над всей инфраструктурой. Проблеме присвоен критический уровень опасности (9.3 из 10).

Уязвимость вызвана наличием обработчика, принимающем команды через протокол WebSocket (вызов "/rhn/websocket/minion/remote-commands"), не ограничивая при этом доступ. Любой пользователь, имеющий возможность отправки пакетов на сетевой порт 443 на сервере с SUSE Manager, может выполнить произвольные команды с правами root на всех системах, управляемых через SUSE Manager. Для обращения без аутентификации достаточно просто не отправлять идентификатор сеанса (SessionId) при формировании запроса.

Проблема проявляется как в отдельно распространяемых сборках SUSE Manager, так и в установочных образах и контейнерах с SUSE Linux, поставляемых с SUSE Manager (например, SLES15-SP4-Manager-Server). Уязвимость присутствует вплоть до версии SUSE Manager 5.0.4.1 и устранена в обновлениях 4.3.16 и 5.0.5.



